Das ukrainische Militär ist in schlechter Verfassung

von Eric Kramer und Paul Schneider

3. Juni 2023

Erik Kramer und Paul Schneider sind zwei ehemalige US-Sondereinsatzsoldaten, die seit 2022 in der Ukraine sind, um ukrainische Truppen auszubilden.

Bei War on the Rocks zeichnen sie ein düsteres Bild vom Zustand des ukrainischen Militärs. Ihre Absicht ist es, Geld für weitere Ausbildungsmaßnahmen zu erhalten, so dass das wahre Bild vielleicht weniger düster ist, als sie es beschreiben. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, ist es immer noch ein trauriger Zustand für eine Armee, die sich seit mehr als einem Jahr im Krieg befindet. Einige Auszüge:

Auf der Grundlage unserer neunmonatigen Ausbildung mit allen Dienststellen der ukrainischen Streitkräfte, einschließlich der Bodentruppen (Armee), des Grenzschutzdienstes, der Nationalgarde, der Marine-Infanterie (Marineinfanterie), der Sondereinsatzkräfte und der territorialen Verteidigungskräfte, haben wir eine Reihe gemeinsamer Trends beobachtet: fehlende Einsatzführung, effektive Ausbildung und kombinierte Waffeneinsätze, Ad-hoc-Logistik und -Wartung sowie unsachgemäßer Einsatz von Sondereinsatzkräften. Diese Tendenzen haben den Widerstand der Ukraine untergraben und könnten den Erfolg der laufenden Offensive beeinträchtigen.

Welche laufende Offensive?

Unter dem Missionsbefehl, der deutschen Auftragstaktik, verbreitet der Anführer seine Absicht (“durch die nördlichen Wälder angreifen, um die Stadt x einzunehmen”) und die Befugnisse an Untereinheiten, die mit dem Auftrag weitergegeben werden, um die Untergebenen auf allen Ebenen zu ermächtigen. Jede Untereinheit kann ihre eigenen Pläne machen, um den Auftrag bestmöglich zu koordinieren und auszuführen. Im Gegensatz dazu steht ein Befehlskommando, bei dem jedes Detail der Ausführung von oben nach unten angeordnet wird. Beides hat Vorteile, aber ein gemischtes System, wie es die Ukraine derzeit hat, ist der schlechteste aller Orte.

Unserer Erfahrung nach fördern die ukrainischen Streitkräfte in vielen Einheiten und Stäben weder die Eigeninitiative noch das gegenseitige Vertrauen oder die Auftragsführung. Wie Michael Kofman und Rob Lee kürzlich im Russia Contingency-Podcast erörterten, herrscht in Teilen der ukrainischen Streitkräfte eine alte sowjetische Mentalität, die die meisten Entscheidungen auf höheren Ebenen trifft. Wir haben den Eindruck, dass unter den militärischen Führungskräften auf Brigadeebene und darunter die jungen Offiziere Angst haben, Fehler zu machen.

Aber um die Einsatzleitung bis hinunter auf die untere Ebene eines Zuges zu übertragen, braucht man Unteroffiziere (Feldwebel), die den Laden schmeißen. Diejenigen, die das ukrainische Militär hatte, sind inzwischen wahrscheinlich tot:

Nachdem wir alle Komponenten der ukrainischen Streitkräfte ausgebildet haben, mussten wir immer wieder feststellen, dass es an einem erfahrenen Unteroffizierskorps mangelt. Es ist üblich, dass Unteroffiziere während der Ausbildung herumlaufen, um das Personal zu zählen und die Mahlzeiten zu koordinieren. In den Vereinigten Staaten dauert es Jahre, bis ein junger Unteroffizier ausgebildet ist.

Das nächste große Manko ist die Ausbildung und der Einsatz kombinierter Waffen. Panzer schützen die Infanterie, die Infanterie schützt die Panzer, die Artillerie deckt das Schlachtfeld ab, damit Panzer und Infanterie manövrieren können, und das Kommando sorgt dafür, dass alle drei ihre Aktionen koordinieren.

Die Beziehung zwischen Panzern und Infanterie sollte eigentlich eine Symbiose sein, ist es aber nicht. Das Ergebnis ist, dass die Infanterie Frontalangriffe durchführt oder in städtischen Gebieten ohne den Schutz und die Feuerkraft der Panzer operiert. Außerdem ist der Artilleriebeschuss nicht mit dem Manöver synchronisiert. Die meisten Einheiten sprechen nicht direkt mit der unterstützenden Artillerie, so dass es zu Verzögerungen bei der Anforderung von Feueraufträgen kommt. Uns wurde berichtet, dass Einheiten aufgrund von Kommunikationsproblemen Läufer einsetzen, um Feueraufträge an Artilleriebatterien zu senden.

Die meisten Militäroperationen laufen nicht in Phasen ab, sondern sind sequentiell. So werden beispielsweise Feuer und Manöver getrennt von den Infanterieeinheiten geplant – und die Infanterieeinheiten planen getrennt von der unterstützenden Artillerie. Diese Mentalität überträgt sich auch auf die Koordinierung zwischen benachbarten Einheiten, die entweder gar nicht oder nur selten stattfindet und eine hohe Rate an Brudermorden verursacht. Befehlshaber von Einheiten haben Angst vor Kollaborateuren und zögern daher, wichtige Informationen, die gegen sie verwendet werden können, an Schwestereinheiten weiterzugeben.

Diese Probleme werden durch die unzuverlässige Kommunikation zwischen den Einheiten und mit der Führungsebene noch verschärft. Die ukrainischen Streitkräfte verfügen über ein Sammelsurium von Funkgeräten, die anfällig für Störungen sind. Darüber hinaus handelt es sich bei den Einsätzen der Bataillone hauptsächlich um unabhängige Operationen von Kompanien, die sich nicht auf eine Hauptaufgabe in Verbindung mit unterstützenden Maßnahmen konzentrieren. Die Streitkräfte bündeln ihre Wirkung nicht, so dass die Operationen bruchstückhaft und unzusammenhängend sind. Die einzelnen Einsätze unterstützen sich nicht gegenseitig, und die Einsätze untergeordneter Einheiten sind nicht in einem übergeordneten Einsatz “verschachtelt”. Auch die Aufrechterhaltung ist nicht mit den Operationen synchronisiert.

Aufgrund des wilden Waffenmixes und des Mangels an ausgebildeten Mechanikern sind Logistik und Instandhaltung der Ausrüstung ein Chaos.

Dieser Mangel an koordinierter Wartung und Logistik wirkt sich auch auf die medizinische Versorgung aus. Die medizinische Evakuierung und Versorgung ist willkürlich. Erfahrene ukrainische Kampfmediziner haben wiederholt erklärt, dass viele der Evakuierten überlebt hätten, wenn sie rechtzeitig die endgültige Versorgung erreicht hätten. Die ukrainischen Streitkräfte können dieses Problem mit einem systematischen Logistikprozess lösen.

Die ukrainischen Spezialeinheiten werden meist als Infanterie eingesetzt, obwohl sie für anspruchsvollere Missionen eingesetzt werden sollten. Es gibt auch Einsätze, bei denen es sich um Spielereien handelt:

Ukrainische Spezialeinheiten, die sich aus internationalen Freiwilligen zusammensetzen, bieten ihre Dienste den Befehlshabern konventioneller Einheiten an, ohne dass ein Auftrag mit einem strategischen oder operativen Ziel verbunden ist. Ein Beispiel für einen solchen Einsatz war ein konventioneller Brigadekommandeur, der seinem Kommando gemeldet hatte, dass er ein von den Russen eingenommenes Dorf besetzt habe. Als er feststellte, dass er sich geirrt hatte, bat er die internationale Spezialeinheit, in das besetzte Dorf zu gehen und ein Foto von einer ukrainischen Flagge zu machen, die auf einem Gebäude im Zentrum des Dorfes angebracht war.

Ein Himmelfahrtskommando, um die Falschmeldung des Kommandeurs zu vertuschen …

Die Autoren behaupten, dass die meisten der oben genannten Probleme durch mehr “westliche” Ausbildung behoben werden könnten, die sie gerne verkaufen. Doch was ist aus den letzten Armeen geworden, die “westliche” Kräfte im Irak und in Afghanistan ausgebildet haben? Beide fielen auseinander. Eine Armee muss die lokale Gesellschaft und Kultur widerspiegeln. Sie kann nicht von oben nach unten durch externe Kräfte geformt werden.

Seit 2015 wird die ukrainische Armee von US-amerikanischen und britischen Streitkräften aufgebaut und ausgebildet. Was die WotR-Autoren beschreiben, ist das Ergebnis davon. Übersetzt mit Deepl.com