Während eine neue Weltordnung vor unseren Augen Gestalt annimmt, überlegt der Autor in einem aktuellen Vortrag, wie Europa seine Position am östlichen Rand der atlantischen Welt und am westlichen Rand Eurasiens am besten nutzen kann.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, links, beim Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, 2018. (NATO)

Das Schicksal Europas

Von Patrick Lawrence

Special to Consortium News

3. Mai 2023

Wenn Emmanuel Macron während seines jüngsten Gipfeltreffens mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking vor allem eines erreicht hat, dann war es, die Frage nach dem Platz Europas in der globalen Ordnung vor viele Menschen zu stellen, die lieber nicht darüber nachdenken würden.

Der französische Präsident hat, wie es seine Gewohnheit ist, einmal mehr den Status Europas im atlantischen Bündnis in Frage gestellt, insbesondere mit seinem inzwischen berühmten Protest, dass die Europäer es nicht zulassen können, “Vasallen” der Vereinigten Staaten zu sein. “Strategische Autonomie” müsse das Bestreben des Kontinents sein, betonte Macron zum x-ten Mal.

Plötzlich liegt die Zukunft des Kontinents auf dem Tisch.

Von allen Reaktionen auf Macrons Äußerungen – und davon gab es sehr viele – sind die von Yanis Varoufakis die brisantesten, die ich gesehen habe.

Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler, der als griechischer Finanzminister diente, als Athen sich 2015 gegen Brüssel und Frankfurt auflehnte, erinnerte an das alte Bestreben Europas, während des Kalten Krieges als “dritter Pol” zwischen den USA und der Sowjetunion zu stehen. Das letzte Mal, dass strategische Autonomie mehr als ein leerer Traum war, war, als Paris und Berlin es ablehnten, sich an George W. Bushs Invasion im Irak 2003 zu beteiligen.

“Es ist nicht so, dass die Europäische Union ein Vasall der Vereinigten Staaten ist”, sagte Varoufakis nach Macrons Rückkehr nach Paris. “Sie ist schlimmer als ein Vasall. Vasallen hatten im Feudalismus ein gewisses Maß an Autonomie. Wir sind Leibeigene. Wir sind nicht einmal Leibeigene, die im Feudalismus gewisse Rechte hatten.”

Ich verstehe Varoufakis’ Standpunkt. Europas kapitalistische Oligarchen – sein Begriff – haben ein zu großes Interesse an der Hegemonie der USA, als dass sich die Machtverhältnisse ändern könnten.

Yanis Varoufakis im Jahr 2020. (Michael Coghlan, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Aber ich denke, Varoufakis, vor dem ich größten Respekt habe, hat einige Punkte übersehen. Erstens: Alle Machtstrukturen sind dynamisch: So etwas wie Stillstand gibt es in der Politik nicht. Zweitens: Wir müssen das heutige Europa im Hinblick auf ein Schicksal betrachten, das weitaus zwingender ist als die Machthierarchien einer bestimmten Zeit.

Nennen wir dies ein drittes Versäumnis: Varoufakis hat auch den offensichtlichen Niedergang der amerikanischen Macht in unserer Zeit nicht berücksichtigt.

Die Zukunft Europas sieht anders aus, wenn wir diese Faktoren berücksichtigen. Ich habe sie vor einem europäischen Publikum in der Schweiz angesprochen, etwa zur gleichen Zeit, als Varoufakis für DiEMtv aufgenommen wurde. Consortium News hat das Video vor zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Es kann hier angesehen werden.

Im Folgenden finden Sie eine bearbeitete Version meiner Ausführungen in der Schweiz, die ich am 12. April gehalten habe. Das Treffen wurde von einer Verlagsgenossenschaft gesponsert, die eine Zeitschrift auf Englisch (Current Concerns), Deutsch (Zeit-Fragen) und Französisch (Horizons et débats) herausgibt.

Sechseläutenplatz in Zürich. (Roland Fischer, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

China, Eurasien und das Schicksal Europas

Mein heutiges Thema kann auf viele Arten beschrieben werden. Ein Zeitungsschreiber könnte sich auf “Chinas großer Sprung”, “China und die entstehende Weltordnung”, “China und die ‘neue Weltordnung'” oder “China, die eurasische Landmasse und Europas Schicksal” einigen.

Ich denke, dass die Frage, was Chinas jüngster Aufstieg – nicht nur als Wirtschaftsmacht, sondern auch als diplomatische Macht – für Europa bedeuten wird, das Thema ist, das ich am liebsten erforschen möchte. “Wie stellen wir uns auf diese ‘neue Weltordnung’ ein?” wurde ich gefragt, als ich mich auf meinen Flug nach Zürich vorbereitete. “In Europa begreifen wir nicht, was vor sich geht.”

Und das ist unsere Überschrift: “Was ist los?”

Lassen Sie mich mit drei Dokumenten beginnen, die das chinesische Außenministerium im Februar, also vor nicht ganz zwei Monaten, veröffentlicht hat. Wie ich damals schrieb, scheint es kaum einen Zweifel daran zu geben, dass bei der Veröffentlichung dieser Dokumente eine Menge Planung im Spiel war.

Sie wurden im Laufe von fünf Tagen herausgegeben, aber ich denke, dass sie als ein Ganzes gelesen werden sollten, und – sehr wichtig – in der Reihenfolge, in der sie veröffentlicht wurden.

Ich schreibe diesen Entwurf Wang Yi zu, Chinas oberstem Außenbeamten, wenn auch nicht offiziell Außenminister. Wang hat sich in den letzten Jahren als intelligenter, seriöser Staatsmann ersten Ranges entpuppt, von denen wir heutzutage nur noch wenige haben.

Drei Dokumente

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem virtuellen Treffen mit Chinas Außenminister Wang Yi im Jahr 2021. (NATO)

Das erste der Kommuniqués des Außenministeriums, das am 20. Februar veröffentlicht wurde, ist ein scharfer Angriff auf das Verhalten der USA im Ausland während der gesamten Nachkriegszeit. Es trägt den Titel “Die Hegemonie der USA und ihre Gefahren”.

“Seitdem die Vereinigten Staaten nach den beiden Weltkriegen und dem Kalten Krieg das mächtigste Land der Welt geworden sind”, beginnt er, “haben sie sich immer dreister in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingemischt, ihre Hegemonie angestrebt, aufrechterhalten und missbraucht, Subversion und Infiltration vorangetrieben und vorsätzlich Kriege geführt, die der internationalen Gemeinschaft Schaden zufügen.”

Was folgt, sind 4.000 Wörter historisch informierter Schmähungen. Sogar die Monroe-Doktrin wird erwähnt, als die Chinesen die vergangenen zwei Jahrhunderte der Misshandlung und Ausbeutung Lateinamerikas und der Karibik durch die USA analysieren.

Einen Tag später veröffentlichte das Außenministerium das “Konzeptpapier zur globalen Sicherheitsinitiative”. Dies ist eine 180-Grad-Wendung im Ton gegenüber der enzyklopädischen Kritik an der US-Hegemonie. Peking wendet sich nun konstruktiven Beiträgen zu einer neuen Weltordnung zu. Während das antiimperiale Papier zurückblickte, blickt das Dokument zur globalen Sicherheit entschlossen nach vorn.

Dies geht aus dem dritten Absatz des einleitenden Abschnitts hervor:

“Dies ist eine Ära voller Herausforderungen. Es ist aber auch eine Zeit voller Hoffnung. Wir sind überzeugt, dass die historischen Trends des Friedens, der Entwicklung und der Zusammenarbeit, von der alle Seiten profitieren, unaufhaltsam sind. Die Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit sowie die Förderung der globalen Entwicklung und des Wohlstands sollten das gemeinsame Streben aller Länder sein.”

Drei Tage nach der Veröffentlichung von “Globale Sicherheit” gab das Ministerium die Ansichten der Volksrepublik zur Ukraine-Krise bekannt – den “Friedensplan”, der nur in den Köpfen amerikanischer Beamter und amerikanischer Journalisten ein Friedensplan ist.

Wang Yi hatte dieses Dokument kurz zuvor auf der Münchner Sicherheitskonferenz erstmals erwähnt.

Es heißt “Chinas Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise”, und mehr ist es auch nicht – eine Erklärung der chinesischen Position. Sie beginnt: “Das allgemein anerkannte Völkerrecht, einschließlich der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, muss strikt eingehalten werden.”

Dies steht im Einklang mit zahlreichen anderen Erklärungen, die Peking im vergangenen Jahr abgegeben hat. Das Ministerium hat offensichtlich die Absicht, diesen Grundsatz auf den speziellen Fall der Ukraine anzuwenden. Es umfasst 12 Punkte, die von einem Waffenstillstand über Verhandlungen bis hin zu einem Wiederaufbauprogramm reichen.

Es geht Peking nicht darum, Vorschläge zu machen, was mit Mariupol oder Bakhmut geschehen soll oder wo die Nachkriegslinien auf der Landkarte gezogen werden sollen. Das wäre eine Einmischung in die Angelegenheiten anderer, gegen die sich China seit der Revolution von 1949 gewehrt hat. Es geht darum, zu erklären, wie Peking zur Ukraine steht. Punktum.

Wie ich vorhin schon sagte, sollten wir diese Dokumente zusammen und in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung lesen. Wenn wir sie auf diese Weise lesen, scheint es nicht allzu schwierig zu sein, Wang Yis Absicht zu erkennen. Sie sind, mit anderen Worten, mehr als die Summe ihrer Teile.

Saudi-iranisches Abkommen

Drei Wochen, nachdem das Außenministerium diese Dokumente veröffentlicht hatte, überraschte Wang die Welt, als er das erstaunliche Abkommen unterstützte, das die Saudis und die Iraner in Peking unterzeichneten und damit die Beziehungen nach vielen Jahren der Feindschaft normalisierten – eine Feindschaft, die den Nahen Osten in vielerlei Hinsicht prägte.

Und seitdem haben wir natürlich den Xi-Putin-Gipfel erlebt, eine dreitägige Angelegenheit [in Moskau, 20.-22. März], die wahrscheinlich das wichtigste oder zumindest eines der wichtigsten der 40 Treffen ist, die die beiden Staatsoberhäupter als nationale Führer hatten.

Chinas Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin am 20. März. (Sergej Karpuchin, TASS)

Wang, der meiner Meinung nach ein kluger, einfallsreicher und entschlossener Mann ist, hat auch diese Ereignisse in seinen Entwurf einfließen lassen, wenn ich das alles richtig sehe.

Das erste Papier befasst sich mit dem gravierenden Zustand der Unordnung, in den das amerikanische Primat die Welt geführt hat – die Unordnung der “regelbasierten Ordnung”. Das zweite gibt uns die Prinzipien an die Hand, mit denen diese Unordnung behoben werden kann. Es ist in der Tat ein Entwurf der neuen Weltordnung, die China zumindest in den letzten zwei Jahren zu seiner Priorität gemacht hat.

Das dritte Papier führt uns von den Grundsätzen zu der Frage, wie China seine Überlegungen in die Praxis umsetzen wird. So habe ich die drei Papiere gelesen.

Und kurz nachdem Peking die Dokumente veröffentlicht hat, gibt es zwei Ereignisse, die in einer Hinsicht beispielhaft dafür sind, was China meint. Also, das Problem, die Lösung im Prinzip, die Lösung in der Praxis, Beispiele für die Lösung in der Praxis.

An dieser Stelle möchte ich auf einen Artikel in der Global Times hinweisen, der als zuverlässiges Spiegelbild der offiziellen chinesischen Sichtweise angesehen werden kann.

Dieser Artikel erschien einen Tag nach dem Abschluss des Gipfels zwischen Xi und Putin. “Chinas Diplomatie hat auf den ‘Beschleunigungsknopf’ gedrückt”, heißt es darin, “und im Frühjahr 2023 mit einer Reihe großer diplomatischer Aktivitäten, die positive Veränderungen in einer Welt in Turbulenzen bringen, den Weckruf erklingen lassen.”

Mit anderen Worten: China ist sehr besorgt darüber, dass die Unordnung der “regelbasierten Ordnung” gefährlich aus dem Ruder gelaufen ist. Und nun, da das saudi-iranische Abkommen unterzeichnet ist und Xi in Moskau Chinas Standpunkt zur Ukraine deutlich gemacht hat, ist Peking entschlossen, weitere derartige Initiativen zu ergreifen.

Zusammenwachsen des Nicht-Westens

An diesem Punkt müssen wir erkennen, dass sich vor unseren Augen eine neue Weltordnung herausbildet, ohne dass unsere Presse und unsere Fernsehsender uns dabei helfen, denn weder sie noch die Mächte, denen sie dienen, können es ertragen, dies zu sehen.

