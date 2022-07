The core disabling affliction of the United States in the 21st Century is an energized and armed extreme right-wing and a listless, passive center, a development lamented by liberals who would sell their souls long before parting with their stocks and bonds, all for a non-voting seat at various illiberal tables of power.

Das Schlimmste kommt erst noch: Wenn die Mitte nicht hält

von Richard Falk

15. Juli 2022

Keine Zeile der Poesie hat mehr Resonanz in unserer Zeit als die berühmten Zeilen aus William Butler Yeats’ berühmtem Gedicht “The Second Coming”:

“Den besten fehlt jede Überzeugung, während die schlechtesten voll leidenschaftlicher Intensität sind.”

Dies gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten, wie auch für das Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, das den Aufstieg des Nationalsozialismus und seiner dämonischen Stimme, Adolph Hitler, förderte, dem vollständigen Außenseiter, dem es gelang, den Berg hinaufzukriechen und seinen Gipfel zu erklimmen. Das Hauptleiden der Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert ist eine energiegeladene und bewaffnete extreme Rechte und eine lustlose, passive Mitte, eine Entwicklung, die von Liberalen beklagt wird, die ihre Seele verkaufen würden, bevor sie sich von ihren Aktien und Anleihen trennen, und das alles für einen nicht stimmberechtigten Sitz an verschiedenen illiberalen Tischen der Macht. Dieser Mangel an menschlicher Leidenschaft in der politischen Mitte dient als verstärkende Ergänzung zu den gewalttätigen Kräften der Entfremdung, die im ganzen Land auf ihren Marschbefehl warten, wie der Aufstandsversuch vom 6. Januar vorhersagt. Zusammen signalisieren diese gegensätzlichen Formen der “Staatsbürgerschaft” den Tod der konstitutionellen Demokratie, wie sie mit Höhen und Tiefen funktioniert hat, mit Mängeln durch Sklaverei, Völkermord und Patriarchat bei der Geburt, ja seit die Republik 1787 als “eine vollkommenere Union” gegründet wurde. Im Jahr 2022 gewinnt eine faschistische Alternative an institutioneller, ideologischer und populistischer Bedeutung, mit aktiver Unterstützung vieler amerikanischer Oligarchen, die nachts finanzieren, was sie bei Sonnenschein verleugnen (was wiederum an das Verhalten der deutschen Industriellen erinnert, die Hitler für ihr Vehikel hielten, während sich der Krieg genau andersherum entwickelte).

Diese gegenwärtige politische Tortur hat System und ist nicht nur die traurige Geschichte des moralischen, wirtschaftlichen und politischen Niedergangs Amerikas, der vorübergehend durch eine jahrzehntelange Orgie exzessiver Militärausgaben, korporatistische, willfährige Medien, Ablenkungsmanöver im Ausland und einen gierigen Privatsektor, der sich durch Waffenverkäufe und eine regressive Steuerstruktur, die Ausplünderung des Pentagons und sein profitorientiertes Regime aufbläht, vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Was vielleicht am negativsten auffällt, ist das Versäumnis, geopolitisches Versagen oder geheiligte innenpolitische Schandtaten (Massenerschießungen in Schulen und anderswo mit legal erworbenen Waffen, die nur für den organisierten militärischen Kampf geeignet sind) zu berücksichtigen. Es ist an der Zeit, die Unfähigkeit, die Tyrannei des zweiten Verfassungszusatzes ernsthaft in Frage zu stellen, mit der Auslegung durch die IRA, die mit dem Kongress und dem Obersten Gerichtshof unter einer Decke steckt, in Verbindung zu bringen, die einen Großteil der Öffentlichkeit in ein mürrisches Gefühl stiller Hoffnungslosigkeit stürzt. Noch bevor diese geheiligten Institutionen ihren Trumpschen Anstrich bekamen, scheuten sie sich, Rechte zu konstruieren, als ob sie sich der gewalttätigen gesellschaftlichen und ökologischen Risse bewusst wären, die die Wurzeln der zivilen Überparteilichkeit zerreißen. Die moralische Fäulnis ist weniger das Werk der Soziopathen unter uns, als vielmehr das Ergebnis einer plutokratischen Zweiparteiendynamik, die von Frevlern und ihren bürokratischen Lakaien kontrolliert wird, denen es entweder gefällt, wie die Dinge laufen, oder die sich nicht in der Lage fühlen, eine Herausforderung anzunehmen, die eine Chance auf eine wohlwollende Veränderung bietet.

Die gleichen Muster der Stagnation sind auch bei den zentristischen Eliten zu beobachten, die an den angesehensten Universitäten ausgebildet wurden. Vielleicht die klügsten, aber sicher nicht die besten. Sie weigern sich, aus Vietnam zu lernen, wo die militärische Dominanz, die weitreichende Verwüstung eines fernen Landes und das große Blutvergießen zu einer politischen Niederlage führten, aus der man eigentlich etwas über die Grenzen des militärischen Handelns angesichts des kolonialen Zusammenbruchs hätte lernen müssen. Statt aus dem Scheitern zu lernen, das durch ein sich veränderndes postkoloniales politisches Gleichgewicht in den Ländern des Globalen Südens verursacht wurde, jammerten gesalbte Außenpolitikexperten über das “Vietnam-Syndrom”, das angeblich einen pragmatischen Rückgriff auf militärische Instrumente zur Durchsetzung nationaler und strategischer Interessen der USA verhinderte, weil man eine Wiederholung von Vietnam befürchtete. Es war George H.W. Bush, der sich über die Niederlage von Saddam Husseins Irak im Wüstenkrieg gegen den Irak 1991 freute, nicht in erster Linie, weil dadurch die Souveränität Kuwaits wiederhergestellt wurde, sondern weil das Vertrauen wiederhergestellt wurde, dass die USA Kriege ihrer Wahl zu akzeptablen Kosten gewinnen können. In seinen Worten: “Bei Gott, wir haben das Vietnam-Syndrom ein für alle Mal überwunden.” (März 1991)