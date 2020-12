Opinion: -The Most Lethal Virus Is Not Covid. It Is War December 15, 2020 ” Information Clearing House ” – Britain’s Armed Services Memorial is a silent, haunting place. Set in the rural beauty of Staffordshire, in an arboretum of some 30,000 trees and sweeping lawns, its Homeric figures celebrate determination and sacrifice. The names of more than 16,000 British servicemen and women are listed.

Das tödlichste Virus ist nicht Covid. Es ist der Krieg

Von John Pilger

15. Dezember 2020

“Information Clearing House” – Großbritanniens Armed Services Memorial ist ein stiller, eindringlicher Ort. Eingebettet in die ländliche Schönheit von Staffordshire, in einem Arboretum mit etwa 30.000 Bäumen und weitläufigen Rasenflächen, feiern seine homerischen Figuren Entschlossenheit und Opferbereitschaft.

Die Namen von mehr als 16.000 britischen Soldaten und Soldatinnen sind aufgelistet. In der Literatur heißt es, sie seien “im Einsatz gestorben oder wurden von Terroristen angegriffen”.

An dem Tag, an dem ich dort war, fügte ein Steinmetz neue Namen zu denen hinzu, die in etwa 50 Operationen auf der ganzen Welt während der so genannten “Friedenszeit” gestorben sind. Malaya, Irland, Kenia, Hongkong, Libyen, Irak, Palästina und viele mehr, darunter auch geheime Operationen wie in Indochina.

Seit der Friedenserklärung von 1945 ist kein Jahr vergangen, in dem Großbritannien nicht militärische Streitkräfte in die Kriege des Empires geschickt hat.

Kein Jahr ist vergangen, in dem nicht Länder, meist arm und von Konflikten zerrissen, britische Waffen gekauft oder “geliehen” bekommen haben, um die Kriege oder “Interessen” des Empires zu fördern.

Empire? Welches Imperium? Der investigative Journalist Phil Miller enthüllte kürzlich in Declassified, dass Boris Johnsons Großbritannien 145 Militärstandorte – nennen wir sie Basen – in 42 Ländern unterhält. Johnson hat sich damit gebrüstet, dass Großbritannien “die führende Seemacht in Europa” sein soll.

Inmitten des größten Gesundheitsnotstandes der Neuzeit, mit mehr als 4 Millionen verzögerten chirurgischen Eingriffen durch den National Health Service, hat Johnson eine Rekorderhöhung der sogenannten Verteidigungsausgaben um 16,5 Milliarden Pfund angekündigt – eine Zahl, die den unterfinanzierten NHS um ein Vielfaches sanieren würde.

Aber diese Milliarden sind nicht für die Verteidigung bestimmt. Großbritannien hat keine anderen Feinde als diejenigen im Inneren, die das Vertrauen der einfachen Leute, der Krankenschwestern und Ärzte, der Pfleger, der Alten, der Obdachlosen und der Jugend verraten, wie es die aufeinanderfolgenden neoliberalen Regierungen getan haben, die konservative und die Labour-Regierung.

Als ich die Stille des National War Memorials erkundete, stellte ich bald fest, dass es kein einziges Denkmal, keinen Sockel, keine Gedenktafel und keinen Rosenstock gibt, der die Erinnerung an die britischen Opfer ehrt – die Zivilisten in den “Friedenszeiten”, an die hier erinnert wird.

Es gibt kein Gedenken an die Libyer, die getötet wurden, als ihr Land von Premierminister David Cameron und seinen Kollaborateuren in Paris und Washington mutwillig zerstört wurde.

Es gibt kein Wort des Bedauerns für die serbischen Frauen und Kinder, die von britischen Bomben getötet wurden, die auf Befehl von Tony Blair aus sicherer Höhe auf Schulen, Fabriken, Brücken und Städte abgeworfen wurden; oder für die verarmten jemenitischen Kinder, die von saudischen Piloten ausgelöscht wurden, deren Logistik und Ziele von Briten in der klimatisierten Sicherheit von Riad geliefert wurden; oder für die Syrer, die durch “Sanktionen” ausgehungert wurden.

