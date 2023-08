Das Schwarze Meer: Ein neuer Schauplatz für einen globalen Konflikt? Von Turker Erturk

Photo Credit The Cradle

4. August 2023

Angesichts der zunehmenden Spannungen im Schwarzen Meer, des Wunsches der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft, des schwindenden Einflusses der USA in der Welt und der Gefahr, dass Russland in einen Sumpf gerät, muss die Türkei eine ausgewogene Außenpolitik betreiben, um eine globale militärische Konfrontation in dieser strategischen Wasserstraße zu vermeiden.

Am 11. Juli 2023 veröffentlichte die NATO das 90 Punkte umfassende Kommuniqué des Vilnius-Gipfels, der weithin als „ein historischer Moment für die Zukunft der europäischen Sicherheit und insbesondere der Ukraine“ angesehen wurde. Die Schlussfolgerung daraus: Russlands Krieg in der Ukraine wird weitergehen.

Damit bekräftigte die NATO ihre unerschütterliche Unterstützung für Kiew, die sie bereits auf dem Bukarester Gipfel 2008 zugesagt hatte, und betonte: „Wir unterstützen voll und ganz das Recht der Ukraine, ihre eigenen Sicherheitsvereinbarungen zu treffen. Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO.“

Der NATO-Gipfel gipfelte in einer bedeutenden Ankündigung der Staats- und Regierungschefs aus 31 Ländern: Der Ukraine wurde eine Einladung zum NATO-Beitritt angeboten. Der Haken an der Sache war jedoch, dass die Ukraine noch nicht für eine Mitgliedschaft bereit war. „Wir werden in der Lage sein, der Ukraine eine Einladung zum Beitritt zum Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind“, hieß es. Die internationale Gemeinschaft fragt sich daher, wann und wie genau die Ukraine dem Bündnis beitreten wird.

USA vermeiden einen globalen heißen Krieg

Unter der Oberfläche scheinen jedoch strategische Machenschaften im Spiel zu sein. Die Ukraine befindet sich in einer komplizierten Lage: Während die NATO den Beitritt Kiews zu verzögern scheint, drängt sie die Ukraine gleichzeitig dazu, ihre Bestrebungen weiterzuverfolgen. Der Grund dafür wird bei näherer Betrachtung deutlich: Der Beitritt der Ukraine zur NATO könnte einen größeren Konflikt, den NATO-Russland-Krieg, auslösen, der sich zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten könnte, und das unheilvolle Schreckgespenst der Atomwaffen steht im Raum.

Europa, insbesondere wichtige Akteure wie Deutschland und Frankreich, zögern, grünes Licht für den NATO-Beitritt der Ukraine zu geben. Auch die USA haben in dieser Phase ihre Vorbehalte, da sie einen globalen heißen Krieg vermeiden wollen. Stattdessen will Washington seine globale Position neu kalibrieren und sich von den bisherigen Globalisierungsbemühungen abwenden, die seinen Interessen nicht dienlich waren und China ungewollt gestärkt haben.

Die USA scheinen sich für eine langfristige Strategie zu entscheiden, indem sie sich auf einen Zermürbungskrieg mit Russland einlassen und damit einen zweiten Kalten Krieg eskalieren, der in der Ära Donald Trump begonnen hat, auch wenn er sich mehr auf Peking konzentrierte.

In diesem komplizierten geopolitischen Tanz scheint es unwahrscheinlich, dass die Ukraine in absehbarer Zeit der NATO beitreten wird. Ebenso könnte es sein, dass Russland die im Kommuniqué des Vilniuser Gipfels formulierten strengen Anforderungen nicht erfüllt. Infolgedessen wird der Krieg weitergehen.

Bemerkenswerterweise dauert der Krieg in der Ukraine bereits mehr als 17 Monate an, und die Parallelen zu dem neun Jahre andauernden Konflikt der Sowjetunion in Afghanistan sind unheimlich auffällig. Dieser Krieg ist für Moskau von großer Bedeutung, da er an einer viel breiteren Front ausgetragen werden muss. Wenn sich die Lage nicht wesentlich bessert, könnte er sich noch fünf Jahre oder sogar länger hinziehen – ein Zeitrahmen, der sich mit den wahrscheinlichen Plänen der USA deckt.

Die NATO-Erweiterung und Russlands militärische Herausforderungen

Die USA setzen möglicherweise auf eine Machtverschiebung oder einen Regimewechsel in Russland während dieses langwierigen Konflikts. Die ständige Belastung Moskaus durch die Kriegswirtschaft könnte schließlich zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen und die internen Unruhen verstärken.

Um sein militärisches Personal aufrechtzuerhalten, hat Russland sogar das Höchstalter für die Wehrpflicht von 27 auf 30 Jahre angehoben, was deutlich macht, wie schwierig es ist, einen großen Pool ausgebildeter Soldaten zusammenzustellen. Aus diesem Grund werden Söldnerstrukturen wie Wagner benötigt, auch wenn sie selbst eine Herausforderung darstellen.

Unterdessen kämpft der Westen, insbesondere Europa, mit seinen eigenen sozioökonomischen Problemen. Eskalierende Lebenshaltungskosten, steigende Energiepreise, Inflation, wirtschaftliche Schrumpfung, ein Zustrom ukrainischer Flüchtlinge, zunehmende Arbeitslosigkeit und wachsende öffentliche Ablehnung des Krieges zeichnen ein düsteres Bild.

In Frankreich kam es zu Aufständen, die fast einem Bürgerkrieg gleichkamen, während die Entscheidung Deutschlands, sich von russischer Energie zu distanzieren, seiner Industrie und Wirtschaft einen schweren Schlag versetzte.

Inmitten all dessen scheinen die USA der einzige Profiteur des anhaltenden Konflikts zu sein. Indem sie ihre Interessen wahren, ohne das Leben ihrer Soldaten zu riskieren, manövrieren die USA geschickt in einem globalen Kampf. Durch ihr Handeln fordern sie Russland heraus und stärken gleichzeitig die NATO und Europa in ihrer Sache.

Die Verteidigungshaushalte der NATO-Staaten steigen sprunghaft an, der Rüstungs- und Energiesektor wird neu belebt, und der Marktanteil der NATO wächst, was in einer antirussischen Hochburg in der Ostsee gipfelt und sogar die Einbeziehung Finnlands und Schwedens an der Nordflanke der NATO sichert.

Verschiebungen in Richtung Multipolarität

Dennoch sehen sich die USA mit Herausforderungen für ihre globale Hegemonie konfrontiert. Die Lage in Westasien und der wachsende Einfluss Chinas sind nur einige Beispiele für die sich verändernde Dynamik. Traditionelle Verbündete wie Saudi-Arabien bemühen sich um eine Zusammenarbeit mit Peking im Rahmen von Projekten wie der Belt and Road Initiative (BRI), während der Iran trotz der Sanktionen seine Widerstandsfähigkeit beibehält und Beziehungen zu Staaten am Persischen Golf wie Katar und den VAE aufbaut.

Die zunehmende Zusammenarbeit Russlands und Saudi-Arabiens im Energiebereich unterstreicht die sich verändernde Landschaft, während Indien weiterhin trotzig Waffen von Russland kauft. Diese Entwicklungen tragen zu einer natürlichen Entwicklung in Richtung Multipolarität bei, wobei verschiedene Länder ihre Interessen durchsetzen und unabhängige Wege verfolgen.

Die Bemühungen, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, sind ein Indiz für diesen Trend. Nichtsdestotrotz sind die USA nach wie vor entschlossen, diesen Kampf um die Erhaltung ihrer globalen Führung und Hegemonie zu führen, wohl wissend, dass die Zeit für China günstig sein könnte.

Eine bemerkenswerte Entwicklung fand am 22. Juli 2022 statt, als Russland, die Ukraine und die UN unter Vermittlung der Türkei die „Schwarzmeer-Korn-Initiative“ unterzeichneten. Ziel war es, die sichere Ausfuhr von Getreide, Lebensmitteln, Ammoniak und Düngemitteln aus ukrainischen Häfen zu erleichtern.

Gleichzeitig unterzeichnete Russland ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem UN-Sekretariat, um den Verkauf russischer Lebensmittel und Düngemittel auf dem Weltmarkt zu unterstützen. Aufgrund von Embargos, SWIFT- und Versicherungsbarrieren konnte Russland jedoch kein Getreide und keinen Dünger exportieren.

Ein Jahr später zog sich Russland jedoch von dem Abkommen zurück. Es stellte sich heraus, dass die Behauptung, die Menschen in Afrika seien vom Hungertod bedroht, weil die Ukraine keinen Zugang zu Getreide habe, nicht stimmt. Nur 12 Prozent des von der Ukraine exportierten Getreides wurden in einem Jahr auf den Kontinent geliefert, 40 Prozent gingen stattdessen nach Europa.

Der geopolitische Drahtseilakt der Türkei

Obwohl die Türkei Mitglied der NATO ist, hat sie seit Beginn des Ukraine-Krieges versucht, eine relativ neutrale Haltung einzunehmen. Diese Politik wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter die geopolitische Lage Ankaras, die Energieabhängigkeit von Russland, die Handelsbeziehungen und die Unterstützung Moskaus in einer Zeit, in der Präsident Recep Tayyip Erdogan vom Westen isoliert war.

Unter Erdogan spielte die Türkei eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von Kanälen für Russland während des Konflikts, was bei US-Beamten zunächst Besorgnis auslöste. Schließlich erkannten die USA jedoch die Rolle der Türkei als Teil ihrer langfristigen Strategie für einen Zermürbungskrieg an. Dennoch bleibt Washington vorsichtig, da es weiß, dass es diese Kanäle bei Bedarf in Zukunft mit verschiedenen Mitteln schließen könnte.

Die Situation nach dem Rückzug Russlands aus dem Schwarzmeer-Getreideabkommen hat das Potenzial, die Getreidepreise und die Lebensmittelversorgung erheblich zu beeinflussen. Da die Spannungen in der Schwarzmeerregion zunehmen, deutet die Sitzung des NATO-Ukraine-Rates zur Sicherheitslage darauf hin, dass sich die Lage in den kommenden Wochen und Monaten weiter zuspitzen könnte.

Es wird erwartet, dass die USA und die NATO eine aktivere Rolle an der Südflanke und im Schwarzen Meer spielen werden, so dass es für die Türkei von entscheidender Bedeutung ist, diese Entwicklungen und die möglichen Schritte der USA und der NATO in Bezug auf den Ukraine-Krieg und das Schwarze Meer mit Vorsicht und Wachsamkeit zu verfolgen.

Strategische Optionen für die Getreidesicherheit im Schwarzen Meer

In Anbetracht möglicher Schritte der USA und der NATO im Schwarzen Meer und ihrer potenziellen Forderungen an die Türkei sind die folgenden Optionen denkbar:

Option 1: Die Türkei, die über die größte Seemacht im Schwarzen Meer verfügt, könnte eine maritime Einsatzgruppe zum Schutz von Schiffen bilden, die Getreide von ukrainischen Häfen über die Bosporusstraße zu den internationalen Märkten transportieren. Diese Einsatzgruppe würde mit nachrichtendienstlicher Unterstützung durch die NATO gegen russische U-Boot-, Überwasser- und Luftangriffe geschützt. Diese Option verstößt zwar nicht gegen das Übereinkommen von Montreux über die Meerenge, könnte aber dennoch zu einer Konfrontation mit Russland führen und eine russische Intervention als Reaktion auf die Präsenz der Marineeinsatzgruppe provozieren.

Option 2: Eine weitere Möglichkeit ist eine Marine-Einsatzgruppe unter der Führung von Tukiye und unter Beteiligung Bulgariens und Rumäniens zum Schutz von Schiffen, die Getreide von ukrainischen Häfen im Schwarzen Meer zum Bosporus transportieren, gegen potenzielle russische U-Boot-, Überwasser- und Luftbedrohungen. Wie die erste Option vermeidet auch dieser Ansatz eine direkte Verletzung des Übereinkommens von Montreux über die Meerenge, birgt jedoch die Gefahr einer Eskalation der Spannungen und einer russischen Intervention in die Operationen der Einsatzgruppe.

Option 3: Alternativ könnte die NATO eine Marineeinsatzgruppe, einschließlich eines oder zweier amerikanischer Flugzeugträger, zum Schutz von Getreidetransporten im Schwarzen Meer entsenden. Diese gewaltige Streitmacht könnte Präsident Wladimir Putin angesichts der möglichen Folgen eines solchen Vorgehens von einem Eingreifen abhalten. Allerdings würde diese Option das Übereinkommen über die Montreuxstraße unwiderruflich verletzen und ein neues Abkommen zur Regelung der Seepassage durch die türkischen Meerengen erforderlich machen.

Bewahrung des Übereinkommens von Montreux

Während des Ersten Kalten Krieges verhinderte das Übereinkommen von Montreux über die Meerenge, dass das Schwarze Meer zu einem Schauplatz der Konfrontation zwischen den Supermächten wurde, da es die Präsenz von Kriegsschiffen aus Nicht-Anrainerstaaten einschränkte. Dies bot der Türkei die Möglichkeit, eine ausgewogene Außenpolitik zu betreiben, was in einer unbeständigen und stark militarisierten Region eine Herausforderung gewesen wäre.

Angesichts der Bedeutung des Übereinkommens sollte sich Ankara Versuchen widersetzen, es zu untergraben, und Handlungen vermeiden, die zu einer Eskalation der Spannungen und Konflikte in der strategischen Wasserstraße und damit möglicherweise zu einem globalen Krieg führen könnten. Stattdessen sollte sich die Türkei für den Abschluss von Vereinbarungen und die Aufrechterhaltung des Dialogs mit Russland einsetzen, um den reibungslosen Transport von regionalem Getreide über das Schwarze Meer auf den internationalen Markt zu gewährleisten.

Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und des Drucks auf kurzfristige Gewinne sollte die Türkei der langfristigen Stabilität und dem Frieden in der Region Vorrang einräumen. Es ist wichtig, kritische Infrastrukturen wie Erdgaspipelines vor möglichen Sabotageversuchen zu schützen, da sie für die Energiesicherheit des Landes von entscheidender Bedeutung sind. Daher sollte Ankara umfassende Pläne und Strategien zum Schutz seiner Interessen entwickeln, einschließlich Erkundungs-, Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen in der Luft, an der Oberfläche und unter Wasser.