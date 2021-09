Was war auch zu erwarten von diesen “Partnern”?

The meeting between Abbas and Gantz was shameful Why was anyone astonished when Mahmoud Abbas, the head of the “sacred” security collaboration Palestinian Authority, met with Israeli Defence Minister Benny Gantz? After all, the bottom line is that Abbas’s loyalty lies with Israel, not the people of Palestine.

Bild: Israeli Defence Minister Benny Gantz (L) and Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority (R)

Das Treffen zwischen Abbas und Gantz war beschämend

Von Amira Abo el-Fetouh

6. September 2021

Warum war jemand erstaunt, als Mahmoud Abbas, der Chef der “heiligen” Sicherheitskooperation Palästinensische Autonomiebehörde, sich mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz traf? Schließlich liegt die Loyalität von Abbas bei Israel und nicht beim palästinensischen Volk. Hat er nicht stolz verkündet, dass er sich monatlich mit dem Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet trifft und dass seine Koordinierung mit dieser Behörde zu 99 Prozent erfolgreich ist?

Sie ist erfolgreich, weil die Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde die heldenhaften Widerstandskämpfer verfolgen, sie verhaften und in ihre Gefängnisse sperren. Er informiert die Sicherheitsdienste über den Aufenthaltsort derjenigen, die von den Besatzungsbehörden gesucht werden. Warum also sollte es jemanden überraschen, wenn er den israelischen Feind gegen seine palästinensischen Landsleute aufhetzt, insbesondere gegen die islamische Widerstandsbewegung Hamas, um sie zu vernichten? Dies hat ein israelischer Beamter nach der Mai-Offensive deutlich gemacht. Es ist daher zu erwarten, dass Abbas und Gantz sich treffen werden, um sich gegen die Hamas und das palästinensische Volk insgesamt zu verschwören. Es ist zweifellos nicht das erste Treffen zwischen den beiden, und es wird auch nicht das letzte sein; es ist nur das erste Mal, dass sie Einzelheiten des schändlichen Treffens bekannt geben, das sich in die düstere Erfolgsbilanz von Abbas einreihen muss.

Er beschwerte sich vor aller Welt, dass Benjamin Netanjahu sich weigerte, sich mit ihm zu treffen, als er Premierminister war. Netanjahus Nachfolger ist sogar noch rechtsgerichteter und extremistischer, aber Abbas hat kein Problem damit, sich mit jemandem zu treffen, der weniger hochrangig ist als er selbst, um seine Loyalität gegenüber Israel und seine Bereitschaft zur Fortsetzung der Sicherheitskoordination zu bekräftigen. Abbas ist sich darüber im Klaren, dass sein Leben mit dieser schändlichen Koordination verbunden ist und dass er ohne sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird, nicht zuletzt, weil andere darauf warten, in seine Fußstapfen zu treten und diese schändliche Rolle zu spielen. Am wahrscheinlichsten ist der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende und von dort unterstützte Agent Israels, Abbas’ Rivale Mohammad Dahlan. Deshalb will Abbas seine Fortschritte blockieren, indem er den Israelis weitere Zugeständnisse macht, selbst wenn dies auf Kosten der Palästinenser und ihrer Sache geht, die in den 20 Jahren seiner Herrschaft entgleist ist.

Wie üblich geben die Israelis nach ihrem Treffen mit Abbas Erklärungen ab, die ihn in Verlegenheit bringen und ihren Verrat offenbaren. Premierminister Naftali Bennett missbilligte das Vorgehen von Gantz. Ein Bennett nahestehender Beamter erklärte: “Es gibt keinen diplomatischen Prozess mit den Palästinensern, und es wird auch keinen geben”. Dem Beamten zufolge handelte es sich bei den mit Gantz besprochenen Sicherheitsfragen um Routineangelegenheiten, was die Bedeutung und den Zweck des Abbas-Treffens schmälere.

Der Leiter der sicherheitspolitischen Abteilung im israelischen Verteidigungsministerium, Generalmajor a.D. Amos Gilad, wies ebenfalls darauf hin, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Teil des israelischen Sicherheitssystems sei. Gilad bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel als einen strategischen Schatz angesichts der Dienstleistungen, die dem Besatzungsstaat erbracht werden und dazu beitragen, seinen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.

Das Treffen zwischen Abbas und Gantz wurde offenbar von Yair Lapid, dem Außenminister und zweiten Pfeiler der Regierungskoalition, unterstützt. Er betonte, dass es auf jeden Fall die Zustimmung der Regierung habe. Solche widersprüchlichen Positionen spiegeln die Rollenverteilung wider, da Bennett die Ansichten der extremen Rechten vertritt, während Gantz und Lapid die anderen Parteien der Koalition repräsentieren.

Klar ist, dass dieses Treffen dazu diente, eine Botschaft nach Kairo zu senden, und zwar anlässlich des Treffens von Abbas mit dem ägyptischen Präsidenten und dem jordanischen König, zu dem Bennett eingeladen war, aber nicht teilnahm, um Abbas nicht zu treffen. Der israelische Premierminister bekennt sich zum Hass auf die Palästinenser und erkennt die Palästinensische Autonomiebehörde nicht an, auch nicht als Behörde, die den israelischen Sicherheitsdiensten unterstellt ist und deren Befehlen unterliegt.

Offizielle ägyptische, jordanische und palästinensische Erklärungen, die nach dem Treffen in Kairo veröffentlicht wurden, konzentrierten sich auf drei Hauptthemen: die Wiederbelebung des Friedensprozesses und der Zweistaatenlösung, die Errichtung eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt, ohne die es keine regionale oder globale Stabilität geben wird, und einen Waffenstillstand zwischen den Palästinensern und Israel im Gazastreifen sowie den Wiederaufbau der kriegszerstörten Enklave.

Diese Empfehlungen unterschieden sich kaum von früheren Empfehlungen, die auf fast allen Gipfeltreffen zum Thema Palästina ausgesprochen wurden. Sie könnten durchaus kopiert, ausgeschnitten und eingefügt worden sein und sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind.

Bennett sagte dies am Vorabend seines Treffens mit US-Präsident John Biden, als er der New York Times sagte: “Diese Regierung wird weder einen palästinensischen Staat annektieren noch einen solchen gründen”. Dies geschah im Zusammenhang mit Israels Ablehnung jeglicher Fortschritte in der palästinensischen Angelegenheit, die über die Verbesserung der israelischen Sicherheit durch Koordination mit der Palästinensischen Autonomiebehörde hinausgehen. Gantz bekräftigte dies Tage nach seinem Treffen mit Abbas, genauer gesagt am Vorabend des ägyptisch-jordanisch-palästinensischen Gipfels. Sein Treffen mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde kam zur rechten Zeit, so Gantz, und Abbas ist sich darüber im Klaren, dass es in der gegenwärtigen Phase keinen politischen Prozess geben wird.

Über welchen Frieden reden sie, und über welchen palästinensischen Staat reden sie? Sie haben wieder zu Ablenkungsmanövern gegriffen, als wären sie süchtig nach Verhandlungen um der Verhandlungen willen, obwohl sie wissen, dass die Errichtung eines palästinensischen Staates nicht durch Verhandlungen, sondern durch Widerstand und Kampf gegen den israelischen Besatzungsstaat erreicht werden kann, der auf Kosten der palästinensischen Sache gehorchen und zufrieden gestellt werden muss.

Widerstand ist die Lösung, deshalb müssen die Osloer Abkommen und alles, was daraus hervorgegangen ist, fallen gelassen werden, damit wir zum Kampf für die Befreiung Palästinas von der israelischen Besatzung, die sich vom Fluss bis zum Meer erstreckt, zurückkehren können. Übersetzt mit Deepl.com

