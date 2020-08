Der BDS-Koordinator Mahmoud Nawajaa ist ohne jegliche Anklage frei!

Endlich eine gute Nachricht, dass zeigt wie wirksam gemeinsamer internationaler Druck wirkt

Mahmoud Nawajaa ist ohne jegliche Anklage frei!

https://www.bdsmovement.net/news/freemahmoud-mahmoud-nawajaa-free

Dank des anhaltenden internationalen Drucks wurde der palästinensische Menschenrechtsverteidiger und BDS-Koordinator Mahmud Nawajaa freigelassen, nachdem er 19 Tage lang von Israel ohne Anklage festgehalten wurde.

17. August 2020 — Heute wurde der palästinensische Menschenrechtsverteidiger und BDS-Koordinator Mahmud Nawajaa von einem israelischen Militärgericht nach 19 Tagen illegaler Haft ohne Anklage freigelassen. Seit seiner Verhaftung am 30. Juli hat die israelische Behörde für innere Sicherheit Shin Bet keine formelle Anklage gegen ihn erhoben.

In seiner ersten Reaktion nach seiner Freilassung sagte Mahmoud Nawajaa:

“Druck wirkt. Anhaltender globaler Druck wirkt sogar noch besser. Ich danke Addameer, dass er mich gegen dieses militärische “Justizsystem” verteidigt hat, das Teil des Apartheid- und Kolonialregimes gegen unser Volk ist.

“Ich bin all denen zutiefst dankbar, die Apartheid-Israel unter Druck gesetzt haben, mich freizulassen. Von Europa und der arabischen Welt über das südliche Afrika, Lateinamerika, Nordamerika und Asien hat mir Ihre Solidarität Kraft gegeben und meine Hoffnung am Leben erhalten, mit meiner liebenden Familie und meiner inspirierenden BDS-Familie im weiteren Sinne wieder vereint zu werden.

“Ich danke auch palästinensischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen und -netzwerken, insbesondere dem Palästinensischen Rat der Menschenrechtsorganisationen (PHROC), den Front Line Defenders, Amnesty International und der Internationalen Föderation für Menschenrechte (FIDH), die eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, mich als Menschenrechtsverteidigerin zu verteidigen, trotz der fabrizierten ‘Verdächtigungen’ und Lügen, die von Apartheid-Israel gegen mich verbreitet wurden.

“BDS ist eine Idee und eine effektive, moralisch konsequente, antirassistische Strategie des friedlichen Widerstands und der Solidarität. Sie können uns nicht brechen, weil sie eine Idee nicht zerschlagen oder unsere Strategie konterkarieren können, trotz all der finanziellen, nachrichtendienstlichen, politischen, diplomatischen und propagandistischen Ressourcen, die sie in ihren Repressionskrieg gegen BDS investiert haben.

“Lasst uns unsere BDS-Kampagnen intensivieren, um diesem System der Apartheid und Unterdrückung ein Ende zu setzen und alle 4.700 palästinensischen Gefangenen zu befreien. Mit unseren globalen Netzwerken gegenseitiger Solidarität mit Bewegungen für indigene, rassische, soziale, Geschlechter- und Klimagerechtigkeit können und werden wir Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit für unser Volk und für alle unterdrückten Gemeinschaften erreichen.

In seiner Erklärung, in der die sofortige und bedingungslose Freilassung von Nawajaa gefordert wurde, entlarvte amnesty international die mit Israel koordinierten Versuche im Westen, den Aktivismus der BDS zu unterdrücken. Darin hieß es:

“Das Eintreten für Boykott, Entrechtung und Sanktionen ist eine Form der gewaltlosen Fürsprache und der freien Meinungsäußerung, die geschützt werden muss. Boykottbefürwortern sollte es erlaubt sein, ihre Ansichten frei zu äußern und ihre Kampagnen ohne Schikanierung, Androhung von Strafverfolgung oder Kriminalisierung oder andere Maßnahmen, die das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzen, voranzutreiben.

Die Verhaftung von Mahmoud Nawajaa erfolgte zu einer Zeit, in der die palästinensische Zivilgesellschaft wirksame internationale Maßnahmen der Rechenschaftspflicht fordert, einschließlich rechtmäßiger und gezielter Sanktionen, um Israels geplante De-jure-Annexion zu verhindern und sein Apartheidregime und die andauernde De-facto-Annexion zu stoppen.

Als Teil der internationalen Kampagne für #FreeMahmoud organisierte das palästinensische BDS-Nationalkomitee, die größte Koalition der palästinensischen Zivilgesellschaft, am vergangenen Dienstag zwei Protestkundgebungen in Ramallah und Gaza vor den diplomatischen Vertretungen Deutschlands, dem derzeitigen EU-Ratspräsidenten. Mehr als 150 Vertreter palästinensischer Massenbewegungen, Gewerkschaften, politischer Parteien und BDS-Aktivisten schlossen sich den Kundgebungen an und forderten, dass die EU konkreten Druck auf Israel ausübt, damit Nawajaa freigelassen und die palästinensischen Rechte nach dem Völkerrecht respektiert werden.

Vielen herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, seine Freilassung zu erreichen!