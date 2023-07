The NATO Ultimatum to Ukraine – Win by Winter or Die Ed. Note: According to Andrew Vajra – “in Ukraine, 32% believe that Kiev needs six months or a year to win, 30% – more than a year, and 17% believe that several months or less are needed to achieve it. Only 1% of Ukrainian citizens do not believe in the victory of Ukraine.

Das Ultimatum der NATO an die Ukraine – Gewinne bis zum Winter oder stirb

Von John Helmer Moskau

13. Juli 2023

Ed. Anmerkung: Laut Andrew Vajra – “in der Ukraine, 32% glauben, dass Kiew braucht sechs Monate oder ein Jahr zu gewinnen, 30% – mehr als ein Jahr, und 17% glauben, dass mehrere Monate oder weniger benötigt werden, um es zu erreichen. Nur 1 % der ukrainischen Bürger glaubt nicht an den Sieg der Ukraine. Wenn wir davon ausgehen, was in den Köpfen der meisten meiner Bekannten in der Ukraine vorgeht, dann spiegeln die Ergebnisse der Umfrage insgesamt die psychische Realität wider. Sie glauben wirklich an ihren unvermeidlichen Sieg. Mit freundlichen Grüßen.”

Aber hier ist die Realität der bevorstehenden ukrainischen Niederlage.

Trotz ihres öffentlichen Geredes hat sich die NATO auf einen geheimen Sechsmonatsplan für die Ukraine geeinigt. Bis Dezember heißt es: tun oder sterben.

Entweder werden die ukrainischen Streitkräfte, die alles abfeuern, was die NATO-Verbündeten ihnen zur Verfügung stellen können – von US-amerikanischer Streumunition bis hin zu französisch-englischen Storm Shadow-Raketen und deutschen Leopard-Panzern -, Territorium und Vorteile gegenüber den Russen gewinnen; oder aber das Kiewer Regime wird vernichtet und muss sich auf Lemberg zurückziehen, während die NATO ihren eigenen Rückzug westwärts von der polnischen und rumänischen Grenze antritt – ihre militärischen Fähigkeiten sind besiegt, aber ihr Artikel Fünf ist intakt.

Dies ist kaum ein Geheimnis. “Was auch immer bis zum Ende dieses Jahres erreicht wird, wird die Grundlage für die Verhandlungen sein”, verkündete der tschechische Präsident Petr Pavel, ehemaliger tschechischer und NATO-General, am ersten Tag des Gipfeltreffens in Vilnius. Es gebe nicht mehr als ein sechsmonatiges Zeitfenster, fügte Pavel hinzu, das sich “mehr oder weniger bis zum Ende dieses Jahres schließen wird”. Danach “werden wir einen weiteren Rückgang der Bereitschaft erleben, die Ukraine massiv mit mehr Waffen zu unterstützen”.

Der Unterschied zwischen dem “mehr oder weniger” der Tschechen wurde dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj von Henry Kissinger am Telefon erklärt. Doch das Telefon war manipuliert, und Kissinger sprach stattdessen mit der Stavka in Moskau, verkleidet als die Scherzkekse Vovan und Lexus.

Nachdem er sich ausführlich dafür gerechtfertigt hatte, dass er zunächst gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine war und dann das Wort “anomal” falsch aussprach, räumte Kissinger ein, dass es für die Regierung Biden ein Problem sei, den Widerstand der europäischen Regierungen gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu bekämpfen. Die Ukrainer müssen auch dagegen ankämpfen, deutete er an. Solange die USA Selenskyj unterstützen, muss die ukrainische Offensive kleine territoriale Vorteile demonstrieren, ehrgeizigere Ziele (wie die Krim) aufgeben und erst dann Waffenstillstandsgesprächen zustimmen. Kissinger erzählte Selenskyj zwar, dass er mit “Militärs” aus den USA gesprochen habe, gab aber keinen Hinweis darauf, dass diese ihn gewarnt hatten, die Ukrainer stünden vor einer Niederlage auf dem Schlachtfeld und dem Verlust sowohl des Territoriums als auch der europäischen Unterstützung.

Der russische Generalstab rechnet anders.

