https://www.middleeastmonitor.com/20230413-the-rise-of-the-south-can-brics-weaken-the-dominance-of-the-world-bank-and-imf/

In dieser Fotoillustration ist das BRICS-Logo zu sehen. (Foto Illustration von Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Der Aufstieg des Südens: Können die BRICS die Vorherrschaft von Weltbank und IWF schwächen?

Von Ramzy Baroud

13. April 2023

Wer hätte gedacht, dass die BRICS-Staaten aufsteigen und zum potenziellen Rivalen der G7-Länder, der Weltbank und des IWF zusammengenommen werden könnten? Diese einst in weiter Ferne liegende Möglichkeit hat nun reale Aussichten, die das Gleichgewicht der Weltpolitik verändern könnten.

BRICS – ein Akronym für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – wurde angeblich vom Chefvolkswirt von Goldman Sachs im Jahr 2001 als Hinweis auf die aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt erfunden. Damals hieß die Gruppe noch BRIC; das “S” kam später hinzu, als Südafrika 2010 offiziell der Gruppe beitrat.

Das erste offizielle Gipfeltreffen der Gruppe fand im Jahr 2009 statt. Damals schien die Diskussion noch weitgehend abstrakt zu sein. Erst 2014 begannen die BRICS, ernsthafte Schritte in Richtung einer stärkeren Integration zu unternehmen, als das im Entstehen begriffene Bündnis, dem nun auch Südafrika angehört, die Neue Entwicklungsbank mit einem Startkapital von 50 Milliarden Dollar ins Leben rief. Diese Entscheidung bedeutete, dass die Gruppe nun bereit war, ihre ersten praktischen Schritte zu unternehmen, um die Dominanz des Westens über die internationalen Währungsinstitutionen, namentlich die Weltbank und den IWF, herauszufordern.

Der geopolitische globale Konflikt, der aus dem Russland-Ukraine-Krieg resultierte, hat sich als treibende Kraft hinter der massiven Expansion der BRICS erwiesen, zumal finanzstarke Länder begonnen haben, Interesse an der Initiative zu zeigen. Dazu gehören Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko, Algerien und vor allem Saudi-Arabien.

Jüngsten Finanzberichten zufolge sind die BRICS bereits der größte Block des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Welt. Sie tragen derzeit 31,5 Prozent zum globalen BIP bei und liegen damit vor der G7, die 30,7 Prozent beiträgt.

Eine der größten Chancen und Herausforderungen, vor denen die BRICS stehen, ist ihre Fähigkeit, ihre Mitgliederbasis zu erweitern und gleichzeitig ihr derzeitiges Wachstum beizubehalten. Besonders wichtig ist es, den neuen Mitgliedern zu helfen, ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit zu bewahren.

Der IWF und die Weltbank sind dafür berüchtigt, dass sie ihre finanzielle Unterstützung für Länder, insbesondere im globalen Süden, an politische Bedingungen knüpfen. Dies wird oft unter dem Deckmantel der Menschenrechte und der Demokratie gerechtfertigt, obwohl es ausschließlich mit der Privatisierung und der Öffnung der Märkte für ausländische Investoren, d. h. westliche Unternehmen, zusammenhängt. Wenn die BRICS-Staaten stärker werden, haben sie das Potenzial, ärmeren Ländern zu helfen, ohne eine eigennützige politische Agenda zu verfolgen oder die lokale Wirtschaft indirekt zu manipulieren und zu kontrollieren.

Angesichts der Inflation in vielen westlichen Ländern, die zu einem langsameren Wirtschaftswachstum und sozialen Unruhen führt, nutzen die Länder des globalen Südens die Gelegenheit, ihre eigene wirtschaftliche Alternative zu entwickeln. Das bedeutet, dass Gruppen wie die BRICS nicht mehr ausschließlich wirtschaftliche Institutionen sein werden. Der Kampf ist jetzt sehr politisch.