Ich betrachte seit langem die Parität zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen, wie ich es in meinen Kolumnen formuliert habe, als ein Gebot des 21. Jahrhunderts. Dies wird nun zu einer Realität, der wir uns stellen müssen, unabhängig davon, ob wir dabei Unterstützung von unserer Presse und unseren öffentlichen Einrichtungen erhalten oder nicht.

Wie Sie sicher wissen, entwickeln sich alle möglichen Beziehungen.

Auf bilateraler Ebene gibt es Indien und Russland, Südafrika und Russland, Russland und den Iran, den Iran und Indien, den Iran und China, jetzt das saudische Königreich und den Iran und die Saudis und China – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Luis Ignacio Lula da Silva, Brasiliens neuer Präsident, hat gerade einen fünftägigen Besuch in China beendet.

Auf multilateraler Ebene werden Organisationen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die S.C.O., und die BRICS, deren Kerngruppe Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist, weiter ausgebaut. Wir sehen ein erneutes Beharren auf der Einhaltung der UN-Charta und des internationalen Rechts.

Für diese sich entwickelnden Beziehungen, dieses Zusammenwachsen des Nicht-Westens, sind mehrere Faktoren verantwortlich. Erstens sind die westlichen Märkte mit dem Aufstieg dieser Nationen zu Wirtschaftsmächten infolge ihrer Entwicklung nicht mehr die einzigen Märkte. Lange Zeit waren sie das, und das war eine Quelle der Macht. Jetzt sind sie es nicht mehr. China ist jetzt der zweitwichtigste Ölmarkt für die Saudis, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen.

Zweitens teilen diese Länder die Besorgnis Chinas und Russlands über die außergewöhnlichen, zunehmend gewalttätigen Unruhen, die sich aus Amerikas Beharren auf der Verteidigung seiner globalen Vormachtstellung ergeben haben.

Drittens, und das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, stelle ich eine starke Verbundenheit mit den Grundsätzen einer neuen Ordnung fest, wie sie von China formuliert werden. Obwohl dies nie erwähnt wird, beruhen diese unverkennbar auf den Fünf Prinzipien, die Zhou Enlai zuerst 1953 und 1954 in seinen Verhandlungen mit Indien erklärte und dann 1955 auf der Konferenz der blockfreien Staaten in Bandung vorstellte.

Die Große Moschee von Bandung mit ihren beiden Minaretten neben dem Stadtplatz in der Asia-Afrika-Straße, 2008. (Prayudi Setiadharma, Wikimedia Commons)

Dazu gehören natürlich die gegenseitige Achtung der territorialen Integrität und Souveränität, der Verzicht auf Aggression, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer, die Gleichheit und die friedliche Koexistenz. Abgesehen von den drei bereits erwähnten Dokumenten liegt die wichtigste Erklärung dieser Grundsätze, der erste Entwurf einer neuen Weltordnung, in der “Gemeinsamen Erklärung über die internationalen Beziehungen zu Beginn einer neuen Ära”, die während des Gipfeltreffens zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping am Vorabend der Olympischen Winterspiele in Peking im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde.

Wie ich bereits mehrfach erklärt habe, halte ich diese Erklärung für das wichtigste politische Dokument, das in unserem Jahrhundert bisher vorgelegt wurde.

Auch diese Erklärung befasste sich sehr ausführlich mit den Fünf Prinzipien von Zhou, ohne Zhou zu erwähnen. (Und ich weiß nicht, warum sein Name und sein Werk nie ausdrücklich genannt werden.)

Zhou Enlai, links, Mao Zedong, Mitte links, und Bo Gu, erster von rechts, in Yanan, 1935. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Wenn wir nur einen Moment darüber nachdenken, sind diese Prinzipien, wie sie in diesen Dokumenten enthalten sind, eine fast exquisite Umkehrung der amerikanischen Außenpolitik.

Und hier muss ich einen Punkt ansprechen, den wir uns nicht entgehen lassen dürfen: Er scheint für die Europäer besonders relevant zu sein: Es ist nichts Antiwestliches oder gar Antiamerikanisches an dem, was sich im Nicht-Westen abspielt, wenn wir heute darüber nachdenken. Ich denke, der Nicht-Westen würde es insgesamt begrüßen, wenn sich die Amerikaner und Europäer an der Schaffung einer neuen Weltordnung beteiligen würden, die unserem Jahrhundert angemessen ist.

