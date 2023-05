The Guardian’s ‘Anti-Semitism’ Incident With the row over its cartoon, the newspaper that helped oust Jeremy Corbyn from the Labour Party has briefly found that what you sow, you can reap, writes Jonathan Cook. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net The Guardian found itself last weekend at the centre of an anti-semitism controversy. Its c

Der “Antisemitismus”-Vorfall des Guardian



Von Jonathan Cook



9. Mai 2023



Die Zeitung, die dazu beigetragen hat, Jeremy Corbyn aus der Labour-Partei zu verdrängen, hat mit dem Streit um ihre Karikatur kurzzeitig erfahren, dass man das, was man sät, auch ernten kann, schreibt Jonathan Cook.

Der Guardian befand sich am vergangenen Wochenende im Zentrum einer Antisemitismus-Kontroverse. Seinem Karikaturisten Martin Rowson wurde vorgeworfen, er habe antijüdische “Tropen” verwendet, als er eine konservative Regierung darstellte, die in Korruption verstrickt ist, auch im Hinblick auf ihre Beziehungen zum scheidenden BBC-Vorsitzenden Richard Sharp.

Es war eine gewisse Schadenfreude zu beobachten, wie sich der Guardian windete, als er von einer Vielzahl jüdischer Establishment-Organisationen und seinen Medienkonkurrenten des Antisemitismus bezichtigt wurde. Schließlich war es der Guardian, der am eifrigsten und effektivsten die von denselben jüdischen Gruppen verbreiteten Behauptungen unterstützte, die Labour-Partei sei unter ihrem früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn von Antisemitismus “geplagt” worden.

Als eine Zeitung, die angeblich die Linke vertritt, verliehen die Angriffe des Guardian auf Corbyn den Verleumdungen der breiteren, von Milliardären kontrollierten Medien ungerechtfertigte Glaubwürdigkeit, die andernfalls zu offensichtlich als das Werk des Establishments erschienen wären. Corbyn wurde geschmäht, weil er der erste Politiker seit Menschengedenken war, der den neoliberalen Konsens im eigenen Land in Frage stellte, der eine winzige Elite bereichert, und der die endlosen Ressourcenkriege des Westens gegen den globalen Süden ablehnte.

Es war die anhaltende Kampagne gegen ihn – eine Kampagne, die größtenteils darauf beruhte, Antisemitismus mit scharfer Kritik an Israel zu verwechseln -, die schließlich zum Ausschluss Cobyns aus der parlamentarischen Labour Party führte. Er wurde durch den allzu establishmentfreundlichen Sir Keir Starmer ersetzt.

Die Neudefinition des Begriffs “Antisemitismus” hat sich als ein Geschenk erwiesen, das nicht aufhört zu wirken: Corbyn darf nun nicht mehr für die Labour-Partei in dem Wahlkreis kandidieren, den er seit 40 Jahren vertritt, obwohl er herzliche Beziehungen zu großen Teilen der dortigen jüdischen Gemeinde geknüpft hat.

Mit dem Streit um seine Karikatur hat der Guardian kurzzeitig erfahren, dass man ernten kann, was man sät. Der Guardian musste die Karikatur in aller Eile entfernen, während sich Rowson in aller Form entschuldigte.

Laut denselben jüdischen Organisationen, die Corbyn verfolgten, spielt die Darstellung von Sharp – von dem nur wenige wussten, dass er Jude ist, offenbar sogar unter den Mitarbeitern des Guardian – auf seit langem bestehende antisemitische Tropen an.

Sharps Gesicht sei zu karikiert und seine Grimasse zu finster, obwohl er weit weniger grotesk aussieht als der (nicht-jüdische) ehemalige Premierminister Boris Johnson.

Sharp trägt eine “Arbeitslosenkiste” bei sich, auf der der Name von Goldman Sachs steht, der großen Investmentbank, bei der er so viel Geld angehäuft hat, dass er der Tory-Partei mehr als 400.000 Pfund davon spenden konnte.

Johnson revanchierte sich, indem er ihn zum BBC-Vorsitzenden ernannte, obwohl Sharp für diese Aufgabe nicht qualifiziert war. Zu Fall gebracht wurde er schließlich durch weitere Enthüllungen, dass er schäbige persönliche Beziehungen zu Johnson verheimlicht hatte.

