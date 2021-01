Bild: US President-elect Joe Biden speaks with outside diplomatic, intelligence, and defense experts to discuss readiness at the relevant agencies during a video meeting in Wilmington, Delaware on 17 November 2020. [JIM WATSON/AFP via Getty Images]

This is what President Biden will not do in the Middle East On 20 January, Joe Biden will be sworn in as the 46th president of the United States. This will end four years of Donald Trump’s foreign policy that has upset allies, angered friends and, sometimes, benefitted foes. However, amending foreign policy in the bitterly divided US will neither be easy nor cost-free – domestically.

Das wird Präsident Biden im Nahen Osten nicht tun

Von Dr. Mustafa Fetouri

14. Januar 2021



Am 20. Januar wird Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Damit enden vier Jahre Außenpolitik von Donald Trump, die Verbündete verärgert, Freunde verärgert und manchmal auch Feinde begünstigt hat. Allerdings wird die Änderung der Außenpolitik in den bitter gespaltenen USA weder einfach noch kostenlos sein – innenpolitisch.

Bidens außenpolitisches Team ist bereits zusammengestellt, die Bestätigung des Kongresses steht noch aus. Hier ist ein Überblick darüber, was Biden in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) nicht tun wird:

Ausgehend von Marokko und in Richtung Osten, bis hin zu Afghanistan, hat Biden mehrere außenpolitische Entscheidungen zu treffen, von denen keine geradlinig ist.

Präsident Trumps überraschende Entscheidung, die marokkanische Souveränität über die umstrittene Region Westsahara anzuerkennen, verärgerte Algerien und dessen Verbündeten, die Demokratische Arabische Republik Sahara, die das Gebiet für einen zukünftigen Staat beanspruchen.

Jahrzehntelange Vermittlungen der Vereinten Nationen (UN) in dem Streit sind bisher gescheitert. Das bedeutet, dass das Gebiet in den Augen des internationalen Rechts immer noch ein umstrittenes Territorium ist. Daher ändert der Schritt der USA nicht viel und dient auch keinem US-Interesse, außer sie als akzeptablen Vermittler weiter zu diskreditieren. Biden wird den Schritt weder rückgängig machen, noch weiter verfolgen. Trumps Politikwechsel ist mit der von ihm vermittelten Normalisierung der Beziehungen zwischen Marokko und Israel verbunden. Erwarten Sie hier nichts.

Der nächste Hotspot ist Libyen, wo der scheidende Präsident keine große Rolle gespielt hat, nachdem sein Vorgänger 2011 geholfen hat, das Land zu zerstören. Trump hat den lokalen Widersachern verwirrende Botschaften geschickt. Als Libyens starker General, Khalifa Haftar, im April 2019 seinen Krieg gegen die UN-anerkannte Regierung in Tripolis begann, rief Präsident Trump ihn an, um seine Bemühungen im Krieg gegen den “Terrorismus” zu loben. Danach überließ man Libyen dem US-Botschafter in Libyen, Richard Norland, das Reden und warnte vor der verstärkten russischen Präsenz im Land, aber sonst nichts.

Auch hier wird Biden nichts weiter tun, als weiter zu reden. Es ist bekannt, dass er zunächst gegen die militärische Intervention seines ehemaligen Chefs Barak Obama im Jahr 2011 war. Es wird berichtet, dass er dann die einfache Frage stellte: Was wird mit Libyen passieren, wenn die Regierung von Muammar Gaddafi gestürzt ist? Weder er noch sonst jemand in der Obama-Administration gab ihm damals eine Antwort, und natürlich hat er auch jetzt, wo Libyen in Scherben liegt, keine.

Nebenan ist Ägypten, ein US-Verbündeter in der MENA-Region. Präsident Trump hat Abdel Fattah Al-Sisi einmal als seinen “Lieblingsdiktator” bezeichnet, ohne etwas gegen seine angeblichen Menschenrechtsverletzungen zu unternehmen. Biden wird mehr reden, aber sonst wenig tun. Er könnte als Strafe für Menschenrechtsverletzungen dem Weg seines ehemaligen Chefs Obama folgen, indem er einen Teil der 1,5 Milliarden Dollar zurückhält, die die USA jedes Jahr an Ägypten geben. Das wird Kairo weder dazu zwingen, seine Menschenrechts-Innenpolitik zu ändern, noch eine bevorzugte US-Politik darstellen.

Dann haben wir Israel, wo Trump große Sprünge zugunsten Israels auf Kosten der Palästinenser gemacht hat. Er erpresste mehrere arabische Länder – darunter den weit entfernten Sudan -, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, erkannte Jerusalem als dessen Hauptstadt an und verlegte die US-Botschaft dorthin. Biden wird nichts davon rückgängig machen, aber er könnte die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) beschwichtigen, indem er das Washingtoner Büro der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) wiedereröffnet und die humanitäre Finanzierung von UN-Organisationen, die sich um die palästinensischen Flüchtlinge kümmern, wieder aufnimmt. Nichts davon wird der Mehrheit der Palästinenser zugute kommen, die unter der brutalen israelischen Besatzung leiden. Insbesondere die jahrzehntelange Blockade des Gazastreifens wird bestehen bleiben.

In Syrien haben die USA kaum die Mittel, die Situation dort zu verändern, außer einem weiteren Rückzug. Kleinere US-Militärkontingente werden im Nordwesten Syriens verbleiben, Daesh wird sich weiter zurückziehen und die Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen wird bestehen bleiben.

Präsident Biden wird keine drastische militärische Entscheidung treffen, um z. B. Daesh wieder zu bekämpfen, und wenn er es tut, wird es zu wenig und zu spät sein. Er wird aber mehr Partnerschaft mit anderen wie der Türkei und Russland, den Hauptakteuren in Syrien, suchen. Eine Verschärfung der Sanktionen gegen die Regierung von Bashar Al-Assad wird immer favorisiert und der einfachere Weg, das syrische Öl zu stehlen, wird fortgesetzt.

In Saudi-Arabien, einem starken historischen Verbündeten der USA, wird Biden wahrscheinlich mehr reden, mit möglichen gelegentlichen wütenden Ausbrüchen, sollte der autoritäre Kronprinz Mohammed Bin Salman einen weiteren Fehltritt begehen – ähnlich wie bei der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor zwei Jahren. Trotz Bidens Versprechen, dass die USA das tun werden: “Nie wieder ihre Prinzipien an der Tür abgeben, nur um Öl zu kaufen oder Waffen zu verkaufen”, wird er genau das tun. Er braucht korrupte Saudis, um den Iran unter Druck zu setzen. Die Saudis denken über eine Normalisierung mit Israel nach, und Biden kann es sich nicht leisten, ihre Bedenken in irgendeiner Iran-Politik zu ignorieren.

Der Irak bleibt ein ernstes außenpolitisches Thema. Die US-Truppenreduzierung wird in einem langsameren Tempo fortgesetzt werden, ohne den wachsenden öffentlichen und politischen Druck im Irak zu verringern, der einen vollständigen Abzug des US-Militärs fordert. Der Iran wird den USA im Irak weiterhin das Leben schwer machen und wird dies wahrscheinlich ausnutzen, wenn Biden sich dem Atomabkommen zuwendet – ein Wahlkampfversprechen.

Gegenüber dem Irak und den Gewässern des Golfs liegt der eigentliche Iran, wo Biden versprochen hat, die USA zum Iran-Atomabkommen zurückzubringen, das sein Vorgänger verlassen hat. Dies wird jedoch in der Region schwer zu verkaufen sein, da zwei Verbündete, Saudi-Arabien und Israel, diesen Schritt ablehnen. Die Sanktionen gegen den Iran werden ohne iranische Zugeständnisse nicht sofort aufgehoben werden. Erwarten Sie nicht viel vor 2022, frühestens.

In Bezug auf den Nahen Osten, einschließlich Afghanistan, ist zu erwarten, dass Biden Trumps “America First”-Politik fortsetzen wird, indem er mehr Truppen nach Hause bringt. Die Idee dabei ist, die US-Militärstrategie neu auszurichten, indem sie sich auf die Bekämpfung von Al-Qaida und Daesh im Land beschränkt. Der Kontakt mit den Taliban, ein weiteres Vermächtnis von Trump, wird jedoch nicht eingestellt, sondern mit wenig Substanz immer wieder fortgesetzt, während die Taliban das Land nach und nach übernehmen. Übersetzt mit Deepl.com

