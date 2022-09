Das US-Militär hat sieben Dienstzweige: Von Caitlin Johnstone

The Profit Motive Is Crippling Humanity: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ The US military has seven branches of service: ❖ It’s hard to grasp just how badly humanity is handicapping itself by excluding all solutions that can’t generate a profit. There’s a whole vast spectrum of potential solutions to the troubles we face as a species, and we’re limiting ourselves to a very small, very shitty fraction of it.

Das US-Militär hat sieben Dienstzweige:

Das Gewinnmotiv lähmt die Menschheit

Von Caitlin Johnstone

16. September 2022

Das US-Militär hat sieben Dienstzweige:

Armee

Marine

Luftwaffe

Marineinfanterie

Küstenwache

Weltraumstreitkräfte

Mainstream-Medien



Es ist schwer zu begreifen, wie sehr sich die Menschheit selbst behindert, indem sie alle Lösungen ausschließt, die keinen Profit abwerfen können. Es gibt ein ganzes Spektrum möglicher Lösungen für die Probleme, mit denen wir als Spezies konfrontiert sind, und wir beschränken uns auf einen sehr kleinen, sehr beschissenen Teil davon. Indem wir uns auf Lösungen beschränken, die profitabel sind, lassen wir alle Lösungen außer Acht, die weniger verbrauchen, weniger konsumieren, die Ressourcen im Boden lassen und die Natur verdammt noch mal in Ruhe lassen. Wir verringern auch den Anreiz, Probleme zu heilen, anstatt teure, laufende Behandlungen anzubieten.

Oder auch ein für unser Überleben so grundlegendes Projekt wie die Beseitigung der Verschmutzung unserer Meere. Das Profitmotiv bietet keine Lösung, denn es gibt keine Möglichkeit, damit einen Überschuss zu erzielen, und es wäre sogar sehr kostspielig. Also bleibt die Verschmutzung in unseren Meeren, Jahr für Jahr. Die Menschen haben viele Lösungen gefunden, um die Verschmutzung der Meere zu beseitigen, aber sie werden nie in dem erforderlichen Umfang umgesetzt, weil es keine Möglichkeit gibt, sie rentabel zu machen. Und die Menschen würden viel mehr Lösungen finden, wenn sie wüssten, dass diese Lösungen umgesetzt werden können.

Wie oft hatten Sie schon eine geniale Idee und waren begeistert davon, nur um dann festzustellen, dass sie nicht realisierbar ist, weil sie sich nicht rentiert? Das ist eine sehr häufige Erfahrung, und es passiert jeden Tag mit Ideen für mögliche Lösungen für unsere Probleme.

Das System des Gewinnstrebens geht von der umweltzerstörerischen Prämisse des unendlichen Wachstums auf einer endlichen Welt aus. Ohne diese Voraussetzung bricht das gesamte System zusammen. Es gibt also keine Lösungen, die darin bestehen, nicht zu wachsen, weniger zu produzieren, weniger zu konsumieren, die Nachfrage nicht künstlich durch Werbung anzuheizen usw.

Es ist schwer, die Bedeutung dieser künstlichen Begrenzung zu begreifen, wenn man sich in ihr befindet und sein ganzes Leben nach ihren Regeln lebt. Es ist so, als ob wir nur noch Dinge aus Holz herstellen dürften; wenn unsere gesamte Zivilisation das gesamte Spektrum an nicht-holzbezogenen Innovationen verbieten würde. Sicherlich würde eine solche Zivilisation sehr gut darin werden, hölzerne Dinge herzustellen, und sie hätte wahrscheinlich einige holzverarbeitende Innovationen, die unsere Zivilisation nicht hat. Aber sie wäre auch in ihrer Entwicklung stark gehemmt. So sehr schränken wir uns mit dem Modell des Profitmotivs ein.

❖

Ein großer Teil des “Great Reset”-Umweltgeschwätzes kommt von der Kapitalistenklasse, die herumfuchtelt und versucht, unmögliche Widersprüche, die dem Kapitalismus in die Wiege gelegt wurden, wie die Prämisse des unendlichen Wachstums auf einer endlichen Welt und die Tatsache, dass es keine Möglichkeit gibt, die Umwelt zu retten, in Einklang zu bringen. Also planen sie all diese neuen Modelle, die nichts zur Rettung der Umwelt beitragen, aber riesige Profite einbringen werden.

❖

Wer Ihnen vorwirft, Sie würden “russische Argumente wiederholen”, sagt damit nur, dass Sie die Außenpolitik der USA und ihrer Verbündeten kritisieren. Das ist immer das, was sie wirklich damit meinen, wenn man einmal genau nachforscht, was sie sagen und warum sie es sagen. Das Argument lautet: Weil Russland die Außenpolitik des zentralistischen US-Imperiums kritisiert, sollte man das nie tun. Das ist natürlich extrem schwachsinnig.

Es ist buchstäblich unmöglich, ein aggressiver Kritiker der US-Außenpolitik mit einem großen Publikum zu sein und nicht beschuldigt zu werden, russische Standpunkte zu wiederholen. Buchstäblich jede einzelne prominente Person, die dies tut, wird der Kreml-Loyalität bezichtigt, ohne eine einzige Ausnahme.

❖

Diejenigen, die einem sagen, man solle “nach Russland ziehen”, wenn man die Außenpolitik des westlichen Imperiums kritisiert, sind dieselben Leute, die auf Internetzensur und die Unterdrückung nicht autorisierter Medien drängen und von jedem westlichen Medium, das vergisst, die offizielle Linie nachzuplappern, einen Rückzug verlangen.

“Zieht nach Russland!” Nein, Sie ziehen nach Russland. Sie sind derjenige, der versucht, abweichende Meinungen und Kritik an den Mächtigen zu unterdrücken. Ich bin derjenige, der nach den westlichen Werten lebt, wie sie mir verkauft wurden, und eine normale Überprüfung des mächtigsten Imperiums aller Zeiten fordert. Du gehörst nicht hierher.

❖

Hallo, wir sind die Westler, wir sind großartig, weil wir in freien Demokratien mit einer freien Presse leben, wo alle gleich sind. Lasst uns außerdem auf Drängen der Medien wochenlang um eine tote Monarchin weinen, weil ihr Blut sie besser macht als normale Menschen.

Eine der vielen Folgen der Erkenntnis, wie beschissen die Dinge sind, ist eine wachsende Frustration darüber, dass man sich wünscht, dass sich die Dinge ändern, während sie nur noch schlimmer werden. Meiner Erfahrung nach, die Sie natürlich übernehmen können oder nicht, ist die Antwort auf dieses Dilemma im Gebet der Gelassenheit enthalten: “Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen.” Eine säkularere Version könnte lauten: “Finde dich mit dem ab, was du in diesem Moment nicht ändern kannst, nimm mutig die Änderungen vor, die in diesem Moment in deiner Umgebung und in dir selbst vorgenommen werden können, und lerne, zwischen beiden zu unterscheiden.”

Sie sind nur ein Mensch in einer chaotischen, verwirrenden Kakophonie von acht Milliarden Menschen, und es gibt sehr wenig, was Sie im Alleingang tun können, um die massiven Veränderungen zu bewirken, die unsere Spezies braucht, egal wie klug Sie sind. Das heißt aber nicht, dass Sie nichts tun können. Sie können jeden Tag kleine Dinge tun, um diesen Planeten zu einem etwas freundlicheren Ort zu machen, Sie können daran arbeiten, das Bewusstsein für die Wahrheit zu verbreiten, und Sie können auf Ihre eigene kleine Weise zur Erweiterung des menschlichen Bewusstseins beitragen (sowohl in Ihnen selbst als auch in der Welt).

Handeln Sie in dem Maße, wie es Ihnen möglich ist, und lassen Sie dann los und entspannen Sie sich in dieser schönen Existenz. Schließen Sie Frieden mit dem, was Sie in diesem Moment nicht ändern können, nehmen Sie die kleinen Änderungen vor, die Sie vornehmen können, und lernen Sie, beides voneinander zu unterscheiden. Je mehr Sie über unsere derzeitige Misere erfahren, desto notwendiger wird es, dies zu lernen. Übersetzt mit Deepl.com

