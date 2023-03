The World Economic Forum And The West’s Next Act? Authored by J.B.Shurk via The Gatestone Institute, If you are a consumer today, inflation is only one of the problems harming you. As prices go up, quality continues to go down. What most stores have to offer you might crassly be called “cheap crap.”

Tyler Durden’s Foto

Das Weltwirtschaftsforum und der nächste Akt des Westens?

von Tyler Durden

23. März 2023

Verfasst von J.B.Shurk über The Gatestone Institute,

Wenn Sie heute ein Verbraucher sind, ist die Inflation nur eines der Probleme, die Ihnen zu schaffen machen.

Während die Preise steigen, sinkt die Qualität weiter.

Was Ihnen die meisten Geschäfte anbieten, könnte man grob als “billigen Mist” bezeichnen. Tatsächlich hat der Wirtschaftsautor Charles Hugh Smith wiederholt davor gewarnt, dass die “Crapification” der US-Wirtschaft das natürliche Ergebnis eines “neoliberalen Hyper-Finanzierungs-Hyper-Globalisierungs-Modells” ist, in dem Quasi-Monopolisten Waren mit den billigsten Komponenten in Massenproduktion herstellen, während die Kunden, die kaum andere Kaufoptionen haben, gezwungen sind zu akzeptieren, dass nur wenige Käufe von Dauer sind.

“Geplante Obsoleszenz” in Verbindung mit einem freien Markt “nur dem Namen nach” schafft ein manipuliertes System, in dem die nachgelagerten Verbraucher gezwungen sind, im Laufe der Zeit mehr zu bezahlen, während sie nur wenig besitzen, das lange Zeit seinen Wert behält. Geräte, die früher jahrzehntelang funktionierten, überstehen heute kaum noch die gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeiten. Metallwerkzeuge, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden konnten, verrosten heute oft, bevor sie für mehr als eine Handvoll Arbeiten verwendet werden können. Wenn teure elektronische Geräte mehr als zwei Jahre überleben, atmen Haushalte mit knappen Kassen erleichtert auf. So gut wie jeder, der alt genug ist, um sich an die Terroranschläge vom 11. September 2001 zu erinnern, kann eine Geschichte über ein Produkt erzählen, das viel billiger, aber auch viel zuverlässiger war, als es vor langer Zeit gekauft wurde.

Auch der Kundendienst ist so erbärmlich wie nie zuvor. Versuchen Sie einmal, mit einem echten Menschen am Telefon zu sprechen. Es ist fast unmöglich. Die automatisierte Unterstützung hat die persönliche Interaktion aus den meisten Kauferfahrungen eliminiert. Tankstellen, Fast-Food-Restaurants und Supermärkte haben menschliche Kassierer durch kamerabestückte Automaten ersetzt, die für die Selbstbedienung ausgelegt sind. Selbst der Besuch eines Lebensmittel- oder Haushaltswarengeschäfts erfordert heute routinemäßig die Benutzung eines Selbstbedienungs-Kiosks, um einen Einkauf zu tätigen. Es ist ganz normal geworden, Menschen dabei zu beobachten, wie sie sich abmühen, alles aus ihren Einkaufswagen zu heben, jeden Artikel zu scannen und die Ladung in Tüten zu packen, bevor sie alles wieder in den Wagen werfen, bezahlen und davonschlurfen. Es ist etwas verwirrend, wenn man bedenkt, dass vor nicht allzu langer Zeit hilfsbereite, lächelnde Angestellte hart gearbeitet haben, um all diese Dienste als Teil der normalen Beziehung zwischen einem Geschäft und seinen Kunden zu erledigen.

Der Wegfall der Kosten für zusätzliche Mitarbeiter, deren Stundenlöhne durch Mindestlohngesetze, mit denen die Arbeitnehmer an die steigenden Kosten für alles angepasst werden sollen, immer höher getrieben werden, könnte dazu beitragen, dass die ohnehin schon überhöhten Preise nicht noch weiter steigen, aber es ist schwierig, Einkäufern dabei zuzusehen, wie sie Aufgaben übernehmen, die früher von bezahlten Arbeitern erledigt wurden, ohne zu dem Schluss zu kommen, dass der “Fortschritt” die Markterfahrung an einen Ort gebracht hat, der eher einem “Rückschritt” ähnelt.

Die Politiker scheinen sich in eine ähnliche Richtung zu bewegen.

Im Bild: Die Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Rishi Sunak, der spanische Premierminister Pedro Sanchez und der kanadische Premierminister Justin Trudeau nehmen auf dem G20-Gipfel am 16. November 2022 in Nusa Dua, Indonesien, eine tiefe, nachdenkliche Pose ein. (Foto: Hebestreit/Bundesregierung via Getty Images)

Der Beruf des Politikers war schon immer dafür bekannt, dass er mindestens ebenso viele ehrgeizige “leere Anzugträger” anzieht wie Führungspersönlichkeiten mit Substanz.

Dennoch scheinen die großen Schriftsteller, Redner und Denker, die in der Vergangenheit gelegentlich zu politischer Prominenz aufstiegen, die Bühne für immer verlassen zu haben.

Winston Churchill führte nicht nur das Vereinigte Königreich im Zweiten Weltkrieg zum Sieg, sondern erhielt 1953 auch den Nobelpreis für Literatur “für seine meisterhafte historische und biografische Beschreibung sowie für seine brillante Redekunst, mit der er hohe menschliche Werte verteidigte”.

Daniel Patrick Moynihan vertrat nicht nur New York als US-Senator, sondern stützte sich auch auf sein eigenes soziologisches Fachwissen, als er im Arbeitsministerium tätig war, um einen gründlichen Bericht über die endemischen Ursachen der systemischen Armut in Amerika und mögliche Abhilfemaßnahmen zu erstellen.

Präsident Abraham Lincoln war nicht nur maßgeblich an der Erhaltung der Union beteiligt, sondern studierte auch sein ganzes Leben lang fleißig; er bewahrte die Werke von William Shakespeare auf seinem Schreibtisch im Weißen Haus auf.

Im Gegensatz dazu steigen heute nur wenige tiefgründige Denker in hohe Ämter auf.

Es gibt keine großen Staatsmänner, die in den Augen der breiten Öffentlichkeit aus der Herde der egozentrischen und zynischen politischen Lemminge herausragen. Nur wenige Berufspolitiker, vor allem in den Vereinigten Staaten, sind überhaupt in der Lage, über längere Zeit aus dem Stegreif vor einem Publikum zu sprechen. Zu viele sind auf die Hilfe von Telepromptern oder ähnlichen Geräten angewiesen, die ein genaues Skript für jede öffentlich gesprochene Äußerung liefern, egal wie trivial oder informell sie auch sein mag – was darauf hindeutet, dass entweder sie selbst oder ihre Mitarbeiter dem nicht trauen können, was ihnen sonst über die Lippen kommen könnte.

Anstatt ein politisches Amt anzustreben, nachdem sie in anderen Bereichen Großes geleistet haben, wählt die große Mehrheit der heutigen Amtsinhaber die Politik als Berufung fürs Leben. Das Ergebnis ist, dass die westlichen Regierungen bis zum Rand mit Menschen gefüllt sind, denen es völlig an praktischer Erfahrung oder Fachwissen fehlt.

In den letzten Jahrzehnten ist im Westen der Trend zu beobachten, möglichst junge und unerfahrene Politiker in möglichst hohe Ämter zu hieven.

Viele der berühmtesten Politiker von heute haben kaum einen einzigen Wahlsieg errungen, als ihre Kollegen begannen, sie in Regierungsämter an der Spitze der politischen Hierarchie zu drängen. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Rishi Sunak, die finnische Premierministerin Sanna Marin, die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und ihr Nachfolger Chris Hipkins sind alle außergewöhnlich früh in ihrer Karriere in den Zenit der nationalen Macht aufgestiegen.

Wenn man sich die heutigen Abgeordneten, Präsidenten und Premierminister ansieht, die westliche Nationen auf der Weltbühne führen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass der schnellste Weg zur politischen Macht darin besteht, in der realen Welt wenig zu erreichen, während man sich in der politischen Pyramide nach oben kämpft, bevor man Zeit hat, Fehler zu machen oder aus ihnen zu lernen. Ein solches System, in dem diejenigen, die sich am wenigsten bewährt haben, mit Aufgaben betraut werden, die selbst diejenigen, die sich immer wieder bewährt haben, auf die Probe stellen würden, erscheint kaum ideal.

Auf der anderen Seite steht jemand wie US-Präsident Joe Biden, der Älteste, der jemals dieses Amt bekleidet hat. Während Bidens fast ein halbes Jahrhundert in einem nationalen Wahlamt ihm sicherlich die Möglichkeit gegeben hat, viele Fehler zu machen und zu korrigieren, ist er jetzt so “erfahren”, dass kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgendeine Publikation entweder seine geistige Kompetenz, seine Fähigkeit, mit den Strapazen eines so anspruchsvollen Jobs Schritt zu halten, oder den Verschleiß des “Einflusses”, mit dem er möglicherweise hausieren ging, in Frage stellt.

Kürzlich wurden zwei Geschichten über die Echtheit einer Präsidentenrede bekannt, die für die “Crapifizierung” von Produkten stehen. Im ersten Fall zeigte ein mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstelltes gefälschtes Video, wie Biden die Einführung des Selective Service Act und die bevorstehende Einberufung junger Amerikaner, die an einem bestimmten Datum geboren wurden, zum Militärdienst ankündigte. Angesichts der zunehmenden Spannungen mit Russland und China nahmen viele Amerikaner, die das Video sahen, fälschlicherweise an, dass die Vereinigten Staaten offiziell in den Krieg gezogen seien.

In dem anderen Video wurde Bidens durchaus reale, aber etwas verwirrende und mäandernde Erzählung während einer Rede über die Gesundheitsfürsorge von so vielen Zuschauern fälschlicherweise als “frisiert” oder “gefälscht” bezeichnet, dass Twitter sogar eine Zertifizierung hinzufügte, die besagt: “Dies ist tatsächlich unbearbeitetes, legitimes Material einer Rede von Joe Biden, die am 28.2.23 stattfand.” Es liegt auf der Hand, dass in einer Welt, in der gefälschte Videos erstaunlich einfach zu erstellen sind, die Glaubwürdigkeit und der Ruf eines jeden Einzelnen auf dem Spiel stehen.

Billige Produkte und billige Politiker sind nichts Neues. Ob beim Geldausgeben oder bei der Stimmabgabe, es gilt der Grundsatz “Vorsicht ist besser als Nachsicht”: Der Käufer soll sich vorsehen. Dennoch lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob die politischen und wirtschaftlichen Nachahmungen, die heute die westlichen Märkte überschwemmen, etwas gemeinsam haben.

Ein nigerianisches Sprichwort warnt vor kleinen singenden Vögeln mit lauten Stimmen, denn sie haben fast immer viel stärkere Beschützer, die sich hinter dicken Blättern verstecken. Was den heutigen westlichen politischen Führern an langjähriger Erfahrung oder vertrauenswürdiger Rhetorik fehlen mag, machen sie mit bombastischen Äußerungen wieder wett.

Seit den Anfängen von COVID wird “Build Back Better” von den “jungen globalen Führern” wiederholt, die sich zum Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab in Davos, Schweiz, einfinden. Als Schwab und seine WEF-Gefährten die COVID-Tragödie in eine Chance für einen “Great Reset” verwandelten, der die globalen Märkte, die Regierungsführung und die Macht verändern würde, stimmten fast alle westlichen politischen Führer zu. Die Synchronizität reicht aus, um sich zu fragen, ob die eigene Nation oder das Weltwirtschaftsforum tatsächlich führend ist. Vielleicht, so warnt ein nigerianisches Sprichwort, zwitschern die westlichen politischen Führer von heute so laut von “Build Back Better”, weil die Finanzräuber von Klaus Schwab direkt hinter ihnen im Busch stehen.

Wenn das so ist, dann ist der Westen zu einer Oligarchie von Finanz “eliten” geworden, egal wie oft seine politischen Führer die Tugenden der “Demokratie” preisen.

Eine Finanzoligarchie über die politische Macht ist wie ein Produktionsmonopol über die wirtschaftliche Macht: Auf beiden Märkten werden Waren in Massenproduktion mit den billigsten Komponenten hergestellt. Das Ergebnis ist, dass die Dinge leicht kaputt gehen und die Systeme nicht lange halten. Wenn westliche Politiker heutzutage genauso zweitklassig zu sein scheinen wie das, was die Kunden allzu oft in den Geschäften finden, gibt es dafür vielleicht einen einfachen Grund: Internationale Finanzriesen produzieren, verkaufen und besitzen beides… und planen vielleicht, auch Sie zu besitzen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …