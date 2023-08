Craig Murray: The Silence on Imran Khan Pakistan has imposed a media blackout over the deposed prime minister and thousands of new political prisoners incarcerated in appalling conditions. Condemnation in the U.K. and U.S. has been non-existent. By Craig Murray CraigMurray.org.UK Given the large population in the U.K. of P

Imran Khan im Februar 2023. (Pakistan Tehreek-e-Insaf, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)



Pakistan hat eine Mediensperre über den abgesetzten Premierminister und Tausende von neuen politischen Gefangenen verhängt, die unter entsetzlichen Bedingungen inhaftiert sind. In Großbritannien und den USA gab es keinerlei Verurteilung.

Das Schweigen über Imran Khan

Von Craig Murray

CraigMurray.org.UK

9. August 2023

Angesichts der großen Zahl pakistanischstämmiger Menschen in Großbritannien ist das Fehlen einer ernsthaften Medienberichterstattung über den Sturz und die Inhaftierung von Imran Khan und die Massenverhaftung seiner Anhänger wirklich außergewöhnlich.

Imran Khan wurde letzte Woche wegen angeblicher Veruntreuung von Staatsgeschenken zu drei Jahren Gefängnis und einem fünfjährigen Verbot der politischen Tätigkeit verurteilt. Vorausgegangen waren seine Absetzung als Premierminister durch einen von der CIA inszenierten Staatsstreich und eine brutale Gewalt- und Verhaftungskampagne gegen Khan und seine Anhänger.

In Pakistan ist es derzeit verboten, über Khan oder die Tausenden von neuen politischen Gefangenen, die unter entsetzlichen Bedingungen inhaftiert sind, zu berichten oder zu veröffentlichen. Die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten haben nicht protestiert.

Imran Khan ist mit ziemlicher Sicherheit der am wenigsten korrupte hochrangige Politiker in der Geschichte Pakistans – ich gebe zu, das ist keine hohe Messlatte. Die pakistanische Politik ist – in einem Ausmaß, das im Westen nicht ausreichend verstanden wird – buchstäblich feudal. Zwei Dynastien, die Sharifs und die Bhuttos, haben sich in einer manchmal tödlichen Rivalität an der Macht abgewechselt, unterbrochen von Zeiten offener Militärherrschaft.

Zwischen den Sharifs und den Bhuttos gibt es keine wirklichen ideologischen oder politischen Unterschiede, auch wenn letztere mehr intellektuellen Anspruch erheben. Es geht lediglich um die Kontrolle der staatlichen Ressourcen. Der Schiedsrichter der Macht war in Wirklichkeit das Militär, nicht die Wähler. Sie haben nun die Sharifs wieder an die Macht gebracht.

Der unglaubliche Durchbruch von Imran Khan bei den Wahlen zur Nationalversammlung 2018 hat das normale politische Leben in Pakistan erschüttert. Mit dem Gewinn einer Mehrheit der Stimmen und der meisten Sitze stieg Khans PTI-Partei von weniger als einem Prozent der Stimmen im Jahr 2002 auf 32 Prozent im Jahr 2018.

Die Daten sind wichtig. Es waren nicht Khans Kricket-Heldentaten, die ihn politisch populär machten. Im Jahr 2002, als sein Kricketgenie noch viel frischer im Gedächtnis war als heute, wurde er als Witzkandidat angesehen.

Tatsächlich war es Khans offener Widerstand gegen die Nutzung Pakistans als Stützpunkt durch die Vereinigten Staaten und insbesondere seine Forderung, die Hunderte von schrecklichen US-Drohnenangriffen in Pakistan zu beenden, die zu einem Anstieg seiner Unterstützung führten.

Das pakistanische Militär schloss sich ihm an. Der Grund dafür ist nicht schwer zu finden. Angesichts des Hasses, den die USA durch ihre Drohnentötungen, die Invasionen in Afghanistan und im Irak sowie die abscheulichen Folterexzesse im „Krieg gegen den Terror“ hervorgerufen hatten, lag es vorübergehend nicht im Interesse des pakistanischen Militärs, seine engen Beziehungen zur CIA und zum US-Militär in den Vordergrund zu stellen.

Sicherheitsventil

Protest gegen die US-Drohnenangriffe auf Pakistan in Hongkong, 8. Juli 2012. (Yu Pong, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Der pakistanische Sicherheitsdienst ISI hatte Osama Bin Laden an die USA verraten, was die Popularität des Militärs und der Sicherheitsdienste kaum verbesserte. Imran Khan wurde von ihnen als nützliches Sicherheitsventil angesehen. Man glaubte, dass er den aufständischen Antiamerikanismus und den islamischen Enthusiasmus, der in Pakistan um sich griff, in eine für den Westen akzeptable Regierung kanalisieren könnte.

Als Khan an die Macht kam, erwies er sich als viel radikaler, als die CIA, die britischen Tories und das pakistanische Militär gehofft hatten. Der Glaube, er sei im Grunde seines Herzens nur ein dilettantischer Playboy, wurde bald erschüttert. Eine Reihe von Khans Entscheidungen verärgerte die USA und bedrohte die Einkommensströme der korrupten hochrangigen Militärs.

Khan sprach nicht nur davon, das US-Drohnenprogramm zu stoppen, sondern er stoppte es tatsächlich.

Eine Flugbesatzung des 163rd Attack Wing der California Air National Guard fliegt 2018 ein ferngesteuertes Flugzeug vom Typ MQ-9 Reaper. (US Air Force/Senior Airman Crystal Housman)

Khan lehnte Angebote über große Geldbeträge ab, die auch mit der Unterstützung der USA für ein IWF-Darlehen verbunden waren, damit Pakistan Bodentruppen zur Unterstützung der saudischen Luftkampagne gegen den Jemen entsendet. Dies sagte mir einer von Khans Ministern, als ich ihn 2019 besuchte, unter der Bedingung einer Vertraulichkeit, die nicht mehr gelten muss.

Khan kritisierte offen die Korruption des Militärs und unterstützte die Bewegung der Entwicklungsländer, die den Handel vom Petrodollar abkoppeln wollen, in einer Aktion, die mit Sicherheit zu einem Staatsstreich der CIA führen würde. Dementsprechend versuchte er, Pakistans Öllieferanten von den Golfstaaten auf Russland umzustellen.

Unerbittliches Hit Piece

Der Guardian, das wichtigste Sprachrohr der Neokonservativen in Großbritannien, veröffentlichte am Sonntag einen Artikel über Khan, der so tendenziös war, dass mir der Atem stockte. Wie wäre es mit dieser unehrlichen Berichterstattung?

„… im November eröffnete ein Bewaffneter bei einer Kundgebung das Feuer auf seinen Konvoi und verletzte ihn am Bein, was nach Angaben seiner Berater ein Attentat war.“

„Berater sagen“: Was soll das bedeuten?

Hat sich Khan in die Beine schießen lassen, als eine Art Stunt? War das alles nur ein Scherz? Er wurde nicht wirklich angeschossen, sondern ist gestürzt und hat sich ein Knie aufgeschürft? Das ist wirklich skandalöser Journalismus.

Es ist schwer zu sagen, ob die erstaunliche Behauptung des Artikels, Khans Amtszeit als Premierminister habe zu einer Zunahme der Korruption in Pakistan geführt, eine bewusste Lüge oder außerordentliche Ignoranz ist.

Ich bin mir nicht sicher, ob Emma Graham-Harrison, die Autorin des Artikels, jemals in Pakistan gewesen ist. Ich vermute, dass sie Pakistan am nächsten gekommen ist, als sie Jemima Goldsmith auf einer Party traf.

Der Autor, links, während einer kürzlichen Reise nach Pakistan, die ihn nach Karatschi, Abbottabad und an die afghanische Grenze führte. (Craig Murray)

„Playboy“, „dilettantisch“, „frauenfeindlich“ – die Schlagzeile des Guardian ist unerbittlich. Es ist eine Zusammenfassung der „liberalen“ Argumente für militärische Interventionen in muslimischen Staaten, für den Sturz islamischer Regierungen und die Eroberung islamischer Länder, um westliche Normen, insbesondere die Lehren des westlichen Feminismus, zu installieren.

Ich denke, wir haben gesehen, wie dieses Spielbuch unter anderem im Irak, in Libyen und Afghanistan geendet hat. Die Verwendung des Wortes „Behauptung“, um Misstrauen gegen Khan in dem Guardian-Artikel zu wecken, ist wohlüberlegt. Er „behauptete“, seine Jahre im Vereinigten Königreich hätten ihn dazu inspiriert, einen Wohlfahrtsstaat in Pakistan zu schaffen.

Warum ist das eine fragwürdige Bemerkung von einem Mann, der den Großteil seines persönlichen Vermögens für die Einrichtung und den Betrieb eines kostenlosen Krebskrankenhauses in Pakistan ausgegeben hat?

Khans Bemühungen, die korruptesten Generäle und diejenigen, die am offensten von der CIA bezahlt werden, aus dem Weg zu räumen oder ins Abseits zu stellen, werden vom Guardian folgendermaßen beschrieben: „Er versuchte, die Kontrolle über die Ernennung hochrangiger Militärs zu übernehmen, und begann, gegen den Einfluss der Streitkräfte auf die Politik zu wettern.“ Wie unvernünftig von ihm!

Buchstäblich Tausende von Mitgliedern von Khans politischer Partei sitzen derzeit wegen des Verbrechens, einer neuen politischen Partei beigetreten zu sein, im Gefängnis. Die Verurteilung durch das westliche Establishment war nicht vorhanden.

Es ist schwer vorstellbar, dass es neben Pakistan noch ein anderes Land gibt, in dem Tausende von Menschen aus der Mittelschicht plötzlich zu politischen Gefangenen werden könnten, ohne dass dies verurteilt würde. Das liegt natürlich daran, dass das Vereinigte Königreich den Putsch gegen Khan unterstützt.

Ich bin mir aber sicher, dass dies zum Teil auch den Rassismus und die Verachtung widerspiegelt, die die politische Klasse Großbritanniens gegenüber der pakistanischen Einwanderergemeinschaft an den Tag legt, was in krassem Gegensatz zur Begeisterung britischer Minister für Modis Indien steht.

Wir sollten nicht vergessen, dass New Labour auch nie ein Freund der Demokratie in Pakistan war, und die Blair-Regierung hat sich mit Pakistans letzter offener Militärdiktatur unter General Pervez Musharraf äußerst wohl gefühlt. Übersetzt mit Deepl.com

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.UK.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …