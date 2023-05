In derselben Woche verbot die Berliner Polizei in einem Versuch, es ihren israelischen Kollegen gleichzutun, die von der Judischen Stimme organisierte Mahnwache, die zu Ehren Abu Aklehs geplant war.

Die Berliner Polizei hat jedoch keine israelfreundlichen Veranstaltungen verboten und 2017 sogar Demonstrationen zugelassen, die sich auf neonazistische Propaganda berufen.

Demonstranten versammelten sich am 8. April 2023 vor dem Rathaus in Neukölln, um gegen die Al-Aqsa-Invasion 2023 zu demonstrieren. (Foto: © Michael Kuenne/PRESSCOV via ZUMA Press Wire APA Images)



In einer Zeit, in der der palästinensische Freiheitskampf an Fahrt gewinnt und sich international ausbreitet, hat Deutschland den antipalästinensischen Rassismus zu seinem neuen Status quo gemacht.

Das Palästina-Problem in Deutschland

Von Hebh Jamal



25. Mai 2023

Demonstranten in Deutschland, die palästinensische Flaggen tragen, marschieren durch eine Straße in Berlin und skandieren.

In einer Zeit, in der der palästinensische Freiheitskampf an Fahrt gewinnt und sich international ausbreitet, bleibt Deutschland ein fundamentalistischer Unterstützer Israels.

Im September 2017 hat die deutsche Bundesregierung die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus gebilligt, die Antizionismus mit Antisemitismus vermengt. Zwei Jahre später, im Jahr 2019, stimmte der Deutsche Bundestag über eine Anti-BDS-Resolution ab, die alle Aktionen, die BDS unterstützen, als antisemitisch einstuft und palästinensischen Organisationen und Einzelpersonen, die als Unterstützer von BDS gelten, den Zugang zu öffentlichen Mitteln und öffentlichem Raum verwehrt. Palästinensische Journalisten haben ihren Job verloren, Akademiker und Künstler werden zensiert, und Aktivisten sehen sich Verleumdungskampagnen ausgesetzt, in denen sie von Medien und Politikern gleichermaßen als antisemitisch dargestellt werden.

Nun aber hat die anhaltende Unnachgiebigkeit Deutschlands gegenüber den Palästinensern ein neues Niveau erreicht. In diesem Monat, in dem Palästinenser auf der ganzen Welt den 75. Jahrestag der Nakba begehen, sendet Deutschland eine Botschaft: Sich gegen Israels historische Verbrechen auszusprechen, kann eine Straftat sein.

Verhaftung von Personen mit palästinensischem Aussehen

Letztes Jahr, im Mai 2022, kam es zu massiven staatlichen Repressionen gegen Palästinenser und ihre Unterstützer, als die Berliner Polizei fünf angemeldete Veranstaltungen zum Gedenken an die 74 Jahre andauernde Nakba vorsorglich verbot. Über 120 Menschen wurden festgenommen. Einige, die an einem Flashmob für Palästina teilnahmen, wurden schnell aufgelöst, ebenso wie andere, die einfach nur vorbeigingen und die Keffiyeh trugen. Die Polizei gab zu, dass sie rassistische Profile erstellte und jeden festnahm, der palästinensisch aussah.

Auch in diesem Jahr verbot die Berliner Polizei alle Veranstaltungen zum 75. Jahrestag der Nakba. Die Polizei störte eine palästinensische Kulturveranstaltung am 13. Mai im Berliner Stadtteil Neukölln. Sie untersagte politische Reden in der Öffentlichkeit, kontrollierte nach eigenem Ermessen die Verteilung von Büchern über Palästina und verbot den Teilnehmern den traditionellen Dabka-Tanz, weil sie diesen als “politische Äußerung” ansahen.

Andere für den 13., 14. und 20. Mai geplante Proteste wurden ebenfalls abgesagt. Seit April 2022 sind in Berlin mindestens 11 Demonstrationen zum Thema Nakba verboten worden.

Die Berliner Polizei begründete die Verbote damit, dass “die öffentliche Sicherheit bei der Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist” und “die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei den Versammlungen zu hetzerischen, antisemitischen Äußerungen, Gewaltverherrlichung und Gewalttaten kommt.”

