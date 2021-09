Das Team Todenhöfer-Die Gerechtigkeitspartei sagt allen Wählern Danke

Bundesweit 0,5 % ein Anfangserfolg, der anspornt auf den Weg in den Bundestag noch besser und erfolgreicher zu werden. Wir machen weiter, nach diesem positiven Zeichen unserer Wähler. Mit Mut, Elan und Beharrlichkeit auf den Weg in eine bessere Zukunft! Mit uns wird zu rechnen sein.

Evelyn Hecht-Galinski, Mitglied Team Todenhöfer



Wir bedanken uns herzlich bei 214.281 Wählerinnen und Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt und aufgezeigt haben, dass ein Politikwechsel stattfinden muss! 214.281 Wählerinnen und Wähler entsprechen 0,5% der bundesweiten Wahlberechtigten.

Zwar blieben wir deutlich unter unserem Ziel, die 5%-Hürde zu erreichen, sind jedoch mit dem Endergebnis als Neupartei mit gerade einmal 10 Monaten Erfahrung sehr zufrieden.

Auch bedanken möchten wir uns bei allen engagierten Wahlkampfhelfern, die in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geschafft haben und für eine frische, neue Partei in den Wahlkampf gezogen sind. Das macht uns Mut für die anstehenden Wahlkämpfe in den kommenden Monaten in Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