Es gibt kein Denkmal für die palästinensischen Kinder, die mit fortwährender Duldung der britischen Elite ermordet wurden, wie die jüngste Kampagne, die eine bescheidene Reformbewegung innerhalb der Labour Party mit fadenscheinigen Anschuldigungen des Antisemitismus zerstörte.

Vor zwei Wochen unterzeichneten Israels militärischer Stabschef und Großbritanniens Chef des Verteidigungsstabs ein Abkommen zur “Formalisierung und Verbesserung” der militärischen Zusammenarbeit. Dies war keine Neuigkeit. Mehr britische Waffen und logistische Unterstützung werden nun an das gesetzlose Regime in Tel Aviv fließen, dessen Scharfschützen auf Kinder zielen und Psychopathen Kinder in extremer Isolation verhören. (Siehe den jüngsten schockierenden Bericht von Defense for Children, Isolated and Alone).

Das vielleicht auffälligste Versäumnis am Kriegsdenkmal in Staffordshire ist die Anerkennung der Millionen Iraker, deren Leben und Land durch die illegale Invasion von Blair und Bush im Jahr 2003 zerstört wurden.

ORB, ein Mitglied des britischen Polling Council, beziffert die Zahl auf 1,2 Millionen. Im Jahr 2013 fragte die Organisation ComRes einen Querschnitt der britischen Öffentlichkeit, wie viele Iraker bei der Invasion gestorben seien. Eine Mehrheit sagte, weniger als 10.000.

Wie lässt sich ein solch tödliches Schweigen in einer hochentwickelten Gesellschaft aufrechterhalten? Meine Antwort ist, dass Propaganda in Gesellschaften, die sich selbst als frei betrachten, viel effektiver ist als in Diktaturen und Autokratien. Ich schließe Zensur durch Unterlassung ein.

Unsere Propagandaindustrie – sowohl die politische als auch die kulturelle, einschließlich der meisten Medien – ist die mächtigste, allgegenwärtigste und raffinierteste auf der Welt. Große Lügen können in beruhigenden, glaubwürdigen BBC-Stimmen unaufhörlich wiederholt werden. Auslassungen sind kein Problem.

Ähnlich verhält es sich mit dem Atomkrieg, dessen Bedrohung, um Harold Pinter zu zitieren, “nicht von Interesse” ist. Russland, eine Atommacht, ist von der kriegstreibenden Gruppe, die als Nato bekannt ist, eingekreist, wobei britische Truppen regelmäßig bis an die Grenze “manövrieren”, an der Hitler einmarschierte.

Die Diffamierung von allem, was russisch ist, nicht zuletzt die historische Wahrheit, dass die Rote Armee den Zweiten Weltkrieg weitgehend gewonnen hat, sickert ins öffentliche Bewusstsein. Die Russen sind von “keinem Interesse”, außer als Dämonen.

China, ebenfalls eine Atommacht, ist die Hauptlast unerbittlicher Provokationen, mit amerikanischen strategischen Bombern und Drohnen, die ständig seinen territorialen Raum sondieren, und – hurra – HMS Queen Elizabeth, Großbritanniens 3-Milliarden-Pfund-Flugzeugträger, der bald 6.500 Meilen weit segeln wird, um die “Freiheit der Schifffahrt” in Sichtweite des chinesischen Festlandes durchzusetzen.

Etwa 400 amerikanische Stützpunkte umschließen China, “eher wie eine Schlinge”, sagte mir ein ehemaliger Pentagon-Planer. Sie erstrecken sich von Australien über den Pazifik bis nach Süd- und Nordasien und quer durch Eurasien.

In Südkorea ist ein Raketensystem, bekannt als Terminal High Altitude Air Defense (THAAD), über das schmale Ostchinesische Meer hinweg direkt auf China gerichtet. Stellen Sie sich chinesische Raketen in Mexiko oder Kanada oder vor der Küste von Kalifornien vor.

Ein paar Jahre nach dem Einmarsch in den Irak habe ich einen Film mit dem Titel The War You Don’t See gedreht, in dem ich führende amerikanische und britische Journalisten sowie TV-Nachrichtenleiter – Leute, die ich als Kollegen kannte – fragte, warum und wie Bush und Blair mit dem großen Verbrechen im Irak davonkommen durften, wenn man bedenkt, dass die Lügen nicht sehr clever waren.