Aber das kann nicht die Fortsetzung eines halben Jahrtausends westlicher Überlegenheit oder 75 Jahre amerikanischer Hegemonie bedeuten. Das bedeutet eines: Es liegt an den Amerikanern und Europäern zu entscheiden, ob sie sich an diesem großen Projekt beteiligen oder sich dagegen stellen wollen.

Eine Symbiose, die Europa in Betracht ziehen sollte

Chinas Xi Jinping bei einer Rede während eines Staatsdinners zu seinen Ehren in Moskau im März. (Der Kreml)

Ich würde sagen, dass China und Russland im Moment und in absehbarer Zukunft die wichtigsten Nationen für die Entwicklung einer neuen Weltordnung sind. Das ist der Grund, warum und wo die Europäer meiner Meinung nach anfangen müssen, selbst zu denken.

Da ist zum einen die Frage der Größe. Chinas Wirtschaft ist – je nachdem, wie man zählt – entweder die größte oder die zweitgrößte der Welt. Es verfügt zweifellos über die größte industrielle Basis der Welt und macht in Bereichen wie der Hochtechnologie so große Fortschritte, dass den Amerikanern keine andere Möglichkeit einfällt, mit China zu konkurrieren, als dessen technologischen Fortschritt zu untergraben.

Das ist es, was wir früher “infra-dig” nannten – “unter der Würde” – aber so ist es. Das ist die amerikanische Politik im Jahr 2023.

Die russische Wirtschaft ist viel kleiner, aber sie ist ein wichtiger Produzent von Öl, Gas, Mineralien, Weizen und anderen Ressourcen. Es besteht also eine Symbiose. Bilateraler Handel und Investitionen sind kein geringer Teil der Beziehungen. Putin und Xi sprechen jedes Mal darüber, wenn sie sich treffen.

Ein weiterer Faktor ist die Perspektive und die geopolitische Lage. Moskau und Peking stehen beide auf der Feindesliste Washingtons, je nach Wochentag der eine oder der andere Staatsfeind Nr. 1 oder Nr. 2. Natürlich haben sie ein starkes Gefühl für die gemeinsame Sache – nicht, um es noch einmal zu sagen, um Amerika oder den Westen zu besiegen, sondern um die amerikanische Hegemonie abzulösen.

Halford Mackinder und Eurasien

Halford Mackinder, undatiert. (Bibliothek der London School of Economics and Political Science, Wikimedia Commons)

Nun kommen wir zu einem Thema von besonderer Bedeutung.

China und Russland machen den größten Teil der eurasischen Landmasse aus. Wir sollten dies beispielsweise im Zusammenhang mit Pekings Belt and Road Initiative verstehen. Russland und die zentralasiatischen Republiken werden zusammen mit dem Iran und Syrien und anderen Ländern dieser Art wichtige Verbindungen sein, wenn China seine Pläne für die BRI entwickelt. Und wie wir alle wissen, sind die Endstation – oder Endpunkte – der BRI die Städte und Häfen in Westeuropa.

Ich weiß nicht, ob Halford Mackinder in Europa eine große Leserschaft hat, aber wir müssen uns jetzt mit seinem Denken auseinandersetzen.

Mackinder war in erster Linie ein Geograph, der von 1861 bis 1947 lebte und uns im Guten wie im Schlechten die Konzepte der Geopolitik und Geostrategie bescherte. Henry Kissinger gehört zu den vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihn als Einfluss geltend machen.

Mackinders bekanntestes Werk trägt den Titel “The Geographic Pivot of History”. Es handelte sich um einen Aufsatz, den er 1904 bei der Royal Geographic Society in London einreichte. Darin vertrat er die Ansicht, dass die Welt auf der von ihm so genannten Weltinsel zentriert ist, die sich von Ostasien bis nach Europa und Afrika nördlich der Sahara erstreckt.

Nord- und Südamerika sowie Ozeanien erhielten den Status von “Outlying Islands”, während Japan und Großbritannien “Offshore Islands” waren. Das erscheint mir ein wenig abwegig, aber bleiben wir bei der These.

Das Kernland der Weltinsel, das er auch als geographischen Dreh- und Angelpunkt bezeichnete, erstreckt sich vom Jangtse bis zur Wolga und ist heute genau wie bei Mackinder die bevölkerungsreichste und ressourcenreichste Region der Welt.

