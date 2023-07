Weaponised antisemitism crushed the political left. Now it’s the cultural left’s turn Having dispatched Corbyn, the smear industry is targeting icons like Ken Loach and Roger Waters over their support for Palestinian rights and opposition to Nato’s war machine

Cover: Bild Anadolu Agency

Der bewaffnete Antisemitismus hat die politische Linke vernichtet. Jetzt ist die kulturelle Linke an der Reihe

Von Jonathan Cook

4. Juli 2023

Nachdem sie Corbyn aus dem Weg geräumt hat, nimmt die Verleumdungsindustrie nun Ikonen wie Ken Loach und Roger Waters ins Visier, weil sie sich für die Rechte der Palästinenser und gegen die Kriegsmaschinerie der Nato einsetzen

Was bedeutet es, im modernen Großbritannien antisemitisch zu sein? Die Antwort scheint immer verwirrender zu werden.

Wir haben den scheinbar absurden Punkt erreicht, dass ein politischer Führer, der für seinen Antirassismus berühmt ist, ein Rockstar, dessen berühmteste Arbeit sich auf die Gefahren von Rassismus und Faschismus konzentriert, und ein renommierter Filmemacher, der sich für sozial fortschrittliche Anliegen einsetzt, nun alle als Antisemiten bezeichnet werden.

Eine weitere Ironie besteht darin, dass diejenigen, die hinter diesen Anschuldigungen stehen, den Antirassismus offenbar selbst nicht als Priorität betrachtet haben – zumindest nicht, bis er sich als wirksames Mittel zur Bekämpfung ihrer politischen Gegner erwies.

Und doch wird die Liste derer, die angeblich als Antisemiten entlarvt werden – oft nur durch Assoziation – immer länger und umfasst immer unwahrscheinlichere Ziele.

Dies gilt insbesondere für die Labour-Partei, in der selbst die vage Verbindung zu einer der drei oben genannten linken Ikonen – Jeremy Corbyn, Roger Waters und Ken Loach – ein Grund für Disziplinarmaßnahmen sein kann.

Einer der erfolgreichsten Politiker der Labour-Partei, Jamie Driscoll, Bürgermeister von North of Tyne, wurde im vergangenen Monat von der Wiederwahl ausgeschlossen, nachdem er auf einem Podium mit Loach über den Platz des Nordens in den Filmen des Regisseurs gesprochen hatte.

Es ist kein Zufall, dass Driscoll als “der mächtigste Corbynista Großbritanniens” bezeichnet wird – also als Unterstützer von Corbyns linker Politik. Der Tiefpunkt dieses Prozesses könnte auf dem Glastonbury-Festival erreicht worden sein.

Im Jahr 2017 wurde Corbyn, der damalige Labour-Chef, als Hauptredner vorgestellt, als er eine neue, inspirierende Vision für Großbritannien darlegte. Sechs Jahre später sagten die Organisatoren die Vorführung des Films “Oh Jeremy Corbyn: The Big Lie” ab, der die anhaltende Kampagne zur Verleumdung Corbyns als Antisemiten und zur Auslöschung seiner linken Agenda beleuchtet.

Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem pro-israelische Interessengruppen eine Kampagne gestartet hatten, um den Film als antisemitisch zu verleumden. Das Festival entschied, dass die Vorführung des Films zu einer “Spaltung” führen würde.

Was ist hier also los?

Um zu verstehen, wie es zu diesem düsteren Moment kommen konnte, in dem scheinbar alles und jeder als antisemitisch bezeichnet werden kann, muss man sich mit der sich ständig wandelnden Bedeutung des Begriffs auseinandersetzen – und mit den politischen Zwecken, für die diese Verwirrung genutzt wird.



Eine große Ironie

Vor einigen Jahrzehnten wäre die Antwort auf die Frage, was Antisemitismus ausmacht, noch eindeutig gewesen. Es handelte sich um Vorurteile, Hass oder Gewalt gegenüber einer bestimmten ethnischen Gruppe. Es war eine Form des Rassismus, die sich gegen Juden richtete, weil sie Juden waren.

Der Antisemitismus hatte verschiedene Erscheinungsformen: von unverfrorener, absichtlicher Feindseligkeit bis hin zu informellen, unreflektierten Vorurteilen. Auch die Ernsthaftigkeit des Antisemitismus variierte: von Neonazi-Aufmärschen auf der Straße bis hin zu der Annahme, dass Juden mehr an Geld interessiert sind als andere Menschen.

Doch diese Gewissheit schwand allmählich. Vor etwa 20 Jahren begann der Antisemitismus, nicht nur die Feindseligkeit gegenüber einer ethnischen Gruppe, den Juden, zu umfassen, sondern auch die Ablehnung einer politischen Bewegung, des Zionismus.

Das war eine große Ironie.

Der Zionismus ist eine von Juden und Nichtjuden vertretene Ideologie, die entweder exklusive oder überlegene territoriale und politische Rechte für überwiegend jüdische Einwanderer in einer Region des Nahen Ostens fordert, die von einer einheimischen Bevölkerung, den Palästinensern, bewohnt wird.

Die wichtigste Prämisse des Zionismus ist, auch wenn dies selten ausdrücklich gesagt wird, dass Nicht-Juden von Natur aus für Antisemitismus anfällig sind. Der zionistischen Ideologie zufolge müssen Juden daher getrennt leben, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, selbst wenn dies um den Preis der Unterdrückung nicht-jüdischer Gruppen geschieht.



Der Nachkomme des Zionismus ist der selbsternannte “jüdische Staat” Israel, der 1948 mit großzügiger Unterstützung der damaligen imperialen Mächte, insbesondere Großbritanniens, gegründet wurde.

Die Gründung Israels als jüdischer Staat erforderte die ethnische Säuberung von etwa 750.000 Palästinensern aus ihrer Heimat. Die wenigen, die es schafften, im neuen Staat zu bleiben, wurden in Reservate getrieben oder eingesperrt, ähnlich wie es bei den amerikanischen Ureinwohnern der Fall war.

Rassenhierarchien

All dies sollte nicht überraschen. Der Zionismus entstand vor mehr als einem Jahrhundert in einem kolonialistischen Europa, das sehr stark von Vorstellungen über Rassenhierarchien durchdrungen war.

So wie die europäischen Nationen die Juden als minderwertig und als Bedrohung der Rassenreinheit ansahen, betrachteten die Zionisten die Palästinenser und Araber als minderwertig und als Gefahr für ihre eigene Rassenreinheit.

Einfach ausgedrückt: Die Gründer Israels wollten diese Ideen spiegeln und so anwenden, dass sie den Juden zugute kommen.

So wie die europäischen Nationen die Juden als minderwertig und als Bedrohung für die rassische Reinheit ansahen, betrachteten die Zionisten Palästinenser und Araber als minderwertig und als Gefahr für ihre eigene rassische Reinheit.

Erst wenn man den inhärenten und systematischen Rassismus des Zionismus versteht, wird klar, warum Israel sich nicht nur unwillig, sondern unfähig gezeigt hat, mit den Palästinensern Frieden zu schließen. Dies wiederum trägt dazu bei, die jüngste Entwicklung der Bedeutung des Antisemitismus zu erklären.

Nachdem Israel die Osloer Friedensgespräche im Jahr 2000 platzen ließ, um die Gründung eines Staates für die Palästinenser auf einem Teil ihres ehemaligen Heimatlandes zu verhindern, begannen die Palästinenser einen Aufstand, die Intifada, die Israel brutal niederschlug.

Israels Niederschlagung des Kampfes der Palästinenser um Selbstbestimmung fiel mit dem Aufkommen neuer, digitaler Medien zusammen, die es viel schwieriger machten, die Grausamkeit der israelischen Unterdrückung zu verbergen als zuvor.

Zum ersten Mal wurde die westliche Öffentlichkeit mit dem Gedanken konfrontiert, dass Israel und die ihm zugrunde liegende Ideologie, der Zionismus, problematischer sein könnten, als ihnen eingeredet worden war.

Die romantischen Illusionen über Israel als einfachen Zufluchtsort für Juden begannen sich aufzulösen.

