 Der Countdown für die vierten vorgezogenen Wahlen in Israel beginnt Von Dr. Adnan Abu Amer

Bild: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und seine Frau Sara (R) gaben ihre Stimmen bei den israelischen Parlamentswahlen in Jerusalem am 9. April 2019 ab [Haim Zach/GPO/Handout/Anadolu Agency].

Israel is witnessing urgent developments following the approval to dissolve the Knesset, as well as the start of preparations for the fourth round of early elections within two years, in an unprecedented event in Israel’s history.