In einem späteren, 1919 veröffentlichten Buch, Democratic Ideals and Reality (Demokratische Ideale und Realität) – das ich schon immer für einen merkwürdigen Gegensatz gehalten habe – sagte Mackinder bekanntermaßen Folgendes:

“Wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Kernland; wer das Kernland beherrscht, beherrscht die Weltinsel; und wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt.”

Mackinder scheint bei den Amerikanern heutzutage ein wenig “altmodisch” zu sein, aber ich achte nie auf Moden, und in dem Maße, in dem er als überholt abgetan wird, vermute ich, dass es daran liegt, dass das, was er vor etwas mehr als einem Jahrhundert zu sagen hatte, heute für die großen Denker des Westens zu schmerzhaft offensichtlich ist.

Die Amerikaner können so viel behaupten, wie sie wollen, dass die Mackinder-These heute nicht mehr aktuell ist, und wie in so vielen anderen Bereichen zahlen sie für ihre Irrtümer keinen so hohen Preis wie andere. Es wird viel teurer und folgenreicher sein, wenn die Europäer vor den Implikationen von Mackinders Denken zurückschrecken.

Das große Versprechen für die Zukunft Europas

Damit sind wir bei der Frage nach dem Schicksal Europas angelangt und kehren zu unserer Ausgangsfrage zurück: Was ist hier los? Und was sollen die Europäer tun?

Die Frage, die jetzt vielleicht auf der Hand liegt, die Frage nach dem Schicksal, ist einfach formuliert: Liegt das Schicksal Europas in seiner atlantischen Identität, oder ist es besser als die westliche Flanke der eurasischen Landmasse zu verstehen?

In dieser Frage steckt ein gewisses “Entweder-Oder”, aber ich glaube nicht, dass die logischste Antwort darauf eine solche ist. Ich sehe die große Verheißung der Zukunft Europas, vorausgesetzt, seine Führer sind vernünftig genug, sie selbst zu sehen – und das ist ein sehr großes “Wenn”, wie ich einräume – darin, dass es sowohl den östlichen Rand der atlantischen Welt als auch den westlichen Rand Eurasiens darstellt.

Auf diese Weise könnte es in der Entwicklung des 21. Jahrhunderts den allerhöchsten Zweck erfüllen – als eine Art Vermittler zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen. Ich denke, dass Havel, ein Mensch mit einer beachtlichen Vision, in diesem Sinne gedacht hat, auch wenn er nicht in genau diesen Begriffen gesprochen und geschrieben hat.

Autonomie zurückgewinnen

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Besuch eines Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte im Army Camp Lydd, Großbritannien, im November 2022. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Was die Frage betrifft, was Sie tun sollen, so ist es nicht meine Aufgabe, irgendjemandem vorzuschreiben, was er zu tun hat – abgesehen von amerikanischen Präsidenten und Staatssekretären natürlich -, aber ich werde Ihnen einige Gedanken mitteilen, und zwar ein wenig in der Art und Weise, wie die Chinesen ihre Ansichten über die Ukraine darlegen – mit einem angemessenen Gefühl der Distanz und des Abstandes.

Ich halte es für unerlässlich und für durchaus erreichbar, dass Europa damit beginnt, ein Gefühl der Eigenständigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik zu kultivieren, das es seit den Tagen von de Gaulle, Churchill, Antony Eden und anderen Persönlichkeiten ihrer Generation nicht mehr gekannt hat, und das es, wenn Sie so wollen, wieder zurückgewinnen kann. Ich habe wenig übrig für Emmanuel Macron, um es milde auszudrücken, aber er hat in dieser Frage in der Vergangenheit oft Recht gehabt.

Abgesehen von Macrons vielen Fehlern hat er einige wichtige Positionen formuliert: Europa muss seine Autonomie von den USA zurückgewinnen, Europa muss Verantwortung für seine Sicherheit übernehmen, Russland muss als Teil Europas verstanden werden, das Schicksal Europas ist untrennbar mit Russland verbunden.

Wichtig dabei ist, dass solche Ideen für Europa durchaus erreichbar sind. Sie erfordern lediglich Führungspersönlichkeiten, die mehr Charakter haben als Macron, um sie voranzutreiben, weiterzuentwickeln, Akzeptanz für sie zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen.