Beim derzeitigen Stand der Verluste auf dem Schlachtfeld – das Verteidigungsministerium rechnet vorsichtig – wird die ukrainische Armee bis zum 31. Dezember zwischen 75.000 und 100.000 Tote und bis zu 300.000 Verwundete und Gefallene zu beklagen haben. Parallel dazu wird die Zerstörung der NATO-Waffen schneller voranschreiten, als die NATO-Staaten Nachschub und Ersatzteile liefern können, um die überlebenden Bestände an der Front instand zu halten. Wenn der russische General Winter die Kontrolle über das Schlachtfeld übernimmt, wird es zu wenige ukrainische Kämpfer und zu wenig Waffen und Munition geben, um dem Beginn der russischen Offensive zu widerstehen. Eine entmilitarisierte Zone mit Minen und Streubomben wird sich über mehrere hundert Kilometer westlich der kapitulierenden Städte Odessa, Nikolajew und Charkow ausbreiten; sie werden Kiew verlassen, wenn Kiew sie verlässt.

Das russische Ziel wird dann darin bestehen, die Überreste des ukrainischen Regimes, seine Fahnen, Tätowierungen, sein Geld und seine Terrorismuspläne in eine Enklave um Lwow zu treiben. Das NATO-Fenster, wie General Pavel es nannte, wird geöffnet, dann aber wieder geschlossen, damit sich die NATO nicht selbst erkältet.

Eines der nicht veröffentlichten Ergebnisse der Wagner-Meuterei und des Treffens zwischen Präsident Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin am 29. Juni in Moskau ist die Zusage Putins, sich dafür einzusetzen, dass die Ukraine nach Lemberg zurückkehrt und die NATO sich auf den Spuren der Grande Armée und der Wehrmacht nach Westen zurückzieht. Auch dies ist im NATO-Hauptquartier nicht nachvollziehbar.

Im Text der 22-seitigen, 90 Paragraphen umfassenden Vereinbarung der NATO-Bündnispartner heißt es im vorletzten, 89sten Absatz: “Die NATO bleibt das stärkste Bündnis der Geschichte. Wie in der Vergangenheit werden wir die Zeit überdauern, um die Freiheit und Sicherheit unserer Bündnispartner zu schützen und zu Frieden und Sicherheit beizutragen”. Damit dieser Punkt nicht nur Wunschdenken bleibt, wird in den früheren Absätzen die Ukraine aus dem NATO-Bündnis ausgeschlossen, allerdings mit einem verbalen Versprechen, das die unbestimmte Zukunft als Gegenwart erscheinen lässt.

“Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Wir bekräftigen die auf dem Gipfeltreffen 2008 in Bukarest eingegangene Verpflichtung, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird, und wir erkennen heute an, dass der Weg der Ukraine zur vollständigen euro-atlantischen Integration über die Notwendigkeit des Aktionsplans zur Mitgliedschaft hinausgeht.”

Um von der Gegenwart in die Zukunft zu gelangen, verspricht das Kommuniqué Interoperabilität mit dem NATO-Waffenmanagement und eine gemeinsame Befehlsgewalt für die Kriegsführung gegen Russland (auch China). “Die Verbündeten werden die Fortschritte der Ukraine bei der Interoperabilität sowie bei den erforderlichen zusätzlichen Reformen der Demokratie und des Sicherheitssektors weiterhin unterstützen und überprüfen. Die NATO-Außenminister werden die Fortschritte regelmäßig im Rahmen des angepassten nationalen Jahresprogramms bewerten. Das Bündnis wird die Ukraine bei der Durchführung dieser Reformen auf ihrem Weg zu einer künftigen Mitgliedschaft unterstützen.”

“Wir haben beschlossen, den NATO-Ukraine-Rat einzurichten, ein neues gemeinsames Gremium, in dem die Bündnispartner und die Ukraine als gleichberechtigte Mitglieder vertreten sind, um den politischen Dialog, das Engagement, die Zusammenarbeit und die euro-atlantischen Bestrebungen der Ukraine im Hinblick auf die NATO-Mitgliedschaft voranzutreiben. Er wird gemeinsame Konsultationen, Entscheidungsfindungen und Aktivitäten [sic] vorsehen und auch als Krisenberatungsmechanismus zwischen der NATO und der Ukraine dienen.”

