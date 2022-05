Der Aufmarsch – Vorgeschichte zum Krieg Russland, China und der Westen Von Jörg Kronauer

Jörg Kronauer hat ein so aktuelles Buch zum Ukraine Krieg geschrieben, dass ich erneut von diesem Autor fasziniert war, angesichts seiner kenntnisreichen Details und Hintergründe, die zu diesem Krieg führten. Der Aufmarsch ist Kapitel und Absatz für Absatz so spannend, dass es einem politischen Thriller gleicht. Nach „Ukraine über alles“ (2014) und „Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ (2018) jetzt also „Der Aufmarch -Vorgeschichte zum Krieg“ Russland, China und der Krieg, Papyrossa Verlag.

Der Autor schildert die Hintergründe, wie der Machtkampf gegen Russland, wie gegen China nur 23 Jahre nach dem Nato- Angriff auf Jugoslawien, politisch, wirtschaftlich und medial geführt wird, wie die transatlantischen Staaten verhindern wollen, dass Russland und China im Begriff sind zur Weltmacht aufsteigen. Wie eine zukünftige militärische Konfrontation, mit der bei weiterer Brandbschleunigung auch das Szenario eines allumfassenden Weltkriegs bedrohlich aufscheint, liegt in der Logik dieser Politik. Es lohnt sich Jörg Kronauers Gedanken zu folgen und dieses Buch zu lesen. Ich hoffe sehr auf Putin und seinen politischen Verstand, der den Biden-USA intellektuell überlegen ist.

Evelyn Hecht-Galinski

Jörg Kronauer

Der Aufmarsch – Vorgeschichte zum Krieg

Russland, China und der Westen

Neue Kleine Bibliothek 310, 207 Seiten

Erschienen (April 2022)

ISBN 978-3-89438-778-5

»Als der Tag anbrach, breitete sich eine Schockwelle über die Welt aus: In Europa tobte fast 23 Jahre nach dem NATO-Angriff auf Jugoslawien wieder ein offener Krieg.« Diesen einleitenden Worten lässt Jörg Kronauer die Vorgeschichte jenes Waffengangs folgen, in den der Ukraine-Konflikt durch den russischen Angriff im Februar 2022 umschlug: Dabei geht es um einen der beiden Großkonflikte, für die der Westen seit Jahren rüstet. Einmal gegen Russland, das sich nach seinem dramatischen Niedergang in den 1990ern stabilisiert hat und nun auf einer eigenständigen Rolle in der Weltpolitik beharrt. Zum zweiten gegen China, das bei rasantem Aufstieg im Begriff ist, zur Weltmacht zu werden. Dies suchen die transatlantischen Staaten zu verhindern. Der Machtkampf gegen Russland wie gegen China wird politisch, wirtschaftlich und medial geführt. In wachsendem Maß kommt ein militärischer Aufmarsch hinzu. Der Band zeigt: Eine künftige militärische Konfrontation, mit der bei weiterer Brandbeschleunigung auch das Szenario eines allumfassenden Weltkriegs bedrohlich aufscheint, liegt in der Logik dieser Politik.

Jörg Kronauer, * 1968. Soziologe und freier Journalist. Lebt in London und ist Redakteur des Nachrichtenportals german-foreign-policy.com.

Neuerscheinung

Inhalt

Einleitung 7

1.

Der Machtkampf gegen Russland 10

1.1 Politische Aggression und Wirtschaftskrieg 12

Die Ostexpansion des Westens 12

Russlands Gegenschläge 16

Transatlantische Rivalitäten 21

Wirtschaftssanktionen 23

Nord Stream 2 27

Der Fall Magnitsky 30

Politische Einmischung 34

Russlands Wiederaufstieg 38

Russlands rote Linien 44

1.2 Militärische Aktivitäten 49

Das Baltikum und die Ostsee 50

Südosteuropa und das Schwarze Meer 62

Der Hohe Norden 75

2.

Der Machtkampf gegen China 82

2.1 Wirtschaftskrieg, Sanktionen und Propaganda 83

»Der Trend: mehr China« 86

Die Neue Seidenstraße und ihre Folgen 89

Strafzollschlachten 92

Sanktionsgefechte 94

»Partner, Wettbewerber, Rivale« 98

Die Folgen der Blockbildung 101

Das transatlantische »Juste Milieu« 103

Hongkong 106

Xinjiang 110

Koordinierte Kampagnen 114

Sanktionen gegen Personen 116

»Koloniale Stereotypen« 118

Kulturkampf gegen Beijing 121

Chinas »Schuldenfalle« 123

Gegenprojekte zur Neuen Seidenstraße 124

Der »Indo-Pazifik« 126

2.2 Militärische Aktivitäten 128

Die erste Inselkette 129

Das Südchinesische Meer 140

Das Ostchinesische Meer 148

Der Pazifik 153

Der Indische Ozean 166

3.

Auf dem Weg in den Weltkrieg? 176

War games 177

Russland – China: Ein schwieriges Verhältnis 179

Vom Westen zusammengezwungen 182

Ein Schulterschluss 185

Die Rivalen spalten 187

Ein Zweifrontenkrieg 189

Anmerkungen

