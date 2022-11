Der 9. November ist genau der richtige Tag für diesen Beginn. Kein Gedenken ohne Erinnerung. Jeder jüdische Bürger sollte dieses Datum als mahnende Erinnerung nehmen, nicht zu schweigen zu dem Unrecht, dass in Palästina, auch in in unserem Namen geschieht. Das sind wir den Holocaustopfern schuldig und schweigen nicht. Evelyn Hecht-Galinski

Heinz Galinski ein Überlebender von Auschwitz ” Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen

The American Jewish war over Zionism can begin I last visited Israel in 2018 just before it passed the constitutional law declaring the country the nation state of the Jews, and in those four years it has become a narrower place. The signs of religious nationalism are everywhere today, even near Tel Aviv.

Der amerikanisch-jüdische Krieg um den Zionismus kann beginnen

von Philip Weiss

9. November 2022

Der Zionismus zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er hat jede größere amerikanisch-jüdische Organisation korrumpiert. Und Netanjahus Rückkehr erlaubt es den amerikanischen Juden, dies anzuerkennen.

Ich habe Israel zuletzt 2018 besucht, kurz vor der Verabschiedung des Verfassungsgesetzes, das das Land zum Nationalstaat der Juden erklärt, und in diesen vier Jahren ist das Land enger geworden. Die Zeichen des religiösen Nationalismus sind heute überall zu sehen, sogar in der Nähe von Tel Aviv. Die Siedler haben jetzt die Armee übernommen (erzählt mir Yossi Gurvitz), und wenn Aktivisten Hotspots in den südlichen Hebron-Hügeln besuchen, schlagen Siedler ihre Autoscheiben mit Steinen ein, während die Soldaten nichts unternehmen. Der junge Barkeeper im King David Hotel sagt mir, dass es keine Besatzung gibt, das sind jüdische Orte, nicht das Westjordanland.

Als ich jung war, kam meine Freundin aus Israel zurück und sagte: “Es ist hart dort, sie sind härter als wir”, als eine Art Lob. Amerikanische Juden bewunderten diese Juden dafür, dass sie hart sind. Jetzt ist es anders. Die Hässlichkeit Israels ist unübersehbar. Die Waffen überall. Der Hass auf die Palästinenser. Die vollständige Akzeptanz der Apartheid.

Die Bedeutung von Tom Friedmans Artikel, in dem er sagt, dass das Israel, das wir kannten, verschwunden ist, betrifft nicht die Palästinenser. Nein, das Israel, das die Palästinenser kennen, ist dasselbe. Es geht um die amerikanischen Juden. Sie haben endlich eine Ahnung davon. Das ist die Bedeutung der Wahl von letzter Woche, der Wahl von Itamar Ben-Gvir, bei der seine faschistische Partei des religiösen Zionismus 14 Sitze gewann und die Parteien des harten rechten Flügels 74 (laut Dahlia Scheindlin). Das neue hässliche Israel wird die amerikanischen Juden entfremden, wie die Israel-Lobbyisten Dennis Ross und David Makovsky in einem Op-Ed offen befürchteten.

Tom Friedman tritt damit in die Fußstapfen von Peter Beinart und Jeffrey Goldberg: Zionistische Journalisten, die sich in der Öffentlichkeit immer wieder für Israel einsetzten und dann genug hatten. Beinart ist der mutigste, er hat sich für einen Staat ausgesprochen. Goldberg verschwand völlig, als er vor fünf Jahren sah, dass die Besatzung Israel verschlingt. Jetzt schwenkt Friedman um, und die liberalen Zionisten sind völlig am Boden zerstört; J Street will das Thema auf AIPAC und die US-Wahlen verlagern.

Der Zionismus – die Ideologie, die Ben-Gvir und Netanjahu verkörpern, eine Ideologie der jüdischen Vorherrschaft im jüdischen Land – wird für amerikanische Juden endlich problematisch.

Das Durcheinander ist eine gute Sache. Der Zionismus – die Ideologie, die Ben-Gvir und Netanjahu verkörpern, eine Ideologie der jüdischen Vorherrschaft im jüdischen Land – wird für die amerikanischen Juden endlich problematisch. Sie stecken bis zum Hals in einer diskriminierenden Ideologie, und so beginnen wir einen Krieg um den Zionismus, der die Israel-Lobby in den nächsten zehn Jahren zu Fall bringen wird. Denn der Zionismus zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt.

Es dauerte Jahrzehnte, bis der Zionismus in Amerika siegte. Herzl war der jüdischen Führung peinlich, bis Brandeis 1916 zum Zionismus übertrat. Es bedurfte des Aufstiegs des Nationalsozialismus in den 30er Jahren, um das jüdische Establishment 1942 auf den Zionismus als Programm umzuschwenken; und 1967 war die Verwüstung natürlich vollständig. Tom Friedman hielt seinen Mitschülern an der High School Vorträge über die israelischen Militärbewegungen und sah später seine Aufgabe bei der New York Times darin, in Amerika für Israel zu werben. “Israel hatte mich schon bei der Begrüßung”, gestand er vor ein paar Jahren im 92d Street Y.

Die vielleicht größte Lüge, die die Israel-Lobby verbreitete, war, dass die Vereinigten Staaten Israel umarmen müssten, damit es Fortschritte mit den Palästinensern machen könne. Dass Amerika Israel umarmt und ihm in internationalen Foren Straffreiheit gewährt, hat uns 2018 das Gesetz über den jüdischen Nationalstaat beschert, 2021 die Schließung führender palästinensischer Menschenrechtsorganisationen, im Mai den Mord an der Journalistin Shireen Abu Akleh und den Aufstieg von Ben-Gvir. Die Umarmung Israels hat dessen Massenpsychose gefördert: den Glauben, dass eine militante Apartheid die einzige Antwort auf das politische Problem von Millionen von Palästinensern ohne Rechte ist.

Die Umarmung Israels hat Israel davon abgehalten, in gutem Glauben auf das einzige wahre Wunder seiner Geschichte zu reagieren – die Tatsache, dass die palästinensische Führung 1988 seine Existenz auf den 67er Linien akzeptierte.

Zweifellos liegt Ben-Gvir, ein verurteilter Terrorist, in der DNA des religiösen Zionismus. Der erste Schritt des Zionismus auf dem Weg zur Souveränität war 1948 die Nakba, die ethnische Säuberung der Palästinenser, damit es eine “starke jüdische Mehrheit” auf weit mehr Land geben würde, als die UNO dem jüdischen Staat zugestanden hatte. Die Nakba hat nie aufgehört; sie wurde kürzlich durch das Nationalstaatsgesetz bekräftigt, das den Juden das “ausschließliche Recht auf Selbstbestimmung” in dem Land einräumt – Apartheid per Gesetz.

Der palästinensische Widerstand gegen dieses Regime hat Ben-Gvir seine 14 Sitze eingebracht. Er kandidierte mit der Behauptung, Verteidigungsminister Benny Gantz – der 2014 damit prahlte, den Gazastreifen in die Steinzeit zu bombardieren – sei zu nachsichtig mit den Palästinensern. Die Tötung von fast 200 Palästinensern in diesem Jahr ist also weich. Oh ja, diese Israelis sind hart. Hart wie die Nazis hart waren.

Der Zionismus hat den Palästinensern jahrzehntelang Alpträume, Herzschmerz und Elend bereitet, aber wie der Medienberater und Mondoweiss-Mitarbeiter Ghousoon Bisharat in Haifa zu mir sagte, ist Ben-Gvir nicht unser Problem, sondern das der Juden.

Endlich werden die amerikanischen Juden erkennen, was der Zionismus uns angetan hat, wie er fast alle jüdischen Institutionen mit Rassismus korrumpiert und jüdische Führer zu Apologeten von Verfolgung und Massakern gemacht hat.

Und jetzt ist er das Problem der amerikanischen Juden. Endlich werden die amerikanischen Juden erkennen, was der Zionismus uns angetan hat, wie er fast alle jüdischen Institutionen mit Rassismus korrumpiert und jüdische Führer zu Apologeten von Verfolgung und Massakern gemacht hat. “Sie müssen mir erklären, wie die erfolgreichste, gebildetste und liberalste Gruppe in Amerika die Apartheid unterstützt hat”, sagte John Mearsheimer vor Jahren zu mir.

Diese Abrechnung steht uns nun endlich bevor. Sie wird nicht einfach sein. Diese jüdischen Gruppen sind immer noch der Apartheid verpflichtet. Der AJC und die ADL haben sich in letzter Zeit mit neuen Hackern als CEOs verstärkt, um das zionistische Projekt in den USA durchzuführen. David Makovsky rationalisiert die Apartheid, indem er die “Institutionen” des Zionismus auf einem Briefing der Demokratischen Mehrheit für Israel lobt. Ich vermute, er meinte den Qalandiya-Checkpoint. Wo den Palästinensern ihre Gesichter in Demütigung eingerieben werden.

Makovsky und Ross und DMFI und ADL und auch die liberalen Zionisten haben Angst vor Antizionisten. Sie haben Angst davor, wie Ben-Gvir uns den Wind aus den Segeln nehmen wird, Angst davor, dass Gruppen, die sie für marginal halten, wie Jewish Voice for Peace und IfNotNow, an die Spitze der jungen Leute kommen werden. Sie sind zu Recht erschrocken. Der Krieg um den Zionismus innerhalb des amerikanischen jüdischen Lebens hat begonnen. Übersetzt mit Deepl.com

Verzweiflung einer Jüdin

von Lillian Rosengarten





> Israel! Einst ein geliebter Traum ist kein jüdisches Land

> Kein Nationalstaat, sondern Besatzer.

> Das rassistische Israel, welche ehemalige Inkarnation des Zionismus

> Wird in deinen nationalistischen Traum verwandelt?

> Seid ihr verrückt geworden, genährt von eurer gewalttätigen Geschichte?

> Opfer! Ein paranoider Albtraum nur für Juden.

> Habt ihr die Endlösung vergessen?

> Palästinenser, semitische Brüder, leiden jetzt unter eurer Zerstörung.

> Opfer entwurzelt, bleiben eingesperrt in Ghettos der Verzweiflung.

> Unterstützer! Ihr! Fresst den Mythos und trinkt das Blut der Opfer.

> Nackte Opfer, belagert von einem kollektiven Gestank.

> Siechen, die nach Fäulnis riechen.

> Entwirrt das verrückte, verdrehte Leichentuch der Täuschung!

> Wer von euch wandelt im Land der falschen Moral?

> Freude, Poesie und Liebe verschwunden. Die Orangenbäume sind befleckt

> Mit palästinensischem Blut, vergossen von kriminellen Albträumen.

> Ich bin der Jude, der Verzweiflung weint.

Salam,

Lillian

