© Foto: Public Domain

Den syrischen Flüchtlingen in Deutschland droht Gefahr

Von Steven Sahiounie

14. Juli 2023

Es ist an der Zeit, Syrien einen Wiederaufbau zu ermöglichen und sich von einem ungerechten Krieg zu erholen, der Tod und Zerstörung hinterlassen hat.

In Deutschland lebende libanesische Clans, die in den Drogenhandel verwickelt sind, haben Tod und Chaos verursacht. Die deutsche Polizei reagierte auf eine massive Schlägerei, die am 16. Juni vor einem Restaurant in Essen ausbrach und bei der ein 23-jähriger Syrer getötet, mehrere deutsche Polizisten verletzt und 150 Libanesen festgenommen wurden.

Die libanesischen Clans operieren in Deutschland wie eine Mafia und kontrollieren den Drogenschmuggel und -vertrieb. Die Polizei setzte Wasserwerfer und einen Hubschrauber ein, um die Gewalt einzudämmen.

Eine syrische Familie geriet in einen Streit mit den Libanesen, woraufhin sich Hunderte von Menschen auf beiden Seiten des Konflikts prügelten und auf andere Gebiete übergriffen.

Laut einer Erhebung vom März 2021 gibt es 800.000 syrische Flüchtlinge. Es ist die größte Flüchtlingsgemeinschaft in Deutschland.

Der größte Zustrom syrischer Flüchtlinge kam im Sommer 2015 nach Deutschland, als etwa 350.000 von ihnen zu Fuß quer durch Europa liefen, nachdem sie türkische Schleuserboote nach Griechenland genommen hatten und dort um Asyl baten. Von Anfang an waren es die illegalen Schmuggelaktivitäten, die sie nach Deutschland brachten. Sie wurden dafür belohnt, dass sie gegen europäische Einwanderungsgesetze verstoßen hatten.

Seitdem kommen immer mehr Syrer nach Deutschland. Die Kämpfe in Syrien sind seit 2017 vorbei, aber das Land durfte sich nie wieder aufbauen, weil die Sanktionen der USA und der EU jeglichen Wiederaufbau und die Schaffung neuer Arbeitsplätze verhindern. Die Syrer sind Wirtschaftsmigranten. Sie fliehen nicht vor dem Krieg, sondern vor der Armut und den Sanktionen, die darauf abzielen, das syrische Volk leiden zu lassen. Die Außenpolitik der USA und der EU gegenüber Syrien zielt darauf ab, die Bevölkerung so verarmen zu lassen, dass sie sich erhebt und die Regierung in Damaskus stürzt. Das konnten die Terroristen, die die USA und die NATO seit 2011 eingesetzt haben, nicht erreichen, und das wird auch jetzt, wo die Terroristen weg sind, nicht möglich sein.

Der typische syrische Flüchtling in Deutschland oder anderswo ist ein Wirtschaftsmigrant, der in erster Linie kostenlose Leistungen der Regierung in Anspruch nehmen will, wie z. B. einen monatlichen Sozialhilfescheck, kostenlose Unterkunft, Lebensmittel und Medikamente. Syrer sind nicht dort, um Wurzeln zu schlagen oder Deutsche zu werden. Sie streben die deutsche Staatsbürgerschaft nur an, um in Deutschland bleiben und problemlos in den Urlaub und zu Familienbesuchen reisen zu können.

Syrer lernen die deutsche Sprache in der Regel gerade so viel, dass sie sich für Sozialleistungen qualifizieren oder einen Job finden können. Syrische Frauen sind nicht auf der Suche nach Arbeit; sie ziehen es vor, arbeitslos zu Hause zu bleiben, auch wenn ihre Kinder erwachsen sind. Obwohl berufstätige Frauen in Syrien weit verbreitet sind, wollen die weiblichen syrischen Flüchtlinge nicht zum Haushaltseinkommen beitragen.

Syrische Flüchtlinge in Deutschland sind in der Regel nicht an der deutschen Politik oder an politischen Parteien interessiert. Erstens muss man die Staatsbürgerschaft besitzen, um einer Partei beizutreten und zu wählen. Zweitens ist der Name der wichtigsten politischen Partei die Christdemokratische Partei, und fast alle Syrer sind Muslime, was eine unmittelbare Distanzierung von dieser Partei bewirkt.

Die Syrer fühlen sich nicht als Deutsche, und das Land ist nicht ihre Heimat. Es ist nur ein Ort, an dem sie sicher leben und ein Einkommen erzielen können. Sie haben in der Regel keine deutschen Freunde, außer dass sie Arbeitskollegen oder Nachbarn grüßen. Syrische Frauen neigen dazu, sich nur mit anderen syrischen Frauen zu treffen und nur Arabisch zu sprechen, was sie weiter von der deutschen Gesellschaft isoliert. Die Kinder sind von ihrem Leben zu Hause sehr betroffen.

Das deutsche Jugendamt ist damit beschäftigt, syrische Kinder von ihren Flüchtlingseltern wegzunehmen. Deutsche Nachbarn berichten von Eltern, die ihre Kinder versohlen oder anschreien. Die syrischen Gewohnheiten der Kindererziehung entsprechen nicht den europäischen Normen. Kleine Kinder ihren eigenen Eltern wegzunehmen, ist eine Form der Folter.

LGBTQ-Themen werden in Europa verstanden und akzeptiert, aber nicht in den Ländern des Nahen Ostens, einschließlich des Libanon. Syrische Flüchtlingsfamilien in Deutschland haben ihren Kindern beigebracht, dass der Islam den LGBTQ-Lebensstil nicht gutheißt, obwohl alle deutschen Gesetze zum Schutz dieser Gemeinschaft zu befolgen sind. Die Syrer fordern ihre Kinder auf, in der Schule nicht an Gay-Pride-Veranstaltungen teilzunehmen. Dies hat dazu geführt, dass deutsche Behörden gerichtliche Verfügungen erlassen haben, um junge Kinder im Schulalter von ihren muslimischen Eltern zu trennen.

Die christlichen Familien in Syrien haben die gleichen Ansichten zum Thema LGBTQ wie die muslimischen Familien in Syrien. Die syrische Kultur ist 10.000 Jahre alt, und die Christen in Syrien beteten schon in Kirchen, als die deutschen Heiden noch Lagerfeuer errichteten und dem Feuer huldigten.

Wir haben von dem Konzept des Kampfes der Kulturen gehört, und in Deutschland trifft Ost auf West, und das Projekt der syrischen Integration in Deutschland ist ein gescheitertes Projekt.

Auch in Schweden werden Kinder im schulpflichtigen Alter ihren syrischen Eltern weggenommen und in einer Pflegefamilie untergebracht, und die Eltern dürfen nicht einmal wissen, wo sich das Kind aufhält. Die schwedischen Sozialämter unterrichten in den Schulen, was zu Hause erlaubt und was nicht erlaubt ist. Dies ermutigt die Kinder, ihre Eltern zu verpfeifen, was dazu führt, dass das Kind dauerhaft weggenommen wird.

Es gibt viele Syrer, die ihre Heimat verlassen haben, um ihren Platz im Ausland zu finden. Sie sind überall auf der Welt zu produktiven Mitgliedern der Gesellschaft geworden und bleiben vielleicht ihr ganzes Leben lang im Ausland. Es gibt sogar einen syrischen Flüchtling, der Bürgermeister einer kleinen Stadt in Deutschland geworden ist.

Der von US-Präsident Obama und Vizepräsident Joe Biden eingefädelte Regimewechsel der USA und der NATO ist gescheitert. Es ist an der Zeit, Syrien den Wiederaufbau zu ermöglichen und sich von einem ungerechten Krieg zu erholen, der Tod und Zerstörung hinterlassen hat. Die Sanktionen der USA und der EU sollten aufgehoben und ausländische Investitionen in den Wiederaufbau getätigt werden. Schließlich können diejenigen Syrer, die nicht daran interessiert sind, für immer in Deutschland oder anderswo zu bleiben, planen, in ihre Heimat zurückzukehren, um zu arbeiten und in ihrer eigenen Kultur und Religion zu leben. Übersetzt mit Deepl.com

