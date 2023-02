The Crap on the Wall This a brief combat report from the battlefield here and abroad in the aftermath of the release last Wednesday of my story about Joe Biden’s decision to blow up the Nord Stream pipelines. First, many thanks for your interest in what the pipeline story was all about: a very dangerous Presidential decision.

Der Dreck an der Wand

von Seymour Hersh



15. Februar 2023

Die Ostsee nach der Explosion der Nord Stream-Pipelines im September. / DÄNISCHES VERTEIDIGUNGSKOMMANDO

Dies ist ein kurzer Kampfbericht vom Schlachtfeld hier und im Ausland nach der Veröffentlichung meiner Geschichte über Joe Bidens Entscheidung, die Nord Stream-Pipelines zu sprengen.

Zunächst vielen Dank für Ihr Interesse an der Geschichte über die Pipelines: eine sehr gefährliche Entscheidung des Präsidenten. Sie sind aufmerksame Leser.

Ich bin ein alter Hase im Veröffentlichen von Bombengeschichten, die auf den Enthüllungen von Quellen beruhen, die ich nicht nennen will und kann. Es gibt ein Muster für die Reaktion der Mainstream-Medien. Es geht zurück auf meine bahnbrechende Geschichte: die Enthüllung des Massakers von My Lai. Diese Geschichte wurde 1969 in fünf Teilen über fünf Wochen hinweg von der Untergrundmediengruppe Dispatch News veröffentlicht. Ich hatte versucht, die beiden wichtigsten Zeitschriften in Amerika, Life und Look, zur Veröffentlichung der Geschichte zu bewegen, ohne Erfolg. Die Redakteure beider Publikationen hatten mich zuvor eingeladen, als freier Mitarbeiter für sie zu schreiben, aber sie wollten nichts mit einer Geschichte über ein von amerikanischen Soldaten verübtes Massaker zu tun haben.

Es war eine beängstigende Zeit für mich, in der mein Glaube an den Beruf, den ich gewählt hatte, in Frage gestellt wurde. Ich durfte einen Großteil der ursprünglichen Anklageschrift der Armee lesen und von Hand abschreiben, in der ein trauriger Second Lieutenant namens William L. Calley Jr. des vorsätzlichen Mordes an 109 “orientalischen” Menschen beschuldigt wurde. Ich hatte auch Calley, den einzigen Verdächtigen der Armee, ausfindig gemacht und ihn auf einem Stützpunkt in Georgia befragt – er war untergetaucht – und seine Behauptung erhalten, er habe nur getan, was ihm befohlen worden sei. In Anbetracht all dessen war ich mehr als nur ein wenig verunsichert – um nicht zu sagen erschrocken – über das Versäumnis leitender Redakteure prominenter Zeitschriften, sich auf eine Geschichte zu stürzen, die internationale Aufmerksamkeit erregen würde, vor allem, wenn diese Redakteure erklärten, dass sie den Krieg bedauerten und sein Ende wünschten. Übersetzt mit Deepl.com

