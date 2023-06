Die klare Ausrichtung an der Politik Washingtons zeigt sich derzeit in der stillschweigenden Unterstützung der US-Version der Sprengung der Nord Streams. Die Ermittlungen gehen in ihre letzte Phase. Die „Zeit” veröffentlichte einen Artikel, in dem zum ersten Mal Saluzhny, der ukrainische Oberbefehlshaber, direkt als Organisator der Terroranschläge auf die Gaspipelines genannt wurde.

Deutschland

von Thomas Röper

19. Juni 2023

Dass die Berichte des Deutschland-Korrespondenten des russischen Fernsehens immer ein Highlight sind, sage ich oft. An diesem Sonntag war er besonders spannend, denn er zeigte eine Bundestagsdebatte, die die ganze Absurdität der deutschen Politik in wenigen Sekunden präsentierte.

Ich sage fast jede Woche, dass der Bericht des Deutschland-Korrespondenten für mich der Höhepunkt des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens ist. Aber diese Woche war er besonders herausragend, denn er zeigte eine Bundestagsdebatte, in der ein Abgeordneter Baerbock als „Bandera-Baerbock“ bezeichnete.

Das Überraschende war die Reaktion von Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz, die den Abgeordneten rügte, weil es sich nicht gehöre, die Außenministerin mit einem Mann zu vergleichen, der als Rechtsextremist gilt.

Wie bitte?

Stepan Bandera, der ukrainische Nazi-Kollaborateur aus dem Zweiten Weltkrieg, ist der Nationalheld der heutigen Ukraine, die doch angeblich die europäische Demokratie gegen die russische Barbarei verteidigt. Warum sollte man die deutsche Außenministerin nicht mit dem Nationalhelden der ach so demokratischen Ukraine vergleichen dürfen?

Das zeigt, dass die meisten Leute in Bundestag und Bundesregierung sehr genau wissen, dass sie in der Ukraine ein Nazi-Regime unterstützen, wenn sie sich selbst nicht mit deren Nationalhelden und Vorbildern der ukrainischen Regierung vergleichen lassen wollen. Nur ändert das nichts daran, dass Politiker, die ein Nazi-Regime unterstützen, selbst… ja, was sind die wohl selbst?

Ich habe den Korrespondenten-Bericht aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens auch diese Woche wieder übersetzt, denn er enthielt noch weit mehr interessante Details.

Beginn der Übersetzung:

Die Charakteristik des Kiewer Regimes ist einfach. Dort wird von Zeit zu Zeit gefordert, mehr Russen zu töten. Die jüngsten Ereignissen dieser Woche: Michail Podoljak, Berater des Leiters von Selenskys Büro, sagte: „Es gibt nur einen Plan: möglichst hart voranzukommen und dabei so viele Russen wie möglich zu töten.“

Zuvor hatte sich der Leiter der Hauptverwaltung für Aufklärung der ukrainischen Streitkräfte, General Kirill Budanow, ähnlich geäußert. Er erwartet, dass Millionen von Krimbewohnern getötet werden, und seufzt, dass das eine Menge Arbeit sein wird. Bisher sind die Pläne allerdings noch etwas ins Stocken geraten.

Am 29. Mai flog eine russische Rakete ins Gebäude der Hauptverwaltung für Aufklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, direkt in das Büro, das neben Budanows Büro liegt. Seitdem gibt es kein neues Video von Budanow. Es wurden einige „Konserven“ gezeigt – und das war’s.

Die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet unter Berufung auf eine Quelle in den russischen Behörden, die ihre eigenen Leute im ukrainischen Geheimdienst haben, dass der schwer verletzte Budanow aus den Trümmern ausgegraben und mit einem polnischen Hubschrauber zum polnischen Stützpunkt Rzeszow gebracht wurde. Von dort brachte ein US-Flugzeug vom Typ C-21A der Air Medical Evacuation Squadron mit der Flugnummer 84-0087 Budanow nach Berlin in das Bundeswehrkrankenhaus in der Scharnhorstraße 13. Budanows Zustand wird nach wie vor als kritisch eingeschätzt.

Nun, was soll man dazu sagen? Es gab einmal eine Zeit, da wurden in Naziverbrecher in Deutschland vor Gericht gestellt und zu harten Strafen verurteilt. Aber jetzt werden die Naziverbrecher in Berlin behandelt und wieder gesundgepflegt. Die Amerikaner, einst Mitglieder der Anti-Hitler-Koalition, bilden Naziverbrecher aus, pflegen, züchten, finanzieren sie und bringen sie, wenn nötig, zur Behandlung nach Berlin. Was ist das, wenn nicht die Nazifizierung des Westens selbst?

Über die anderen Entwicklungen in Deutschland und Europa berichtet unser Korrespondent.

Scholz und Duda waren am Montag zu Besuch bei Macron, um gemeinsam zu überlegen, wie sie Russland besiegen können. Das „Weimarer Dreieck“ ist eines der rechtwinkligen Dreiecke, bei dem jede Seite meint, die Hypotenuse zu sein. Frankreich, weil es Atomwaffen hat. Deutschland, weil es immer noch die erste Wirtschaftsmacht in Europa ist. Und Polen, weil es Polen ist.

„Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass Russland nicht nur nicht als Sieger aus diesem traurigen Abenteuer herausgeht, sondern es auch nicht wiederholen kann“, sagte Macron. Weiterlesen im anti-spiegel.ru