Trugschluss der verlorenen Kosten in der Ukraine

Geschrieben von b 23. August 2023

Das US-Militär setzt seine Kritik an der Militärstrategie der Ukraine fort.

Die ukrainischen Streitkräfte und die Feuerkraft sind falsch verteilt, sagen US-Beamte – NY Times

Das Hauptziel der Gegenoffensive besteht darin, die russischen Nachschublinien in der Südukraine abzuschneiden, indem die so genannte Landbrücke zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim durchtrennt wird. Doch anstatt sich auf dieses Ziel zu konzentrieren, haben die ukrainischen Kommandeure ihre Truppen und Feuerkraft etwa gleichmäßig auf den Osten und den Süden verteilt, so die US-Beamten.

Infolgedessen befinden sich mehr ukrainische Streitkräfte in der Nähe von Bakhmut und anderen Städten im Osten als in der Nähe von Melitopol und Berdiansk im Süden, beides strategisch weitaus bedeutendere Fronten, so die Beamten.

Amerikanische Planer haben der Ukraine geraten, sich auf die Front in Richtung Melitopol zu konzentrieren, die für Kiew oberste Priorität hat, und die russischen Minenfelder und andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukrainer dabei mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren.

Die Kritik ist berechtigt. Der Versuch, Bachmut (Artjomowsk) zurückzuerobern, ist falsch. Aber die Schlussfolgerung daraus, mehr Kräfte nach Süden zu verlegen, halte ich für falsch.

Die Einsatzkarte zeigt, dass es im Osten deutlich mehr ukrainische Einheiten gibt als im Süden.

Es war falsch von der Ukraine, Bachmut zu verteidigen, ein niedrig gelegenes Straßen- und Eisenbahnzentrum, das von Hügeln umgeben ist. Sobald die Hügel von den Wagner-Kämpfern eingenommen worden waren, war Bachmut dazu bestimmt, in deren Hände zu fallen. Monatelang drängte die Regierung in Kiew ihr Militär, die Stadt zu halten. Es wurde sogar ein Popsong veröffentlicht, in dem es hieß „Bachmut wird halten“. Nach Angaben Wagners verloren die Ukrainer bei der aussichtslosen Verteidigung von Bachmut etwa 70.000 Mann. Wagner verlor bei der Einnahme etwa 40.000 Mann. Ein hoher Preis für beide Seiten. Aber die Ukraine hätte ihn nicht zahlen müssen, wenn sie sich nur ein paar Kilometer nach Westen zurückgezogen hätte, wo eine Hügelkette um Chasiv Yar eine viel bessere Verteidigungsposition gewesen wäre.

Es war ein schwerer Fehler, die viel beschworene Gegenoffensive nach Süden mit einem neuen Vorstoß zur Rückeroberung von Bachmut zu verbinden. Die ukrainische Führung war auf den Trugschluss der verlorenen Kosten hereingefallen: Übersetzt mit Deepl.com

