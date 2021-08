De mythe en mythe Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

De mythe en mythe

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 25 août 2021

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/von-mythos-zu-mythos-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Il est particulièrement facile d’assassiner dans l’ombre des événements en Afghanistan. Selon cette maxime, le régime sioniste réussit toujours de s’attaquer aux Palestiniens. Y avait-il une meilleure occasion pour les forces armées du régime d’occupation que, précisément à l’occasion du 52ème anniversaire de l’incendie criminel de la mosquée al-Aqsa en 1969, d’ouvrir le feu sans retenue sur de jeunes Palestiniens qui s’étaient rassemblés pour commémorer cet anniversaire lors de la prière de l’après-midi dans le camp de réfugiés de Malaka, au nord-est de la bande de Gaza. Comme souvent auparavant, les « forces de défense » juives ont attaqué les fidèles musulmans dans le lieu saint, aux entrées de ce grand complexe de 35 hectares. Malgré les protestations des Musulmans du monde entier et les plaintes adressées au Conseil de sécurité de l’ONU (qui se préoccupe de la sécurité d’Israël !), ces provocations sionistes deviennent d’année en année plus brutales.

Les occupants donnent libre cours à leur envie de vengeance

Lors du massacre de cette année, 41 Palestiniens dont un garçon de 12 et un de 13 ans qui se trouvent dans un état critique, ont été gravement blessés par des tireurs d’élite, Mais si on lit les communiqués de presse du porte-parole de l’armée israélienne on y apprend que « des centaines de casseurs » ont tenté de franchir de force la « barrière » entre la bande de Gaza et « l’État juif » et ont lancé des explosifs.

Ce fut l’occasion pour le « ministre de la guerre » Benny Gantz de donner libre cours à son envie de vengeance et d’annoncer une attaque massive contre Gaza et les installations du Hamas en réponse à la blessure d’un « soldat de la défense ». Peu après, les « bombardiers juifs à l’étoile de David » ont lancé des attaques contre Gaza et ont soi-disant frappé «quatre dépôts d’armes et installations de production du Hamas ». Des « forces de défense » supplémentaires ont également été envoyées à la frontière.

Les occupants juifs ont prouvé une fois de plus qu’ils ne perdaient aucune occasion de profiter de la résistance légale contre l’occupation illégale. Après tout, dans le chaos de l’Afghanistan, ils pouvaient être sûrs de commettre leurs méfaits sans être inquiétés et même sans être critiqués.

Une grande partie des médias allemands sont des soutiens zélés

Une grande partie des médias allemands sont des soutiens zélés et adopte naturellement la terminologie sioniste : Palestiniens = terroristes et méfaits des occupants juifs = actes d’autodéfense.

Le racisme anti-palestinien et anti-arabe est un élément important de « l’État juif ». La société juive-israélienne est tombée sous l’emprise du colonialisme et chaque gouvernement en profite pour se rapprocher de plus en plus de l’objectif final de la judaïsation d’un « État purement juif ». Les Palestiniens sont traités avec un mépris raciste, ils sont considérés comme des proies faciles ou bien, dans la pratique, ils sont exploités comme main-d’œuvre bon marché, presque sans droits.

Le racisme colonial sioniste est évident dans la persécution des Palestiniens, l’expropriation coloniale, les bombardements et la privation de leurs droits. Quiconque résiste est impitoyablement poursuivi et quiconque les soutient est réduit au silence par des accusations d’antisémitisme.

Il ne semble pas que cet État d’apartheid juif puisse être vaincu « sans violence ». Alors que partout, même le mouvement pacifique et non violent de boycott est poursuivi, interdit ou diffamé en tant qu’antisémite sur ordre du lobby juif, et que dans le monde entier on menace de « perte de sympathie » en cas de résistance active, les occupants juifs utilisent leurs bombes et leurs armes, sans égard pour les occupés.

Avec cette violence permanente contre les habitants palestiniens autochtones, les envahisseurs des milices sionistes ont organisé des attaques stratégiques sur les villages palestiniens déjà avant la fondation de l’État, entre 1947 et avril 1948, terrorisant et assassinant des milliers de civils palestiniens. Cela s’est ensuite terminé, comme on le sait, par la Nakba.

La Palestine : modèle colonial sioniste « donné par Dieu »

Cela reste jusqu’à maintenant la stratégie « réussie » d’un État colonisateur expansionniste, de « la Galilée et du Néguev à Jérusalem-Est, et de la Cisjordanie à Gaza », la Palestine en tant que modèle colonial sioniste qui exclut, discrimine, exproprie les minorités et les soumet au nettoyage ethnique pour accélérer la construction de colonies juives, tout à fait dans l’esprit du mythe du « peuple juif et de la terre donnée par Dieu » et un cachet kasher pour la judaïsation.

Cela favorise également la discrimination et la privation de droits pour les environ 20 % de citoyens palestiniens dans « l’État juif ». Les plus de 50 lois discriminatoires adoptées depuis la création de l’État, qui privent les Palestiniens de l’égalité de leurs droits, n’ont rien à voir avec des « valeurs démocratiques ». Tout comme les sept autres lois de 2015-2016 visant les Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza occupées par les sionistes, sans protection juridique, sans droit de vote ou d’être élu, les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes, les vieillards et les malades pouvant être arrêtés et incarcérés. Ils sont tous soumis sans défense à l’arbitraire de l’occupant juif avec des tortures physiques et psychologiques. Leurs avocats n’ont pas le droit de consulter les dossiers judiciaires, la justification des « preuves militaires » suffit pour les garder sous clé. Tous ces faits ont été documentés et rendus publics depuis des années par des organisations israéliennes de défense des droits de l’homme telles que Addameer et B’Tselem.

Voilà pour le mythe de « l’unique démocratie » au Proche-Orient. Et elle est sous la protection du principal allié de « l’État juif », l’État impérialiste américain, qui a les mêmes intérêts politiques. Le régime sioniste n’est viable et puissant qu’avec ses milliards d’aide militaire – au profit de l’exploitation et de la mainmise sur les matières premières.

Soutenir la résistance et la fermeté des Palestiniens !

Les lois d’apartheid empiètent sur tous les aspects de la vie, depuis l’interdiction de la citoyenneté et de l’entrée dans « l’État juif » des Palestiniens des territoires occupés, ainsi que des Arabes d’Iran, du Liban, de Syrie et d’Irak, même s’ils sont mariés à des résidentes israéliennes. C’est précisément cela qui affecte intentionnellement les citoyens palestiniens de « l’État d’apartheid juif » et qui conduit ainsi à la séparation et à la division d’innombrables familles.

Tant que le régime sioniste et ses forces d’occupation ne devront pas rendre de comptes mais seront toujours encouragés et soutenus au niveau international, ils pourront poursuivre leurs crimes ciblés, ce qui entrainera toujours plus de vols de terres, toujours plus de routes d’apartheid « seulement pour les Israéliens » et de représailles toujours plus fortes.

Ce n’est qu’avec la fin du soutien international, la fin de la coordination et de la coopération en matière de sécurité de l’Autorité palestinienne sous la direction du collaborateur Abbas, qu’un changement de cette politique sera possible. La résistance et l’admirable fermeté des Palestiniens doivent être soutenues par tous les moyens, notamment par la société civile !

L’effondrement du régime fantoche américain en Afghanistan donne de l’espoir

L’effondrement du régime fantoche américain en Afghanistan donne de l’espoir. Voilà où on peut en venir avec une « puissance mondiale » sur laquelle les « alliés – ou plutôt les vassaux ! – ont compté et ont été abandonnés. Alors que les médias allemands se déchainent en dénigrant les talibans et calomniant la charia, la majorité du peuple afghan ne semble pas mécontent de cette évolution. Ils en ont simplement assez d’être gouvernés par la corruption et la décadence occidentale.

L’hypocrite « arrogance des valeurs occidentales » n’a apporté que des bombardements et la mort de centaines de milliers de civils. Ce n’est pas et n’a pas été une « histoire à succès » mais l’histoire de maintien du pouvoir unilatéral par les États-Unis et leurs alliés, en premier lieu « l’État juif ». Ils n’ont pas été des « libérateurs », pas non plus pour les femmes afghanes, mais des oppresseurs et des exploiteurs. Combien de trafics de drogue ont-ils profité à la CIA et au Mossad ? On ne l’apprendra probablement jamais.

Les États-Unis et leurs guerres effrénées « contre le terrorisme » depuis le 11 septembre, les « changements de régime » et les tentatives génocidaires en Syrie, en Libye, au Yémen, en Iran, au Liban, en Ukraine et ailleurs dans le monde, n’ont apporté que morts et destructions. Les conséquences, particulièrement pour les Musulmans et l’islam, sont graves. Par contre, le « terrorisme juif » que nous voyons depuis plus de 73 ans en Palestine n’est pas inquiété par de telles « considérations de changement de régime » des « défenseurs occidentaux des valeurs et des droits de l’homme ».,.

Arrêter de soutenir les crimes sionistes contre les droits de l’homme et le droit international

Lors de sa prochaine visite en Israël du 28 au 30 août, ce serait une bonne occasion pour la chancelière Merkel de représenter enfin les intérêts de l’Allemagne et les droits universels de l’homme, d’arrêter de soutenir les crimes sionistes contre les droits de l’homme et le droit international et de penser aux milliers de morts palestiniens qui sont aussi « nos » morts.

Sa nouvelle visite à Yad Vashem serait une bonne occasion d’évoquer la Nakba, la catastrophe palestinienne, qui aurait été impensable sans l’Holocauste. A la fin de son mandat, elle pourrait donner un signal avec un mémorial pour la Nakba, pour les dernières victimes, oubliées et reniées de la barbarie nazie. Elle prouverait par là qu’elle est aussi capable de retenir la leçon.

À l’occasion de ses entretiens avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président de la République, il serait grand temps de parler franchement et l’attribution du doctorat honorifique du Technion de Haifa ne devrait pas l’empêcher de rencontrer des groupes palestiniens et israéliens de défense des droits de l’homme et des « critiques d’Israël » ni de s’engager pour les innombrables Palestiniens dans les prisons israéliennes – en tout cas elle n’avait eu aucun complexe dans le cas de Navalny, le soi-disant critique d’extrême-droite de Poutine. Son silence et celui de toute la « communauté occidentale des valeurs » au sujet de la torture en détention de Julian Assange sont tout aussi éloquents et dressent un tableau minable.

Assez de la politique « de mythe en mythe »

La situation est parachevée par le pire ministre des Affaires étrangères que l’Allemagne ait jamais eu, Maas, le « ministre à cause d’Auschwitz », qui, tout comme en Palestine, a aussi échoué en Afghanistan et refuse même de rendre le dernier service possible à l’Allemagne, à savoir sa démission qu’il aurait dû présenter depuis longtemps. Le SPD avec un vice-chancelier et candidat à la prochaine chancellerie s’accroche à lui avec une fidélité inconditionnelle. Même la « ministre de la guerre » Kramp-Karrenbauer fait preuve de plus de discernement face à sa défaillance. Peut-on encore voter pour ces partis ?

Une des conséquences de la débâcle en Afghanistan devrait être, dès que possible, une coopération avec le gouvernement taliban, sans préjugés ni la polémique de dénigrement bien connue. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont la cause de la débâcle et qui abandonnent le peuple, ce ne sont pas les talibans !

Il faut enfin coopérer sur le plan international avec le seul gouvernement palestinien légitime et démocratiquement élu : le Hamas ! « L’Occident des valeurs » doit se rendre à l’évidence et reconnaitre la réalité. Nous devons, contre toutes les résistances sionistes, garantir les droits du peuple palestinien, au lieu de lui imposer les « valeurs occidentales » vides de sens. Assez de la politique « de mythe en mythe ».

