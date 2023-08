Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive führt zu schweren Schuldzuweisungen Von Andrew Korybko

Zwei kurz aufeinanderfolgende Artikel, die vergangene Woche von Newsweek und Politico veröffentlicht wurden, berichten von schweren Schuldzuweisungen, nachdem die Gegenoffensive der Ukraine vorhersehbar gescheitert ist. Der erste Artikel wurde am vergangenen Mittwoch veröffentlicht und titelte: „Der Aufruf von Selenskij zur entscheidenden Gegenoffensive droht die Führung zu spalten“ – eine Spaltung zwischen der Präsidialverwaltung, die sich auf eine mögliche russische Offensive vorbereiten will, und den Streitkräften, die in der Offensive bleiben wollen. Eine ungenannte Quelle behauptete außerdem, dass sich die Politik vom Militär in die Irre geführt fühle.

Im zweiten Artikel, der einen Tag später erschien, stellte der Autor fest: „Während die Gegenoffensive der Ukraine ins Stocken gerät, geht es wieder an den Planungstisch.“ Das Problem ist jedoch, dass niemand weiß, was als Nächstes zu tun ist, da man sich nicht einig darüber ist, was von Anfang an schiefgelaufen ist. Laut diesem Bericht in Politico zeigen alle mit dem Finger auf jene, die unrealistisch große Hoffnungen in diese gescheiterte Offensive geweckt haben.