Dennis Kucinich: How the war machine took over the Democratic Party There was once a wing of the Democratic Party that stood up to the war industry. J. William Fulbright, George McGovern, Gene McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire, and, of course, Dennis Kucinich. But that was largely decades ago. The new Democrats, especially with the presidency of Bill Clinton, became shills not only for corporate America, but the arms industry.

A member of the United States Air Force keeps watch over the runway on Sept. 9, 2017, at Kandahar Air Field in Kandahar, Afghanistan. Andrew Renneisen/Getty Images

Dennis Kucinich: Wie die Kriegsmaschine die Demokratische Partei übernommen hat

von Chris Hedges

16. Dezember 2022

Früher waren Antikriegspositionen innerhalb der Demokratischen Partei möglich. Was ist daraus geworden?

Wie die Kriegsmaschinerie die Demokraten übernommen hat w/ Dennis Kucinich | The Chris Hedges Report

Es gab einmal einen Flügel der Demokratischen Partei, der sich der Kriegsindustrie entgegenstellte. J. William Fulbright, George McGovern, Gene McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire und, natürlich, Dennis Kucinich. Aber das ist weitgehend Jahrzehnte her. Die neuen Demokraten, insbesondere unter der Präsidentschaft von Bill Clinton, wurden zu Handlangern nicht nur der amerikanischen Unternehmen, sondern auch der Rüstungsindustrie. Der massive Militärhaushalt, 858 Milliarden Dollar an Militärausgaben für das Haushaltsjahr 2023, ist eine Erhöhung um 45 Milliarden Dollar gegenüber dem Haushaltsantrag der Regierung Biden und fast 80 Milliarden Dollar mehr als der vom Kongress für das laufende Haushaltsjahr bewilligte Betrag.

Was ist mit der Demokratischen Partei geschehen? Warum ist es unmöglich geworden, Krieg und die massiven Rüstungsausgaben in Frage zu stellen? Warum ist eine solche Infragestellung politischer Selbstmord? Warum kann ein Demokrat nicht fragen, vor allem in einer Zeit wirtschaftlicher Not und enormer Defizite, wie viel wir für den Krieg in der Ukraine abzweigen werden, der bereits 60 Milliarden Dollar verschlungen hat? Der ehemalige Präsidentschaftskandidat und achtmalige Kongressabgeordnete Dennis Kucinich spricht im Chris Hedges Report über das letzte halbe Jahrhundert der Demokraten und darüber, wie die Kriegsmaschinerie die Partei erobert hat.

Studio: Adam Coley, Cameron Granadino

Nachbearbeitung: Eli Ben-Yaacov

Abschrift

Chris Hedges: Es gab einmal einen Flügel der Demokratischen Partei, der sich der Kriegsindustrie entgegenstellte. J. William Fulbright, George McGovern, Gene McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire, und natürlich Dennis Kucinich. Aber das ist weitgehend Jahrzehnte her. Die neuen Demokraten, insbesondere unter der Präsidentschaft von Bill Clinton, wurden zu Handlangern nicht nur der amerikanischen Unternehmen, sondern auch der Rüstungsindustrie. Kein Waffensystem ist zu kostspielig. Kein Krieg, egal wie katastrophal er ist, wird nicht finanziert. Der massive Militärhaushalt, 858 Milliarden Dollar an Militärausgaben für das Haushaltsjahr 2023, liegt 45 Milliarden Dollar über dem Haushaltsantrag der Regierung Biden und fast 80 Milliarden Dollar über dem Betrag, den der Kongress für das laufende Haushaltsjahr bewilligt hat. Und es werden immer mehr. Als 30 Mitglieder der progressiven Fraktion der Partei kürzlich Joe Biden zu Verhandlungen mit Wladimir Putin aufforderten, wurden sie von der Parteiführung und den kriegslüsternen Medien gezwungen, einen Rückzieher zu machen und ihr Schreiben zurückzuziehen.

Was ist mit der Demokratischen Partei geschehen? Warum ist es unmöglich geworden, Krieg und die massiven Rüstungsausgaben zu hinterfragen? Warum ist ein solches Hinterfragen politischer Selbstmord? Warum kann ein Demokrat nicht fragen, vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Not und enormer Defizite, wie viel wir für den Krieg in der Ukraine ausgeben werden, der bereits 60 Milliarden Dollar verschlungen hat, so viel wie wir für das Außenministerium und die Entwicklungshilfe ausgeben, ohne dass ein Ende in Sicht ist?

Dennis Kucinich, ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat, der acht Amtszeiten im Repräsentantenhaus verbracht hat, bevor die Demokratische Partei seinen Wahlbezirk umgestaltet hat, um seine Niederlage zu verhindern, wird mit mir über das Aussterben der Antikriegsdemokraten sprechen.

Dennis, Sie waren durchweg einer der wenigen Demokraten, die an diese große Ära anknüpften, an die von mir genannten McGovern, G. McCarthy und andere. Proxmire, der der Kriegsindustrie die Stirn bot. Sie haben dafür einen hohen politischen Preis gezahlt, denn Sie wurden nicht nur aus dem Kongress gedrängt, sondern selbst als Sie im Kongress waren, durften Sie, wenn ich das richtig sehe, dank Pelosi nicht mit den Demokraten zusammenarbeiten. Aber lassen Sie uns zurückgehen. Es gab eine Zeit, in der die Demokratische Partei heftige Friedenskandidaten, Antikriegskandidaten hatte. Natürlich wurde 1972 McGovern der Kandidat. Und was geschah?

Dennis Kucinich: Nun, zunächst einmal vielen Dank für die Gelegenheit, in Ihrer Sendung zu sein, und ich denke, dies ist die perfekte Sendung für mich, denn es geht nicht nur darum, ein Gespräch mit dem Chor zu führen. Es geht darum, die Diskussion auf ein höheres Niveau zu heben und den Menschen zu beschreiben, was tatsächlich passiert und was passieren kann. Was jedoch die demokratische Fraktion betrifft, so habe ich meinen Weg in die Sitzungen gefunden.

Chris Hedges: Uneingeladen?

Dennis Kucinich: Ja, und es gab nicht wirklich einen Versuch, mich auszuschließen, sondern eher die Frage: Wer hat diesen Kerl hereingebracht? Aber wirklich, ich sage das über Sprecherin Pelosi, dass wir vielleicht eine Meinungsverschiedenheit über einige dieser Ausgabenfragen hatten, die dazu beitrugen, Kriege anzuheizen, aber das, was ich immer tat, war, dass ich die Führung immer im Voraus wissen ließ, dass ich nicht mit Ihnen einverstanden bin. Ich verfolge einen anderen Ansatz. Ich werde mich zu Wort melden. Ich werde Folgendes sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Und sie wussten die Warnung zu schätzen. Sie schätzten meine Reden nicht. Ich bin sicher, dass sie meine Abstimmungen größtenteils nicht zu schätzen wussten.

Aber was mit der Demokratischen Partei passiert ist, ich denke, sobald die Demokratische Partei eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht 35 oder 40 Jahre zurückliegt, nämlich dass sie Spenden von Unternehmen annehmen wird, hat das jeden Unterschied zwischen den beiden Parteien zunichte gemacht. Denn in Washington hat derjenige das Sagen, der die Zeche zahlt, und genau das ist passiert. Es gibt also keinen großen Unterschied zwischen den beiden Parteien, wenn es um Krieg geht, mit der Ausnahme, dass – ob aus parteipolitischen Gründen oder nicht – mehr als 50 Republikaner gegen die letzte Tranche von Geldern gestimmt haben, mit denen der Krieg in der Ukraine finanziert wurde. Und das fand ich bemerkenswert, und natürlich wird der potenzielle Sprecher des Repräsentantenhauses im Falle eines Sieges der Republikaner Kevin McCarthy sein, der bereits angekündigt hat, dass er sich diese Finanzierung ansehen wird.

Chris Hedges: Nun, lassen Sie uns über die Vergangenheit sprechen. Sie hatten erheblichen Widerstand gegen den Haushalt des Pentagon, Waffensysteme wurden in Frage gestellt. War es im Wesentlichen das Geld der Unternehmen, das den Ausschlag dafür gab, dass Wellstone diese Zahlen aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat herausbrachte, oder gab es andere Gründe?

Dennis Kucinich: Sicherlich spielt das eine Rolle. Ich meine, seien wir ehrlich. Im Moment verdient die Waffenindustrie mit der Ausweitung des Krieges Geld wie Heu. Auf diese Weise verdienen sie ihr Geld. Und natürlich können sie Geld in bestimmte Kampagnen stecken, aber das ist nicht alles, worum es geht. Der Antrag auf Finanzierung eines Krieges geht in das größere, stark vermittelte Umfeld, das einen Krieg unterstützt. Und wenn Sie sich gegen die Finanzierung aussprechen, dann sehen Ihre Wähler, die vielleicht großartige Amerikaner sind, das und sagen, warum unterstützen Sie nicht Amerika? Und ich denke, dass die Mitglieder des Kongresses immer darauf bedacht sind, zwischen dem, was ihre Wähler denken, und den Zweifeln, die sie haben, hin- und hergerissen zu sein. Was also die Demokratische Fraktion betrifft, so ist dieses Ereignis, die Rücknahme des Briefes durch eine bedeutende Fraktion der Demokratischen Partei, ein neuer Maßstab für die sklavische Befolgung des Status quo innerhalb der Partei, die dann den Krieg unterstützt. Und eine Mehrheit der Republikaner unterstützt den Krieg. Sie haben also einen Kongress, der einen Krieg unterstützt, und so war es bisher auch.

Chris Hedges: Seymour Melman schreibt über die Verzerrung der Wirtschaft durch die Kriegsindustrie. Er weist darauf hin, dass eine der wichtigsten Taktiken der Kriegsindustrie darin besteht, den Herstellungsort von Waffen zu diversifizieren. Ich glaube, die F-35 werden in Vermont hergestellt. Und das bindet den Mitgliedern des Repräsentantenhauses und des Senats wirklich die Hände, weil es auf der Ebene der Wähler zu einer Debatte über Arbeitsplätze wird.

Dennis Kucinich: Nun, das ist ein Faktor. Man kann ihn nicht ignorieren. Wenn der Haushalt des Pentagons zur Debatte steht, gibt es eine Parade verschiedener kleiner und großer Unternehmen, die sich mit dem Kongressabgeordneten oder seinen Mitarbeitern verabreden und darlegen, wie viele Arbeitsplätze es in ihrem Bezirk gibt und wie wichtig es für ein Unternehmen im Bezirk ist, dass dieser Haushalt verabschiedet wird. Ich meine, das ist mir auch schon passiert. Ich musste meinen Wählern immer sagen, dass ich den Krieg, der damit angeheizt werden sollte, nicht unterstütze und deshalb nicht für den Haushalt stimmen würde. Ich werde Ihnen sagen, Chris, dass ich vielleicht einmal, als ich im Kongress anfing, für einen Haushalt gestimmt habe, der an das Pentagon ging. Aber es dauerte nicht lange, bis ich herausfand, was das für eine Masche war. Ich hatte eine Anhörung, an der ich als Mitglied des Regierungsaufsichtsausschusses teilnahm, bei der ein Generalinspektor aussagte, dass es im Pentagon Konten im Wert von über 1 Billion Dollar gab, die nicht abgeglichen werden konnten. Es gab über 1100 verschiedene Buchhaltungssysteme, die, wie ich annehme, absichtlich so konstruiert waren, dass Verschleierung die Regel war.

Von diesem Moment an sagte ich mir: Moment mal. Sie behalten nicht den Überblick darüber, wie das Geld ausgegeben wird. Warum um alles in der Welt sollte ich für diesen Haushalt stimmen? Von da an und bis zum Ende meiner 16-jährigen Dienstzeit im Kongress der Vereinigten Staaten habe ich für keinen einzigen Haushalt des Pentagon oder für zusätzliche Mittel zur Aufrechterhaltung von Kriegen gestimmt, weil ich wusste, dass es sich dabei um eine Masche handelte. Ich wusste, dass Milliarden von Dollar weggeworfen würden. Und ich kann Kapitel und Verse aus den Berichten der Generalinspekteure zitieren. Sobald das Geld aus diesem Land nach Übersee fließt, sei es in den Irak oder in ein anderes Abenteuer, ist das Geld weg. Noch mehr als das Geld hat mich immer die Tatsache beunruhigt, dass wir amerikanische Soldaten und Soldatinnen, im Falle des Irak, einer Lüge überantwortet haben.

Und die Wählerschaft, die ich im Kongress hatte, Chris, hauptsächlich Männer und Frauen aus der Arbeiterklasse, viele Veteranenvereine, Menschen, die wirklich fest an Amerika glaubten, die selbst dem Land gedient haben oder deren Väter und Großväter gedient haben, und die die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen. Ich bin also im Kongress und sehe, was wirklich vor sich geht, und ich sage mir: Moment mal. Ich bin kein Trottel. Und ich sehe mir das an und sage: Nein, das ist falsch. Und dann muss ich nach Hause gehen und mein Votum erklären. Und ich hatte einige Leute, die unglücklich waren, weil sie dachten, ich sei nicht patriotisch genug, und das ist es, was ein Kongressabgeordneter tun sollte. Aber die Wahrheit ist, dass die Mitglieder des Kongresses vor Ort immer unter enormem Druck stehen, von ihren Wählern, von Auftragnehmern innerhalb ihres Wahlkreises, von der medialen Umgebung und der Partei. Und so ist es eine seltene Person, und ich tue das nicht, um mich selbst zu erhöhen, aber es ist eine seltene Person, die sich dem widersetzt, weil man riskiert, manchmal sogar seine politische Karriere riskiert.

Chris Hedges: Nun, wenn Sie deren Geld nicht annehmen wollen, gibt es immer jemanden, der das tut.

Dennis Kucinich: Nun, das stimmt, egal ob es um die Rüstungsindustrie, die Ölgesellschaften oder die Gesundheitsindustrie geht. Es gab 1972 einen Kongresskandidaten, der gegen einen Liebling der AMA antrat. Und er sagte der AMA, als sie zu ihm kamen: “Schaut, gebt dem anderen das Geld, denn ich werde euch nicht helfen. Das taten sie dann auch, und dieser junge Kongresskandidat verlor ein knappes Rennen. Das war übrigens ich. Ich verstehe also den Preis, den man vielleicht zahlen muss, wenn man nicht mit der Masse mitgeht. Aber ich habe das Gefühl, dass öffentliche Ämter kommen und gehen. Wer sind wir, wenn wir nicht Stellung beziehen? Wer sind wir, wenn wir nicht bereit sind, bei jeder Abstimmung alles aufs Spiel zu setzen und zu sagen: Seht her, das ist nicht nur das, woran ich glaube. Das ist es, was ich bin.

Ich bin jemand, der nicht das Gefühl hat, mehr zu wissen als alle anderen. Ich mache meine Hausaufgaben, Chris. Ich stelle sicher, dass jede Abstimmung, die ich mache, informiert ist, so wie ich es getan habe, als ich die Bemühungen gegen den Krieg im Irak anführte. Und das ist im Kongress nicht der Fall. Viele Leute sind sehr spontan, oder sie schauen auf die Abstimmungstafel, um zu sehen, wie alle anderen abstimmen, denn im Kongress herrscht ein enormer Gruppenzwang. Und die Abstimmungsergebnisse gehen direkt in die Höhe. Die meisten Leute wissen das nicht, aber stellen Sie sich eine große Turnhalle vor, und die Stimmen werden an dieser großen Wand angezeigt, okay? Die Lichter gehen an. Grünes Licht für Ja, gelbes Licht für, ich bin mir nicht sicher, und rotes Licht für Nein. So kann jeder sehen, wie die anderen abgestimmt haben. Das hilft, die Parteidisziplin durchzusetzen und den Herdentrieb innerhalb des Kongresses zu nähren. Das ist eine Menge Druck.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über die Auswirkungen des unkontrollierten Militarismus auf unsere Zivilgesellschaft und unsere Demokratie sprechen.

Dennis Kucinich: Nun, wir leben in einer Zeit, in der sich das polarisierte Denken beschleunigt. Es geht um uns gegen sie, wer auch immer sie sind. Und die Regierung trägt dazu bei, das zu verstärken. Die Regierung erzeugt Wahrnehmungen. Und die Menschen denken, dass es einen Grund für die Haltung der Regierung zu diesem Krieg geben muss. Die Wahrheit ist, dass wir uns in einer stark militarisierten Gesellschaft befinden, die von Habgier und Profitgier getrieben wird, und Kriege werden nur ins Leben gerufen, um das weiter anzuheizen. Das führt direkt zu dieser Idee, dieser alten Idee des offensichtlichen Schicksals. Und dann springt man ins 21. Jahrhundert, wo es immer noch Leute gibt, die glauben, wie im Project for the New American Century, dass Amerika die Welt beherrschen muss, dass das unser Schicksal ist. Ich meine, das ist so ein altes Denken, aber so weit sind wir schon.

Wir bedenken nicht immer, dass wir nicht nur die Erben einer physischen Welt sind, sondern auch die Erben eines Bewusstseins. Wir sind Erben von Denkstrukturen. Und die Gedankenstrukturen, die wir geerbt haben, dienen in diesem Land nicht mehr einem praktischen Zweck. Wir bewegen uns in einem falschen Bewusstsein der Angst, der Trennung vom Rest der Welt.