Europa hat eine große Chance verpasst, eine solche Rolle zu spielen, als es den USA so übereilt in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine folgte. Es hätte mit Nachdruck darauf bestehen müssen, dass Russlands Sicherheitsinteressen anerkannt werden, als die rücksichtslosen Narren in der Biden-Administration darauf bestanden, dass sie ignoriert werden können.

Eine dauerhafte Lösung, die für alle Seiten von Vorteil wäre, ist dem Westen durch die Lappen gegangen. Europa hätte sie ergreifen können. Dies ist eine große Schande. Es ist leicht zu erkennen, was für einen immensen Unterschied Europa für sich selbst, für die Ukrainer, die jetzt leiden, und für den Lauf der Geschichte insgesamt hätte machen können.

In diesem Sinne hat Europa immer noch die Chance, sich die Wahrheit über die NATO einzugestehen und nach dieser Wahrheit zu handeln. Dieses Bündnis ist überholt, es ist keineswegs als defensiv zu bezeichnen und erweist sich heute als eine unkalkulierbar zerstörerische Kraft.

Europa hat jetzt eine weitere Chance, die Art von Unterschied zu machen, die es machen könnte, wenn es sich entschließen würde, einen selbstbestimmten Kurs zu verfolgen.

Die Beziehungen Europas zu China stehen noch auf der Kippe, wenn ich das richtig sehe. Es sollte diesen Moment nutzen und sich nicht an der Sinophobie beteiligen, die Amerikas Politik gegenüber dem Festland bestimmt.

Sie kann dies auf diplomatischem und wirtschaftlichem Gebiet erreichen: Indem es sich zum Beispiel das BRI-Projekt zu eigen macht und Washingtons lächerliche, zynische Verteufelung von Huawei zurückweist, die nichts anderes begründet als Huaweis Führungsrolle auf dem Gebiet der 5-G-Technologie.

Weitere Demokratisierung

Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede vor dem Europäischen Parlament im Jahr 2017. (Europäisches Parlament, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Abschließend möchte ich zwei Gedanken zu Europas innenpolitischen Regelungen äußern. Beide betreffen Möglichkeiten, die Demokratisierung des Kontinents voranzutreiben.

Vor einigen Jahren, als er noch deutscher Außenminister war, entwickelte Frank-Walter Steinmeier innerhalb des Ministeriums einen ziemlich ausgeklügelten Plan für die Erneuerung der deutschen Außenpolitik. Es trug den Titel “The 2014 Review”. Er wurde im Herbst desselben Jahres fertiggestellt und Steinmeier stellte ihn in den ersten Monaten des Jahres 2015 im Bundestag vor.

Dieser Plan hatte viele Dimensionen, aber am originellsten erschien mir Steinmeiers Vorschlag, die Außenpolitik einer direktdemokratischen Überprüfung und Zustimmung zu unterziehen und damit die traditionelle Mauer abzubauen, die die Außenpolitik vom Willen und den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger trennt.

Ich weiß nicht, wo die “Bilanz 2014” heute im deutschen Diskurs steht. Es wurden einige wissenschaftliche Abhandlungen darüber geschrieben, wie ich herausgefunden habe, als ich nachgeschaut habe, bevor ich mich Ihnen anschloss. Aber es scheint eine ausgezeichnete Idee zu sein.

Mein zweiter abschließender Gedanke betrifft die Art und Weise, wie die Europäische Union funktioniert. Meiner Meinung nach ist der dreibeinige Schemel – Verwaltung in Brüssel, Finanzen in Frankfurt, parlamentarische Politik in Straßburg – schon vor langer Zeit zerbrochen. Ich frage meine amerikanischen Freunde gerne: Wann haben Sie das letzte Mal einen Zeitungsartikel gelesen, der in Straßburg spielt?

Um einen komplexen Gedanken einfach auszudrücken: Technokraten und Banker haben die EU übernommen, und sie muss wieder demokratisiert werden.

Ich kann mir vorstellen, dass diese Art von Ideen einen bedeutenden Unterschied bei der Bestimmung der Zukunft Europas machen könnte. Es ist eine Frage des Ziels, aber auch des Weges dorthin.

Und das sind Dinge, die Europa tun sollte.

Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Time No Longer: Americans After the American Century. Sein neues Buch Journalists and Their Shadows (Journalisten und ihre Schatten) erscheint demnächst bei Clarity Press. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site.

