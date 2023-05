De-Dollarisation Clashes With India-China Border Dispute – PopularResistance.Org The global de-dollarisation trend is not totally a bed of roses, or at least there are thorns in the roses that have to be taken into account. While de-dollarisation seems to be an irreversible trend on the global scale, at regional levels it is running into bilateral or regional political tensions.

The Chinese and Indian flags. Photo: The International.

De-Dollarisierung kollidiert mit indisch-chinesischem Grenzkonflikt

Von Saheli Chowdhury, Orinoco Tribune.

27. Mai 2023

Der weltweite Trend zur Entdollarisierung ist kein Zuckerschlecken, oder zumindest gibt es Dornen in den Rosen, die berücksichtigt werden müssen. Während die Entdollarisierung auf globaler Ebene ein unumkehrbarer Trend zu sein scheint, stößt sie auf regionaler Ebene auf bilaterale oder regionale politische Spannungen. Einer der bekanntesten Fälle ist in Asien zu finden: der Grenzstreit zwischen Indien und China.

Im April 2023 lag die chinesische Landeswährung Yuan bei den über das von den USA dominierte SWIFT-System abgewickelten internationalen Handelsgeschäften an dritter Stelle. Nach Angaben des Systems selbst war der Anteil des Yuan im April “rekordverdächtig”, obwohl er nur 4,72 % betrug, nach dem Euro mit 6,54 %. Der US-Dollar blieb mit einem Anteil von 83,95 % die wichtigste Handelswährung, was jedoch als “Annäherung an ein langjähriges Tief” angesehen wurde, da sein Anteil in der Geschichte von SWIFT seit der Abschaffung des Goldstandards im Jahr 1944 nur zweimal unter 84 % fiel.

Diese Zahlen spiegeln jedoch nicht die tatsächliche globale Situation wider, da zahlreiche Länder weltweit, die entweder unter US-Sanktionen stehen oder von US-Sanktionen bedroht sind, den Handel in nationalen Währungen außerhalb des SWIFT-Systems abwickeln, und die am häufigsten verwendete Währung bei solchen Transaktionen ist der chinesische Yuan. Innerhalb der BRICS-Staaten wird derzeit über die Einführung einer gemeinsamen Währung für Transaktionen zwischen den Mitgliedern des Blocks diskutiert. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, ob der Yuan nicht nur für Transaktionen mit China, sondern auch mit anderen gleichgesinnten Ländern verwendet werden sollte. Diese Frage hat einen der wichtigsten Grenzstreitigkeiten der Welt ausgelöst – den zwischen China und Indien, und das Land, das in die Mitte dieses Streits geraten ist, ist Russland.

In diesem Jahr hat der chinesische Yuan den US-Dollar als meistgehandelte Währung in Russland abgelöst. Auch der Großteil des bilateralen Handels zwischen Russland und China, der sich 2022 auf 185 Milliarden Dollar belief, wird in Yuan abgewickelt.

Gleichzeitig erreichte der bilaterale Handel zwischen Russland und Indien im Fiskaljahr 2022-2023 ein Allzeithoch von 40 Mrd. USD. Nach Angaben des indischen Ministeriums für Handel und Industrie war Russland im ersten Quartal (Januar-März) 2023 der zweitgrößte Lieferant von Waren nach Indien.

Nach Ansicht von Wirtschaftsexperten wird dieser Handel jedoch einen “neuen Impuls” erhalten, wenn die beiden Länder den Handel in Yuan aufnehmen können.

“Russland würde es vorziehen, wenn Indien in chinesischen Yuan zahlen würde”, kommentiert Chris Devonshire-Ellis, Präsident der Wirtschaftsberatungsfirma Dezan Shira & Associates. “Aufgrund politischer und militärischer Differenzen mit China ist Indien jedoch nicht bereit, dies zu tun. Daher ist es interessant, dass das Hauptproblem des russisch-indischen Handels in Wirklichkeit die Frage des chinesischen Yuan ist”.

