Demokratische Abgeordnete kritisieren Israel für die Nicht-Impfung von Palästinensern im besetzten Westjordanland

Von Ben Samuels

24.01.2021

Der Abgeordnete Joaquin Castro ist das prominenteste Mitglied der Partei, das sagt, dass Israel die Verantwortung hat, jeden in den von ihm kontrollierten Gebieten zu impfen





WASHINGTON – Bedenken über die unzureichende israelische Verteilung von COVID-19-Impfungen für Palästinenser beginnen innerhalb der Demokratischen Partei aufzutauchen. Diese reichen von frischgebackenen progressiven Gesetzgebern auf Twitter bis hin zu einigen der angesehensten Gesetzgebern, die sich während der Bestätigungsanhörungen auf Kabinettsebene äußern.

Die Infektionsraten in Israel sinken inmitten einer dritten nationalen Abriegelung und einer der ehrgeizigsten Impfkampagnen der Welt. Die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen müssen unterdessen mit einer mehrmonatigen Wartezeit rechnen, bevor die Impfstoffe auf breiter Basis verteilt werden, obwohl die Infektionsraten relativ niedrig sind.

Mit Stand vom Samstag gab es in Israel 82.002 aktive Fälle und 4.263 Todesfälle durch das Virus. Im Westjordanland gab es 4.779 aktive Fälle und 1.428 Todesfälle, während es im Gazastreifen 5.603 aktive Fälle und 497 Todesfälle gab.

Israels Impfkampagne, die auch die Siedlungen im Westjordanland einschließt, hat die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen ausgeschlossen. Während die Palästinensische Autonomiebehörde gemäß den Osloer Verträgen für die Gesundheitsversorgung in den von ihr kontrollierten Gebieten verantwortlich ist, sagen Kritiker, dass Israel eine Verantwortung für die Bereitstellung von Impfstoffen hat.

Der demokratische Abgeordnete Joaquin Castro sagte gegenüber Haaretz, er sei “enttäuscht und besorgt” über die Entwicklungen. “Ich lobe Israel dafür, dass es die Welt bei der Impfung seines Volkes anführt, aber ich bin enttäuscht und besorgt darüber, dass die Regierung Palästinenser, die unter israelischer Besatzung leben, von diesen Impfbemühungen ausschließt, obwohl sie israelischen Siedlern im Westjordanland COVID-Impfstoffe zur Verfügung stellt”, sagte der texanische Kongressabgeordnete, der kürzlich erfolglos für den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses kandidierte.

“Israels Regierung hat nach internationalem Recht eine Verantwortung nicht nur gegenüber israelischen Bürgern, sondern auch gegenüber Palästinensern in den besetzten Gebieten. Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, wie wichtig es ist, eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen, die die Rechte des palästinensischen Volkes und die Sicherheit Israels respektiert”, sagte er.

Castro hat zuvor erklärt, dass er sich bemühen will, mehr palästinensische Stimmen vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu hören.

Der Abgeordnete Jamaal Bowman, der neu gewählte Demokrat aus New York, der in den Vorwahlen der Demokraten den israelfreundlichen Eliot Engel besiegte, schloss sich Castros Bemerkungen an. “Netanjahu muss sicherstellen, dass sowohl Israelis als auch Palästinenser Zugang zu dem Impfstoff Covid haben. Diese Grausamkeit ist eine weitere Erinnerung daran, warum die Besatzung beendet werden muss,” twitterte er.

Die Abgeordnete Marie Newman, eine Kongressabgeordnete aus Illinois, die zum ersten Mal im Amt ist, war die erste demokratische Gesetzgeberin, die Israel dafür kritisierte, dass es den Palästinensern keinen Zugang zu den Impfstoffen gewährt, während es sie an jüdische Siedler verteilt.

“Dieses Virus sieht oder kümmert sich nicht um Nationalität, Grenzen oder Religion – seine verheerenden Auswirkungen sind überall. Die Netanjahu-Regierung hat eine moralische und humanitäre Verpflichtung, sicherzustellen, dass sowohl Israelis als auch Palästinenser Zugang zu Impfstoffen haben”, twitterte sie am 5. Januar. “Ob wir über unsere eigenen Gemeinden, die Vereinigten Staaten oder Nationen auf der ganzen Welt sprechen, wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass Impfstoffe nicht nur schnell, sondern auch gerecht verteilt werden”, fügte sie hinzu.

Die linke, pro-israelische politische Organisation J Street forderte Israel auf, seiner “rechtlichen und moralischen Verpflichtung nachzukommen, mit den palästinensischen Behörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Bewohner des von ihm beherrschten Gebietes – nicht nur israelische Staatsbürger – die notwendige medizinische Versorgung erhalten”, und zitierte dabei zwei Artikel der Genfer Konvention.

Newman war der einzige Gesetzgeber, der sich öffentlich zu dieser Angelegenheit äußerte, bis letzte Woche, als die Abgeordnete Rashida Tlaib, eine palästinensische Amerikanerin, die wohl Israels lautstärkste Kritikerin im Kongress ist, Israel scharf dafür kritisierte, den Palästinensern keine Impfstoffe anzubieten.

“Ich denke, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Israel ein rassistischer Staat ist und dass sie Palästinensern, wie meiner Großmutter, den Zugang zu einem Impfstoff verweigern würden, dass sie nicht glauben, dass sie ein gleichwertiges menschliches Wesen ist, das es verdient zu leben, das es verdient, vor dieser globalen Pandemie geschützt zu werden,” sagte Tlaib letzten Dienstag zu Democracy Now. “Und es ist wirklich schwer zuzusehen, wie dieser Apartheidstaat weiterhin seine eigenen Nachbarn verleugnet, die Menschen, die die gleiche Luft atmen wie sie, die in den gleichen Gemeinden leben.”

Repräsentant Josh Gottheimer, ein Demokrat aus New Jersey mit dritter Amtszeit, kritisierte implizit Tlaibs Kommentare, indem er einen Link zum nominierten Außenminister Antony Blinken twitterte, der sagte, er glaube nicht, dass Israel ein rassistischer Staat sei, zusammen mit einem Link zur Berichterstattung über ihre Kommentare.

Pro-Israel America, ein überparteiliches politisches Aktionskomitee, das Spenden an pro-israelische Kandidaten lenkt, nannte Tlaibs Kommentare “nicht nur beleidigend und gefährlich, sondern schlichtweg unwahr” und fügte hinzu, dass “sie aufhören muss, diese gefährlichen Fehlinformationen mit ihren Lügen zu verbreiten.”

Die zentristische Democratic Majority for Israel, die gegründet wurde, um der wachsenden Zahl progressiver Demokraten entgegenzuwirken, die Israel gegenüber lautstark kritisch sind, beschuldigte Tlaib nach ihren Äußerungen der ” unredlichen Verleumdung”. Der Geschäftsführer der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, nannte Tlaibs Äußerungen “falsch und hasserfüllt”, während er ihre Anschuldigungen als “aufrührerisch” bezeichnete.

Während einige von Tlaibs Kritikern ihre Äußerungen von der Hand weisen würden, ist es schwieriger, Kommentare von einem ehemaligen Vizepräsidentschaftskandidaten zu ignorieren. Sen. Tim Kaine, einer der prominentesten Senatoren im Kongress, brachte die Angelegenheit bei Blinkens Bestätigungsanhörung letzte Woche zur Sprache.

“Es gibt gerade eine Impfkampagne, die in Israel als eine der führenden und innovativsten in der Welt angesehen wird, was die Impfung eines hohen Prozentsatzes von Menschen angeht. Aber praktisch niemand in Palästina ist geimpft worden, und der israelische Gesundheitsminister sagt ‘Wenn wir mit unseren Bürgern fertig sind, dann werden wir uns auf unsere Nachbarn konzentrieren’,” sagte Kaine.

Er fügte hinzu, dass “die Palästinenser in diesem seltsamen Zwischenzustand sind, in dem sie sozusagen nicht in einem eigenen Land oder in einem Staatsgebiet sind, aber sie werden nicht als Bürger, sondern als Nachbarn betrachtet. Das ist die Art von Situation, die nahelegt, dass wir wirklich einen Weg nach vorne finden müssen.”

Kaine bezog sich dabei auf Äußerungen des israelischen Gesundheitsministers Yuli Edelstein, der kürzlich sagte: “Wir müssen verstehen, dass unsere erste und wichtigste Verantwortung darin besteht, die Bürger des Staates Israel zu impfen.”

Am vergangenen Dienstag hatte Edelstein einem palästinensischen Antrag zugestimmt, die erste Charge von mehreren hundert russischen Sputnik-V-Impfdosen über Jordanien in das Westjordanland einreisen zu lassen. Die Regierung kündigte später an, dass die Impfstoffe auch an das Gesundheitspersonal im Gazastreifen geschickt würden.

Während die PA zeitweise behauptete, Israel sei dafür verantwortlich, sie mit Impfstoffen zu versorgen, hat sie gleichzeitig Berichten zufolge Verträge mit vier Unternehmen unterzeichnet, um COVID-19-Impfstoffe zu erhalten. Bisher sind noch keine Lieferungen eingetroffen. Russland hat Berichten zufolge 5.000 Dosen Sputnik V gespendet, die für das Gesundheitspersonal im Westjordanland und im Gazastreifen bestimmt waren, die aber aufgrund technischer Schwierigkeiten noch nicht eingetroffen sind.

Die Weltgesundheitsorganisation meldete am vergangenen Montag Bedenken bezüglich der Impfung an und merkte an, dass sie “versucht, die Option zu erkunden, ob Israel in Betracht ziehen könnte, Impfstoffe zu verteilen.”

Die israelische Regierung nahm letzte Woche ihre frühere Behauptung zurück, dass die Palästinenser keine Impfstoffe von Israel erhalten hätten, und erklärte dem Obersten Gerichtshof, dass eine Lieferung von 100 Impfdosen als Antwort auf eine palästinensische Anfrage zur Verfügung gestellt wurde und dass eine weitere Lieferung in den nächsten Tagen eintreffen werde.

Die Einführung des Impfstoffs in Israels Gefängnissen wird auch keine Palästinenser diskriminieren, die wegen sicherheitsrelevanter Vergehen verurteilt wurden, sagten Quellen des israelischen Gefängnisdienstes, da die Einführung für Gefangene Anfang letzter Woche begann. Übersetzt mit Deepl.com