“Kein einziges Mainstream-Medium hat den Begriff Konzentrationslager” oder gar Apartheid in Bezug auf die anhaltende Belagerung des Gazastreifens verwendet. Die von den israelischen Besatzungstruppen verwendete Sprache ist zur Referenz geworden – ohne Fragen zu stellen”.

Der Bau des israelischen Konzentrationslagers in Gaza ist abgeschlossen

Von Haidar Eid



10. Dezember 2021



Israel hat die Fertigstellung einer unterirdischen Mauer und eines Seesperrwerks um den belagerten Gazastreifen bekannt gegeben. Kein einziger Mainstream-Medienvertreter hat den Begriff “Konzentrationslager” verwendet, um darüber zu berichten, aber das hätten sie tun sollen.

Bild: Israelisches Sicherheitspersonal gestikuliert an einer Öffnung der kürzlich fertiggestellten unterirdischen Sperre entlang der israelischen Grenze zum Gazastreifen in Erez, Südisrael, 7. Dezember 2021. Photo: (REUTERS/Ammar Awad)

Das Wörterbuch von Merriam-Webster definiert ein Konzentrationslager als “einen Ort, an dem eine große Anzahl von Menschen (z. B. Kriegsgefangene, politische Gefangene, Flüchtlinge oder Angehörige einer ethnischen oder religiösen Minderheit) unter bewaffneter Bewachung festgehalten oder eingesperrt wird – insbesondere in Bezug auf Lager, die von den Nazis im Zweiten Weltkrieg zur Internierung und Verfolgung von Juden und anderen Gefangenen eingerichtet wurden.” Und ein Todeslager ist “ein Konzentrationslager, in dem eine große Anzahl von Gefangenen systematisch getötet wird!”

Der Gazastreifen, der von der israelischen Apartheid besetzt und belagert wird, wurde in beides verwandelt; der Unterschied besteht darin, dass er größer ist als alle bekannten Konzentrations- und Todeslager, die von den swlbstgerechten westlichen Regimen im 20. Die Entscheidung Israels, 2005 seine Truppen um den dicht besiedelten Küstenstreifen zu verlegen, 2006 eine beispiellose, mittelalterliche Belagerung zu verhängen, die alle Lebensbereiche erschüttert hat, und dann vier massive Angriffe durchzuführen, bei denen mehr als viertausend Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden, scheint den herrschenden zionistischen Eliten des Schurkenstaats nicht zu genügen.

Vor zwei Tagen gab sie die Fertigstellung einer mit Sensoren ausgestatteten unterirdischen Mauer um den Gazastreifen bekannt, die mit Hunderten von Kameras, Radar- und anderen Sensoren ausgestattet ist und sich über 65 km erstreckt. Berichten zufolge ist die Mauer mehr als sechs Meter hoch, und die Seebarriere umfasst elektronische Geräte zur Erkennung von Infiltrationen auf dem Seeweg sowie ein ferngesteuertes Waffensystem. Das Ministerium machte keine Angaben zur Tiefe der unterirdischen Mauer. Die Fertigstellung dauerte dreieinhalb Jahre.

Kein einziges Mainstream-Medium hat den Begriff Konzentrationslager” oder gar Apartheid in Bezug auf die anhaltende Belagerung des Gazastreifens verwendet. Die von den israelischen Besatzungstruppen verwendete Sprache ist zur Referenz geworden – ohne Fragen zu stellen. Keiner Stimme aus Gaza/Palästina ist es erlaubt, ein Wort über die Auswirkungen dieses “Projekts” auf ihr Leben zu sagen. Was wir zu lesen bekommen, ist die Erklärung des israelischen Kriegsverbrechers, Verteidigungsminister Benny Gantz, nämlich, dass “[d]ie Sperre, die ein innovatives und technologisch fortschrittliches Projekt ist, die Hamas einer der Fähigkeiten beraubt, die sie zu entwickeln versuchte”, und dass “[sie] eine ‘eiserne Mauer’, Sensoren und Beton zwischen der Terrororganisation und den Bewohnern des israelischen Südens errichtet.” PERIOD! Es werden keine Fragen gestellt!

Israelische Soldaten stehen während der Enthüllung einer neu fertiggestellten unterirdischen Sperre entlang der Grenze Israels zum Gazastreifen in Erez, Südisrael, am 7. Dezember 2021 Wache. (Foto: REUTERS/Ammar Awad)

Israelische Soldaten stehen während der Enthüllung einer kürzlich fertiggestellten unterirdischen Sperre entlang der Grenze Israels zum Gazastreifen in Erez,

Die zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens müssen in diesem Konzentrationslager eingesperrt werden, weil sie alle “Hamas-Anhänger” sind, und das gibt “uns” das Recht, “sie” mit einer “intelligenten Mauer” einzukreisen. Das ist keine Form der “kollektiven Bestrafung”, nur weil “sie” nicht von jüdischen Müttern geboren wurden, und deshalb haben sie nicht das “Recht”, als vollwertige Menschen behandelt zu werden. Nur diejenigen mit weißer Hautfarbe und/oder die in jüdischen Familien geboren wurden, haben dieses Recht.

Die Apartheid in Südafrika und der amerikanische Süden unter den Jim-Crow-Gesetzen müssen im Vergleich dazu ein Picknick gewesen sein.

Die zwei Millionen Einwohner des belagerten Gazastreifens, von denen die überwältigende Mehrheit Flüchtlinge sind, die 1948 von den zionistischen Streitkräften gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben und enteignet wurden, waren vier Wochen (2009), zwei Wochen (2012), 51 Tage (2014) und 11 Tage (Mai 2021) unerbittlichem israelischem Staatsterror ausgesetzt, Dabei griffen israelische Kampfflugzeuge systematisch zivile Gebiete an, legten ganze Stadtteile und lebenswichtige zivile Infrastruktur in Schutt und Asche und zerstörten zahlreiche Schulen, darunter auch mehrere Schulen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), in denen Zivilisten Schutz suchten. Dies geschah nach Jahren einer andauernden, lähmenden, tödlichen, mittelalterlichen israelischen Belagerung des Gazastreifens, einer schweren Form der kollektiven Bestrafung. Aber warum sind “sie” nicht zufrieden mit dem, was “wir”, unterstützt durch den mitschuldigen Westen und “befreundete” arabische Regime, ihnen anbieten? (Vergessen Sie die Vierte Genfer Konvention von 1949, die von “uns”, d. h. Israel, ratifiziert wurde und die kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung verbietet).

Noch nie wurde einer Bevölkerung durch eine bewusste Kolonisierungs-, Besatzungs- und Apartheidpolitik das Überleben verwehrt, aber genau das tut Israel heute den Menschen im Gazastreifen an: Zwei Millionen Menschen leben ohne eine gesicherte Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Strom und Medikamenten, fast die Hälfte davon sind Kinder unter 15 Jahren.

Und jetzt müssen wir uns damit abfinden, dass wir buchstäblich Insassen des größten Konzentrationslagers der Welt sind, ohne jegliche Rechte. Präsident Carter hat nicht übertrieben, als er 2009 Gaza besuchte: “[Die Palästinenser im Gazastreifen] werden eher wie Tiere als wie Menschen behandelt … noch nie in der Geschichte wurde eine so große Gemeinschaft durch Bomben und Raketen verwüstet und dann der Mittel beraubt, sich selbst zu reparieren.”

Leider ist Carter nicht mehr Präsident der USA, des strategischen Verbündeten des Apartheidstaates Israel. Solange die offiziellen Gremien und Führer der Welt nichts sagen und nichts tun, wird Israel weiter Palästinenser töten, höhere Mauern bauen, die Belagerung verschärfen und behaupten, dies geschehe alles zur “Selbstverteidigung”!

Und dennoch werden wir, die undankbaren “Antisemiten”, beschuldigt, es ein “Konzentrationslager” zu nennen!

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor für postkoloniale und postmoderne Literatur an der al-Aqsa-Universität in Gaza. Er hat zahlreiche Artikel über den arabisch-israelischen Konflikt verfasst, die unter anderem bei Znet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle und Open Democracy veröffentlicht wurden. Er hat in einer Reihe von Zeitschriften Beiträge über Kulturwissenschaften und Literatur veröffentlicht, darunter Nebula, Journal of American Studies in Turkey, Cultural Logic und das Journal of Comparative Literature. Übersetzt mit Deepl.com