Dies kulminierte in den letzten Jahren in einer Reihe von Berichten führender Menschenrechtsgruppen, in denen Israel als Apartheidstaat bezeichnet wurde. Israels Befürworter, ob Juden oder Nichtjuden, haben sich jedoch schwer getan, die hässlichen, anachronistischen Vorstellungen von Rasse, Apartheid und Kolonialismus anzuerkennen, die einem Projekt zugrunde liegen, das sie seit ihrer Kindheit zu unterstützen gelernt haben.

Stattdessen zogen sie es vor, die Bedeutung von Antisemitismus zu erweitern, um Israels Missbrauch der Palästinenser zu entschuldigen.

Parallel zur Niederschlagung des palästinensischen Aufstands durch Israel haben seine Apologeten die Unterscheidung zwischen Judenfeindschaft und Opposition gegen Israel und den Zionismus immer mehr verwischt.

Sie begannen eine Kampagne zur Neudefinition des Antisemitismus, um Israel als eine Art “Kollektivjude” zu behandeln.

In dieser neuen, perversen Denkweise war jeder, der sich der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel widersetzte, ebenso antisemitisch wie jemand, der auf der Straße antijüdische Parolen rief.

Der Gegnerschaft zu Israel wurde das Recht abgesprochen, sich als Beweis für Antirassismus oder die Unterstützung der Rechte der Palästinenser zu präsentieren.



Koloniale Einmischung

Diese Entwicklung gipfelte darin, dass eine wachsende Zahl von Regierungen und offiziellen Stellen eine völlig neue und außergewöhnliche Definition von Antisemitismus annahm, die der Ablehnung Israels Vorrang vor dem Hass auf Juden einräumte.

Sieben der 11 von der International Holocaust Remembrance Alliance genannten Beispiele für Antisemitismus beziehen sich auf Israel. Am problematischsten ist die Behauptung, es sei antisemitisch zu behaupten, Israel sei “ein rassistisches Unterfangen”.

Diese Ansicht ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des antirassistischen und sozialistischen Denkens und diente 16 Jahre lang als Grundlage für eine Resolution der Vereinten Nationen.

Es überrascht vielleicht nicht, dass Israel hinter den Kulissen eine Schlüsselrolle bei der Formulierung der IHRA-Definition spielte.

Ohne zwei Schlüsselfaktoren hätte die neue Definition vielleicht wenig Anklang gefunden.

Zum einen waren es nicht nur Zionisten, die ein Interesse daran hatten, Israel vor einer Überprüfung oder ernsthafter Kritik zu schützen. Für den Westen war Israel der Dreh- und Angelpunkt für die Ausdehnung seiner militärischen Macht in den ölreichen Nahen Osten.

Die Vorteile, die der Westen aus dieser Machtprojektion zog – die fortgesetzte koloniale Einmischung in der Region – konnten ebenfalls verschleiert werden, indem die Aufmerksamkeit auf Israel und weg von der führenden Hand des Westens gelenkt wurde.

Besser noch, die Gegenreaktion gegen Israels Rolle bei der Entflammung des Nahen Ostens konnte im Keim erstickt werden, indem man jeden Kritiker als antisemitisch abstempelte. Das war die perfekte Tarnung für den Westen und das ideale Mittel, um ihn zum Schweigen zu bringen, verpackt in einer einzigen Verleumdung.

Der zweite Faktor war Corbyns explosionsartiges Auftreten auf der politischen Bühne im Jahr 2015 und sein knappes Scheitern zwei Jahre später bei den Parlamentswahlen, als er den größten Stimmenzuwachs für Labour seit 1945 erzielte. Ihm fehlten nur 2.000 Stimmen zum Sieg.

Der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn spricht vor dem Rathaus von Islington während der Kundgebung zur Unterstützung der Lehrerstreiks

Corbyns unerwarteter Erfolg – allen Widrigkeiten zum Trotz – unterstrich deutlich die dringenden, gemeinsamen Interessen des britischen Establishments und der zionistischen Bewegung.

Eine Corbyn-Regierung würde die Privilegien einer herrschenden Elite beschneiden; sie würde die koloniale Kriegsmaschinerie des Westens, die Nato, bedrohen; und sie würde versuchen, die militärische und diplomatische Unterstützung Großbritanniens für Israel, den wichtigsten Verbündeten des Westens im Nahen Osten, zu beenden.

Corbyns unerwarteter Erfolg hat die dringenden, gemeinsamen Interessen des britischen Establishments und der zionistischen Bewegung deutlich unterstrichen

Nach der Wahl 2017 scheute das politische Establishment – die Regierung, die Medien, der rechte Flügel der Labour-Partei und Pro-Israel-Gruppen – keine Mühe, um ständig zu suggerieren, dass Corbyn und die Hunderttausende neuer linker Labour-Parteimitglieder, die er angezogen hat, antisemitisch seien.

Unter dem zunehmenden Druck der Medien wurde der Partei im Herbst 2018 die IHRA-Definition aufgezwungen und damit eine Falle geschaffen, in die die Linke jedes Mal tappen musste, wenn sie eine grundsätzliche Haltung zu Israel und den Menschenrechten einnahm.

Sogar der Hauptautor der IHRA-Definition, Kenneth Stern, warnte davor, dass sie als “Waffe” eingesetzt werde, um Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen.

Die Antisemitismus-Kampagne hat Corbyns Kampagne Energie und Schwung für die Parlamentswahlen 2019 geraubt. Der einst inspirierende linke Parteivorsitzende wurde in eine permanente Haltung der Defensive und des Ausweichens gezwungen.



Säuberung der Mitglieder

Corbyn wurde 2020 von seinem Nachfolger Keir Starmer von den Bänken der Labour-Partei verdrängt, der mit dem Versprechen gewählt worden war, für Einheit zu sorgen.

Er tat das Gegenteil.

Er führte einen Krieg gegen den linken Flügel der Partei. Corbyns wenige Verbündete im Schattenkabinett wurden vertrieben. Dann begann Starmers Team eine unerbittliche, öffentlichkeitswirksame Säuberung der Corbyn-unterstützenden Parteimitglieder, einschließlich antizionistischer jüdischer Mitglieder, mit der Behauptung, sie seien antisemitisch.

Driscoll wurde nicht dafür bestraft, dass er etwas Antisemitisches gesagt oder getan hatte – auch nicht nach der neuen, erweiterten IHRA-Definition -, sondern dafür, dass er eine Plattform nutzte, um über die Filme des Regisseurs Ken Loach zu diskutieren

Debatten über die Säuberungen wurden in lokalen Wahlkreisen mit der Begründung verboten, dass sie “jüdische Mitglieder” – womit in Wirklichkeit die Apologeten Israels gemeint sind – verunsichern könnten.

Dieser Prozess erreichte eine neue Stufe des Surrealismus, als im letzten Monat die populäre Figur Jamie Driscoll, der erste Bürgermeister von North of Tyne, davon abgehalten wurde, sich auf einer sozialistischen Plattform zur Wiederwahl zu stellen.

Driscoll hatte Starmers Beamte in Verlegenheit gebracht, indem er bewies, dass die Führung der Gesellschaft zum Wohle aller ein Stimmengewinner sein kann. Er musste kastriert werden. Die Frage war nur, wie dies erreicht werden konnte, ohne deutlich zu machen, dass Starmer in Wirklichkeit einen Krieg nicht gegen den Antisemitismus, sondern gegen die Linke führte.

Also wurde eine Reihe von tendenziösen Assoziationen mit Antisemitismus hergestellt, um die Entscheidung zu rechtfertigen.

Jamie Driscoll, Bürgermeister von North of Tyne, nimmt an einer Pressekonferenz auf der Konferenz “Convention of the North” in Manchester am 25. Januar 2023 teil (Reuters)

Driscoll wurde nicht dafür bestraft, dass er etwas Antisemitisches gesagt oder getan hat – auch nicht nach der neuen, erweiterten IHRA-Definition -, sondern dafür, dass er auf einer Plattform über die Filme des Regisseurs Ken Loach diskutiert hat. Loach war übrigens nicht wegen Antisemitismus aus der Partei ausgeschlossen worden.

Loachs Ausschluss im Jahr 2021 war damit begründet worden, dass er Starmers Funktionäre beschuldigt hatte, eine Hexenjagd gegen die Linken in der Partei zu veranstalten. Loachs Behandlung bewies damit genau die Anschuldigung, für die er ausgeschlossen wurde.

Doch um den schwachen Vorwand für die Angriffe auf Driscoll zu untermauern, der selbst in der offiziellen Version nichts mit Antisemitismus zu tun hatte, ignorierten die Medienorganisationen die angegebenen Gründe für Loachs Ausschluss. Sie betonten stattdessen phantasievolle Behauptungen, der Regisseur sei bei der Leugnung des Holocaust erwischt worden.

Driscoll wurde nicht nur von einer erneuten Kandidatur als Bürgermeister ausgeschlossen, sondern Berichten zufolge kann jede Erwähnung seines Namens zu disziplinarischen Maßnahmen führen. Er ist, in einem erschreckenden Satz aus George Orwells dystopischem Roman Nineteen Eighty-Four, zu einer “Unperson” geworden.

Gleichzeitig hat Starmer dafür gesorgt, dass die Partei wieder in die Arme des Establishments läuft. Er hat sich ostentativ dem Patriotismus und der Flagge verschrieben.

Er fordert die Unterstützung der Nato im Gleichschritt. Die Labour-Politik ist wieder einmal dem Großkapital hörig und gegen Streiks der Arbeitnehmer. Und seit dem Tod der Königin versucht Starmer, sich so tief wie möglich vor dem neuen König zu verbeugen, ohne umzufallen.

Sein ganzer Ansatz scheint darauf ausgerichtet zu sein, eine Atmosphäre der Verzweiflung in der Linken zu fördern. Am Wochenende wurde bekannt, dass die Starmer-Polizei bei einer dem Parteiestablishment nahestehenden Person, dem ehemaligen Redenschreiber von Gordon Brown, Neal Lawson, angeklopft hatte, ein Zeichen dafür, wie schnell sich die Säuberungen ausweiten.

Kultureller Dissens

Das alles ist nicht überraschend. Die Labour-Partei unter Corbyn war der einzige Widerstand gegen die vollständige Übernahme der britischen Politik durch die neoliberale, räuberisch-kapitalistische Orthodoxie. Sein Sozialismus-lite war ein allzu offensichtlicher Irrweg.

Jetzt, unter Starmer, ist diese politische Bedrohung weggefegt worden.

Gleichzeitig hat die britische Regierung gestern Abend dafür gestimmt, allen öffentlichen Einrichtungen, einschließlich der Kommunalverwaltungen, zu verbieten, einen Boykott eines Landes wegen dessen Menschenrechtsverletzungen zu billigen: Israel.

Die Gesetzgebung wird Israel effektiv vor Boykotten schützen, selbst von Produkten aus jüdischen Siedlungen, die illegal im Westjordanland und in Ostjerusalem gebaut wurden, um Palästinenser aus ihrer historischen Heimat zu vertreiben.

Nach der Zerschlagung des politischen Dissenses über Israel sind nur noch kleine Inseln des kulturellen Dissenses übrig geblieben, die am deutlichsten von einer Handvoll alternder Giganten der Kunstszene repräsentiert werden

Michael Gove, der Minister für das Gemeinwesen, argumentierte in der Unterhausdebatte, dass solche praktischen Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern “dem Zusammenhalt der Gemeinschaft schaden und dem Antisemitismus in Großbritannien Vorschub leisten” würden.

Die Regierung scheint zu glauben, dass nur die Empfindlichkeiten der extremeren zionistischen Elemente innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Großbritanniens geschützt werden müssen, nicht aber die der britischen Palästinenser, der britischen Araber oder der Briten, die sich für das Völkerrecht interessieren.

Starmers Partei, die die ablehnende Haltung der Regierung gegenüber einem Boykott Israels teilt, brachte die Labour-Abgeordneten dazu, sich bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Stimme zu enthalten, so dass dieser verabschiedet werden konnte. Es blieb einer Handvoll Tory-Abgeordneter überlassen, die Tatsache hervorzuheben, dass der Gesetzentwurf die Zweistaatenlösung untergräbt, zu der die Regierung und die Labour-Partei Lippenbekenntnisse ablegen.

Alicia Kearns, Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, sagte, dass der Gesetzesentwurf “Israel im Wesentlichen außergewöhnliche Straffreiheit gewährt”.

Lisa Nandy, die für die Labour-Partei sprach, bezeichnete den Boykott Israels als “Problem”, das “angegangen” werden müsse, und forderte stattdessen Änderungen an der Gesetzgebung, um die drakonischen Befugnisse des Gesetzes zur Verhängung von Geldstrafen gegen öffentliche Einrichtungen abzuschwächen.

Starmers Labour-Partei erleichterte die Verabschiedung des Gesetzes, obwohl Israel gestern den größten Angriff auf das Westjordanland seit 20 Jahren startete. Bei dem ersten Angriff auf Dschenin wurden mindestens 10 Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt, während Tausende aus ihrer Stadt flohen.

Am Dienstag erklärten die Vereinten Nationen, sie seien “alarmiert” über das Ausmaß des israelischen Angriffs auf Dschenin.

Die Weltgesundheitsorganisation berichtete unterdessen, dass die israelische Armee Ersthelfer daran hindere, die Verwundeten zu erreichen und zu behandeln.

Nach der Zerschlagung aller politischen Meinungsverschiedenheiten über Israel sind nur noch kleine Inseln kultureller Meinungsverschiedenheiten übrig geblieben, die am deutlichsten von einer Handvoll alternder Giganten der Kunstszene repräsentiert werden.

Figuren wie Loach und Roger Waters sind Überbleibsel aus einer anderen Zeit, einer Zeit, in der Sozialist zu sein nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt wurde.

Loach war Starmer ein Dorn im Auge, weil er aus den Reihen der Labour-Partei Wellen schlug.

Aber das Ausmaß von Starmers Ehrgeiz, auch die kulturelle Linke Großbritanniens auszuhöhlen, wurde letzten Monat deutlich, als er an die jüdische Organisation Board of Deputies schrieb und Waters – völlig grundlos – beschuldigte, “zutiefst beunruhigenden Antisemitismus” zu verbreiten.

Die letzten Brände

In einem weiteren Zeichen seiner autoritären Instinkte forderte Starmer ein Verbot der Konzerte des Musikers.

Beweise für Waters’ angeblichen Antisemitismus gibt es ebenso wenig wie die frühere Behauptung, Judenhass sei unter Corbyn zu einem “Krebsgeschwür” geworden. Und es sind dieselben Establishment-Gruppen, die Waters diffamieren, die auch Corbyn verleumdet haben: die Regierung, die Konzernmedien, Starmers Flügel der Labour Party und die Israel-Lobby.

Waters wurde weithin dafür angeprangert, dass er sich bei seinen Auftritten kurzzeitig in eine Uniform im Nazi-Stil gekleidet hat, wie er es seit 40 Jahren tut, um die Anziehungskraft und die Gefahren faschistischer Führer zu persiflieren.

Niemand interessierte sich für die politischen Botschaften seiner Shows, bis es notwendig wurde, den Antisemitismus als Waffe gegen die kulturelle Linke einzusetzen, nachdem die politische Linke bereits ausgeschaltet war.

Wie Corbyn ist auch Waters eine ausgesprochene und prominente Unterstützerin der Rechte der Palästinenser. Wie Corbyn ist Waters eine lautstarke und unmodische Kriegsgegnerin und kritisiert unter anderem die Bemühungen der Nato, die Ukraine als Schlachtfeld zu nutzen, um Russland zu “schwächen”, anstatt Gespräche zu führen.

Wie Corbyn ist Waters eine Kritikerin der kapitalistischen Exzesse und eine Befürworterin einer gerechteren, gütigeren Gesellschaft, wie sie aus dem Gedächtnis der meisten Menschen verschwunden ist.

Und wie Corbyn und ganz anders als unsere derzeitige Sorte von charismafreien, technokratischen Politikern kann Waters große Menschenmengen anziehen und sie mit einer politischen Botschaft inspirieren.

Im gegenwärtigen, verdrehten politischen Klima Großbritanniens läuft jeder, der ein Gewissen hat, jeder, der Mitgefühl zeigt, jeder, der ein Gespür für Ungerechtigkeit hat – und jeder, der in der Lage ist, die Heuchelei unserer derzeitigen Politiker zu begreifen – Gefahr, als Antisemit verleumdet zu werden.

Diese Kampagne ist noch lange nicht abgeschlossen. Sie wird weitergehen, bis auch die letzten Feuer des politischen Dissenses erloschen sind. Übersetzt mit Deepl.com

