“Das Zwölfte Gebot   Die Ukraine darf alles” Kurz-Kommentar von Evelyn Hecht-Galinski

Kurz-Kommentar

Sage Niemand er hätte es nicht gewusst!

Würde ich ein Nachfolgebuch schreiben, wäre der neue Titel:

“Das Zwölfte Gebot Die Ukraine darf alles”

Die systematische Entrechtung Deutschlands dank der USA und deutscher politischer Unterstützung, in nahezu allen Lebensbereichen, dass ist das Kernproblem in der deutsch-amerikanischen Politik. Nachdrücklich kritisiere ich die deutsche US-Vasallen Politik und Medienberichterstattung in diesem Zusammenhang. So ändern sich die Prioritäten, aber die Deutschland schadende Politik bleibt gleich.

Evelyn Hecht-Galinski

24. September 2022

ISBN: 9783940456519 | Paperback | 218 Seiten | von Evelyn Hecht Galinski mit einem Vorwort von Ilan Pappe und einem Nachwort von Gilad Atzmon Die systematische Entrechtung der Palästinenser durch Israel in nahezu allen Lebensbereichen ist seit vielen Jahren das Kernproblem in der Palästinafrage. Das Buch übt Kritik an der Politik Israels in dieser Beziehung. Gleichwohl nachdrücklich kritisiert die Autorin die deutsche Nahostpolitik und Medienberichterstattung in diesem Zusammenhang. Als zu israelfreundlich und zu einseitig kritisiert Evelyn Hecht-Galinski die deutsche Nahostpolitik und die Berichte in den Medien. Anschaulich schildert sie ihre Diskrepanzen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, den sie als Sprachrohr der israelischen Regierung einstuft. Ihr Buch leistet einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis des palästinensisch - iraelischen Konflikts, beleuchtet aber auch dessen Spiegelung in deutschen Medien und in der deutschen Nahostpolitik.

17,89 € 0,00 € /

verfügbar

1 - 3 Tage Lieferzeit

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...