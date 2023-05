https://www.indianpunchline.com/zelensky-regimes-fate-is-sealed/

“Was Selenskyj betrifft, so hat er Kiew einfach in Richtung Helsinki verlassen – und danach nach Den Haag, um am 13. Mai zu einem Staatsbesuch in Berlin einzutreffen – vielleicht wittert er Gefahr. In der Tat scheint das Schicksal des Selenskyj-Regimes besiegelt. Selenskyj erinnert uns an den mythischen wandernden Juden, der Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung verspottete und dann dazu verflucht wurde, bis zur Wiederkunft auf der Erde zu wandeln.”



Das Schicksal des Selenskyj-Regimes ist besiegelt

von M. K. BHADRAKUMAR

4. Mai 2023

Die kryptischen oder spöttischen Bemerkungen des Westens, die die Erklärung des Kremls zum gescheiterten ukrainischen Attentatsversuch auf Präsident Wladimir Putin anzweifeln, ändern nichts an der Tatsache, dass Moskau keinen Grund hat, eine derart schwerwiegende Anschuldigung zu erfinden, die dazu geführt hat, dass die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai, einem triumphalen Moment in der Geschichte Russlands, abgesagt werden mussten, vor allem jetzt, wo das Land wieder einmal im Alleingang gegen das Wiederaufleben der Nazi-Ideologie in der politischen Landschaft Europas kämpft.

Die Schnelligkeit, mit der US-Außenminister Antony Blinken die Kreml-Behauptung entlarvte, verrät vielleicht, worum es geht. Es liegt in der DNA der Neokonservativen, sich in solchen entscheidenden Momenten zu ducken. Allerdings distanzierte Blinken auch die Regierung Biden von dem Angriff des Kremls.

Zuvor hatte der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Marks Milley, in einem Interview mit der Zeitschrift Foreign Affairs Ähnliches getan und jede Verantwortung für die bevorstehende ukrainische “Gegenoffensive” von vornherein abgelehnt. Dies ist der neue Refrain der Biden-Administration – nichts Böses hören, nichts Böses sagen. Es wird auch nicht mehr davon gesprochen, Kiew bis zum Ende zu unterstützen, “egal was es kostet” – wie Biden bis zum Überdruss zu sagen pflegte.

Der Kern der Sache ist, dass Kiews viel gepriesene “Gegenoffensive” inmitten der weit verbreiteten westlichen Prognose, dass sie ein Rohrkrepierer werden würde, ins Stocken gerät. Im Mittelpunkt des Podcasts mit General Milley über auswärtige Angelegenheiten in dieser Woche stand auch seine Skepsis hinsichtlich des Ergebnisses. Milley weigerte sich, kategorisch zu sagen, dass Kiew überhaupt eine “Gegenoffensive” starten würde!

Wir stehen heute vor einem gewaltigen Dilemma, da sich die gesamte westliche Darstellung einer russischen Niederlage als ein Haufen Lügen herausstellt und sich gleichzeitig der Mythos von Kiews militärischem Können, das es mit der weit überlegenen militärischen Macht einer Supermacht aufnehmen kann, in Luft aufgelöst hat. Das ukrainische Militär wird systematisch zu Staub zermahlen. In Wirklichkeit ist die Ukraine zu einer offenen Wunde geworden, die schnell zu Wundbrand wird, und es bleibt nur noch wenig Zeit, die Wunde zu kauterisieren.

Das Kiewer Regime ist jedoch von Fraktionszwang geprägt. Es gibt mächtige Cliquen, die Friedensgespräche mit Russland ablehnen, solange Moskau nicht kapituliert, und stattdessen eine Eskalation wollen, damit die westlichen Mächte sich weiterhin engagieren. Und auch nach dem Abgang von Boris Johnson haben sie im Westen Unterstützer.

Die militante Clique im Kiewer Machtgefüge könnte die Urheber dieser gefährlichen, gegen den Kreml gerichteten Provokation gewesen sein, mit dem Hintergedanken, einen russischen Vergeltungsschlag auszulösen.

Nach Blinkens nichtssagender Bemerkung scheinen die Neocons in der Biden-Administration unter der Führung von Victoria Nuland auch nicht in der Stimmung zu sein, die Außenseiter in Kiew zu zügeln. Was Europa betrifft, so hat es ebenfalls seine Stimme verloren.

Dies wird wahrscheinlich als historisches Versagen der europäischen Führung in die Geschichtsbücher eingehen, und in seinem Kern liegt das Paradoxon, dass nicht Frankreich, sondern die deutsche Regierung sich im Ukraine-Krieg enger mit den USA verbündet hat und eine innereuropäische “Epoche der Konfrontation” riskiert.

