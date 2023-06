The USA’s Covert Empire: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): ❖ In an interview shortly before his death Daniel Ellsberg said the US runs a “covert empire”, which is a really good way of …

Das verdeckte Imperium der USA: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

17. Juni 2023



Daniel Ellsberg,



❖

In einem Interview kurz vor seinem Tod sagte Daniel Ellsberg, dass die USA ein “verdecktes Imperium” betreiben, was eine wirklich gute Art ist, es auszudrücken. Ein riesiger, weltumspannender Haufen von Nationen bewegt sich konsequent im Einklang mit dem Diktat Washingtons, aber sie alle behalten ihre offiziellen Flaggen und ihre offiziellen Regierungen, so dass es nicht wie ein Imperium aussieht, obwohl es in jeder Hinsicht wie eines funktioniert.

❖

Wir schenken der Tatsache, dass die einflussreichsten Medienplattformen im Besitz von extrem reichen Leuten sind und von ihnen betrieben werden, nicht genug Aufmerksamkeit, denn sie haben ein großes Motiv, uns alle auf Kulturkriege und Wahlkampf zu konzentrieren, damit wir uns nicht auf Klassenkampf und direkte Aktionen konzentrieren.

❖

Es ist surreal, wie die Behauptung, dass das FBI ständig psychisch kranke Menschen darauf vorbereitet, sich an terroristischen Plänen zu beteiligen, einen wie einen verrückten Spinner klingen lässt, aber es ist tatsächlich eine gut dokumentierte Tatsache, über die wir aus irgendeinem Grund nur nicht viel reden.

❖

Das einzige Mal, dass Trump von den Massenmedien gelobt wurde, war, als er Syrien bombardiert hat. Das einzige Mal, dass Biden von den Massenmedien verurteilt wurde, war, als er sich aus Afghanistan zurückzog. Daraus lässt sich wahrscheinlich eine Lehre ziehen.

❖

Die Veröffentlichung eines Artikels in der New York Times, in dem ukrainische Nazis dafür kritisiert werden, dass sie Nazi-Insignien tragen, und zwar nicht, weil Nazismus falsch ist, sondern weil es sich um schlechte Kriegspropaganda handelt, war eines der besten Dinge, die der New York Times je passiert sind.

In dem Artikel wurde sogar zugegeben, dass westliche Reporter es vermieden haben, das Problem anzuerkennen, weil sie nicht in die “russische Propaganda” hineinspielen wollten, und die ukrainischen Soldaten sogar aufgefordert haben, die Naziaufnäher zu entfernen, bevor sie Fotos machen. Wenn man über etwas nicht berichtet, weil es den Propagandabemühungen der eigenen Seite schaden würde, dann ist man kein Journalist, sondern ein Propagandist.

Das Lustige an der Kontroverse über “Nazis in der Ukraine” ist, dass “Nazis in der Ukraine” nicht einmal das stärkste Argument gegen einen Stellvertreterkrieg des Westens in diesem Land ist. Westliche Propagandisten könnten einfach sagen: “Ja, die Ukraine hat ein Naziproblem, aber wir glauben, dass die Vorteile des Schutzes der ukrainischen Demokratie die Nachteile überwiegen, die sich daraus ergeben, dass einige Skinheads hier und da Raketenwerfer bekommen” oder so ähnlich, und die meisten Westler würden es schlucken. Der einzige Grund, warum Propagandablätter wie die New York Times das Bedürfnis haben, dieses Thema immer wieder aufzugreifen, die Gemüter der Menschen zu manipulieren und alle in ein Gaslicht zu tauchen, ist der, dass sie so sehr daran gewöhnt sind, die vollständige und totale Kontrolle über die US-Außenpolitik zu erlangen, dass es ihnen nie in den Sinn kommt, auch nur das kleinste Stückchen Boden abzutreten oder auch nur die offensichtlichsten Eingeständnisse zu machen, um sich nicht lächerlich zu machen.

❖

Die Welt wird von Schurken und Tyrannen regiert, von denen die schurkischsten und tyrannischsten eine enorme Menge an Energie darauf verwenden, ihre Bevölkerung davon zu überzeugen, dass nur andere Länder von Schurken und Tyrannen regiert werden.

❖

Wenn die Menschen und die digitalen Aufzeichnungen den nächsten Atomkrieg auf der Erde überleben, dann soll die Aufzeichnung zeigen, dass wir jeden Tag klare Warnzeichen gesehen und sie mit überwältigender Mehrheit ignoriert haben.