Jüdische Organisationen halten jedoch jeden Hinweis auf Sharps Verbindung zu Goldman Sachs für antisemitisch, weil der Name der Bank etwas zu offensichtlich jüdisch klingt. Vermutlich sollte es in ihren Augen auch keine visuelle Assoziation zwischen Sharp und Geld geben – trotz seines enormen Reichtums und der Relevanz dieser Tatsache für die Frage der Korruption im öffentlichen Leben – aufgrund der historischen Assoziation von Juden mit Gier und Reichtum durch Antisemiten.

Das geschwungene Gebäude in der Mitte ist der globale Hauptsitz von Goldman Sachs in New Yorks Lower Manhattan im Jahr 2010. (Dismas, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Rishi Sunak, Johnsons Nachfolger – und wiederum unangenehmer karikiert als Sharp – befindet sich in der Pappschachtel, weil er für den scheidenden BBC-Vorsitzenden bei Goldman Sachs arbeitete. Man könnte annehmen, dass der Karikaturist damit andeuten wollte, dass sich der Kreis der Korruption geschlossen hat.

Jüdische Organisationen interpretieren dies jedoch anders, nämlich als Hinweis darauf, dass Sunak Sharps Marionette ist – eine weitere antisemitische Trope -, obwohl Johnson über den beiden sitzt, hoch oben auf einem Berg von Fäkalien, der nach Geldsäcken greift, während er alles im britischen öffentlichen Leben in Scheiße verwandelt.

Die Krönung von Rowsons Beleidigung ist ein Spielzeug-Tintenfisch im Pappkarton, eine scherzhafte Anspielung auf eine bekannte Beschreibung von Goldman Sachs durch den US-amerikanischen linken Schriftsteller Matt Taibbi.

Vor dreizehn Jahren nannte er die Bank “einen großen Vampirkraken, der sich um das Gesicht der Menschheit wickelt und seinen Bluttrichter unerbittlich in alles stößt, was nach Geld riecht”.

Es scheint, dass diese Beschreibung nun auch als antisemitisch neu bewertet werden muss.

Nützlicher Knüppel

Aber natürlich wird der Guardian, auch wenn er sich durch den Vorfall in Rage gebracht hat, keine wirklichen Konsequenzen für seine Übertretung zu spüren bekommen – und schon gar nicht solche, wie sie seine Kolumnisten für Corbyn gefordert haben.

Niemand, schon gar nicht die jüdischen Organisationen, die den modernen öffentlichen Diskurs so eifrig überwachen, wird den Guardian deshalb als “institutionell antisemitisch” bezeichnen. Auch werden die leitenden Redakteure, wie die Chefredakteurin Katharine Viner, nicht aus ihren Jobs gedrängt, so wie Corbyn aus seinem. Die Ofcom wird den Guardian nicht untersuchen und einen anklagenden Bericht herausgeben, wie es die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission bei der Labour-Partei unter Corbyn getan hat – die erste und einzige Untersuchung der Kommission gegen eine politische Mainstream-Partei.

Der Guardian ist nicht wie Corbyn. Seit Viner das Ruder übernommen hat, ist er begeistert an Bord des neoliberalen britischen Establishments und macht sich kaum die Mühe, die Tatsache zu verbergen, dass er unter der Fuchtel der Sicherheitsdienste steht. Seine Hauptfunktion besteht darin, in der Linken Unterstützung für Starmer als Führer einer politisch kastrierten Labour-Partei zu sammeln, die nun zuverlässig Israel bei der Unterdrückung der Palästinenser unterstützt und die Expansionskriege der NATO zur Einkreisung Russlands und Chinas bejubelt.

Der Guardian wird nicht zur Zielscheibe werden. Dieselben Personen, die Corbyn verteufelt haben, ließen die Handschuhe an, als sie die Zeitung wegen der Karikatur beschimpften.

Dave Rich, Leiter der Abteilung Politik beim Community Security Trust, schrieb einen Kommentar im Guardian, in dem er die Zeitung für die Veröffentlichung der Karikatur kritisierte. Er schloss jedoch schnell die Möglichkeit aus, dass die Zeitung oder Rowson das Verbrechen des vorsätzlichen Antisemitismus begangen hätten. Ihr Vergehen sei vielmehr eine Unachtsamkeit und Gedankenlosigkeit gewesen.

Das Ziel war nicht, den Antisemitismus als Waffe einzusetzen, um dem Guardian zu schaden, wie es bei Corbyn der Fall war, sondern die Grenzen des öffentlichen Diskurses zu verdeutlichen. Es war eine Erinnerung daran, dass es einen Preis zu zahlen gibt – möglicherweise einen katastrophalen – wenn man sich zu weit in Themen hineinsteigert, die nach dem Willen des Establishments tabu bleiben sollen.

Keir Starmer, links, im Dezember 2019 mit Jeremy Corbyn, dem damaligen Parteivorsitzenden. (Jeremy Corbyn, Flickr)

Es war eine Erinnerung daran, dass der Vorwurf des Antisemitismus immer noch ein mächtiger Knüppel ist, der eingesetzt werden kann, um die Linke einzuschüchtern, wenn ihre Kritik an wichtigen Interessen des Establishments zu viel Zugkraft gewinnt. Wie können wir so sicher sein? Weil derselbe Knüppel sicher in der Schublade bleibt, wenn es um die Rechten geht, egal wie offen antisemitisch ihre Politik ist.

Der Guardian versicherte schnell, dass er seinen Fehler nicht wiederholen werde. Der Herausgeber der Meinungsseite, Hugh Muir, wies zwar darauf hin, dass keiner seiner Mitarbeiter wusste, dass Sharp Jude war, versprach den Lesern jedoch, dass man aus dem Vorfall “lernen” müsse.

Viner brachte es auf den Punkt: “Die Veröffentlichung dieser Karikatur wirft ein Schlaglicht auf Fehler in unseren redaktionellen Abläufen, die wir unbedingt beheben wollen. Wir arbeiten daran, wie diese Änderungen aussehen könnten, damit wir sicher sein können, dass so etwas nicht noch einmal passiert.”

Die Leser können sicher sein, dass diese Änderungen die ohnehin schwachen Bemühungen des Guardian, die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, weiter schwächen werden. Es ist wichtig zu verstehen, warum.

Gekaperte Bildsprache

Der Vorfall mit der Guardian-Karikatur zeigt, wie sehr der offizielle Diskurs über Antisemitismus das Pferd von hinten aufgezäumt hat.

In seinem Artikel im Guardian gibt Rich einen Hinweis darauf, wie dies in der Praxis funktioniert. Er beginnt mit einer einschneidenden Feststellung:

“Es ist unwahrscheinlich, dass sich jemand beschweren würde, wenn ein Karikaturist des Guardian Boris Johnson als Gorilla zeichnen würde. In der politischen Satire ist alles erlaubt, von Karikaturisten wird erwartet, dass sie skurril sind, und der ehemalige Premierminister ist Freiwild. Würde derselbe Karikaturist jedoch einen schwarzen Politiker in Affengestalt zeichnen, wäre das eindeutig rassistisch. An diesen Grundsatz muss man sich halten, wenn man Martin Rowsons Karikatur des scheidenden BBC-Vorsitzenden Richard Sharp, der Jude ist, entschlüsselt.

Rich merkt an, dass der Kontext des Rassismus von entscheidender Bedeutung ist, oder wie er es ausdrückt: “Jahrhunderte lang haben antijüdische Karikaturisten (und um das klarzustellen, ich beschuldige weder Rowson noch den Guardian, in diese Kategorie zu fallen) eine umfangreiche Bibliothek visueller Tropen geschaffen, um ihren Hass auf und ihre Abscheu vor Juden zu vermitteln.”

Stimmt, aber Richs Analogie ist nicht ganz so einfach, wie er sie klingen lässt.

Wir wissen, dass eine Karikatur, in der ein schwarzer Politiker als Affe dargestellt wird, rassistisch ist, und zwar nicht nur wegen des historischen Kontextes, sondern weil der visuelle Vergleich des Karikaturisten per definitionem völlig grundlos ist. Es gibt keinen Grund, einen schwarzen Politiker mit einem Affen in Verbindung zu bringen, außer um zu suggerieren, dass der Politiker primitiv oder untermenschlich ist. Der rassistische Sinn und die Absicht des Karikaturisten sind offensichtlich.

Aber die Dinge werden komplizierter, wenn es um die “Bibliothek der visuellen Tropen” über Juden geht. Das liegt daran, dass sich die Rechtsextremen vor langer Zeit das visuelle Lexikon der Linken angeeignet haben, ein Lexikon, das von Satirikern und Karikaturisten entwickelt wurde, um die Macht zu kritisieren. Die rassistische Rechte hat sich diese Bilder zu eigen gemacht, um Juden anzugreifen – und das aus offensichtlichen Gründen.

Zwei Vögel, ein Stein

Das Ziel linker Karikaturisten ist es, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das korrupte Establishment zu lenken, das unsere Gesellschaften regiert, auf Führer, die öffentliche Gelder abschöpfen und privatisieren, was eigentlich dem Gemeinwohl dienen sollte, und die mit endlosen Kriegen hausieren gehen, um schwächeren Ländern ihre Ressourcen zu stehlen, während sie von den Medien gedeckt werden, die als PR-Arm des Klientelkapitalismus fungieren.

Das visuelle Lexikon der Linken ist zwangsläufig äußerst negativ. Ihre Karikaturen assoziieren die herrschende Klasse mit dem Blut unnötiger Kriege, mit dem üblen Gestank von Fäkalien und Fäulnis sowie mit parasitären und räuberischen Kreaturen. In der Tat, alle Themen, die in Rowsons Cartoon vorkommen.

Das ist den Rechtsextremen nicht entgangen. Die Nazi-Publikation Der Stürmer assoziierte Juden mit Ratten, Spinnen, Vampiren und Kraken, deren Tentakel sich um den Globus wickeln, weil sie suggerieren wollte, dass die Übel der deutschen Gesellschaft oder der Welt nicht dem deutschen Establishment, sondern identifizierbaren und verletzlichen Minderheiten angelastet werden sollten.

Bürger lesen öffentlich Seiten von Der Stürmer in Worms, Deutschland, 1935. Die Überschrift der Plakatwand lautet: “Mit dem Stürmer gegen Juda”. Die Unterüberschrift lautet: “Die Juden sind unser Unglück.” (Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Diese Tradition setzt sich bis heute im westlichen Mainstream fort, wenn auch fast nie in Bezug auf Juden. Die Dehumanisierung von Muslimen und Arabern ist das akzeptable Gesicht des modernen offiziellen Rassismus, der von offenkundigen Sprachrohren des britischen Establishments wie der Daily Mail zum Ausdruck gebracht wird. Im Jahr 2015 stellte sie Muslime als Ratten dar. Eine solche Dämonisierung wird selten angeprangert. Tatsächlich verteidigen gute Liberale regelmäßig das Recht von Karikaturisten, rassistische Äußerungen über Muslime zu machen, wie z. B. die plumpe Unterstellung, sie seien Terroristen.

Die Rechtsextremen haben festgestellt, dass sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Indem sie sich die Sprache der Linken aneignete, lenkte sie die öffentliche Feindseligkeit vom eigentlichen Ziel – einer verdorbenen, parasitären herrschenden Klasse – ab und richtete sie stattdessen auf Sündenbockgruppen: Juden, Roma, Kommunisten. Die strukturelle, ökonomische Kritik der Linken an der Macht wurde entfernt und durch oberflächliche Schuldzuweisungen an “subversive Elemente” ersetzt. Anstatt nach oben zu schlagen, schlug die extreme Rechte nach unten.

Die Ablenkung war besonders erfolgreich gegen Juden, weil einige von ihnen – im Gegensatz zu den meisten Roma oder Kommunisten – innerhalb des kapitalistischen Systems sichtbar erfolgreich waren.

Dies ist einer der Hauptgründe, warum ein Establishment, das sich in großen Schwierigkeiten befindet, und seine Medien so bereitwillig rechtsextreme Straßenschläger tolerieren, die einfältige Parolen verbreiten, die Minderheiten für die Missstände in der Gesellschaft verantwortlich machen. Ein Nigel Farage wird eher toleriert als ein Jeremy Corbyn.

Diese Lektion wurde natürlich in Deutschland nur allzu deutlich, als die Weimarer Republik unmittelbar vor der Machtergreifung Hitlers zusammenbrach. Der deutsche Adel und die Wirtschaftselite haben sich mit den Nazis verbündet, weil sie in Hitler eine viel geringere Bedrohung für ihre Interessen sahen als in den lokalen kommunistischen und sozialistischen Parteien.