Ihre Antwort überraschte mich. Hätten “wir”, sagten sie – das heißt Journalisten und Rundfunkanstalten, vor allem in den USA – die Behauptungen des Weißen Hauses und der Downing Street in Frage gestellt, die Lügen untersucht und entlarvt, anstatt sie zu verstärken und nachzuplappern, wäre die Invasion des Irak im Jahr 2003 wahrscheinlich nicht geschehen. Unzählige Menschen wären heute noch am Leben. Vier Millionen Flüchtlinge wären nicht geflohen. Die grausame ISIS, ein Produkt der Blair/Bush-Invasion, wäre vielleicht nicht erdacht worden.

David Rose, damals beim London Observer, der die Invasion unterstützte, beschrieb “das Lügenpaket, mit dem mich eine ziemlich ausgeklügelte Desinformationskampagne fütterte”. Rageh Omah, damals der Mann der BBC im Irak, sagte mir: “Wir haben es versäumt, die unangenehmsten Knöpfe hart genug zu drücken”. Dan Rather, der CBS-Moderator, stimmte dem zu, wie viele andere auch.

Ich bewunderte diese Journalisten, die das Schweigen brachen. Aber sie sind ehrenwerte Ausnahmen. Heute haben die Kriegstrommeln neue und höchst enthusiastische Schläger in Großbritannien, Amerika und dem “Westen”.

Suchen Sie sich einen aus der Legion der Russland- und China-Basher und Förderer von Fiktionen wie Russiagate aus. Mein persönlicher Oscar geht an Peter Hartcher vom Sydney Morning Herald, dessen unerbittliches, mitreißendes Gefasel über die “existenzielle Bedrohung” (durch China/Russland, vor allem China) von einem lächelnden Scott Morrison illustriert wurde, dem PR-Mann, der Australiens Premierminister ist, gekleidet wie Churchill, mit V für Victory-Zeichen und allem. “Nicht seit den 1930er Jahren ….”, intonierten die beiden. Ad nauseum.

Covid hat dieser Pandemie von Propaganda Deckung gegeben. Im Juli nahm Morrison sein Stichwort von Trump und kündigte an, dass Australien, das keine Feinde hat, 270 Milliarden AUD ausgeben würde, um einen zu provozieren, einschließlich Raketen, die China erreichen könnten.

Dass Chinas Aufkauf von Australiens Mineralien und Landwirtschaft die australische Wirtschaft effektiv absichert, war für die Regierung in Canberra “nicht von Interesse”.

Die australischen Medien jubelten fast geschlossen und lieferten einen Schimpfkanonade auf China. Tausende chinesischer Studenten, die die Bruttogehälter der australischen Vizekanzler garantiert hatten, wurden von ihrer Regierung angewiesen, woanders hinzugehen. Chinesisch-Australier wurden beschimpft und Zusteller wurden angegriffen. Kolonialer Rassismus ist nie schwer wieder aufleben zu lassen.

Vor einigen Jahren führte ich ein Interview mit dem ehemaligen Leiter der CIA in Lateinamerika, Duane Claridge. In ein paar erfrischend ehrlichen Worten fasste er die “westliche” Außenpolitik zusammen, wie sie von Washington verordnet und gelenkt wird.

Die Supermacht, sagte er, könne tun, was sie wolle, wo sie wolle, wann immer es ihre “strategischen Interessen” diktierten. Seine Worte waren: “Gewöhnt euch daran, Welt.”

Ich habe über eine Reihe von Kriegen berichtet. Ich habe die Überreste von Kindern, Frauen und alten Menschen gesehen, die zerbombt und verbrannt wurden: ihre Dörfer verwüstet, ihre versteinerten Bäume mit menschlichen Teilen übersät. Und vieles mehr.

Vielleicht ist das der Grund, warum ich eine besondere Verachtung für diejenigen hege, die das Verbrechen des räuberischen Krieges fördern, die ihn mit Bösartigkeit und Profanität anpreisen, weil sie ihn nie selbst erlebt haben. Ihr Monopol muss gebrochen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Dies ist eine Version einer Rede, die John Pilger bei einer Stop the War-Spendenaktion, Artists Speak Out, in London hielt. http://johnpilger.com/