❖

Zu sagen “Amerika hat Nord Stream nicht bombardiert, sondern die Ukraine!” ist so, als würde man sagen “Will Smith hat Chris Rock nicht geohrfeigt, sondern seine Hand!” Es ist eine Unterscheidung ohne bedeutsamen Unterschied, egal wie sehr sie versuchen, es als unabhängigen Akt darzustellen, über den die USA keine Kontrolle gehabt hätten.

❖

Es gibt keine Grundlage für die Annahme, dass die CIA und das FBI von heute weniger verkommen sind als zu Zeiten von Dulles und J. Edgar Hoover.

Im Ernst, was hat sich seither geändert? Damals gab es einen Kalten Krieg? Es gibt jetzt einen kalten Krieg. Die Gesetze, Regeln und Strategien wurden drastisch geändert, und die Leute, die diese schlimmen Dinge getan haben, wurden bestraft? Nein, wurden sie nicht.

Es gibt keinerlei Grundlage für die Annahme, dass die CIA und das FBI in der Vergangenheit schlimme Dinge getan haben, aber in der Gegenwart keine schlimmen Dinge tun. Es wird geglaubt, weil es bequem ist, und aus keinem anderen Grund.

Wir erfahren von schlechten Dingen, die die CIA und das FBI “in der Vergangenheit” getan haben, weil sie nichts zu verlieren haben, wenn wir von schlechten Dingen erfahren, die sie tun wollten und bereits getan haben. Später wird das, was heute geschieht, “in der Vergangenheit” sein, und wir werden erfahren, was sie in diesem Teil der Raumzeit vorhatten.

Alle Bedingungen, die während der berüchtigtsten Vergehen dieser Agenturen herrschten, sind auch heute der Fall. Kalter Krieg. Heißer Krieg. Dissidentengruppen. Der Kampf um die Vorherrschaft der USA. All das findet derzeit statt, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie heute netter und kuscheliger dabei sind.

❖

Wenn westliche Regierungen die Zensur, die Propaganda und die Verfolgung von Journalisten weiter ausweiten müssen, um die westliche Freiheit und Demokratie zu verteidigen, ist das dann wirklich Freiheit und Demokratie? Und ist sie es wert, verteidigt zu werden?

❖

Der einzige Weg, um herauszufinden, worum es den Manipulatoren wirklich geht, besteht darin, ihre Worte zu ignorieren und ihre Handlungen zu beobachten, denn sie benutzen nur die Sprache, um zu manipulieren und von den Menschen zu bekommen, was sie wollen. Wenden Sie dies auf Politiker und Regierungen sowie auf Narzissten in Ihrem Leben an.

Beispiel: Wenn Sie die Geschichten der US-Regierung über ihre Liebe zu Freiheit, Demokratie und einer auf Regeln basierenden Ordnung ignorieren und nur auf ihre Taten schauen, sehen Sie ein gewalttätiges und tyrannisches Regime, das ständig daran arbeitet, Nationen auf der ganzen Welt zu zerstören und zu unterwandern, die ihm nicht gehorchen.

❖

Eine der schwierigsten Lektionen, die ich im Leben lernen musste, ist, dass Projektion in beide Richtungen wirkt. Wir projizieren unsere schlechten Eigenschaften und Motive auf andere und nehmen fälschlicherweise an, dass sie dieselben Charakterschwächen haben wie wir, aber wir können auch unsere positiven Eigenschaften auf andere projizieren, die sie vielleicht nicht haben.

In einer Welt voller Narzissten, Soziopathen und Manipulatoren ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein – ganz gleich, ob es sich um Politiker, Regierungen oder die eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen handelt. In der Vergangenheit habe ich ernsthafte Konsequenzen erlitten, weil ich annahm, dass jemand gesunde und nachvollziehbare Gründe für seine schädlichen Handlungen mir gegenüber haben muss, und meine eigenen guten Motive auf ihn projizierte, obwohl er mich in Wirklichkeit nur ausnutzen und unterdrücken wollte.

Man kann nicht davon ausgehen, dass jemand aus den gleichen inneren Beweggründen handelt wie man selbst, egal ob diese eingebildeten Beweggründe negativ oder positiv sind. Manche Menschen sind einfach ätzend und tun Dinge, die du nie tun würdest, weil sie Motive haben, die dir nie in den Sinn kommen würden. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn weiterzugeben, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack zu werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins zu kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