Sprachpolizei

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Diskurs des Establishments die politische Verwirrung über Antisemitismus begeistert aufgreift. Die Rechtsextremen haben den Brunnen verseucht, aus dem die Linken einst getrunken haben. Sie hat die Bilder und die Sprache, auf die sich die Linke verlassen hat, um die Bevölkerung gegen die herrschenden Eliten zu mobilisieren, mit dem Makel des Antisemitismus versehen.

Jetzt kann sinnvolle Kritik an der Macht leicht und rückwirkend als Symptom des Antisemitismus diagnostiziert werden – weil man der Linken ihre Werkzeuge gestohlen hat. Die Linke wurde des populistischen Wortschatzes beraubt, mit dem sie die herrschende Klasse angreifen kann.

Besonders deutlich wurde dies in Bezug auf die Kritik an Israel, die jetzt als “neuer Antisemitismus” definiert wird. Karikaturisten, die visuelle “Tropen” verwenden, um ausländischen Mächten, seien es offizielle Feinde wie Syrien und Russland oder Gutmenschen wie westliche Staaten, eine bösartige Motivation zuzuschreiben, müssen damit rechnen, dass sie auf die Nase fallen, wenn sie versuchen, dasselbe mit Israel zu tun.

Hier sind Beispiele für zwei berühmte Karikaturisten, die sofort mit der Sprachpolizei in Konflikt gerieten, als sie Israel ins Visier nahmen:

Im Fall des Linken Steve Bell führten seine wiederholten Bemühungen, Israel in einem harsch kritischen Licht darzustellen, schließlich dazu, dass The Guardian ihn still und leise entließ.

Die Labour-Partei unter Starmer hat diese Aushöhlung des Spielraums der Linken, Israel zu kritisieren, nur noch verstärkt. Jetzt wird die Verwendung von Begriffen wie “Zionismus”, der rassistischen politischen Ideologie, mit der Israels Unterdrückung der Palästinenser gerechtfertigt werden soll, oder “israelische Apartheid”, das Ergebnis der jahrzehntelangen zionistischen Politik in Israel und Palästina, als Beweis für Antisemitismus angeführt.

Aber die Fäulnis hat sich noch viel weiter ausgebreitet. Heutzutage genügt es, Ausdrücke wie “die herrschende Klasse”, “Banker”, das “Establishment” oder “eine globale Elite” zu verwenden, um als Antisemit denunziert zu werden, als ob jeder, der sich auf diese räuberischen Gruppen bezieht, die das globale Kapital repräsentieren, auch glauben müsste, dass Juden eine Kabale sind, die die Welt kontrolliert.

Kritik an der Macht

Ein gutes Beispiel für dieses Problem ist das berühmt gewordene Londoner Wandgemälde, das so regelmäßig als Beweis für Corbyns Antisemitismus angeführt wird. Rich selbst bezieht sich darauf und unterscheidet die Veröffentlichung von Rowsons Karikatur durch den Guardian von Corbyns Widerstand gegen die Löschung eines Straßenkunstwerks. Ersteres wird als bedauerlich bezeichnet, letzteres als endgültiger Beweis für den angeblich verdeckten Rassismus des Labour-Führers, ein Rassismus, der die drei führenden jüdischen Zeitungen Großbritanniens zu der Behauptung veranlasst hat, er stelle eine “existenzielle Bedrohung” für die blühende jüdische Gemeinde Großbritanniens dar.

Man kann sich darüber streiten, wie erfolgreich das Wandbild ist oder welche Absicht dahinter steckt. Das sind separate Debatten, die es wert sind, geführt zu werden. Aber es gibt keine offensichtlichen Hinweise – zumindest nicht für einen zufälligen Beobachter – dass das Wandbild antisemitisch ist, abgesehen von der Tatsache, dass die Rechtsextremen die Vorstellung von gierigen Bankern mit Juden in Verbindung gebracht haben.

Das Bild selbst bedient sich einer altbekannten, populistischen linken Bildsprache, die Kapitalismus, Ausbeutung und Machteliten kritisiert. Arbeiter stützen auf Händen und Knien ein Spielbrett im Monopoly-Stil, das von sechs realen Bankern beaufsichtigt wird, von denen zwei jüdisch waren (Rich unterstellt fälschlicherweise, dass alle sechs es waren).

