Stattdessen rekrutierten sich die Sonderbataillone (Dobrobats) aus dem Kern der Maidan-Aktivisten, die gegen die Bereitschaftspolizei des abgesetzten Präsidenten kämpften. Oleg Ljaschko, ein selbsternannter “Volksvertreter”, der die Radikale Partei gegründet hatte und während der Euromaidan-Kundgebungen für den Putsch auf der Hauptbühne stand, versuchte, seinen eigenen Dobrobaten namens “Ukraine” zu gründen. Da Ljaschko nicht das Geld hatte, um ein offizielles Bataillon zu finanzieren, musste seine Gruppe bei Oligarchen um Unterstützung werben, indem sie sich freiwillig zum Kampf in der Stadt Torez im Gebiet Donezk meldete.

Zu diesem Zeitpunkt war Ruslan Onishenko bereits als Berufsverbrecher bekannt und hatte bereits drei Verurteilungen wegen Raubes, Rowdytums und unrechtmäßiger Inhaftierung (Entführung) auf dem Buckel. Der als Ruslan Abalmaz geborene Mann nahm nach dem Euromaidan den Familiennamen seiner Frau “Onishenko” an. Als gebürtiger Torezer wurde er zu einer zentralen Figur in der “Testformation” von Ljaschkos neuem Bataillon.

Der Plan, Torez von den Separatisten zurückzuerobern, scheiterte jedoch, woraufhin Onishenko und seine Leute in die benachbarte Stadt Dnepropetrowsk flohen, wo der Milliardär Igor Kholmoisky lebt. Mit Unterstützung des Innenministers Arsen Awakow und seines Stellvertreters, des rechten politischen Fixers Anton Geraschenko, gelang es Onishenko schließlich, Kholmoisky davon zu überzeugen, ein neues Bataillon namens “Shaktorysk” zu finanzieren.

Im Juni 2014 begann auf EspressoTv, dem inoffiziellen Sender der “Spezialbataillone”, sowie auf UkroTV eine PR-Kampagne für das Bataillon “Shaktyorsk”, in der Onishenko als “der einzige Mann, der für die Seele des Landes kämpft”, angepriesen wurde.

Im selben Monat wurden die Kämpfer von Shaktorysk unter der Schirmherrschaft des regionalen Polizeipräsidiums geschult. Am 8. Juli 2014 legte die neu gegründete Polizeieinheit offiziell ihren “Abschluss” ab und leistete ihren Amtseid, bevor sie nach Mariupol entsandt wurde.

Laut dem ehemaligen SBU-Agenten, der zum Whistleblower wurde, Wassili Prozorow, “schossen diese Abteilungen nach der Entscheidung von Innenminister Arsen Awakow, spezielle Polizei-‘Patrouillen’-Einheiten innerhalb der Struktur des Innenministeriums (MVD) einzurichten, wie Pilze nach einem Regentag aus dem Boden.” Die Spezialbataillone wuchsen von nur zwei in den Tagen nach dem Euromaidan auf neunundfünfzig innerhalb weniger Monate.

Sieben Tage vor der Beendigung ihres Ausbildungslagers stellten die Mitglieder des Shaktoyrsk-Bataillons ihre sadistischen Neigungen zur Schau. Am 1. Juli, nur eine Woche vor Ende der Ausbildung der Einheit, besuchte ein Zivilist namens Ruslan Kyrenkov das Haus eines Freundes, als er von einer Gruppe bewaffneter Männer angegriffen wurde. Sie zerrten ihn aus dem Haus und behaupteten, er sei ein Separatist, und brachten ihn in eines ihrer geheimen Kellergefängnisse. Obwohl seine Tortur nur zwei Tage dauerte, sagte er diesem Reporter, “es fühlte sich wie fünfzehn Tage an”.

Kyrenkow wurde an einen Stuhl gefesselt, während ein maskierter Angehöriger des Bataillons einen Schneidbrenner zückte und das Fleisch an Brust und Armen versengte. Er wurde drei Tage lang ununterbrochen gefoltert. Noch heute trägt er die Narben seiner Folterungen. “Früher waren sie viel dunkler”, sagt er über seine Wunden dritten Grades, “aber jetzt sind sie heller geworden”.

Das Shaktoyrsk-Bataillon war in seiner Barbarei kein Einzelfall. Viele der Spezialbataillone operierten völlig straffrei, während ihre Befehlshaber mit dem Schmuggel von praktisch allen Gütern Geld scheffelten, da sie wussten, dass sie mit roher Gewalt immer ein Monopol erlangen konnten.

So betrieb beispielsweise der Rechte Sektor im Juli 2015 ein Tabakschmuggelkartell in der Stadt Mukachevo. Als ein Konflikt zwischen zwei Fraktionen der rechtsextremen Einheit ausbrach, kam es zu einer Schießerei, bei der die Polizei einzugreifen versuchte.

Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft:

Am 11. Juli kamen in Mukatschewo gegen 14.00 Uhr 20 bewaffnete Personen in Tarnkleidung mit der Aufschrift “Rechter Sektor” und ähnlichen Aufklebern auf ihren Autos zu einer Verabredung mit Anwohnern in einem Café, um Einflussbereiche aufzuteilen. Es kam zu einem Konflikt, und die bewaffneten Männer begannen, aus Schusswaffen auf das oben genannte Lokal zu schießen. Nach ersten Informationen erlitten 6 Polizisten und 3 Zivilisten Schussverletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Fünf der bewaffneten Männer mit der Kennzeichnung ‘Rechter Sektor’ erlitten ebenfalls Verletzungen.”

Den Mitgliedern des Rechten Sektors gelang es jedoch, vor der Polizei zu fliehen, die sie nicht entwaffnen konnte. Nachdem die Polizei die bewaffnete Bande verfolgte, nahm der Rechte Sektor als Vergeltung einen 6-jährigen Jungen als Geisel. Nachdem es nicht gelungen war, den Rechten Sektor zu entwaffnen, suspendierte Innenminister Arseni Awakow am 25. Juli 2015 den Polizeichef von Mukatschewo. Nun konnte die rechte Bande nicht nur unbehelligt ihren Tabakschmuggelaktivitäten nachgehen, sondern auch entscheiden, wer als nächstes die örtliche Polizei leiten würde.

Neben der völligen Straffreiheit wurde den rechtsgerichteten Paramilitärs von den USA ein scheinbar endloses Waffenlager zur Verfügung gestellt. Der damalige Komiker Zelensky nahm diese Entwicklung in einem seiner landesweit im Fernsehen ausgestrahlten Comedy-Programme aufs Korn. In einem besonders bemerkenswerten Stück spielte Selenskyj einen Polizisten der Post-Maidan-Polizei, dessen einzige Qualifikation für den Job darin bestand, dass er der Neffe des Polizeichefs war.

In Selenskyjs Routine sprengt eine unglückliche Gruppe von Polizeianfängern versehentlich einen teuren Panzer in die Luft. “Keine Sorge, Amerika wird ihn ersetzen”, erklären sie mit einem lässigen Achselzucken.

Als Präsident scheint Selenskyj den Schaden vergessen zu haben, den die außer Kontrolle geratenen, völlig verantwortungslosen Dobrobats in seinem Land angerichtet haben – und er hat deren weitere Amokläufe genehmigt.

Tornado bildet sich inmitten militärischen Versagens

Im August 2014 nahm das Shakhtyorsk-Bataillon von Ruslan Onishenko an einer weiteren unglücklichen Operation der ukrainischen Regierung zur Rückeroberung eines von Separatisten kontrollierten Gebiets teil, diesmal in der östlichen Stadt Ilovaisk. Am Ende waren die ukrainischen Dobrobats von Kämpfern der Donezker Volksmiliz umzingelt und mussten ihren Einsatz abbrechen. Die schmerzhafte Niederlage trug wesentlich dazu bei, die ukrainische Putschregierung zu Verhandlungen mit den abtrünnigen Donbass-Republiken im Rahmen des Minsker Abkommens zu zwingen.

Seltsamerweise erhielt Onishenkos Schachtjorsker Bataillon, obwohl es sich mit eingezogenem Schwanz zurückzog, eine Belobigung von Innenminister Arseni Awakow für seine angebliche Tapferkeit in Ilowaisk. Doch nur einen Monat später, im September 2014, beschlossen Präsident Poroschenko und andere Kabinettsmitglieder plötzlich, Schachtjorsk aufzulösen und beschuldigten es der Plünderung.

