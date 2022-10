Fred Reed Indicates What Nuclear War Would Be Like, but Steven Starr’s Comment Better Describes the Death of the Planet Fred Reed Indicates What Nuclear War Would Be Like, but Steven Starr’s Comment Better Describes the Death of the Planet That such weapons exist proves the utter stupidity of the human race.No conquest of one country by another could have the terror of nuclear war.The fact that nuclear weapons have not been abolished is the most damnable comment imaginable on the leaders of mankind.



Den Tod des Planeten



von Steven Starr



24. Oktober 2022

Fred Reed deutet an, wie ein Atomkrieg aussehen würde, aber Steven Starrs Kommentar beschreibt den Tod des Planeten besser

Dass es solche Waffen gibt, beweist die völlige Dummheit der menschlichen Rasse. Keine Eroberung eines Landes durch ein anderes könnte den Schrecken eines Atomkrieges haben. Die Tatsache, dass die Atomwaffen nicht abgeschafft wurden, ist der verdammenswerteste Kommentar, den man sich über die Führer der Menschheit vorstellen kann.

Je länger Putin den Sieg Russlands in der Ukraine hinauszögert, desto wahrscheinlicher wird die Eskalation zu einem Atomkrieg.

Fred Reed: https://thesaker.is/on-going-seriously-boom/

Steven Starr:

Dies ist eine wirkungsvolle Beschreibung vieler sofortiger Auswirkungen und etwas längerfristiger Folgen eines Atomkriegs. Ich schätze die Bilder und Details, die bei ernsthafter Betrachtung einen Leser erschaudern lassen sollten.

Ich möchte jedoch noch näher auf das wahrscheinliche Ausmaß der Zerstörung eingehen, das sich aus den derzeitigen Atomwaffenarsenalen der USA und Russlands ergibt. Und vor allem sollten wir die langfristigen Umweltfolgen eines Atomkriegs nicht außer Acht lassen.

Die USA und Russland haben jeweils fast 6000 Atomwaffen/Sprengköpfe in ihren Atomwaffenarsenalen. Auf jeder Seite sind einige Tausend dieser Sprengköpfe als ausgemustert und “zur Demontage vorgesehen” eingestuft (bleiben aber intakt), einige Tausend weitere werden “in Reserve” gehalten (was bedeutet, dass sie in relativ kurzer Zeit hochgeladen werden können), und jede Nation hat etwa 1600 oder 1700 Sprengköpfe, die für den sofortigen Einsatz bereitgehalten werden. (Einzelheiten zu den Atomwaffenarsenalen der USA und Russlands finden Sie im Nuclear Notebook von Hans Kristensen und Matt Korda im Bulletin of the Atomic Scientists).

Von diesen stationierten und einsatzbereiten Atomwaffen können die USA und Russland jeweils etwa 1000 strategische Atomsprengköpfe (die Mindestsprengkraft eines jeden Sprengkopfes beträgt 100.000 Tonnen TNT oder 100 Kilotonnen) in einer Zeitspanne von 15 Minuten oder weniger abfeuern. Die landgestützten Interkontinentalraketen der USA und Russlands können alle innerhalb weniger Minuten gestartet werden.

Sowohl Biden als auch Putin werden ständig von Militäroffizieren verfolgt, die einen “nuklearen Aktenkoffer” mit sich führen, ein Kommunikationsgerät, mit dem jeder der beiden Präsidenten die Erlaubnis für einen Atomschlag erteilen kann. Dabei kann es sich um einen einzigen Sprengkopf handeln oder um einen umfassenden Angriff mit mehr als 1000 Atomsprengköpfen. Wenn sich das Militär nicht weigert, dem Befehl zu folgen, wird der Angriff durchgeführt.

Die USA haben etwa 350 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, Russland hat etwa 250 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Jede Seite kann mit Leichtigkeit jede einzelne Stadt der gegnerischen Seite zerstören (mit einem Befehl, der in 5 Minuten ausgeführt werden kann) und hat immer noch mehr als 1000 einsatzbereite Sprengköpfe für andere Ziele.

Russland verfügt über etwa 700 strategische Atomsprengköpfe mit einer Sprengkraft von je 800.000 Tonnen TNT. Diese gehören zu den “startbereiten” Waffen, die in wenigen Minuten gestartet werden können. Jeder dieser Sprengköpfe kann an einem durchschnittlichen Tag bei schlechtem Wetter Brände in einem Gebiet von 150 Quadratmeilen auslösen. Innerhalb von 10 bis 15 Minuten werden sich diese Brände zu einem einzigen gigantischen nuklearen Feuersturm mit Lufttemperaturen von 500 bis 600 Grad Celsius und Winden in Orkanstärke, die auf das Zentrum der Brandzone zufliegen, zusammenballen. Niemand in der Brandzone wird das Feuer überleben. Einzelheiten finden Sie in einem von mir mitverfassten Artikel im Bulletin of the Atomic Scientists: “Was würde passieren, wenn ein 800-Kilotonnen-Atomsprengkopf über der Innenstadt von Manhattan detoniert?”. https://thebulletin.org/2015/02/what-would-happen-if-an-800-kiloton-nuclear-warhead-detonated-above-midtown-manhattan/

Ein Krieg, der mit Hunderten oder Tausenden strategischer Atomwaffen der USA und Russlands geführt würde, würde gewaltige nukleare Feuerstürme entfachen, die Landflächen von vielen Tausenden oder Zehntausenden von Quadratmeilen abdecken würden. Von Experten begutachtete Studien haben errechnet, dass durch diese nuklearen Feuerstürme bis zu 180 Millionen Tonnen Rauch und Ruß entstehen würden. Siehe https://nuclearfamine.org/ und http://climate.envsci.rutgers.edu/robock/robock_nwpapers.html für weitere Einzelheiten.

Der meiste Rauch aus diesen Feuerstürmen würde schnell über die Wolken in die Stratosphäre aufsteigen, wo er sich rasch um die Erde herum ausbreiten würde. Innerhalb weniger Wochen würde sich eine globale stratosphärische Rauchschicht bilden, die bis zu 70 % des wärmenden Sonnenlichts in der nördlichen Hemisphäre und 35 % in der südlichen Hemisphäre davon abhalten würde, die Erdoberfläche zu erreichen Der Rauch, der sich oberhalb der Wolken befindet, kann nicht abregnen und würde ein Jahrzehnt oder länger in der Stratosphäre bleiben.

Der Verlust des wärmenden Sonnenlichts würde dazu führen, dass die Tagestemperaturen in Zentralnordamerika und Mitteleurasien bis zu drei Jahre lang täglich unter den Gefrierpunkt fallen. Die intensive Kälte würde über viele Jahre anhalten und den Anbau von Feldfrüchten unmöglich machen. Die meisten Menschen und Tierpopulationen würden verhungern.

Leider haben die Verantwortlichen des US-Militärs die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien über den nuklearen Winter abgelehnt. Ich habe darüber für die Federation of American Scientists geschrieben, siehe “Turning a Blind Eye Towards Armageddon – U.S. Leaders Reject Nuclear Winter Studies” unter https://fas.org/2017/01/turning-a-blind-eye-towards-armageddon-u-s-leaders-reject-nuclear-winter-studies/

Im Jahr 2010 fragte ich Rose Gottemoeller und Anatoly Atonov bei den UN-Sitzungen des Ersten Ausschusses (während ihres Briefings zu New START), ob sie mit den neuen Studien über den nuklearen Winter vertraut seien, die vorhersagen, dass ein amerikanisch-russischer Atomkrieg einen Großteil der Menschheit auslöschen würde. Beide antworteten mit “Nein”.

Vielleicht haben sie seit 2010 mehr über den nuklearen Winter gelernt. Aber es ist vorsätzliche Blindheit, solche Informationen zu ignorieren, und krimineller Wahnsinn, einen Atomkrieg anzufangen, der ein Massensterben zur Folge hätte.

Ich hoffe, dass Fred Reed Recht hat, was die Generäle in Washington und Moskau angeht, dass sie einen Atomkrieg verhindern können. Aber wir bewegen uns derzeit auf sehr dünnem Eis, mit inkompetenten Ideologen in Washington, die offensichtlich kein wirkliches Verständnis für die existenziellen Gefahren eines Atomkriegs haben. Übersetzt mit Deepl.com

