https://www.unz.com/mhudson/the-looming-war-against-china/?utm_source=email&utm_campaign=daily

Cover Collage: Shutterstock



Ökonomische Logik wurde durch nationale Sicherheitsinteressen ersetzt



Der drohende Krieg gegen China

Von Michael Hudson



22. Juli 2023

Der NATO-Gipfel im Juli in Vilnius wirkte wie eine Beerdigung, als hätte man gerade ein Familienmitglied verloren – die Ukraine. Um das Scheitern der NATO bei der Vertreibung Russlands aus der Ukraine und der Annäherung der NATO an die russische Grenze vergessen zu machen, versuchten die Mitglieder, ihre Stimmung wieder zu heben, indem sie Unterstützung für den nächsten großen Kampf mobilisierten – gegen China, das nun als ihr strategischer Endfeind gilt. Um sich auf diesen Showdown vorzubereiten, kündigte die NATO an, ihre militärische Präsenz bis zum Pazifik auszudehnen.

Der Plan ist, Chinas militärische Verbündete und Handelspartner, vor allem Russland, zu zerlegen, beginnend mit dem Kampf in der Ukraine. Präsident Biden hat gesagt, dass dieser Krieg von globaler Tragweite sein und viele Jahrzehnte dauern wird, während er sich ausweitet, um China letztendlich zu isolieren und zu zerschlagen.

Die von den USA verhängten Sanktionen gegen den Handel mit Russland sind eine Generalprobe für die Verhängung ähnlicher Sanktionen gegen China. Aber nur die NATO-Verbündeten haben sich diesem Kampf angeschlossen. Und anstatt Russlands Wirtschaft zu ruinieren und den Rubel in Schutt und Asche zu legen“, wie Präsident Biden vorausgesagt hatte, haben die NATO-Sanktionen das Land unabhängiger gemacht und seine Zahlungsbilanz und internationalen Währungsreserven und damit den Rubelkurs erhöht.

Zu allem Überfluss haben sich die NATO-Staaten trotz des Scheiterns der Handels- und Finanzsanktionen gegen Russland – und in der Tat trotz des Scheiterns der NATO in Afghanistan und Libyen – dazu verpflichtet, dieselbe Taktik auch gegen China anzuwenden. Die Weltwirtschaft soll zwischen den USA/NATO/Five Eyes auf der einen Seite und dem Rest der Welt – der globalen Mehrheit – auf der anderen Seite aufgeteilt werden. EU-Kommissar Joseph Borrell bezeichnet dies als eine Spaltung zwischen dem US-amerikanischen/europäischen Garten (der Goldenen Milliarde) und dem Dschungel, der ihn zu verschlingen droht, wie eine Invasion des gepflegten Rasens durch eine invasive Art.

Aus wirtschaftlicher Sicht war das Verhalten der NATO seit ihrer militärischen Aufrüstung zum Angriff auf die russischsprachigen Oststaaten der Ukraine im Februar 2022 ein drastischer Misserfolg. Der Plan der USA war es, Russland ausbluten zu lassen und es wirtschaftlich so verarmen zu lassen, dass seine Bevölkerung revoltieren, Wladimir Putin aus dem Amt werfen und einen prowestlichen neoliberalen Führer einsetzen würde, der Russland von seinem Bündnis mit China abbringen würde – und dann mit Amerikas großem Plan fortzufahren, Europa zu mobilisieren, um Sanktionen gegen China zu verhängen.

Was es so schwierig macht, die Entwicklung der NATO, Europas und der Vereinigten Staaten zu beurteilen, ist die Tatsache, dass die traditionelle Annahme, dass Nationen und Klassen in ihrem wirtschaftlichen Eigeninteresse handeln, nicht hilfreich ist. Die traditionelle Logik der geopolitischen Analyse geht davon aus, dass Geschäfts- und Finanzinteressen die Politik fast aller Staaten steuern. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Regierenden ein einigermaßen realistisches Verständnis der wirtschaftlichen und politischen Dynamik haben, die hier am Werk ist. Die Vorhersage der Zukunft ist daher in der Regel eine Übung, um diese Dynamik zu beschreiben.

Der Westen der USA/NATO hat diesen globalen Bruch angeführt, wird aber der große Verlierer sein. Die NATO-Mitglieder haben bereits erlebt, wie die Ukraine ihre in fünf Jahrzehnten angesammelten Bestände an Gewehren und Kugeln, Artillerie und Munition, Panzern, Hubschraubern und anderen Waffen abbaute. Doch Europas Verlust ist zu Amerikas Verkaufschance geworden, die einen riesigen neuen Markt für Amerikas militärisch-industriellen Komplex schafft, um Europa wieder zu beliefern. Um Unterstützung zu gewinnen, haben die Vereinigten Staaten eine neue Denkweise über internationalen Handel und Investitionen gefördert. Der Schwerpunkt hat sich auf die „nationale Sicherheit“ verlagert, d. h. auf die Sicherung einer unipolaren Ordnung, in deren Mittelpunkt die Vereinigten Staaten stehen.

Die Welt teilt sich in zwei Blöcke: eine postindustrielle USA/NATO gegen die globale Mehrheit

Die US-Diplomaten waren zunehmend besorgt, als Deutschland und andere europäische Länder auf importiertes russisches Gas, Öl und Düngemittel als Grundlage für ihre Stahl-, Glas- und andere Industrien angewiesen waren. Noch mehr Sorgen bereitete ihnen, dass China zur „Werkstatt der Welt“ geworden war, während die US-Wirtschaft de-industrialisiert wurde. Die Befürchtung war, dass das Wachstum Chinas und der benachbarten eurasischen Länder, die von der Erweiterung des Gürtels und der Straße profitieren, diesen Teil der Welt zum Hauptwachstumsgebiet und damit zu einem Magneten für europäische Investitionen zu machen drohte. Die logische Aussicht war, dass die Politik den wirtschaftlichen Interessen folgen würde, und zwar auf Kosten der Fähigkeit Amerikas, eine unipolare Weltwirtschaft aufrechtzuerhalten, in der der Dollar das Finanzzentrum ist und der Handel dem protektionistischen Unilateralismus der USA unterliegt.

Indem sie sich Amerikas Kreuzzug zur Zerstörung der russischen Wirtschaft und zur Förderung eines Regimewechsels angeschlossen haben, haben Deutschland und andere europäische Länder durch ihre Weigerung, mit Russland Handel zu treiben, die grundlegende Energiebasis ihrer Industrie zerstört. Die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline hat die deutsche und andere europäische Volkswirtschaften in eine Depression mit weit verbreiteten Insolvenzen und Arbeitslosigkeit gestürzt. Anstelle von russischem Gas müssen die NATO-Länder nun bis zu sechsmal so hohe Preise für amerikanisches Flüssigerdgas (LNG) zahlen und neue Hafenanlagen bauen, um dieses Gas physisch zu importieren.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die in den letzten siebzig Jahren durch die Einmischung der USA in die Wahlen gefördert und finanziert wurden, haben das getan, was Boris Jelzin in den 1990er Jahren in Russland getan hat: Sie haben zugestimmt, Europas industrielle Volkswirtschaften zu opfern und die profitable Handels- und Investitionsverflechtung mit Russland und China zu beenden.

Der nächste Schritt besteht darin, dass Europa und die Vereinigten Staaten den Handel und die Investitionen mit China einstellen, obwohl diese NATO-Länder von der Blüte dieses Handels profitiert haben, da sie für eine breite Palette von Konsumgütern und industriellen Vorleistungen darauf angewiesen sind. Diesem florierenden Handel soll nun ein Ende gesetzt werden. Die Staats- und Regierungschefs der NATO haben verkündet, dass die Einfuhr von russischem Gas und anderen Rohstoffen (einschließlich Helium und vieler Metalle) die „Gefahr“ birgt, abhängig zu werden – als ob Russland oder China ein wirtschaftliches oder politisches Interesse daran haben könnten, diesen Handel abzubrechen, nur um Europa zu schaden und ihm das anzutun, was die Vereinigten Staaten getan haben, um es zur Unterwerfung zu zwingen.

Aber Unterwerfung unter was? Die Antwort lautet: Unterwerfung unter die Logik des beiderseitigen Vorteils, indem man die amerikanische Wirtschaft hinter sich lässt!

Indem sie versucht haben, andere Länder daran zu hindern, dieser Logik zu folgen, hat die amerikanische und europäische NATO-Diplomatie genau das bewirkt, was die US-Suprematisten am meisten befürchtet haben. Anstatt die russische Wirtschaft zu verkrüppeln, um eine politische Krise und vielleicht den Zusammenbruch Russlands selbst herbeizuführen, um es von China zu isolieren, haben die US/NATO-Sanktionen Russland dazu veranlasst, seinen Handel von den NATO-Ländern weg neu auszurichten und seine Wirtschaft und Diplomatie enger mit China und anderen BRICS-Mitgliedern zu verknüpfen.

Ironischerweise zwingt die US/NATO-Politik Russland, China und ihre BRICS-Verbündeten dazu, ihren eigenen Weg zu gehen, angefangen mit einem vereinten Eurasien. Dieser neue Kern aus China, Russland und Eurasien mit dem globalen Süden schafft eine für beide Seiten vorteilhafte multipolare Handels- und Investitionssphäre.

Im Gegensatz dazu ist die europäische Industrie am Boden zerstört. Ihre Volkswirtschaften sind durch und durch von den Vereinigten Staaten abhängig geworden – zu einem viel höheren Preis als bei ihren früheren Handelspartnern. Die europäischen Exporteure haben den russischen Markt verloren und folgen nun den Forderungen der USA, den chinesischen Markt aufzugeben und sogar abzulehnen. Zu gegebener Zeit werden auch die Märkte der BRICS-Mitglieder, die sich um Länder des Nahen Ostens, Afrikas und Lateinamerikas erweitern, abgelehnt werden.

Anstatt Russland und China zu isolieren und sie von der wirtschaftlichen Kontrolle der USA abhängig zu machen, hat die unipolare US-Diplomatie sich selbst und ihre NATO-Satelliten vom Rest der Welt isoliert – der globalen Mehrheit, die wächst, während die NATO-Volkswirtschaften auf ihrem Weg zur Deindustrialisierung vorpreschen. Bemerkenswert ist, dass die NATO zwar vor dem „Risiko“ des Handels mit Russland und China warnt, aber den Verlust ihrer industriellen Lebensfähigkeit und wirtschaftlichen Souveränität an die Vereinigten Staaten nicht als Risiko ansieht.

Das ist nicht das, was die „ökonomische Interpretation der Geschichte“ voraussagen würde. Von Regierungen wird erwartet, dass sie die führenden Geschäftsinteressen ihrer Wirtschaft unterstützen. Damit sind wir wieder bei der Frage angelangt, ob wirtschaftliche Faktoren die Form des Welthandels, der Investitionen und der Diplomatie bestimmen werden. Ist es wirklich möglich, eine Reihe von postökonomischen NATO-Volkswirtschaften zu schaffen, deren Mitglieder den sich rasch entvölkernden und deindustrialisierenden baltischen Staaten und der postsowjetischen Ukraine ähneln werden?

Das wäre in der Tat eine seltsame Art von „nationaler Sicherheit“. In wirtschaftlicher Hinsicht scheint die Strategie der USA und Europas, sich vom Rest der Welt zu isolieren, ein so massiver und weitreichender Fehler zu sein, dass ihre Auswirkungen einem Weltkrieg gleichkommen.

Die heutigen Kämpfe gegen Russland an der ukrainischen Front können als Eröffnungsfeldzug des Dritten Weltkriegs betrachtet werden. In vielerlei Hinsicht ist er ein Auswuchs des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen, als die Vereinigten Staaten internationale wirtschaftliche und politische Organisationen gründeten, um in ihrem eigenen nationalen Interesse zu handeln. Der Internationale Währungsfonds setzt die finanzielle Kontrolle der USA durch und trägt zur Dollarisierung der Weltwirtschaft bei. Die Weltbank leiht Regierungen Dollar für den Aufbau von Exportinfrastrukturen, um US/NATO-Investoren zu subventionieren, die die Kontrolle über Öl, Bergbau und natürliche Ressourcen haben, und um die Abhängigkeit des Handels von US-Agrarexporten zu fördern, während sie gleichzeitig die Plantagenlandwirtschaft anstelle der heimischen Nahrungsmittelproduktion unterstützt. Die Vereinigten Staaten bestehen auf einem Vetorecht in allen internationalen Organisationen, denen sie beitreten, einschließlich der Vereinten Nationen und ihrer Organisationen.

Die Gründung der NATO wird oft missverstanden. Vordergründig stellte sie sich als ein Militärbündnis dar, das sich ursprünglich gegen den Gedanken wehren sollte, dass die Sowjetunion einen Grund haben könnte, Westeuropa zu erobern. Die wichtigste Rolle der NATO bestand jedoch darin, die „nationale Sicherheit“ als Vorwand zu nutzen, um die europäische Innen- und Außenpolitik außer Kraft zu setzen und sie der Kontrolle der USA zu unterwerfen. Die Abhängigkeit von der NATO wurde in die Verfassung der Europäischen Union aufgenommen. Ihr Ziel war es, sicherzustellen, dass die europäischen Parteiführer den Anweisungen der USA folgten und eine linke oder antiamerikanische Politik, eine arbeitnehmerfreundliche Politik und Regierungen ablehnten, die stark genug waren, um eine Kontrolle durch eine Finanzoligarchie mit US-Kunden zu verhindern.

Das Wirtschaftsprogramm der NATO bestand in der Befolgung der neoliberalen Finanzialisierung, der Privatisierung, der Deregulierung der Regierungen und der Auferlegung von Sparmaßnahmen für die Arbeitnehmer. Die EU-Vorschriften verbieten es den Regierungen, ein Haushaltsdefizit von mehr als 3 % des BIP zu haben. Das blockiert keynesianische Maßnahmen zur Ankurbelung des Aufschwungs. Heute zwingen höhere Rüstungskosten und staatliche Subventionierung der Energiepreise die europäischen Regierungen dazu, die Sozialausgaben zu kürzen. Die Bankenpolitik, die Handelspolitik und die innerstaatliche Gesetzgebung folgen demselben neoliberalen Modell der USA, das die amerikanische Wirtschaft deindustrialisiert und mit Schulden an den Finanzsektor belastet hat, in dessen Händen sich heute der größte Teil des Reichtums und der Einkommen konzentriert.

Verzicht auf wirtschaftliches Eigeninteresse zugunsten der Abhängigkeit von den USA im Bereich der „nationalen Sicherheit“

In der Welt nach Vilnius werden Handel und internationale Beziehungen nicht mehr als wirtschaftliche Angelegenheiten, sondern als „nationale Sicherheit“ behandelt. Jede Form des Handels birgt das „Risiko“, abgeschnitten und destabilisiert zu werden. Das Ziel ist nicht, Handels- und Investitionsgewinne zu erzielen, sondern selbständig und unabhängig zu werden. Für den Westen bedeutet dies, dass er China, Russland und die BRICS-Staaten isoliert, um sich ganz auf die Vereinigten Staaten verlassen zu können. Für die Vereinigten Staaten bedeutet ihre eigene Sicherheit also, andere Länder von sich abhängig zu machen, damit die US-Diplomaten nicht die Kontrolle über ihre militärische und politische Diplomatie verlieren.