In einer verwirrenden Erklärung erklärte Awakow: “Während die Kämpfe in Ilowaski wunderschön waren, wurde das Bataillon Schachtjorsk auf meinen Befehl hin aufgelöst, weil es in Wolnowacha und anderen Orten in der Nähe zu zahlreichen Plünderungen gekommen war.”

Das Schachtjorsker Bataillon wurde daraufhin in zwei Gruppen aufgeteilt: eine, die sich “Heilige Maria” nannte, und eine zweite, von Onishenko geführte Gruppe namens “Tornado”, die größtenteils aus Pro-Maidan-Bewohnern von Lugansk und Donezk sowie aus einigen Ausländern bestand.

In der Zwischenzeit versuchte die Ukraine im Rahmen von vier Mobilisierungswellen im Jahr 2015, ihre regulären Streitkräfte von 130.000 auf die “offizielle Zahl” von 230.000 aufzustocken. Die willkürliche Art der Rekrutierung führte jedoch nur dazu, dass Soldaten angeworben wurden, die nicht in der Lage waren, effektiv an Kampfeinsätzen teilzunehmen. Im März 2015 erklärte Juri Birukow, einer der Berater des damaligen ukrainischen Präsidenten und milliardenschweren Oligarchen Petro Poroschenko, auf Facebook, dass es der Ukraine gelungen sei, eine große Zahl von “Alkoholikern, Schwindlern, Drogenabhängigen und Schwachköpfen” zu rekrutieren.

Allein im Jahr 2015 verzeichneten die ukrainischen Streitkräfte in der Donbass-Region über 16.000 Fälle von Desertion. Einige dieser Überläufer kamen, nachdem in jenem Jahr ein Gesetz verabschiedet wurde, das die befehlshabenden Offiziere ermächtigte, Deserteure legal zu erschießen.

Die ukrainische Regierung sah sich zunehmend gezwungen, sich im Kampf gegen die östlichen Separatisten an extremistische Dobrobats wie Tornado und psychotische Anführer wie Onishenko zu wenden.

“Diese Einheit ist außer Kontrolle”: Ukrainische Beamte und vom Außenministerium geförderte Menschenrechtsberichte beschreiben den unglaublichen Sadismus von Tornado

Tornado, wie auch die anderen Dobrobats, rekrutierte eine Mischung aus rechtsextremen Fanatikern und hartgesottenen Kriminellen. Zu ihren Reihen gehörte der weißrussische Extremist Danil Lyashuk, der unter dem Rufzeichen “Mujahed” auftrat und behauptete, zum Islam übergetreten zu sein und ISIS zu unterstützen. Es ist zwar unklar, ob Ljaschuk tatsächlich in der ISIS gedient hat, aber er hat den Appetit der islamistischen Miliz auf verstörenden Sadismus offen nachgeahmt. In einer Tonaufnahme aus dem Jahr 2015 verkündete Lyashuk: “Ohne Folter ist das Leben nicht lebendig.” Dies wurde zu seinem Motto.

Unmittelbar nach ihrer offiziellen Gründung begannen einige Mitglieder von Tornado, ihre Waffen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Am 2. November 2014 wurden sechs Kämpfer von Tornado von Kiew abberufen, entwaffnet und in die östliche Oblast Saporischschja verlegt. Dort versuchten sie, vom Bürgermeister Alexander Sin Geld zu erpressen. Dieser blieb jedoch standhaft und verlangte, dass das Tornado-Bataillon aus seiner Region abgezogen wird. Sin wurde von radikalen nationalistischen Elementen der Korruption, des Separatismus und des Verrats beschuldigt, aber schließlich setzte er die Verlegung der Extremisten in das Gebiet Lugansk durch, das 2015 noch unter der Kontrolle Kiews stand.

Die Kharkiv Human Rights Group hat im Auftrag des US-Außenministeriums einen Bericht verfasst, in dem der Terror beschrieben wird, den die “täglichen Patrouillen” von Tornado in Lugansk für die Bevölkerung bedeuten: