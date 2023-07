Cold War Returns With Vengeance? It Never Really Ended The Cold War will continue for as long as the warmongering Western system continues. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . NATO statements of hostility towards Russia this…

Der alte Krieg kehrt mit Rache zurück? Er hat nie wirklich geendet

14. Juli 2023

Der Kalte Krieg wird so lange weitergehen, wie das kriegstreiberische westliche System fortbesteht.

Die russlandfeindlichen Erklärungen der NATO in dieser Woche zeigen zweifelsfrei, dass die Denkweise des Kalten Krieges bei den westlichen Führern mehr denn je verankert ist.

Man hat das Gefühl, in eine Welt zurückversetzt zu werden, in der die Amerikaner als die Guten mit den weißen Hüten dargestellt werden, deren edles Ziel es ist, alle vor den Bösen mit den schwarzen Hüten zu retten. Das ist alles sehr kitschig und klischeehaft. Und doch wird die Welt dazu gebracht, es zu glauben und sich eine Wiederholung eines alten Films anzusehen. Die Fortsetzung des Kalten Krieges.

Das von den Vereinigten Staaten geführte Militärbündnis kam am 11. und 12. Juli zu seinem jährlichen Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius zusammen. Neben US-Präsident Joe Biden nahmen auch die Staats- und Regierungschefs der anderen 30 Mitgliedsländer teil, darunter das neu aufgenommene Finnland. Ebenfalls anwesend war Schweden, dessen Mitgliedschaft ratifiziert wurde und das damit bald das 32.

Das Abschlusskommuniqué des Treffens klingt (etwas zu dramatisch, wie man anmerken kann) wie ein globaler Kriegsplan.

Natürlich wurde unter anderem Russland in schrillen Tönen angeprangert und beschuldigt, “einen unprovozierten Angriffskrieg gegen die Ukraine” zu führen. Die Rhetorik war durchdrungen von Militarismus und Notstand. Der gesamte europäische Kontinent befinde sich in einem Kriegszustand, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben habe, und die gesamte Schuld an dieser Krise werde Russland zugeschoben, so die NATO.

Für Diplomatie ist da kein Platz. Der Ukraine-Konflikt wurde zu einer simplen “Gut-gegen-Böse”-Parodie reduziert und verzerrt, in der die Vereinigten Staaten wie üblich den europäischen Verbündeten zu Hilfe eilen, die von angeblicher russischer Bosheit und angeblichen Invasionsplänen bedroht sind. Dies ist eine Wiederholung der Sowjetunion als großer böser Bösewicht.

Die westlichen Medien sorgten natürlich für die nötige Atmosphäre schrecklicher Spannungen, indem sie berichteten, dass Biden und andere führende Vertreter der NATO in einem Hochsicherheitsbereich zusammenkamen, um einen möglichen russischen Militärschlag mit “chemischen und radiologischen Waffen” zu verhindern.

An der Konferenz nahm auch der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij teil, der in seinem Markenzeichen, der Militäruniform, auftrat und seine ermüdenden Sprüche wiederholte, in denen er um mehr Waffen aus dem NATO-Block bat. Seine Appelle wurden mit weiteren Zusagen beantwortet, den Waffenbasar für die Ukraine trotz des schrecklichen Gemetzels in diesem Land in den letzten 17 Monaten aufrechtzuerhalten. Dennoch zeigte Zelenskys unablässiges Gejammer über weitere militärische Großzügigkeit und den Zugang der Ukraine zur NATO-Mitgliedschaft, dass sich hinter der Fassade der “Bündniseinheit” und der Angeberei Spaltungen und Schwächen verbergen.

Präsident Biden und andere führende Vertreter der NATO schlossen eine endgültige Mitgliedschaft der Ukraine aus und wiederholten lediglich vage Zusagen. Sie wissen, dass eine Aufnahme des Kiewer Regimes in das Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt einen Dritten Weltkrieg mit dem atomar bewaffneten Russland auslösen könnte. Zelenskys übertriebenes Betteln und Schmeicheln wurde von den Amerikanern und Briten, die sich über die ins Rampenlicht gerückten Eskapaden des ehemaligen Komikers und heutigen Präsidenten ärgerten, abgeschmettert.

Ungeachtet der Mätzchen und des Aufschneidertums ist es mehr als deutlich, dass es den Vereinigten Staaten bis zu einem gewissen Grad gelungen ist, eine Kluft aus dem Kalten Krieg zu vertiefen, in der Europa mehr denn je den geopolitischen Hegemonialbestrebungen Washingtons untergeordnet ist. Die Amerikaner wollen zwar einen Flächenbrand mit Russland vermeiden, aber sie wollen eine kriegsähnliche Konfrontation abgrenzen. Das ist ein waghalsiger Drahtseilakt.

Auch die NATO-Erklärung dieser Woche hat gezeigt, dass sich die Nordatlantikpakt-Organisation eine globale Vollstreckerrolle angemaßt hat. Die zynische Rhetorik zur Verteidigung der Demokratie und der auf Regeln basierenden Ordnung richtete sich nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen China und den Iran. Jeder Winkel des Globus wird nun als Mission für die “Sicherheit” der NATO bezeichnet, d.h. für die Sicherheit der US-Hegemonie.

Es ist keine Übertreibung, dass die NATO sich selbst zu einem globalen militärischen Vollstrecker der US-Interessen ernannt hat, dessen Herrschaftsanspruch von anderen unter Androhung des Todes bekämpft wird. Das Kommuniqué, das diese Woche in Vilnius veröffentlicht wurde, liest sich wie eine obsessive Kriegsführung – wenn auch durchtränkt von Orwellscher Rhetorik über die Verteidigung von Demokratie, Frieden, der Charta der Vereinten Nationen und der Rechtsstaatlichkeit. Und das von westlichen Mächten, die mit zahllosen illegalen Kriegen und Unterwanderungen rund um den Globus Demokratie und Völkerrecht zum Gespött gemacht haben.

Sowohl Russland als auch China bedauerten die Rückkehr der Mentalität des Kalten Krieges im von den USA geführten Westen. Moskau und Peking beklagen, dass diese polarisierte Aufteilung der internationalen Beziehungen anachronistisch und ein Gräuel für die gegenwärtig angestrebte historische Entwicklung einer multipolaren Welt ist, die nicht von vermeintlichen Einmächten dominiert wird.

Der verstorbene amerikanische Diplomat und Stratege George Kennan warnte 1997, dass die NATO-Erweiterung zur “Rückkehr des Kalten Krieges” führen würde. Kennan, der zu Beginn des Kalten Krieges die Außenpolitik der USA gegenüber der Sowjetunion und der Volksrepublik China formulierte, besaß in seinem späteren Leben genügend intellektuelle Integrität, um zu erkennen, dass die NATO-Erweiterung nach der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 eine unkluge Provokation war. Wäre er heute am Leben, würde Kennan im Wesentlichen die Argumente Russlands bestätigen, warum die Ukraine auf tragische Weise zu einer blutigen roten Linie für Moskau geworden ist.

Die Wahrheit ist jedoch, dass der Kalte Krieg nicht nur durch die unkluge Politik aufeinanderfolgender US-Administrationen, die Russland und China mutwillig gegeneinander aufbringen, “zurückgekehrt” ist. Der Kalte Krieg ist 1991 nie wirklich zu Ende gegangen.

Zugegeben, eine Zeit lang schien die offene militärische und ideologische Feindschaft nachgelassen zu haben. Das lag zum Teil daran, dass Russland in den 1990er Jahren unter dem ehemaligen Präsidenten Boris Jelzin als eine schwache und schwache unterlegene Supermacht angesehen wurde, über die das amerikanische Kapital nach Belieben herfallen und plündern konnte.

Seit Russland seine Unabhängigkeit und militärische Macht wiedererlangt hat, insbesondere durch die Vereitelung des Angriffskriegs der USA und der NATO gegen das Regime in Syrien im Jahr 2015, hat diese unhöfliche Entwicklung Moskau als Hindernis für Washingtons Ambitionen auf globale Vorherrschaft ins Fadenkreuz gerückt. Auch China, der Iran und andere werden von den Vereinigten Staaten als “Feinde” eingestuft, d. h. als Hindernisse für ihre angestrebte hegemoniale Oberherrschaft. Suzeränität und Unterordnung sind das Nullsummen-Diktat des westlichen Kapitalismus. In einem solchen Monopolsystem kann es keine Gegenseitigkeit, Kooperation oder Parität geben.

Der Krieg in der Ukraine ist daher der Höhepunkt – und nicht die Rückkehr – der Feindseligkeit des Kalten Krieges, einer Feindseligkeit, die vorübergehend latent war und durch unaufrichtiges Gerede über “Partnerschaften” verschleiert wurde.

Aber wir müssen tiefer in das systemische Problem eindringen, wenn wir jemals eine Lösung finden wollen.

Die Ursprünge des Kalten Krieges, oder dessen, was man als hybriden Krieg des US-Imperialismus bezeichnen könnte, gehen auf weitgehend verborgene Nuancen des Zweiten Weltkriegs zurück. Als das NATO-Bündnis 1949 gegründet wurde, wurde es offen als ein von den USA geführter Verteidiger Europas gegen die “sowjetische Aggression” deklariert. Natürlich waren das die Amerikaner, die sich als selbsternannte ritterliche “Beschützer” einmischten. Das war alles nur gespielt. Die gleiche hochmütige und eingebildete Heuchelei des edlen Amerikanismus wird heute gegenüber der Ukraine und dem Rest Europas betrieben. “Ihr habt mit uns zu tun”, scherzte Biden während des NATO-Gipfels in einem vorgetäuschten Versuch, großmütig und selbstlos zu wirken.

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, bedeutete dies nicht nur die Niederlage Nazideutschlands und des europäischen Faschismus – so bedeutsam diese historische Niederlage auch war, die größtenteils auf den Mut und die Opferbereitschaft des sowjetischen Volkes zurückzuführen war. Das Ende dieses Krieges legte bereits die Saat für einen neuen Krieg der westlichen imperialistischen Interessen gegen die Sowjetunion. Diese nachfolgende Phase des Konflikts wurde als Kalter Krieg bezeichnet und der Öffentlichkeit als prinzipienfeste Sache zur Verteidigung der Demokratie und der “freien Welt” verkauft. In Wirklichkeit rekrutierten und verlegten die Amerikaner und ihre britischen Verbündeten Überreste von Nazideutschland und des europäischen Faschismus, um die nächste Phase der Feindseligkeiten gegen die Sowjetunion unter dem scheinheiligen Deckmantel der Behauptung einer “sowjetischen Aggression” zu führen. Diese faschistischen Überbleibsel in ganz Europa bildeten die Grundlage der heutigen NATO. Passenderweise fand das Gipfeltreffen diese Woche in Litauen statt, einem der schlimmsten Schlachtfelder, auf dem die Kriegsmaschinerie der Nazis und ihrer Kollaborateure wütete.

Die Wahrheit ist, dass Nazideutschland und der europäische Faschismus in den 1930er Jahren vom amerikanischen und britischen Kapital als Bollwerk gegen die Sowjetunion finanziert und mit Waffen ausgestattet wurden. Das war, bevor der Zweite Weltkrieg 1939 überhaupt begonnen hatte. Als Hitlers Diktatur 1945 besiegt wurde, bedeutete dieses Ereignis also nicht das Ende des unerklärten langen Krieges zur “Sicherung” westlicher imperialistischer Interessen. Das erklärt, warum 1945 sofort der so genannte Kalte Krieg oder hybride Krieg begonnen wurde. Es sollte jedem seltsam vorkommen, dass die Welt so kurz nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und 70-90 Millionen Toten in noch mehr Feindseligkeit und vier Jahrzehnte nuklearer, gegenseitig zugesicherter Zerstörung verfallen würde.

Als die Sowjetunion 1991 aufgelöst wurde (unklugerweise von russischen Führern wie Michail Gorbatschow, die sich von den amerikanischen Schmeicheleien über den Weltfrieden betören ließen), hörte der lange Krieg nicht auf. Die unaufhaltsame und betrügerische Expansion der NATO ist der Beweis dafür.

So erlebt die Welt heute nicht die “Rückkehr” des Kalten Krieges. Vielmehr setzen die von den USA angeführten westlichen kapitalistischen Mächte ihre Bemühungen um die totale Beherrschung des Planeten verstärkt fort. Russland, China, der Iran und andere sind nicht bereit, sich gefügig zu machen, und deshalb befinden sich die von den USA angeführten westlichen Mächte zunehmend auf einem wahnsinnigen Kriegspfad.

Solange die USA und ihre westlichen Schoßhündchen ungestraft ihre verbrecherischen Kriege und Massentötungen in allen Teilen der Welt führen dürfen, wird es keinen Weltfrieden geben. Solange die kriminellen Westmächte nicht zur Rechenschaft gezogen werden und solange sie unter ihrer grotesken Maske als “Verteidiger der Demokratie und des Friedens” ihre Raubzüge fortsetzen dürfen, wird der Frieden immer eine Illusion bleiben.

Die Westmächte, ihre kapitalistische und imperialistische Kriegsmaschinerie sind die Ursache aller Kriege der letzten Jahrhunderte. Nazideutschland war nur eine Marke einer größeren Reihe von Fahrzeugen, deren moderne, aufgemotzte Version die NATO ist.

Der Kalte Krieg ist nur eine Etappe eines langen Krieges um die Weltherrschaft. Er wird weder aufhören noch neu beginnen. Er wird so lange andauern, wie das kriegstreiberische westliche System fortbesteht. Er wird erst dann enden und hoffentlich endlich Weltfrieden herrschen, wenn das westliche Kriegssystem endgültig zerschlagen ist. Dieses Ergebnis wird unweigerlich eine radikale Veränderung der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Ordnung nach sich ziehen, insbesondere unter den westlichen Staaten, deren Bankrott längst überfällig ist. Übersetzt mit Deepl.com