Mit diesem Eingeständnis drängen die Auswirkungen die NATO-Verbündeten zum Rückzug über die Weichsel und die Oder in Richtung Berlin und Paris: “Wir werden in der Lage sein, eine Einladung an die Ukraine auszusprechen, dem Bündnis beizutreten, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.” Sie stimmen jetzt nicht zu. Die Bedingungen werden nicht erfüllt, können nicht erfüllt werden, wenn – nach dem kommenden Winter – die Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte eingeräumt und der Rückzug nach Lemberg angetreten wird, wobei die entmilitarisierte Zone (DMZ) und Noworossija im Osten verbleiben.

Die französischen Generalstabsoffiziere haben diesen Rückzug zugestanden, indem sie ihn als “keinen französischen, sondern einen amerikanischen Krieg” tarnten. Ein anderer französischer General im Ruhestand, Jean-Bernard Pinatel, meint: “Ich glaube absolut nicht an den Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive… Der größte Nachteil der Ukraine ist [nicht] so sehr die Menge an militärischem Gerät, das übrigens nicht immer von hoher Qualität ist, weil der Westen Kiew mit veraltetem Material beliefert. Die größte Schwachstelle der Ukraine sind ihre Leute, oder besser gesagt, der Mangel an ihnen. Ihre besten Kämpfer sind schon lange tot.”

Deutsche Generäle im Ruhestand haben im Namen der aktiven Generalstabsoffiziere in Berlin, die von der deutschen Regierung geknebelt werden, öffentlich das Gleiche gesagt. Lesen Sie sie hier – Generalmajor a.D. Harald Kujat, Vizeadmiral Kai-Achim Schonbach und Brigadegeneral a.D. Erich Vad. Um Krieg gegen Russland zu führen, knebeln der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Olaf Scholz nicht nur ihre militärischen Führer, sondern entziehen sich auch der Rechenschaftspflicht und der Abstimmung durch die Assemblée National und den Bundestag.

An der Front sieht die aktuelle tägliche Verlustrate der ukrainischen Streitkräfte, Männer und Waffen, seit dem 1. Juli wie folgt aus:

UKRAINISCHE VERLUSTE AN MÄNNERN UND WAFFEN IN DER ERSTEN WOCHE DES JULI

Quelle: http://smoothiex12.blogspot.com/

Wenn der tägliche Verlust an Männern im Durchschnitt 500 pro Tag beträgt und die ukrainischen Offensivoperationen weitergehen, werden sich die ukrainischen Verluste bis zum 31. Dezember auf weitere 75.000 Männer belaufen. Wenn die Angriffe weiter eskalieren und die Zahl der Gefallenen durchschnittlich 715 beträgt, wie in der ersten Woche dieses Monats, werden die Gesamtverluste 107.000 erreichen. Zu diesem Zeitpunkt werden die strategischen Reserven an Männern erschöpft sein.

Auch die Verluste an Panzern, anderen gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Raketenwerfern nehmen schneller zu, als die NATO sie reparieren oder ersetzen kann. In dem neuen Gipfelkommuniqué wird versprochen, “die politische und praktische Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen weiter zu verstärken, und wir werden unsere Unterstützung fortsetzen, solange es nötig ist”. So lange wie nötig ist kurz, denn dem Kiewer Regime läuft die Zeit davon, und seine Ablösung in Lemberg hat weder den Platz, noch die Reichweite, noch die Arbeitskräfte, um das verlorene Gebiet zurückzugewinnen.

STRATEGISCHE WAFFENRESERVEN DER UKRAINE & NATO-NACHSCHUB,

KEY: magenta=verfügbar zu Beginn der militärischen Sonderoperation, 24. Februar 2022; hellblau=seither von der NATO und anderen westlichen Staaten geliefert; blau=zur Lieferung durch die NATO und andere Staaten versprochen. Quelle https://t.me/readovkanews/62281 — 10. Juli 2023

Die russische Einschätzung, die diese Woche öffentlich veröffentlicht wurde, lautet, dass “Kiew bis zum Ende des Jahres keine strategische Panzerreserve haben wird – der Umfang der ausländischen Lieferungen an die Ukraine ist rückläufig. Es ist kein Geheimnis, dass die Kampffähigkeit der ukrainischen Streitkräfte [AFU] auf der Lieferung von Granaten und Ausrüstung aus dem Ausland beruht. Wir haben bereits den Zeitplan der erhaltenen Lieferungen, die Kosten und die Verluste dieser Operationen analysiert, und wir können den Höhepunkt dieser Bemühungen [auf dem Schlachtfeld] sehen. Die feindlichen Verluste sind hoch, und es gibt nichts, womit man sie ersetzen könnte, weil die Lieferungen nicht sofort erfolgen können.

“Zwischen der aktiven Ankündigung von Lieferungen und der tatsächlichen Übergabe von Waffen an Kiew vergehen etwa vier bis fünf Monate. Im Moment zerstören wir Panzerkolonnen, deren Übergabe für Anfang 2023 zugesagt war. Der Clou ist, dass im zweiten Quartal keine zusätzlichen Lieferungen angekündigt wurden. Vielleicht wird auf dem NATO-Gipfel in Vilnius etwas angekündigt, aber die Ankunft von Panzern und Schützenpanzern wird nicht vor Anfang 2024 erfolgen. Im Falle eines Scheiterns der ukrainischen Gegenoffensive wird die russische Armee einen zusätzlichen Vorsprung haben.”

“Wenn mindestens die vom Westen versprochenen 471 Panzer bereits in der Ukraine eingetroffen sind, dann werden nur noch 286 zusätzlich erwartet, von denen einige erst 2024 eintreffen werden. Ähnlich verhält es sich mit Schützenpanzern und Haubitzen – mehr als zwei Drittel der insgesamt geplanten Lieferungen sind bereits erfolgt, so dass es praktisch keine Reserven mehr gibt. Und das, obwohl sowohl die bereits gelieferten als auch die noch zu erwartenden Lieferungen der alten sowjetischen Ausrüstung, die in der Ukraine im Einsatz ist, quantitativ unterlegen sind (die Fahrzeuge, die für Teile ausgeschlachtet oder aufgerüstet werden können, sind dabei noch gar nicht berücksichtigt). Die Aussichten liegen auf der Hand: In den nächsten sechs Monaten wird die AFU keine Quellen haben, mit denen sie die ausgedünnten Einheiten auffüllen kann. Das Kräftegleichgewicht an der Front könnte sich deutlich zu unseren Gunsten verschieben.”

Ein amerikanischer Veteran, der für die NATO in Afghanistan tätig war, fügt hinzu: “In Anbetracht der Unfähigkeit der NATO, die ukrainischen Materialverluste an der Front auszugleichen, der geringen Zahl von Wehrpflichtigen und der zunehmenden militärischen Kompetenz der Russen in allen Bereichen könnte es durchaus sein, dass noch vor dem Herbst eine DMZ errichtet wird.”

“Nach den zahlreichen Berichten über russische Angriffe auf ukrainische Logistikzentren, Lager und Bereitstellungsräume bin ich erstaunt, wie es ihnen gelingt, das derzeitige Operationstempo beizubehalten. Allerdings scheinen die Ukrainer und ihre Handlanger gute Arbeit zu leisten, wenn es darum geht, viele Informationen über Engpässe oder Unterbrechungen für die Öffentlichkeit zurückzuhalten. Ja, wir hören, dass mehr von diesem oder jenem Waffensystem oder Munition benötigt wird, aber wenn man die Berichte beider Seiten liest, fliegen die Granaten, Raketen usw. von der ukrainischen Seite weiterhin mit schöner Regelmäßigkeit auf die russische Verteidigungslinie – und das auch noch in einer Qualität, die scheinbar unbegrenzt ist.”

“Ein Indiz für die Wirksamkeit der russischen Abriegelung ist die Unfähigkeit der Ukrainer, an irgendeinem Punkt starke Kräfte zu konzentrieren, um einen Durchbruch zu erzielen. Die Konzentration bei Artemovsk [Bachmut] liefert einige Anhaltspunkte. An dieser Front sind mehr als sechzigtausend ukrainische und ausländische Legionäre konzentriert. Die Truppe ist stark mechanisiert und wird von der Artillerie gut unterstützt. Sie sind ständig in Aktion, ständig im Angriff. Und obwohl sie sehr bedrohlich sind und in der Lage, die zahlenmäßig unterlegenen russischen Verteidiger ausbluten zu lassen, haben sie nicht viel erreicht, obwohl sie enorme Ressourcen aufwenden.”

“Wenn man sich andere Abschnitte der Linie ansieht, wie Saporoschje und den südlichen Donbass, scheint es, dass die Angriffe zwar heftig sind, aber nicht die gleiche Stärke und Ausdauer haben. Die Russen sind selbstbewusst genug, um nachzugeben, ihre verlassenen Schützengräben zu beschießen, die Ukrainer zum Rückzug zu zwingen oder sich abschlachten zu lassen, und diesen Vorgang immer wieder zu wiederholen. Die Ukrainer haben einfach nicht die Ressourcen, um die Russen zu unterdrücken, den Angriff zu forcieren und echte Erfolge zu erzielen. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Die Versorgung mit Munition, Treibstoff, Ersatzteilen und sogar Lebensmitteln könnte knapper sein, als bisher bekannt ist. Die Logistikrouten und der Transport könnten so beeinträchtigt sein, dass nur bestimmte Abschnitte der Front gleichzeitig angemessen versorgt werden können – ein Großteil dieser Situation könnte auf die anhaltenden Auswirkungen des Krieges gegen die Elektrizität zurückzuführen sein. Die russischen Angriffe auf die NATO-Kommandozentralen könnten die Fähigkeit der Ukraine und der NATO zur Koordinierung von Versorgungszügen untergraben. Dies ist ein Aspekt des Krieges, über den viel zu wenig berichtet wird.”

Von New York aus hat der hundertjährige Henry Kissinger dem falschen Zelensky bestätigt, dass die Biden-Administration will, dass die ukrainischen Streitkräfte genügend Erfolge gegen die Russen vorweisen können, um die Unterstützung der europäischen Länder zu behalten, und dass sie keine Waffenstillstandsgespräche riskieren will, solange die Erfolge auf dem Schlachtfeld nicht erreicht sind; andernfalls werden die Europäer ihre Unterstützung einstellen und die Aufnahme der Ukraine in die NATO verweigern.

Links: Vovan und Lexus: Rechts: Henry Kissinger mit Bildern von Eleanor Roosevelt (hinten links), Richard Nixon (Mitte) und Nelson Rockefeller (rechts).

“Europa”, sagte Kissinger, “hat sich organisiert, um Russland zu besiegen, und es wäre anamalous [sic], wenn Finnland und Schweden in die NATO eintreten, aber die Ukraine, die so viel geopfert hat, nicht in die NATO aufgenommen wird… Die Ukraine wird nach dem Krieg ein wichtiges Land sein, und nachdem sie wieder aufgebaut ist, sollte sie in der NATO sein…. Wir hatten ein Bilderberg-Treffen… und es war sehr seltsam, dass die europäischen Länder, die [Russland] bekämpfen – technisch gesehen unterstützen sie euch – bei diesem Treffen nicht für eine Aufnahme [der Ukraine] in die NATO waren. Ich war… Es wird schwierig sein, eine Mitgliedschaft in der NATO zu erreichen.”

Zwischen den Waffenstillstandsverhandlungen und den endgültigen Friedensverhandlungen sagte Kissinger: “Sie [Zelensky] verstehen, dass es nach einem Waffenstillstand sehr schwierig sein wird, den Krieg mit voller Unterstützung der Alliierten wieder aufzunehmen… Ich glaube, dass der Trend in Amerika jetzt in Richtung Waffenstillstand geht… Ich glaube, dass Sie in der Lage sein werden, Ihre derzeitige Offensive mit voller Unterstützung durchzuführen. Ich glaube, unsere Leute glauben, dass Sie keinen totalen Erfolg haben werden, dass Sie einige Gebiete zurückgewinnen werden, aber nicht alles. So wurde es mir von Militärs gesagt. Übersetzt mit Deepl.com

ANMERKUNG ZUM HAUPTBILD: Die in Stücke geschnittene Schlange stellt die dreizehn ursprünglichen britischen Kolonien in Amerika dar. Die Karikatur mit der ursprünglichen Bildunterschrift “Join or Die” wurde 1754 von Benjamin Franklin in Philadelphia als Aufruf zur Einigkeit der Kolonien gegenüber ihren einheimischen und französischen Gegnern veröffentlicht.