In einem 15-seitigen Dokument erklärt die Berliner Polizei, dass die palästinensische Diaspora zu emotional sei, um an einer Demonstration teilzunehmen:

“Auch wenn die mediale Aufbereitung des Themas “Al-Nakba-Tag” nicht mehr mit der der letzten Jahre zu vergleichen ist, so lässt sich doch feststellen, dass die Stimmung innerhalb der palästinensischen Diaspora, deren Angehörige mehrheitlich zumindest indirekt betroffen sein werden, derzeit von einem erheblichen Grad an Emotionalisierung geprägt ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit Ostjerusalem und dem Gazastreifen sind Versammlungen, die sich kritisch mit dem Schicksal der Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten auseinandersetzen, geeignet, Menschen zu mobilisieren, die sich im Einzelfall zu Handlungen oder Äußerungen hinreißen lassen, die mit der deutschen Gesetzgebung nicht vereinbar sind.”

Sie begründeten die Verbote außerdem damit, dass Organisationen, die die Protestflugblätter weitergegeben haben, “antisemitisch” seien, weil sie die BDS-Bewegung unterstützen.

Die Polizei bezeichnete auch arabische Teilnehmer als besonders gewalttätig: “Die Mehrheit der Versammlungsteilnehmer wird sich daher aus jungen Menschen aus der arabischen Diaspora zusammensetzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Klientel derzeit eine deutlich aggressive Haltung vorherrscht und sie gewalttätigem Verhalten nicht abgeneigt sind.”

Das European Legal Support Center (ELSC) veröffentlichte am Freitag eine Erklärung, in der es die fortgesetzte Kriminalisierung der palästinensischen Existenz kritisierte. “Die Begründung für die Verbote beruht auf einem systematischen Muster von antipalästinensischem Rassismus, der die Solidarität mit der palästinensischen Sache für Freiheit und Rückkehr sowie den Ausdruck der palästinensischen Identität kriminalisiert.”

Die ELSC argumentiert, dass diese Maßnahmen antidemokratischer Natur sind und als eine Form der kollektiven Bestrafung gegen alles, was sichtbar palästinensisch ist, verhängt werden, die sich auf jeden Ausdruck des kollektiven Gedenkens und des Eintretens für die Rechte erstrecken”, wie die jüngsten Verbote von Demonstrationen, die Anfang dieses Monats stattfanden, zeigen. Der ELSC zufolge werden Palästinenser, die der Nakba gedenken, und generell arabische Teilnehmer “entmenschlicht” und “in der kolonialen Tradition als hochemotionalisierte Männer dargestellt, die Gewalt verherrlichen würden”. Sie schlussfolgern: “Diese Verbote sind ein Angriff auf uns alle”.

Interessanterweise erlaubte die Berliner Polizei jedoch eine Demonstration zum Nakba-Tag am Samstag, den 20. Mai, die von der antizionistischen jüdischen Gruppe “Judische Stimme” organisiert wurde. Die Demonstration wurde jedoch von einem massiven Polizeiaufgebot und brutaler Gewalt begleitet.

Obwohl viele Organisatoren versuchten, die Ruhe zu bewahren, war die Polizei durchweg aggressiv und machte eine Eskalation wahrscheinlicher. Es tauchten beunruhigende Bilder von Polizisten auf, die palästinensische, muslimische und jüdische Teilnehmer angriffen, auf den Boden warfen und auf den Rücken knieten – ein Sprechchor “vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein” reichte der Berliner Polizei offenbar aus, um die Demonstrationen schnell aufzulösen.

Ein deutscher Polizist kniet auf dem Rücken eines Demonstranten bei einer Nakba-Kundgebung in Berlin.



Deutsche Polizisten griffen palästinensische muslimische und jüdische Teilnehmer an, warfen sie auf den Boden und knieten sich auf ihren Rücken. (Foto: Soziale Medien)

Die muslimische Frau auf dem obigen Foto, die nur mit ihrem Vornamen Katharina genannt wird, schrieb in den sozialen Medien über das verstörende Bild, das von ihr kursiert. “Ich bin ein Mensch”, schrieb sie, “was ich und andere erlebt haben, war Polizeigewalt gegen Palästinenser und die vielen Menschen, die sich mit ihnen solidarisch zeigen.”

Der jüdische Künstler und Aktivist Adam Broomberg gehörte ebenfalls zu den Demonstranten, die am Samstag von der Polizei festgenommen und mit dem Gesicht nach unten auf Beton gelegt wurden. Er sagt gegenüber Mondoweiss, dass die Aggression ungerechtfertigt war. “Die Polizei richtete Videokameras auf uns und begann plötzlich, uns gewaltsam nach hinten zu stoßen”, so Broomberg.

“Ich erklärte, dass ich das Recht habe zu protestieren. Erst als ich mich umdrehte, packte mich die voll bewaffnete Polizei am Hals und zwang mich zu Boden. Ich war über eine Stunde, vielleicht zwei Stunden lang in Handschellen gefesselt, ohne dass mir irgendetwas erklärt wurde.

Broombergs Verhaftung wurde fotografiert und von der Berliner Zeitung unter dem Titel “Antisemitismus in Kreuzberg” veröffentlicht: 100 palästinensische Anhänger stören eine jüdische Kundgebung”.

Die veranstaltende Gruppe Judische Stimme erklärte zu dieser Ironie: “Den Teilnehmern wurde vorgeworfen, sie hätten unsere Kundgebung gestört, obwohl sie in Wirklichkeit Teil der Kundgebung waren. Mit dem Hinweis auf fiktive antisemitische Übergriffe wird ein Bild vermittelt, in dem wohlmeinende jüdische Aktivisten von palästinensischen Judenhassern überfahren wurden. Dies spiegelt den rassistischen Antisemitismus-Diskurs in Deutschland perfekt wider. Die Online-Ausgabe zeigte ein Foto des jüdischen Aktivisten Adam Broomberg, der von der Polizei abgeführt wurde, nachdem diese ihn gewaltsam festgenommen hatte. Wer hat also wen vor wem geschützt und wer hat sich wirklich eingemischt?”

“Es war gerade noch möglich, in Berlin der Nakba zu gedenken, aber bei dieser einen Kundgebung griff die Polizei schließlich ein, und es kam auch zu offensichtlicher Polizeigewalt und Verhaftungen. Die Botschaft: In Berlin sollte kein Nakba-Gedenken stattfinden”, heißt es in der Erklärung.



Antipalästinensischer Rassismus als neuer Status Quo

Die Verbindung zwischen der Aggression der israelischen Polizei und der Berliner Polizei ist zweifellos eng miteinander verknüpft. Im Mai 2022 war der israelische Polizeigeneral Doron Turgeman als Teil einer Delegation in Deutschland, um die deutsche Polizei über israelische Polizeimethoden zu informieren. Trugeman gab den Befehl, den Trauerzug der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh anzugreifen, und versuchte, die palästinensische Flagge, die über Abu Aklehs Sarg drapiert war, zu beschlagnahmen, während er in Deutschland war.

Das European Legal Support Center warnt, dass die antipalästinensische Repression nur noch schlimmer werden wird, da die Angriffe auf die palästinensische Solidarität weitergehen und Deutschland seine bedingungslose Unterstützung für die israelische Besatzung beibehält. “Die Aktionen der Berliner Regierung rund um den Nakba-Tag spiegeln Deutschlands Mitschuld an der anhaltenden Unterdrückung des palästinensischen Volkes wider und stellen einen weiteren Angriff auf die Grundrechte der Rede- und Versammlungsfreiheit dar. Dies muss als gefährlicher Präzedenzfall für weitere willkürliche Beschneidungen demokratischer Grundrechte verstanden werden.”

Deutschlands standhafte Pro-Israel-Haltung geht weiter als die anderer westlicher Regierungen. Als Angela Merkle 2008 erklärte, die Sicherheit Israels liege im nationalen Interesse Deutschlands oder in der “Staatsräson”, definierte sie die deutsche Erinnerungskultur neu. Anstatt den Antisemitismus und die Rhetorik zu bekämpfen, die ihre Geschichte mit dem Dritten Reich geplagt haben, hat Deutschland einer ausländischen Macht erlaubt, im eigenen Land nach ihrer Pfeife zu tanzen, und damit effektiv zugelassen, dass antipalästinensischer Rassismus zum Status quo wird.

Deutschlands derzeitige Motivation, Demonstrationen zum Nakba-Tag zu verbieten, passt zu ihrem Aktionsplan, palästinensische Stimmen zu unterdrücken, um den israelischen Apartheidstaat zu beschwichtigen, und viele glauben, dass es noch schlimmer werden wird. Übersetzt mit Deepl.com