Ich sehe die Welt als eins. Ich glaube, dass die menschliche Einheit die Wahrheit ist, die uns alle umgibt. Und wenn wir anfangen, uns zu trennen und uns auf dieses polarisierte Denken einzulassen, dann ist polarisiertes Denken ein Vorläufer des Krieges. Wir müssen also versuchen, zu diesem spirituellen Prinzip zurückzukehren, das besagt: Wir sind alle eins, wir sind miteinander verbunden, wir sind voneinander abhängig. Und die Welt ist eins. Wir mögen verschiedene Rassen, Farben, Glaubensrichtungen haben, aber es gibt eine Einheit. Und wenn man sich das erste Modell des Landes ansieht, e pluribus unum, aus vielen wird eins.

Das ist das Paradoxon einer Einheit in der Vielfalt. Und viele Menschen können damit nicht umgehen, aber das ist die Wahrheit. Wenn wir also in den Krieg ziehen, leben wir eine Lüge. Wir trennen uns damit von einem Teil der Menschheit. Es ist der Glaube, dass wir nicht in der Lage sind, Dinge zu lösen, und dass die Macht unserer Waffen irgendwie größer ist als die Macht unserer Vernunft oder, noch tiefer, die Macht unseres Herzens. Deshalb habe ich mich von der Orthodoxie entfernt, die heute Teil der Politik ist und die besagt, dass wir den Krieg fortsetzen sollten, aus welchem Grund auch immer. Wir werden die Russen besiegen. Wir werden die Chinesen besiegen. Und was? Wir besiegen uns selbst.

Chris Hedges: Inwieweit werden diese Konflikte, und dazu zähle ich auch die Erweiterung der NATO, von der Gier der Kriegsindustrie und der Waffenhersteller angetrieben?

Dennis Kucinich: Als ich im Kongress saß, habe ich eine Gesetzgebung eingebracht, die es den Vereinigten Staaten verbietet, in einen von der NATO geführten Krieg einzutreten, weil ich der Meinung war, dass dies eine Untergrabung des Verfassungsgrundsatzes in Artikel 1, Abschnitt 8 ist, der besagt, dass der Kongress der Vereinigten Staaten die Macht hat, unser Land von einem Zustand des Friedens in einen Krieg zu führen. So stand es in der Verfassung. Die NATO hat sich weiterentwickelt. Zunächst war sie eine Verteidigungsorganisation. Nach Clinton wurde sie dann zu einer offensiven Organisation. Und jetzt ist sie eine Art Marionette für westliche Mächte geworden, insbesondere für mein eigenes Land, die Vereinigten Staaten. Infolgedessen überschätzt die NATO ihr Gewicht und gibt Erklärungen ab, die lächerlich sind. Sehen Sie, ich werde hier eine Vorhersage machen, dass es als Ergebnis der Rolle der NATO und der EU, die diesen Krieg in der Ukraine angeheizt haben, in ein paar Jahren keine NATO und keine EU mehr geben wird.

Chris Hedges: Und warum?

Dennis Kucinich: Nun, zunächst einmal, schauen Sie sich an, was passiert ist. Ich denke, wir alle wissen aus dem Jahr 2014, wie die USA einen Staatsstreich inszenierten und die ukrainische Regierung stürzten und eine Regierung einsetzten, die den Interessen der USA diente, d. h. die Macht der russischsprachigen Wählerschaft in der Ostukraine zunichte machte. Sie wollten mit allen Mitteln verhindern, dass diese die Politik in der Region beeinflusst, was ihnen auch gelang. Schätzungen zufolge wurden zwischen 2014 und 2021 14.000 russischsprachige Ukrainer getötet. Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung davon.

Aber wie auch immer, sobald die USA, sobald die Geheimdienste anfingen zu sagen, hey, wir können Russland auf diese Weise ausschalten, okay? Wir werden Russland wirtschaftlich vernichten. Diese Sanktionen werden Russland aus dem Weg räumen. Und die EU hat sich darauf eingelassen. Und was ist das Ergebnis? Nun, der Krieg geht weiter. Aber in der Zwischenzeit haben die Sanktionen zu einem dramatischen Anstieg der Energiekosten geführt. Außerdem haben sie die Pipeline in die Luft gejagt. Das ist ein weiterer Anstieg der Energiekosten.

Ich habe von Leuten in Europa gehört, dass sich die Energiekosten auf das Sechs- bis Neunfache des früheren Preises erhöht haben. Die Unternehmen können das nicht überleben. Einzelpersonen sind in Bedrängnis. Der Druck wird auf die Regierung zurückfallen. Das wird eine Menge Probleme mit der EU verursachen. Und die NATO ist als Katzentatze für den Krieg da. Und offen gesagt, werden die Menschen sagen: “Wer ist die NATO, die für mich Entscheidungen trifft? Ich könnte mir vorstellen, dass es in Europa bereits erste Proteste gibt, bei denen die Menschen sagen: Raus aus der EU, raus aus der NATO, denn sie zahlen jetzt einen wirtschaftlichen Preis für die Fehleinschätzung der europäischen Beamten, die von den USA dazu überredet wurden.

Und das endet in einem Albtraum. Aber nicht nur für Europa, sondern auch für uns, die wir hier zu Besuch sind. Sie sehen einen Anstieg der Lebensmittelpreise, einen Anstieg der Benzinpreise, den beschleunigenden Effekt auf die Inflation. Die Zinssätze sind gestiegen, die Hypothekenzinsen sind gestiegen. Es ist ein Kreislauf wirtschaftlicher Gewalt, der die Menschen in diesem Land trifft, die wirklich nicht wissen, was in der Ukraine passiert ist. Ich habe die Ukrainer im Kongress der Vereinigten Staaten vertreten, und ich bin stolz darauf. Ich bin in die Ukraine gereist. Ich habe mich mit Menschen getroffen. Ich stand auf dem Platz in der Ukraine, um die Journalisten zu verteidigen, die dort angegriffen wurden und von denen einer, Gongadse, getötet wurde. Ich war einfach der Meinung, dass die Ukrainer ein Recht auf Existenz haben. Sie haben ein Recht auf ihr eigenes Land.

Und was passiert ist, ist, dass dies verdreht wird, und plötzlich wird die Ukraine zu einem Blutbad auf einem Schachbrett, wo diese unschuldigen Menschen einfach als Bauern in einem Spiel der Nationen benutzt werden. Und das nehme ich übel. Ich meine, ich ärgere mich darüber im Namen aller anständigen Menschen, die versuchen, ihre Familien in der Ukraine zusammenzuhalten, und die von niemandem beherrscht werden wollen, weder von den USA noch von Russland, von niemandem, und die einfach nur ihr Leben leben wollen. Aber weil hier ein Spiel der Nationen im Gange ist und die USA über Russlands Schwenk nach Asien besorgt waren, nun, raten Sie mal? Die ganze Sache fliegt dem Westen jetzt um die Ohren. Wir haben Russland gezwungen, sich nach Asien zu orientieren, und jetzt sind es Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und Saudi-Arabien. Es entsteht eine ganz neue Welt, und der Katalysator dafür ist die Fehleinschätzung der Ukraine und der Versuch, die Ukraine zu kontrollieren, der 2014 begann und den meisten Menschen nicht bewusst ist, würde ich sagen.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über die Presse sprechen, denn Sie sprachen davon, dass Sie als Antikriegskandidat zu Ihren Wählern zurückkehrten und Rückschläge spürten. Aber liegt das nicht daran, dass wir eine Presse haben, die die Kriegsgegner ausgesperrt hat?

Dennis Kucinich: Nun, ich glaube, es war ein Bibliothekar des Kongresses, Daniel Boorstin, der ein Buch darüber schrieb, dass die Medien Speerträger für die Regierung sind. Das war schon vor Generationen so, und es ist auch heute noch so. Und das ist ein Problem. Wenn man nicht viele Alternativen hat, die einen anderen Standpunkt vertreten, ist man in einer Weltanschauung gefangen, die auf einer Unwahrheit beruhen könnte. Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel: Ich war von Anfang an dabei, als es um den Irak ging. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und dem Kongress am 2. Oktober 2002 ein Memo vorgelegt, in dem es hieß: “Es gibt keinen Beweis dafür, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt. Darüber hinaus hatte der Irak nichts mit dem 11. September 2001 zu tun, mit der Rolle von Al-Qaida am 11. September 2001, hatte nicht die Absicht oder die Fähigkeit, die Vereinigten Staaten anzugreifen. Worum geht es hier also? Und ich habe mit Hunderten von Kongressmitgliedern darüber gesprochen. Aber der Trommelwirbel in den Medien: Krieg, Krieg, Krieg. Aus dem Weißen Haus: Krieg, Krieg, Krieg. Und das ist es, was so viele Menschen hörten. Es wurde einfach unterdrückt.

Ich habe diese Dynamik also schon einmal erlebt. Und die Medien, wir haben eine stark mediatisierte Gesellschaft, heute mehr noch als vor 20 Jahren. Und wir wissen auch, dass die Regierung Heerscharen von Leuten an den Computern hat, die Nachrichten verschicken, die diejenigen loben, die für den Krieg sind, und diejenigen angreifen, die dagegen sind. Wir leben hier in einem Spiegelkabinett, wenn es darum geht, herauszufinden, was wirklich vor sich geht. Und wie findet man das heraus? Nun, man macht seine Hausaufgaben, aber man muss auch auf sein Bauchgefühl vertrauen, auf seine Intuition. Als ich mir ansah, was im Irak geschah, verstand ich auch, was in Libyen und Syrien geschah. Und dann habe ich noch ein paar Hausaufgaben gemacht. William Blum, Chalmers Johnson und andere, die die Studien durchgeführt haben. Ein Fall nach dem anderen von US-Interventionen, bei denen es nur um Lügen ging.

Unserem Land, das ich liebe, wird von den Machthabern ein Bärendienst erwiesen, die sich mit Interessengruppen verbündet haben, die nur darauf aus sind, mit dem Krieg Kasse zu machen. Und ich finde das schrecklich. Und in diesem Fall, Chris, spielen wir mit dem Blitz des Dritten Weltkriegs. Manchmal denke ich, dass die Leute im Weißen Haus etwas aus dem Zauberlehrling sind. Sie haben diesen Besen genommen und setzen chemische Kräfte ein, die leicht außer Kontrolle geraten können. Ich bin also auch besorgt, dass die Dinge außer Kontrolle geraten könnten, selbst jetzt in Bezug auf Russland, China und Nordkorea. Und was für eine Tragödie. Was für eine unermessliche menschliche Tragödie, wenn die Wahrheit ist, dass wir einen Weg finden müssen, um miteinander zu leben. Wie John Kennedy sagte, müssen wir lernen, als Brüder und Schwestern zusammenzuleben, oder wir gehen gemeinsam als Narren zugrunde.

Chris Hedges: Ich möchte eine Frage zu den Zuhältern des Krieges stellen, zu den Anpreisern des Krieges. Ich habe über den Krieg in El Salvador berichtet. Ich hatte mit Elliott Abrams zu tun. Robert Kagan arbeitete für ihn. Sie liegen mit allem falsch. Sie irrten sich bei den Interventionen im Irak, in Afghanistan, in Syrien mit den so genannten gemäßigten Rebellen und in Libyen. Und jetzt trommeln sie natürlich für einen endlosen Krieg mit der Ukraine. Es spielt keine Rolle, wie sehr sie sich in der Vergangenheit geirrt haben, sie werden aufrechterhalten, ihre Think Tanks werden aufrechterhalten. In den Talkshows im Kabelfernsehen verlieren sie nie ihren Einfluss. Sie haben mit diesen Leuten zu tun gehabt. Ich kenne einige von ihnen, Abrams und andere. Sie sind wirklich menschliche Mittelmäßigkeiten. Und ich würde auch die Generäle wie Petraeus und andere dazu zählen. Und doch sind sie wie diese Bakterien oder antiresistenten Bakterien, die wir nicht besiegen können. Sprechen Sie über sie.

Dennis Kucinich: Nun, Chris, sehen Sie, ich sehe das so, dass selbst Leute, mit denen ich nicht einverstanden bin, und Sie haben gerade eine Reihe von ihnen genannt, ich denke, wir müssen weiterhin Wege finden, den Leuten zu zeigen, dass sie vom Weg abgekommen sind und dass wir uns bemühen müssen, sie zurückzubringen. Und wie macht man das? Nun, wenn es jemals ein Land gab, das einen Prozess der Wahrheit und Versöhnung brauchte, dann ist es Amerika. Wir brauchen Menschen, die vortreten und zugeben, dass sie sich geirrt haben, was auch immer ihre Motivation war, damit wir dieses Land heilen können. Denn wir sind im Moment gespalten in dieser ganzen Vorstellung von Krieg und Machtmissbrauch. In gewisser Weise ist es ein Missverständnis der materiellen Welt selbst, dass wir glauben, es gäbe nur so viel und wir müssten es kontrollieren. Wenn man sich die Physik anschaut, die materielle Welt, dann dehnt sich das Universum immer weiter aus. Aber wenn man mit manchen Leuten spricht, merkt man das nicht, denn ihre Physik ist eine sehr begrenzte, fast schon vorgalileische Sicht der Welt.

Chris Hedges: Dennis, gerade in den letzten zwei Minuten haben Sie über Wahrheit und Versöhnung gesprochen. Nach dem Vietnamkrieg gab es ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht. Ich meine, wir haben uns als Land Fragen gestellt, die wir uns vorher nicht gestellt hatten, und es gab eine kurze Zeitspanne, in der ich behaupten würde, dass wir ein besseres Land geworden sind. Jetzt gibt es keine Rechenschaftspflicht mehr. Ich habe sieben Jahre im Nahen Osten verbracht. Das Leben von Millionen von Menschen wurde zerstört, ganz zu schweigen von den Zehntausenden von Familien in den Vereinigten Staaten, die sich um verwundete und verkrüppelte Veteranen oder verlorene Angehörige kümmern. Aber es gibt überhaupt keine Rechenschaftspflicht.

Dennis Kucinich: Wir müssen einen Weg zur Rechenschaftspflicht finden, oder sie wird uns zum Verhängnis. Ich habe einen Versuch unternommen, ein Verfahren zu befolgen, das eine Möglichkeit ist, die Rechenschaftspflicht durch den Gesetzgebungsprozess zu erreichen, und zwar habe ich Artikel zur Amtsenthebung des Präsidenten und des Vizepräsidenten eingebracht.

Chris Hedges: Ich war mit Ihnen im Cannon Building, als Sie das taten.

Dennis Kucinich: Es gab mindestens 48 Artikel in Bezug auf Präsident Bush und eine kleinere Anzahl für Vizepräsident Cheney. Die Führung der Demokraten schickte diese Vorschläge jedoch in den Ausschuss, wo sie nie diskutiert wurden. Sehen Sie, als ich in den Kongress kam, habe ich Hunderte von Reden gegen den Krieg gehalten, und nachdem der Krieg begonnen hatte, und Vorschläge zum Rückzug aus dem Irak und andere Reden, um nicht in den Krieg gegen den Iran zu ziehen. Und jedes Mal gab es eine Art von Amnesie, die stattfand. Das, was Gore Vidal die Vereinigten Staaten von Amnesie nennt, findet einfach statt, wenn die Menschen die Fehler vergessen. Nicht die Fehler, sondern die Untaten der Vergangenheit. Und solange wir nicht ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit haben, werden wir immer den Makel des Krieges tragen, der gegen unschuldige Menschen auf der ganzen Welt geführt wurde.

Es gibt einen Punkt, Chris, an dem wir anfangen müssen, uns zu fragen, worum es uns als Nation geht. Geht es uns um endlosen Krieg, darum, der König der Berge zu sein, darum, anderen Nationen zu sagen, wie sie leben sollen? Oder wäre es nicht besser, sich auf die Bildung unserer Bevölkerung zu konzentrieren, die Ressourcen in Bildung und Gesundheitsfürsorge, in die Schaffung von Arbeitsplätzen, in sichere Städte, in eine saubere Umwelt und in all die Dinge zu investieren, die wir innerhalb der Grenzen dessen tun können, was wir als Vereinigte Staaten von Amerika kennen? Aus politischer Sicht hat es für mich nie Sinn gemacht, einfach in die ganze Welt zu gehen. Aber in den Medien, und das war der Bereich, den ich studiert habe, an der Universität, haben die Medien immer darauf hingearbeitet, dass Amerika die Vorhut der Freiheit in der Welt sein muss, und wir verlieren sie hier zu Hause.

Chris Hedges: Ja, nun, da müssen wir aufhören. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass wir fast alle Kriege seit Vietnam verloren haben, einschließlich Afghanistan und Irak.

Das war Dennis Kucinich, ehemaliger Präsidentschaftskandidat, der acht Amtszeiten im Repräsentantenhaus verbrachte, bevor ihn die Demokratische Partei aus dem Amt drängte. Ich möchte dem Real News Network und seinem Produktionsteam danken: Cameron Granadino, Adam Coley, und Kayla Rivara. Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden.