Ein weiterer interessanter Punkt, den die indischen Medien nicht hervorheben: Trotz des bilateralen Streits ist China der größte Warenlieferant Indiens und blieb dies auch im Januar-März-Quartal 2023, obwohl der Wert der Importe im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 15,4 % zurückging.

Die indische Regierung scheint sich zwar an den globalen Entwertungsplänen zu beteiligen, doch scheint sie auch eine Politik zu verfolgen, die Verwendung des Yuan bei der Abrechnung im Außenhandel aktiv zu vermeiden. In diesem Zusammenhang haben Indiens zunehmende Importe von russischem Rohöl zu einem erheblichen Handelsungleichgewicht zwischen den beiden traditionellen Handels- und diplomatischen Partnern geführt, was wiederum auch ein Währungsungleichgewicht zur Folge hatte. Dieses Ungleichgewicht ist darauf zurückzuführen, dass die indische Regierung alle Einfuhren, einschließlich Öl, in indischen Rupien an ihren russischen Partner bezahlt. Dies hat zu einem erheblichen Überschuss der indischen Währung in Russland geführt, und Moskau hat Schwierigkeiten, diesen auf den internationalen Märkten umzutauschen, da die indische Rupie im Gegensatz zum Yuan nicht zu einer Währung der Währungsreserven oder des internationalen Handels geworden ist.

Neben einem Rekordanstieg im bilateralen Handel erreichte auch das indische Handelsdefizit mit Russland zwischen April 2022 und Januar 2023 einen historischen Höchststand von 34,79 Mrd. USD, was auf einen erheblichen Anstieg der russischen Rohölexporte nach Indien zurückzuführen ist.

Die beiden Regierungen erörterten das Handelsungleichgewicht und Fragen des Marktzugangs auf der Tagung der zwischenstaatlichen Kommission für Handel, wirtschaftliche, wissenschaftliche, technologische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Indien und Russland (IRIGC-TEC), die im April dieses Jahres in Neu-Delhi stattfand. Indien und die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU), in der Russland der größte Akteur ist, verhandeln auch über ein Freihandelsabkommen, um Fragen wie die Diversifizierung des Handels und die Verringerung des Handelsungleichgewichts zwischen den Partnern anzugehen.

Ein weiteres Thema, das dringend diskutiert werden muss, ist der Grenzstreit zwischen Indien und China. Es sei daran erinnert, dass es sich bei der Grenze zwischen den beiden Ländern nicht um eine echte, in bilateralen Gesprächen ausgehandelte Grenze handelt, sondern um eine von den Briten auferlegte Linie, als Indien noch eine Kolonie des britischen Empire war und China von derselben Kolonialmacht geplündert wurde.

Der Grenzstreit zwischen Indien und China geht jedoch weit über die beiden Länder hinaus. Er umfasst auch Ansprüche Pakistans auf einige Gebiete. Die indisch-pakistanische Beziehung – oder das Fehlen einer solchen – ist ein weiteres bekanntes Thema in der globalen Geopolitik, das ebenfalls noch nicht geklärt ist. Das Schicksal des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) und in gewissem Maße auch das der Neuen Seidenstraße hängt von der Lösung dieser Streitigkeiten in Südasien ab.

Bei der Beilegung des Streits geht es nicht darum, dass ein Land Recht hat und ein anderes Unrecht, wie es in den Medien und sozialen Medien beider Länder diskutiert wird. Es ist eine Frage der Dekolonisierung Asiens, die ein Merkmal der neuen multipolaren Welt sein muss, die sich gerade herausbildet.

Solange dieses Problem nicht kurzfristig gelöst wird oder die beiden Regierungen nicht die vernünftige Haltung einnehmen, Geopolitik und bilaterale Politik nicht zu vermischen, wird das Szenario der Entdollarisierung in Asien kompliziert bleiben. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …