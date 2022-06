“Auf dem Weg in die Ein-Staaten-Lösung”

The failure of the two-state solution pushes Israel to present new options The lack of a political horizon between Palestinians and Israelis due to settlement policies is resulting in the failure of the two-state solution, which has been the basis for the settlement process since the Madrid Conference in 1991.

Bild: Palestinian artists make a flag-map of Palestine from sands to commemorate the 74th anniversary of the Nakba, in Gaza City, Gaza on May 8, 2022. [Mustafa Hassona – Anadolu Agency]



Das Scheitern der Zweistaatenlösung zwingt Israel dazu, neue Optionen zu präsentieren

Von Adnan Abu Amer

7. Juni 2022

Das Fehlen eines politischen Horizonts zwischen Palästinensern und Israelis aufgrund der Siedlungspolitik führt zum Scheitern der Zweistaatenlösung, die seit der Madrider Konferenz von 1991 die Grundlage des Siedlungsprozesses bildet. In den jüngsten Diskussionen wird sie als nicht lebensfähige Lösung bezeichnet, die durch das Modell der Einstaatenlösung – ein Staat vom Fluss bis zum Meer – ersetzt werden muss. Das Hauptargument dafür ist das Fehlen einer praktischen Möglichkeit, die physische Teilung der derzeit besetzten palästinensischen Gebiete umzusetzen. Dies ist auf die Entwicklungen vor Ort zurückzuführen, die die Grenzen der Grünen Linie und die Waffenstillstandslinien zwischen Israel und seinen Nachbarn betreffen, die nach den Kriegen von 1948 und 1967 festgelegt wurden.

Israel hat nicht gezögert, große Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Dadurch wurden die Siedlungsprojekte ausgeweitet, was die Ein-Staaten-Idee beschleunigte und die Zwei-Staaten-Lösung in den Hintergrund drängte. Diese Idee bedarf jedoch noch einer eingehenden Analyse und wirft die Frage auf, ob der Rahmen einer Ein-Staaten-Lösung tatsächlich realisierbar ist.

In den letzten Jahren haben die Israelis mögliche Modelle für die Lösung des Konflikts mit den Palästinensern diskutiert. Zu diesen Modellen gehören ein einheitlicher Staat, der die gesamte geografische Region ohne Binnengrenzen abdeckt, ein Staat mit Selbstverwaltung auf unabhängigem palästinensischem Gebiet und ein einziger Bundesstaat, der in jüdische und palästinensische Provinzen mit weitreichenden Befugnissen aufgeteilt ist, oder eine Konföderation. Bei einem Konföderationsmodell erfolgt eine Aufteilung in zwei Staaten – einen palästinensischen und einen jüdischen – mit bestimmten offenen Grenzen zwischen ihnen, während auf konföderaler Ebene eine Regierung gebildet wird, die israelische und palästinensische Elemente zusammenführt und Entscheidungen in Bereichen wie Sicherheit und Handel trifft.

Diese Modelle basieren auf einer Perspektive, die sich auf die israelischen Interessen konzentriert. Zu diesem Zweck wurde für jedes Modell bzw. jede Alternative eine Reihe von Indikatoren untersucht: die territoriale Aufteilung, der Status der Siedlungen, der Status Jerusalems, Fragen der Staatsangehörigkeit und des Wohnsitzes, die Regierungs- und Verwaltungsbehörden, die Freizügigkeit, die Flüchtlingsfrage, sicherheitspolitische, soziale, wirtschaftliche und zivile Belange, die Erhaltung der jüdischen Identität des Staates, die Auswirkungen auf die Palästinenser von 1948 und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) sowie der Status des Gazastreifens. Die Analyse dieser Kriterien wirft Fragen zu den Erfolgsaussichten der einzelnen Modelle als dauerhafte Lösung des Konflikts auf.

Im Lichte dieser Analyse kann der Schluss gezogen werden, dass es bei keinem der vorgestellten Modelle eine reale Möglichkeit zu geben scheint, eine dauerhafte und stabile Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden. Der Hauptgrund dafür ist, dass in allen Modellen mit Reibungen zwischen Palästinensern und Israelis zu rechnen ist. Palästinenser und Israelis setzen ihre langjährige Feindschaft in Bezug auf religiöse, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Faktoren fort. Die Israelis sind ernsthaft besorgt, dass diese ständigen Reibereien zu Instabilität in Israel und zum Ausbruch immer neuer Wellen von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten führen werden.

Die Idee, dass der Staat keine jüdische Identität besitzt, wird von der großen Mehrheit der Israelis nicht akzeptiert. Daher beziehen sich die meisten Befürworter einer Ein-Staaten-Lösung auf einen einzigen Staat, der eine solche Identität beibehält, obwohl dies aufgrund der demografischen Dimension schwierig ist. Dies gilt umso mehr, als durch die Erweiterung der Staatsgrenzen um das Westjordanland viele Palästinenser hinzukommen, was zu Lasten der Zahl der Israelis geht.

In den meisten israelischen Vorschlägen zur Gründung eines einzigen Staates wird der Gazastreifen nicht einbezogen, weil dort zwei Millionen Palästinenser leben und es sich um ein armes, unterentwickeltes Gebiet handelt, das große Investitionen erfordert. Außerdem hat er, anders als das Westjordanland, weder ideologische noch strategische Bedeutung für Israel und wird von palästinensischen Gruppen kontrolliert, die nicht zu Verhandlungen bereit sind. Daher wird seine Angliederung an das Gebiet des künftigen Staates eine gewaltsame Rückeroberung erfordern, und solange es keine Lösung für den Gazastreifen gibt, wird es auch keine vollständige Lösung des Konflikts geben.

Die äußere Sicherheit und die Sicherung der Außengrenzen werden in den Händen Israels bleiben. Allerdings wird es in der Föderation Raum für die Einbeziehung palästinensischer Kräfte geben, die zumindest schrittweise an Sicherheitsentscheidungen beteiligt werden. Israelische Sicherheitskräfte werden auch in den Gebieten unter palästinensischer Kontrolle operieren können, um Bedrohungen der inneren Sicherheit zu begegnen. Im Falle der Autonomie muss jedoch die Verteilung der Befugnisse zwischen den Kräften beider Seiten festgelegt werden. In anderen Fällen könnten die Operationen der israelischen Sicherheitskräfte im palästinensischen Staat auf Ausnahmefälle beschränkt und schrittweise abgebaut werden.

Der Vorschlag dieser alternativen Modelle zur Zweistaatenlösung verdeutlicht die israelische Besorgnis über die zunehmende Feindseligkeit beider Seiten gegenüber einer Situation, in der Palästinenser Teil eines Staates mit jüdischer Identität werden, ohne eine eigene nationale Identität zu erhalten. Wenn man den Palästinensern ihre vollen Rechte in diesem versprochenen Staat vorenthält, wird dies das Gefühl der Diskriminierung und Feindseligkeit verstärken und möglicherweise zum Ausbruch von Gewalt und einem Bürgerkrieg innerhalb des Einstaates führen, der als Alternative zur Zweistaatenlösung fungiert – eine Warnung, die kürzlich von vielen israelischen Foren ausgesprochen wurde. Übersetzt mit Deepl.com