Aber auch sonst sind dies verhängnisvolle Zeiten, denn die politische Mitte ist in Frankreich und Italien bereits geschrumpft und in Deutschland selbst durch die Pandemie, den Krieg und die Inflation stark geschwächt. Es ist wichtig zu betonen, dass dies nur zum Teil eine wirtschaftliche Geschichte ist, da der Niedergang der Mitte und die Deindustrialisierung in Europa eng miteinander verbunden sind und das soziale Gefüge, das die Mitte stützte, ins Wanken geraten ist.

Deutschland, das Kraftzentrum Europas, hat bisher relativ viel Glück gehabt. Es profitierte von billigen Arbeitskräften aus Osteuropa und billigem Gas aus Russland. Doch damit ist es jetzt vorbei, und der Niedergang der deutschen Industrie ist absehbar. Wenn die Gesellschaft zersplittert, zersplittert auch das politische System, und es wird immer größere Anstrengungen erfordern, solche Länder zu regieren. In Deutschland und Italien gibt es Drei-Parteien-Koalitionen, in den Niederlanden vier Parteien und in Belgien eine Sieben-Parteien-Koalition.

Im Moment geben die Hardliner des Kiewer Regimes das Tempo vor, und die Europäer werden kleinlaut folgen. Aber es steht ein “Schauer im Raum” – um es mit den Worten von Judie Foster im Horrorfilm Das Schweigen der Lämmer zu sagen, als Anthony Hopkins sich blitzschnell in Hannibal Lecter verwandelte.

Täuschen Sie sich nicht, dies ist ein Wendepunkt; das ungeschickte Attentat auf Putin erschüttert das Kaleidoskop bis zur Unkenntlichkeit. Der einzige tröstliche Gedanke ist, dass sich die Kremlführung nicht von Emotionen leiten lassen wird. Die überlegte Reaktion des Kremls lässt sich aus den Äußerungen des russischen Botschafters in den USA, Anatoli Antonow, ablesen:

“Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn eine Drohne das Weiße Haus, das Kapitol oder das Pentagon treffen würde? Die Antwort liegt für jeden Politiker wie auch für den Durchschnittsbürger auf der Hand: Die Bestrafung wird hart und unvermeidlich sein.”

Der Botschafter fuhr fort, das Fazit zu ziehen: “Russland wird auf diesen unverschämten und anmaßenden terroristischen Angriff reagieren. Wir werden antworten, wenn wir es für notwendig halten. Wir werden im Einklang mit der Einschätzung der Bedrohung, die Kiew für die Führung unseres Landes darstellt, antworten.”

Es sind keine Kurzschlussreaktionen zu erwarten. Dennoch muss die Verkleinerung der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz selbst eine schwierige Entscheidung gewesen sein. Der Tag des Sieges am 9. Mai ist der wichtigste Feiertag in Russland, an dem die Öffentlichkeit und der Staat zu einer patriotischen Feier zusammenkommen, bei der die Menschen ihrer Familienmitglieder gedenken, die ihr Leben für den Sieg über den Nationalsozialismus geopfert haben.

Viele der Merkmale dieses Tages – Paraden, Lieder und Gedenkveranstaltungen – stammen noch aus der Sowjetzeit. Der Tag des Sieges ist der einzige große Feiertag, der den Übergang ins postsowjetische Russland geschafft hat. In einem Land, das mit der Auflösung der Sowjetunion viele seiner Idole und heldenhaften Errungenschaften verloren hat, bleibt der Triumph über den Nationalsozialismus eine Quelle enormen kollektiven und persönlichen Stolzes.

Doch Putin sind die Hände gebunden, wenn das Land in Wut gerät und Vergeltung fordert, wie aus den Äußerungen des ehemaligen russischen Präsidenten und derzeitigen stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hervorgeht: “Nach dem heutigen Terroranschlag gibt es keine anderen Möglichkeiten als die physische Beseitigung von Selenskyj und seiner Clique.”

Was Selenskyj betrifft, so hat er Kiew einfach in Richtung Helsinki verlassen – und danach nach Den Haag, um am 13. Mai zu einem Staatsbesuch in Berlin einzutreffen – vielleicht wittert er Gefahr. In der Tat scheint das Schicksal des Selenskyj-Regimes besiegelt. Selenskyj erinnert uns an den mythischen wandernden Juden, der Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung verspottete und dann dazu verflucht wurde, bis zur Wiederkunft auf der Erde zu wandeln. Übersetzt mit Deepl.com

