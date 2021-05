Der Direktor der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge in Gaza entschuldigte sich am Dienstag für Äußerungen gegenüber Channel 12 Von Amira Hass

Bild: Bild:Matthias Schmale, UNRWA’s Gaza director, gestures as he inspects the damage at UNRWA’S headquarters, in the aftermath of Israeli air attacks, in Gaza City [Mohammed Shana/Reuters]

Der Direktor der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge in Gaza entschuldigte sich am Dienstag für Äußerungen gegenüber Channel 12

26.05.2021

Der Direktor der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge in Gaza entschuldigte sich am Dienstag für Äußerungen gegenüber Channel 12, in denen er sagte, er habe den Eindruck, dass die Ziele, die Israel während des jüngsten Gaza-Krieges getroffen habe, mit wenigen Ausnahmen keine Zivilisten gewesen seien. Die Hamas und palästinensische Menschenrechtsgruppen kritisierten seine Äußerungen vor seiner Entschuldigung heftig.

Matthias Schmale, Direktor der UNRWA-Operationen im Gazastreifen, wurde von Arad Nir in der Sendung “Weltordnung” auf Kanal 12 interviewt. Auf Nirs Bitte, auf die Behauptungen israelischer Sprecher zu antworten, die Bombardierungen seien präzise gewesen, sagte Schmale: “Ich bin kein Militärexperte. Das möchte ich nicht bestreiten. Ich habe auch den Eindruck, dass die Art und Weise, wie die israelische Armee in den letzten 11 Tagen zugeschlagen hat, sehr ausgefeilt ist. Das ist nicht mein Thema. Also ja, sie haben, mit einigen Ausnahmen, keine zivilen Ziele getroffen. Aber die Bösartigkeit und Grausamkeit der Schläge war stark zu spüren.” In dem Interview wies Schmale auch darauf hin, dass mehr als 60 Kinder getötet wurden, 19 davon waren Schüler in UNRWA-Schulen, und sagte, dass der Umgang mit dem emotionalen Trauma, das durch die Angriffe verursacht wurde, schwieriger sei als der Wiederaufbau der zerstörten Gebäude.

Am Dienstag verurteilte die Hamas die Äußerungen von Schmale und zeigte sich schockiert darüber, dass er “sich selbst zu einem militärischen Kommentator oder Sprecher der israelischen Armee ernannt hat, der den Schaden gegen Zivilisten und ihre Häuser entschuldigt und das Ausmaß des Schadens herunterspielt und die Fähigkeiten der Besatzungsarmee und die Präzision ihrer Angriffe lobt”. In ihrer Erklärung forderte die Hamas, dass Schmale sich entschuldigt und dass die Vereinten Nationen handeln, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und Schritte “gegen [die Person] zu unternehmen, die diesen schweren Fehler begangen hat.”

Eine gemeinsame Erklärung des Netzwerks palästinensischer Nichtregierungsorganisationen und einer Gruppe von Menschenrechtsorganisationen verweist auf die Zahl der palästinensischen Familien, deren Mitglieder fast alle bei israelischen Angriffen getötet wurden, darunter neun Mitglieder der Familie Hatab im Flüchtlingslager Shati. In der Erklärung heißt es, Schmale habe indirekt die Präzision und Raffinesse der israelischen Armee gelobt, die “Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk begeht.”

In einer E-Mail an UNRWA-Mitarbeiter in Gaza schrieb Schmale, dass seine Äußerungen im israelischen Fernsehen “diejenigen beleidigt und verletzt haben, deren Familienmitglieder und Freunde während des gerade zu Ende gegangenen Krieges getötet und verletzt wurden.” Schmale drückte sein Bedauern über den Schmerz aus, den er ihnen zugefügt hat und schrieb: “Militärische Präzision und Raffinesse sind niemals eine Rechtfertigung für einen Krieg. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für das Töten von Zivilisten…Viele Menschen wurden durch direkte Schläge oder Kollateralschäden von Schlägen getötet oder schwer verletzt. An einem Ort, der so dicht besiedelt ist wie Gaza, hat jeder Schlag enorme schädliche Auswirkungen auf Menschen und Gebäude.”

“Der Terror aus der Luft, den wir gerade erlebt haben, kommt einer Form der kollektiven Bestrafung der Zivilbevölkerung gleich. Das darf nie wieder passieren”, schrieb Schmale und merkte an, dass er diese Punkte bereits in anderen Interviews und Tweets geäußert hatte.

Schon vor dem Interview auf Kanal 12 gab es Spannungen zwischen der Hamas und Schmale, weil er nicht sofort angeordnet hatte, dass die Schulen der UNRWA für Familien geöffnet werden, deren Häuser zerstört wurden oder die vor den Bombardierungen geflohen waren und Schutz suchten. Zehntausende von Menschen, die geflohen waren, öffneten die Schulen selbst und suchten dort Schutz, und erst drei Tage vor dem Waffenstillstand begann das Hilfswerk, sich logistisch zu organisieren, um ihren Aufenthalt zu koordinieren. In den vorangegangenen Kriegen öffnete die UNRWA die Schulen schon in den ersten Tagen der Kämpfe als Schutzräume.

In dem Interview mit Channel 12 bezeichnete Schmale die Hamas als autokratisches Regime. Auf die Frage, welche Rolle die Hamas beim Wiederaufbau der Ruinen spielen würde, sagte er: “Man kann an einem Ort wie Gaza nicht arbeiten, ohne sich mit den lokalen Behörden abzustimmen. Das gilt auch für jedes andere autokratische Regime dieser Art.”

Schmale ist seit Oktober 2017 auf seinem Posten. Davor arbeitete er bei der UNRWA im Libanon. Die UNRWA bietet vor allem Bildungs- und Gesundheitsdienste für rund 5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge, von denen etwa 1,4 Millionen im Gazastreifen leben. Derzeit arbeitet es zusammen mit anderen UN-Organisationen an der Vorbereitung eines Appells an die internationale Gemeinschaft, um den im jüngsten Krieg in Gaza Verletzten zu helfen und das Zerstörte wieder aufzubauen. Übersetzt mit Deepl.com