Über ihnen befindet sich das “Auge der Vorsehung” – ein allsehendes, göttliches Auge in einer Pyramide – ein Symbol, das von der Ein-Dollar-Note bekannt ist und das man auf Kirchen und Freimaurer-Gebäuden findet.

Die Neue Weltordnung ist der Feind der Menschheit – Mit Genehmigung gemalt, aber später von einer Londoner Stadtverwaltung entfernt, weil es Beschwerden über Antisemitismus in der Darstellung der Bankenelite gab. (duncan cumming, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Auch hier kann man darüber streiten, was der Künstler gemeint hat, aber es gibt für die Betrachter des Wandgemäldes, vor allem für die Linken, Grund genug, es im Sinne der bekannten linken Machtkritik zu interpretieren. Es suggeriert, dass es einen Klassenkrieg gibt, in dem die Arbeiter nur Spielfiguren in einem Spiel der Kapitalakkumulation sind, das von einer Elite gespielt wird, die den Mammon anbetet und gleichzeitig behauptet, ihr unvergleichlicher Reichtum sei gottgewollt.

Es ist nur dann antisemitisch, wenn wir uns, wie Rich, vorstellen, dass die meisten gierigen Banker Juden sind.

Mit der Faust auf den Tisch hauen

Was bedeutet das für die Linke? Nun, wie Rowson gerade herausgefunden hat, bedeutet es, dass es so gut wie unmöglich ist, die traditionelle – und höchst anschauliche und resonante – Bildsprache der Linken zu verwenden, um die Machtelite zu kritisieren, wenn jemand, der Jude ist, wie Richard Sharp, in ihre Verbrechen verwickelt ist.

Man muss die Fäuste ziehen, die Handschuhe anbehalten, die Karikaturen auf ein Minimum beschränken und die Anspielungen auf Gier, räuberisches Verhalten und Macht entfernen, selbst wenn die Zielpersonen der Karikatur gierig, mächtig und räuberisch sind.

Zur Erinnerung: Der Guardian hat gerade eine Karikatur zensiert, die einen diebischen Boris Johnson zeigt, der alles, was er anfasst, in Scheiße verwandelt, die Rishi Sunak in dieser Welt des Schmutzes belastet und eine herrschende Klasse verunglimpft, die sich wie Schweine am Trog ernährt. Und das tat die Zeitung nur, weil einer der Akteure in dieser realen Verschwörung zufällig Jude ist.

Jeder Karikaturist, der beobachtet, was Rowson gerade passiert ist, wird die wichtigste Lektion gelernt haben. Es ist äußerst riskant, das traditionelle visuelle oder sonstige Lexikon der Linken zu verwenden.

Sollte Sharp anders dargestellt werden als andere mächtige Schauspieler, nur weil er Jude ist? Und wenn, wie The Guardians behauptet, die Mitarbeiter der Meinungsseite nicht wussten, dass Sharp Jude ist, ist dann die Lehre für Karikaturisten und Kolumnisten, dass es klüger wäre, davon auszugehen, dass jeder, der an der Macht ist, Jude sein könnte, und eine Sprache oder Bildsprache zu vermeiden, die ihrem Absatzmarkt später schaden könnte?

Noch wichtiger: Könnte die Lehre für Zeitungsredakteure darin bestehen, dass sie genau eine solche Regel aufstellen sollten – politische Sprache und Bilder, die die herrschende Klasse kritisieren, abzuschwächen – ungeachtet der Wünsche von Karikaturisten und Kolumnisten, um nicht “Anstoß zu erregen”? Und wie widerstandsfähig könnte eine Redakteurin wie Viner wirklich sein, wenn es die Aufgabe ihrer Zeitung ist, als pseudolinker Starmerite-Flügel des Establishments zu dienen?

Nicht sehr, scheint die einzig plausible Antwort zu sein.

Dies wird ein weiterer Triumph für das Establishment sein, da die allmähliche Entwicklung des Antisemitismus als Waffe zur Zerschlagung der Linken weiter voranschreitet.

Der ohnehin schon enge Spielraum für Kritik an einem Westen, der auf die Selbstzerstörung zusteuert und dabei ein nukleares Armageddon und den ökologischen Kollaps riskiert, ist noch ein bisschen enger geworden. Und wir werden alle ärmer daran sein. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, ansässig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008).

Dieser Artikel stammt aus seinem Blog, Jonathan Cook.net

