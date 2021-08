Das unveräußerliche Recht der Palästinenser auf Widerstand – Von Louis Allday Ebb Magazine

Diese unwiderrufliche Tatsache, kann gar nicht oft genug wiederholt werden!

Bild: Extract from a design by Ismail Shammout

Das unveräußerliche Recht der Palästinenser auf Widerstand



Von Louis Allday

22. Juni

Ebb Magazine



Wir erinnerten uns an all das Elend, an all die Ungerechtigkeiten, an unser Volk und die Bedingungen, unter denen es lebte, an die Kälte, mit der die Weltöffentlichkeit auf unsere Sache blickt, und so fühlten wir, dass wir nicht zulassen werden, dass sie uns vernichten. Wir werden uns und unsere Revolution auf jede Weise und mit allen Mitteln verteidigen.

George Habash (1926-2008)

Ein Freiheitskämpfer lernt auf die harte Tour, dass es der Unterdrücker ist, der die Art des Kampfes bestimmt, und dem Unterdrückten bleibt oft nichts anderes übrig, als die Methoden des Unterdrückers zu übernehmen.

Nelson Mandela (1918-2013)

Im Dezember 1982, nach Israels verheerender Invasion im Libanon sechs Monate zuvor, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution A/RES/37/43 über die “Bedeutung der weltweiten Verwirklichung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung”. Darin wurde das “unveräußerliche Recht” des palästinensischen Volkes auf “Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Souveränität ohne Einmischung von außen” uneingeschränkt anerkannt und die Legitimität seines Kampfes für diese Rechte “mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes”, bekräftigt. Außerdem verurteilte sie Israels “expansionistische Aktivitäten im Nahen Osten” und die “fortwährende Bombardierung der palästinensischen Zivilbevölkerung”, die beide “ein ernsthaftes Hindernis für die Verwirklichung der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes” darstellten. In den vier Jahrzehnten, die seither vergangen sind, hat die Gewalt Israels gegen das palästinensische Volk und die Kolonisierung seines Landes nicht aufgehört. Bis heute stehen die Palästinenser im gesamten historischen Palästina, vom Gazastreifen bis nach Sheikh Jarrah, unter der gleichen Besatzung, unter der erdrückenden Kontrolle über praktisch jeden Aspekt ihres Lebens – und unter der sadistischen, unberechenbaren Gewalt des zionistischen Staates.

Das Recht der Palästinenser, sich gegen die Besatzung zu wehren, wird nicht nur von der UNO bestätigt, sondern auch durch das Völkerrecht garantiert. Die Vierte Genfer Konvention verlangt von einer Besatzungsmacht, den “Status quo, die Menschenrechte und die Aussichten auf Selbstbestimmung” der besetzten Bevölkerung zu schützen, und wie Richard Falk – ein Experte für internationales Recht, der später zum UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten ernannt wurde – erklärt hat, stellt Israels “ausgesprochene, eklatante und unverhohlene” Weigerung, diesen Rahmen rechtlicher Verpflichtungen jemals zu akzeptieren, eine grundlegende Verweigerung des Rechts der Palästinenser auf Selbstbestimmung dar und führt zu ihrem gesetzlich geschützten Recht auf Widerstand. Israels Besetzung palästinensischer Gebiete und seine eklatante Missachtung des Völkerrechts durch den Bau illegaler Siedlungen und andere tägliche Verstöße haben sich seit Falks Einschätzung während der al-Aqsa-Intifada unvermindert fortgesetzt. Tatsächlich hat sich die Besatzung seither unter Mitwirkung der kompromissbereiten Palästinensischen Autonomiebehörde nur noch weiter verfestigt.

Darüber hinaus haben die Palästinenser ungeachtet der völkerrechtlichen Bestimmungen ein grundlegendes moralisches Recht, sich ihrer andauernden Kolonisierung und Unterdrückung durch bewaffneten Widerstand zu widersetzen, und dieses Recht muss anerkannt und unterstützt werden. Das seit mehreren Generationen andauernde Leiden der Palästinenser, vielleicht keines mehr als das derjenigen, die im belagerten und bombardierten Gazastreifen leben, ist unerbittlich grausam und hat eine zentrale Ursache: Israel und die fortwährende Kriegstreiberei, der Expansionismus und Rassismus, die seiner Staatsideologie, dem Zionismus, innewohnen. Im Gegensatz zum Narrativ der westlichen Medien, die Israel stets als “Vergeltungsmaßnahme” darstellen, sind die Handlungen der Palästinenser im Grunde genommen reaktiv, denn die Gewalt, die Israel ihnen zufügt, ist sowohl andauernd als auch strukturell und geht daher automatisch jedem Widerstand voraus. Mit der Etablierung eines Unterdrückungsverhältnisses hat die Gewalt bereits begonnen”, sagte Paolo Freire; “noch nie in der Geschichte wurde die Gewalt von den Unterdrückten initiiert”. In Palästina ist, wie Ali Abunimah kürzlich schrieb, “die Wurzel aller politischen Gewalt die zionistische Kolonisierung”.

Da das rechtliche und moralische Recht der Palästinenser, bewaffneten Widerstand zu leisten, eindeutig ist, sollte die Unterstützung dieser Position unumstritten und unter den Anhängern ihrer Sache alltäglich sein. Doch im Westen wird eine solche Position nur selten vertreten – selbst von denen, die lautstark ihre Solidarität mit Palästina verkünden. Im Gegenteil, Handlungen des bewaffneten palästinensischen Widerstands, wie der Abschuss von Raketen aus dem Gazastreifen, werden von diesen angeblichen Unterstützern als Teil des Problems verurteilt, herablassend als “sinnlos” und “kontraproduktiv” abgetan oder sogar als “Kriegsverbrechen” und “unvorstellbare Gräueltaten” bezeichnet, die mit Israels routinemäßiger kollektiver Bestrafung, Folter, Inhaftierung, Bombardierung und Ermordung von Palästinensern vergleichbar sein sollen. Diese Form der Solidarität beruht, wie Bikrum Gill argumentiert hat, im Wesentlichen darauf, Palästinenser als von Natur aus nicht souveräne Wesen zu betrachten, die nur als entmachtete, abhängige Objekte anerkannt werden können, auf die entweder die israelische koloniale Gewalt oder die weißen imperialen Beschützer einwirken können”.

Es ist eine zutiefst chauvinistische Haltung, in der Bequemlichkeit und Sicherheit des Westens zu sitzen und bewaffnete Widerstandshandlungen zu verurteilen, die die Palästinenser – immer unter großer Gefahr für ihr Leben – durchführen wollen. Es muss ganz klar gesagt werden: Es steht denjenigen, die sich aus der Ferne mit den Palästinensern solidarisieren, nicht zu, ihnen zu diktieren, wie sie den antikolonialen Kampf führen sollen, der nach Frantz Fanons Überzeugung notwendig ist, um ihre Menschlichkeit und Würde zu bewahren und letztlich ihre Befreiung zu erreichen. Diejenigen, die nicht unter brutaler militärischer Besatzung stehen oder Flüchtlinge von ethnischen Säuberungen sind, haben kein Recht, über die Art und Weise zu urteilen, in der diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihren Kolonisatoren entgegenzutreten. Solidarität mit der palästinensischen Sache ist letztlich bedeutungslos, wenn sich diese Unterstützung in dem Moment auflöst, in dem sich die Palästinenser ihrer Unterdrückung mit mehr als nur Steinen widersetzen und nicht mehr als mutige, fotogene, aber letztlich machtlose Opfer dargestellt werden können. Erwartet die Welt von uns, dass wir uns als höfliche, willige und wohlerzogene Opfer anbieten, die ermordet werden, ohne einen einzigen Einwand zu erheben? fragte Yahya al-Sinwar, der Hamas-Führer in Gaza, kürzlich rhetorisch. ‘Das ist nicht möglich. Nein, wir haben beschlossen, unser Volk mit der uns gegebenen Kraft zu verteidigen”.

Dieses Phänomen spricht für das, was Jones Manoel den “Fetisch für Niederlagen” der westlichen Linken nennt, der sie für Situationen “der Unterdrückung, des Leidens und des Märtyrertums” prädisponiert, im Gegensatz zu erfolgreichen Widerstandsaktionen und Revolutionen. Manoel fährt fort:

Die Leute geraten in Ekstase, wenn sie die Bilder eines [palästinensischen] Kindes oder Teenagers sehen, der mit einer Schleuder einen Stein auf einen Panzer wirft, die ich nicht für besonders fantastisch halte. Sehen Sie, das ist ein klares Beispiel für Heldentum, aber es ist auch ein Symbol für Barbarei. Dieses Volk ist nicht in der Lage, sich gegen eine imperialistische Kolonialmacht zu verteidigen, die bis an die Zähne bewaffnet ist. Sie haben nicht die gleiche Fähigkeit zum Widerstand, aber das wird romantisiert.

Dies führt dazu, dass große Teile der westlichen Linken ihre Solidarität mit der palästinensischen Sache in einer verallgemeinerten, abstrakten Weise zum Ausdruck bringen, die Bedeutung ihrer eigenen Rolle überbewerten und gleichzeitig genau die Gruppen ablehnen, die derzeit dafür kämpfen – und sterben. Allzu oft werden diejenigen, die sich geweigert haben, zu kapitulieren, und die unter großen Opfern standhaft Widerstand geleistet haben, von Leuten verurteilt, die im gleichen Atemzug ihre Solidarität mit der Sache erklären. Ebenso ist es üblich, dass dieselben Leute die externen Kräfte, die den palästinensischen Widerstand mehr als alle anderen materiell unterstützen – vor allem den Iran – entweder ignorieren oder verteufeln. Wenn diese Hilfe anerkannt wird, was selten der Fall ist, werden die palästinensischen Gruppen, die sie annehmen, in der Regel als bloße “Dummköpfe” oder “Bauern” verunglimpft, weil sie es zulassen, von den eigennützigen Handlungen anderer zynisch benutzt zu werden – eine Haltung, die den eigenen Erklärungen der palästinensischen Führer direkt widerspricht.

Ein spezifischer Kritikpunkt an der Hamas, der in diesem Zusammenhang häufig vorgebracht wird, ist der “wahllose” Charakter ihrer Raketenabschüsse aus dem Gazastreifen, die sowohl Human Rights Watch als auch Amnesty International regelmäßig als “Kriegsverbrechen” bezeichnen. Wie Perugini und Gordon feststellten, besagt die falsche Äquivalenz, auf der diese Bezeichnung beruht, im Wesentlichen, dass der Einsatz von selbstgebauten Raketen – viel mehr steht den Menschen, die unter ständiger Belagerung leben, nicht zur Verfügung – ein Kriegsverbrechen ist. Mit anderen Worten, bewaffnete palästinensische Gruppen werden wegen ihrer technologischen Unterlegenheit kriminalisiert”. Nach der letzten Runde der Kämpfe im Mai 2021 stellte al-Sinwar klar, dass die Hamas im Gegensatz zu Israel, “das über ein komplettes Waffenarsenal, modernste Ausrüstung und Flugzeuge verfügt” und “unsere Kinder und Frauen absichtlich bombardiert”, “wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, Präzisionsraketen abzuschießen, die auf militärische Ziele gerichtet sind, hätten wir die Raketen nicht eingesetzt, die wir eingesetzt haben. Wir sind gezwungen, unser Volk mit dem zu verteidigen, was wir haben, und das ist es, was wir haben”.

Dieses Versäumnis, den legitimen bewaffneten Kampf zu unterstützen, ist Teil eines umfassenderen Problems, das von vielen Befürwortern der palästinensischen Sache im Westen benutzt wird und das die grundlegende Natur der Sache und die Art und Weise, wie sie gelöst werden muss, verschleiert. Palästina ist nicht einfach eine Menschenrechtsfrage oder gar eine Frage der Apartheid, sondern vielmehr ein antikolonialer Kampf für nationale Befreiung, der von einem einheimischen Widerstand gegen die Kräfte einer vom Imperialismus unterstützten Siedlerkolonie geführt wird. Dekolonisierung ist ein Wort, das im Westen heute häufig in einem abstrakten Sinne oder im Zusammenhang mit Lehrplänen, Institutionen und öffentlicher Kunst verwendet wird, aber nur noch selten im Zusammenhang mit dem, was eigentlich am wichtigsten ist: Land. Und genau das ist der springende Punkt: Das Land Palästina muss entkolonialisiert, die zionistischen Kolonisatoren abgesetzt, ihre rassistischen Strukturen und Barrieren – sowohl physisch als auch politisch – abgebaut und allen palästinensischen Flüchtlingen das Recht auf Rückkehr gewährt werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Betonung der Bedeutung der Unterstützung des Rechts der Palästinenser auf einen bewaffneten Kampf zur Erlangung ihrer Freiheit nicht bedeutet, dass ihre Unterstützer im Westen rücksichtslos zur Gewalt aufrufen oder diese unnötig fetischisieren und feiern sollten. Es bedeutet auch nicht, dass gewaltlose Bemühungen wie die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) belanglos oder unbedeutend sind. Vielmehr sollte BDS als Teil eines breiten Spektrums von Widerstandsaktivitäten betrachtet werden, zu denen auch der bewaffnete Kampf gehört. Samah Idriss, Gründungsmitglied der Kampagne zur Boykottierung der Unterstützer Israels im Libanon, hat erklärt: Beide Formen des Widerstands, der zivile und der bewaffnete, ergänzen sich und sollten nicht als sich gegenseitig ausschließend betrachtet werden”. Oder, wie Khaled Barakat betont hat: Israel und seine Verbündeten haben niemals irgendeine Form des palästinensischen Widerstands akzeptiert, und Boykottkampagnen und die Organisierung des Volkes sind keine Alternativen zum bewaffneten Widerstand, sondern voneinander abhängige Kampftaktiken”.

In diesem Zusammenhang ist die Analyse von Nelson Mandela von Bedeutung, der schrieb, dass “gewaltloser, passiver Widerstand wirksam ist, solange sich die Opposition an dieselben Regeln hält wie man selbst”, dass aber “friedlicher Protest, wenn er mit Gewalt beantwortet wird, nicht mehr wirksam ist”. Für Mandela war “Gewaltlosigkeit kein moralisches Prinzip, sondern eine Strategie”, denn “es ist moralisch nicht gut, eine unwirksame Waffe einzusetzen”. Als Begründung für die Entscheidung des Afrikanischen Nationalkongresses, bewaffneten Widerstand zu leisten, führte Mandela an, dass es keine andere Möglichkeit gegeben habe: “Wir haben immer wieder alle gewaltlosen Waffen in unserem Arsenal eingesetzt – Reden, Deputationen, Drohungen, Märsche, Streiks, Fernbleiben, freiwillige Inhaftierung – alles ohne Erfolg, denn was immer wir taten, wurde mit eiserner Hand beantwortet”. Dieser Standpunkt spiegelt sich in den Worten von al-Sinwar wider, der in Bezug auf die Proteste des Großen Marsches der Rückkehr 2018/19, bei denen israelische Scharfschützen Hunderte von Demonstranten aus dem Gazastreifen erschossen und Tausende weitere schwer verwundet haben, sagte: “Wir haben es mit friedlichem Widerstand und Volkswiderstand versucht”, aber anstatt etwas zu unternehmen, um Israels Massaker zu stoppen, “hat die Welt tatenlos zugesehen, wie die Kriegsmaschinerie der Besatzer unsere jungen Menschen tötete”.

Mandelas Hinweis auf die Wirksamkeit ist entscheidend. Im Gegensatz zu dem, was viele westliche Befürworter anscheinend unterstellen wollen, ist der bewaffnete Widerstand der Palästinenser im Gazastreifen, auch wenn er mit enormen Kosten verbunden ist, nicht “aussichtslos” und hat enorm an Effektivität und Abschreckungskraft gewonnen. Dies zeigte sich bereits nach Israels Scheitern im Gaza-Krieg 2014 Krieg gegen den Gazastreifen und wurde durch den jüngsten Erfolg des Widerstands im Mai 2021 unterstrichen, bei dem er eine noch nie dagewesene Anzahl von Raketen abfeuerte, die nun tief in das historische Palästina hineinreichen können. Trotz seiner verheerenden Luftangriffe auf den Gazastreifen konnte Israel den Abschuss dieser Raketen nicht verhindern und hat nach den Verlusten im Jahr 2014 nun zu viel Angst vor einer erneuten Bodeninvasion in dem Streifen, zumal der Widerstand nun mit einer größeren Anzahl von Kornet-Raketen ausgestattet ist, die zuvor mit tödlicher Wirkung gegen israelische Panzer im Südlibanon eingesetzt wurden. Der am 21. Mai ausgerufene Waffenstillstand wurde in Israel weithin als Niederlage angesehen und von den Palästinensern im gesamten historischen Palästina als Sieg gefeiert. Das militärische Gleichgewicht hat sich verändert, und obwohl Israel nach allen konventionellen Maßstäben immer noch weitaus stärker ist, befindet sich der Widerstand jetzt in einer stärkeren Position als in den letzten Jahren. Er hat auf den Erfolgen der Hisbollah gegen Israel in den Jahren 2000 und 2006 aufgebaut und mit der Unterstützung, Ausbildung und weiteren Hilfe der libanesischen Gruppe und anderer Mitglieder der Widerstandsachse seine Fähigkeiten auf ein höheres Niveau gebracht. Dieser Wandel spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die israelischen Waffenverkäufe seit 2014 stagnieren und die Aggressionen gegen den Gazastreifen nicht mehr zu einem unmittelbaren Anstieg der Aktienkurse der Rüstungsunternehmen führen, die den Gazastreifen als Übungsgelände und Bühne für ihre neuesten Technologien nutzen. Shir Hever hat festgestellt, dass nach Israels Misserfolgen im Gazastreifen ab 2014 die Kunden der Rüstungsunternehmen zu fragen begannen: “Was ist der Sinn all dieser Technologie? Wenn ihr die Palästinenser mit diesen Raketen nicht befrieden könnt, warum sollten wir sie dann kaufen?”.

Neben seinen praktischen Auswirkungen hat der bewaffnete Kampf auch einen erheblichen Propagandawert. Die Realität ist, dass Palästina im Mai 2021 die weltweiten Schlagzeilen nicht so beherrscht hätte, wenn es nicht den bewaffneten Widerstand im Gazastreifen gegeben hätte, der sich – im Gegensatz zur einseitigen Konzentration der westlichen Medien auf die Hamas – aus einer Einheitsfront verschiedener Gruppierungen zusammensetzt, darunter der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) und die marxistisch-leninistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Die PFLP ist in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel, denn es waren ihre Aktionen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, insbesondere eine Reihe von Flugzeugentführungen (bei denen die Passagiere unverletzt freigelassen wurden), die die palästinensische Sache zum ersten Mal im Bewusstsein von Millionen von Menschen verankerten und einen entscheidenden Wendepunkt bei der Sensibilisierung für die Notlage der Palästinenser in der Welt markierten. Der palästinensische Schriftsteller und PFLP-Sprecher Ghassan Kanafani vertrat die Ansicht, dass der bewaffnete Kampf die “beste Form der Propaganda” sei und dass trotz des “gigantischen Propagandasystems der Vereinigten Staaten” die Menschen, die sich im bewaffneten Kampf für ihre Befreiung einsetzten, “die Dinge letztendlich entscheiden”.

1970, nachdem das vom Westen unterstützte Regime in Jordanien palästinensische Flüchtlingslager im Land beschossen hatte, nahm die PFLP unter der Führung von Kanafanis Kameraden (und Rekrutierer) George Habash eine Gruppe von Staatsangehörigen der USA, Westdeutschlands und Großbritanniens (Israels wichtigste Unterstützer) in zwei Hotels in Amman als Geiseln. Als Gegenleistung für ihre sichere Freilassung verlangte die PFLP, dass “der Beschuss der Lager eingestellt und alle Forderungen der palästinensischen Widerstandsbewegung erfüllt werden”. Kurz bevor die Geiseln schließlich freigelassen wurden, wandte sich Habash entschuldigend an sie und sagte:

Ich empfinde es als meine Pflicht, Ihnen zu erklären, warum wir getan haben, was wir getan haben. Natürlich tut es mir aus liberaler Sicht leid, was geschehen ist, und es tut mir leid, dass wir Ihnen in den letzten zwei oder drei Tagen einige Schwierigkeiten bereitet haben. Aber abgesehen davon hoffe ich, dass Sie verstehen oder zumindest versuchen werden zu verstehen, warum wir getan haben, was wir getan haben.

Vielleicht wird es für Sie schwierig sein, unseren Standpunkt zu verstehen. Menschen, die in unterschiedlichen Lebensumständen leben, denken in unterschiedlichen Bahnen. Sie können nicht auf dieselbe Weise denken, und wir, das palästinensische Volk, und die Bedingungen, unter denen wir seit vielen Jahren leben, all diese Bedingungen haben unsere Denkweise geprägt. Wir können nicht anders. Man kann unsere Denkweise verstehen, wenn man eine sehr grundlegende Tatsache kennt. Wir, die Palästinenser… leben seit 22 Jahren in Lagern und Zelten. Wir wurden aus unserem Land, unseren Häusern, unseren Wohnungen und unserem Land vertrieben, wie Schafe vertrieben und hier in Flüchtlingslagern unter unmenschlichen Bedingungen zurückgelassen.

22 Jahre lang hat unser Volk darauf gewartet, dass seine Rechte wiederhergestellt werden, aber nichts ist geschehen… Nach 22 Jahren der Ungerechtigkeit, der Unmenschlichkeit, des Lebens in Lagern, in denen sich niemand um uns kümmert, haben wir das Gefühl, dass wir das volle Recht haben, unsere Revolution zu schützen. Wir haben alle das Recht, unsere Revolution zu schützen…

Wir wachen nicht morgens auf, um eine Tasse Milch mit Nescafe zu trinken, und verbringen dann eine halbe Stunde vor dem Spiegel mit dem Gedanken, in die Schweiz zu fliegen oder einen Monat in diesem Land oder einen Monat in jenem Land zu verbringen… Wir leben täglich in Lagern… Wir können nicht so ruhig sein wie ihr. Wir können nicht so denken, wie ihr denkt. Wir haben in diesem Zustand gelebt, nicht für einen Tag, nicht für 2 Tage, nicht für 3 Tage. Nicht für eine Woche, nicht für 2 Wochen, nicht für 3 Wochen. Nicht für ein Jahr, nicht für 2 Jahre, sondern für 22 Jahre. Wenn jemand von Ihnen in diese Lager kommt und eine oder zwei Wochen bleibt, wird er davon betroffen sein.

Sie müssen mein Englisch entschuldigen. Persönlich möchte ich sagen, dass ich mich bei Ihnen entschuldige. Es tut mir leid, dass ihr 3 oder 4 Tage lang Probleme hattet. Aber vom revolutionären Standpunkt aus sind wir der Meinung, dass wir das volle Recht haben, zu tun, was wir getan haben, und das werden wir auch weiterhin sein.

Den Worten von Habash sollte man aufmerksam zuhören. Die Dringlichkeit, die seine Botschaft unterstreicht, ist ein halbes Jahrhundert später noch deutlicher zu spüren, denn die Palästinenser – die sich konsequent gegen eine passive Opferrolle wehren – leben nun schon seit 73 langen Jahren unter den elenden Bedingungen, die Habash beschreibt, nicht erst seit 22 Jahren.

Revolution, so hat Mao Zedong einmal gesagt, “ist keine Dinnerparty, kein Essay, kein Gemälde, keine Stickerei; sie kann nicht so raffiniert, so gemächlich und sanft sein”. Das Gleiche gilt für die Entkolonialisierung, bei der der bewaffnete Widerstand, auch wenn die Kämpfe in der Vergangenheit vielschichtig waren, fast immer ein integraler Bestandteil des Kampfes war. Palästina ist da keine Ausnahme. Über die Unterstützung von BDS und anderen zivilgesellschaftlichen Kampagnen hinaus muss das unanfechtbare Recht der Palästinenser auf den bewaffneten Kampf von all jenen unterstützt werden, die sich mit ihnen und ihrer gerechten Sache solidarisch zeigen. Übersetzt mit Deepl.com

Louis Allday ist Schriftsteller und Historiker und lebt in London. Er ist der Gründungsherausgeber von Liberated Texts.