Jahrzehntelang war die größte Waffe der USA der Dollar, der mit der Zeit aufhörte, eine normale Währung zu sein, und zu einer Ware wurde. Es wurden Kriege geführt, um sicherzustellen, dass Länder wie der Irak und Libyen an den Dollar gebunden bleiben. Nach der US-Invasion in den Irak im März 2003 kehrte Bagdad zum Verkauf von Öl in US-Dollar zurück. Dieser Kampf um die Vorherrschaft des Dollars wurde auch in Venezuela schmerzlich spürbar, das über die größten Ölreserven der Welt verfügt und dennoch in bittere Armut gestürzt wurde, weil es versuchte, die Vorherrschaft Washingtons und seiner allgegenwärtigen Währung herauszufordern.

Auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, ist der Prozess zur Verringerung der internationalen Abhängigkeit vom US-Dollar nun in vollem Gange. Am 30. März kündigten Brasilien und China ein Handelsabkommen an, das es ihnen ermöglicht, ihre eigenen Währungen, den Real bzw. den Yuan, zu verwenden. Dieser Schritt wird sich als folgenreich erweisen, denn er wird andere südamerikanische Länder ermutigen, diesem Beispiel zu folgen. Dieser Schritt war weder der erste seiner Art noch wird er der letzte sein.

Einer der wichtigsten Beschlüsse, die die Finanzminister und Zentralbankgouverneure des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) auf ihrer Tagung vom 30. bis 31. März in Indonesien fassten, war die Verringerung ihrer Abhängigkeit vom US-Dollar. Sie kamen überein, “die finanzielle Widerstandsfähigkeit … durch die Verwendung lokaler Währungen zu stärken, um den grenzüberschreitenden Handel und Investitionen in der ASEAN-Region zu unterstützen”. Auch dies ist ein entscheidender Schritt.

Die BRICS-Länder sind führend und werden die Neuordnung der wirtschaftlichen und finanziellen Landkarte der Welt erleichtern.

Während der Westen damit beschäftigt ist, seine eigenen Volkswirtschaften über Wasser zu halten, bleibt er misstrauisch gegenüber den Veränderungen, die sich im globalen Süden vollziehen. Washington und andere westliche Hauptstädte sind besorgt. Das sollten sie auch sein.

Nach einem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und 40 afrikanischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus im Dezember letzten Jahres war klar, dass die afrikanischen Länder kein Interesse daran haben, im laufenden Krieg in der Ukraine Partei zu ergreifen. Folglich flog US-Vizepräsidentin Kamala Harris am 26. März nach Afrika, um sich mit führenden Politikern der Region zu treffen, mit dem einzigen Ziel, sie von China und Russland wegzudrängen. Dieser Versuch wird wahrscheinlich scheitern.

Ein perfekter Beweis für die Weigerung Afrikas, seine Neutralität aufzugeben, war die Pressekonferenz zwischen Harris und dem Präsidenten Ghanas, Nana Akufo-Addo, am 28. März. “In Amerika mag es eine Besessenheit von den chinesischen Aktivitäten auf dem Kontinent geben”, sagte Akufo-Addo gegenüber Reportern, “aber hier gibt es keine solche Besessenheit.”

Die Behauptung, BRICS sei eine rein wirtschaftliche Gruppe, lässt einen großen Teil der Geschichte außer Acht. Der Zeitpunkt ihrer Expansion, der strenge politische Diskurs ihrer Mitglieder, potenziellen Mitglieder und Verbündeten, die wiederholten Besuche russischer und chinesischer Spitzendiplomaten in Afrika und anderen Regionen des globalen Südens usw. deuten darauf hin, dass die BRICS die neue Plattform des Südens für Geopolitik, Wirtschaft und Diplomatie geworden sind.

Je erfolgreicher die BRICS werden, desto schwächer wird die westliche Hegemonie über den Süden sein. Obwohl einige westliche Politiker und Medien darauf bestehen, die Rolle der Gruppe bei der Gestaltung der neuen Weltordnung herunterzuspielen, scheint der Wandel real und unumkehrbar zu sein. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …