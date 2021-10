Das Schweigen brechen Breaking the Silence

Eine neue Aktion zum “Schweigen brechen” ist gestartet um die jahrzehntelange illegale Besatzung Palästinas zu beenden

Das Schweigen brechen



Dies ist die Werbekampagne, die wir heute in israelischen Bussen gestartet haben:

“Ein 3-jähriges palästinensisches Kind wurde bei einem Terroranschlag verwundet.

Es ist an der Zeit, die Gewalt der Siedler zu beenden.

[Verteidigungsminister] Gantz, [Minister für innere Sicherheit] Bar-Lev: es liegt an Ihnen.”

Die Kampagne ist eine gemeinsame Initiative von uns und einer Reihe unserer Anti-Besatzungspartner (PEACE NOW, זזים – קהילה פועלת ززيم- حراك شعبيّ, Combatants for Peace, Yesh Din ييش دين יש דין, מחזקים und עומדים ביחד نقف معًا).

Wir haben gesehen, dass die israelischen Regierungen das Problem der Siedlergewalt seit Jahren nicht ernst genommen haben.

Erst heute hat Yaniv Kubovitch von Haaretz.com Einzelheiten darüber veröffentlicht, wie allein in den letzten zwei Jahren die Vorfälle von Siedlergewalt gegen Palästinenser von 363 Vorfällen im Jahr 2019 auf 416 in der ersten Hälfte des Jahres 2021 angestiegen sind (siehe hier: https://bit.ly/3l3g8By)

Das muss ein Ende haben. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie jedes Wochenende bewaffnete Siedler Palästinenser angreifen und ihr Eigentum zerstören – und in der Zwischenzeit denken die Minister für Verteidigung und innere Sicherheit offenbar, dass sie das nichts angeht. Es ist höchste Zeit, dass sie aufwachen und ihre Macht nutzen, um etwas zu tun.

Gestern haben wir und unsere Partnerorganisationen gemeinsam mit Hunderten von Israelis und Palästinensern in den Dörfern in den südlichen Hebron-Hügeln, in denen die Angriffe der letzten Woche stattfanden, ein großes Zeichen der Solidarität gesetzt.

Wir waren dort, um unsere palästinensischen Brüder und Schwestern zu unterstützen, die nicht nur Opfer ständiger Siedlergewalt, sondern auch systematischer Diskriminierung sind, wobei ihnen oft sogar das grundlegendste Recht – der Zugang zu Wasser – verwehrt wird.

Erst vor zwei Wochen war eine Gruppe von Aktivisten von Combatants for Peace auf dem Weg, einen mobilen Wassertank in eines der Dörfer zu bringen, die Israel nicht anerkennt. IDF-Soldaten hielten sie auf und unterdrückten ihren friedlichen Protest gewaltsam.

All dies ist die Folge einer rassistischen, diskriminierenden Politik, die von den aufeinander folgenden israelischen Regierungen geführt und durchgesetzt wird, die die unter Besatzung lebenden Palästinenser offenbar als von Natur aus unwürdig betrachten, grundlegende Rechte und Schutz zu genießen.

Das ist es, womit die Palästinenser tagtäglich konfrontiert sind, und all das ist es, was die Soldaten durchsetzen sollen, genau wie wir es getan haben.

Es reicht. Die Besatzung muss ein Ende haben.