Die Behandlung von Handel und Investitionen mit anderen Ländern als den Vereinigten Staaten als „Risiko“ ist ipso facto eine Projektion der Art und Weise, wie die US-Diplomatie Sanktionen gegen Länder verhängt hat, die sich der US-Vorherrschaft, der Privatisierung und der Unterordnung ihrer Volkswirtschaften unter die US-Übernahme widersetzen. Die Befürchtung, dass der Handel mit Russland und China zu politischer Abhängigkeit führen wird, ist ein Hirngespinst. Das Ziel der entstehenden eurasischen, BRICS- und Global-South-Allianz ist es, vom Außenhandel zum gegenseitigen Vorteil zu profitieren, mit Regierungen, die stark genug sind, um Geld und Banken als öffentliche Versorgungseinrichtungen zu behandeln, zusammen mit den grundlegenden Monopolen, die für die Gewährleistung normaler Menschenrechte, einschließlich Gesundheitsversorgung und Bildung, erforderlich sind, und Monopole wie Verkehr und Kommunikation in öffentlicher Hand zu halten, um die Lebens- und Geschäftskosten niedrig zu halten, anstatt Monopolpreise zu verlangen.

Anti-China-Hass kommt insbesondere von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin. Die NATO wird gewarnt, den Handel mit China zu „entriskieren“. Die „Risiken“ bestehen darin, dass (1) China wichtige Exporte abschneiden kann, so wie die USA den europäischen Zugang zu russischen Ölexporten abgeschnitten haben, und (2) die Exporte möglicherweise zur Unterstützung von Chinas Militärmacht verwendet werden könnten. Nahezu jeder wirtschaftliche Export KÖNNTE militärisch genutzt werden, sogar Lebensmittel zur Versorgung einer chinesischen Armee.

Die Reise von Finanzministerin Janet Yellen nach China machte ebenfalls deutlich, dass jeder Handel ein militärisches Potenzial hat und somit ein Element der nationalen Sicherheit darstellt. Jeder Handel hat ein militärisches Potenzial, selbst der Verkauf von Lebensmitteln an China könnte zur Versorgung von Soldaten genutzt werden.

Die USA/NATO fordern, dass Deutschland und andere europäische Länder einen Eisernen Vorhang gegen den Handel mit China, Russland und deren Verbündeten errichten sollen, um den Handel zu „entschärfen“. Doch nur die USA haben Handelssanktionen gegen andere Länder verhängt, nicht aber China und andere Länder des Globalen Südens. Das eigentliche Risiko besteht nicht darin, dass China Handelssanktionen verhängt, um die europäische Wirtschaft zu stören, sondern dass die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Länder verhängen, die den von den USA unterstützten Handelsboykott brechen.

Bei dieser Sichtweise „Handel ist Risiko“ wird der Außenhandel nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern unter dem Aspekt der „nationalen Sicherheit“ betrachtet. In der Praxis bedeutet „nationale Sicherheit“, sich dem Versuch der USA anzuschließen, ihre unipolare Kontrolle über die gesamte Weltwirtschaft aufrechtzuerhalten. Es wird kein Risiko für die Neuausrichtung des europäischen Gas- und Energiehandels auf US-Unternehmen gesehen. Das Risiko besteht angeblich im Handel mit Ländern, die von US-Diplomaten als „Autokratien“ bezeichnet werden, d. h. mit Ländern, in denen die Regierung aktiv in die Infrastruktur investiert und regulierend eingreift, anstatt einen Neoliberalismus nach amerikanischem Vorbild zu betreiben.

Die Welt spaltet sich in zwei Blöcke – mit ganz unterschiedlichen Wirtschaftsphilosophien

Nur die Vereinigten Staaten haben Handelssanktionen gegen andere Länder verhängt. Und nur die Vereinigten Staaten haben internationale Freihandelsregeln als Bedrohung der nationalen Sicherheit für die wirtschaftliche und militärische Kontrolle der USA abgelehnt. Auf den ersten Blick könnte der daraus resultierende globale Bruch zwischen den USA/NATO auf der einen Seite und dem expandierenden BRICS-Bündnis aus Russland, China, dem Iran und dem globalen Süden als ein Konflikt zwischen Kapitalismus und Sozialismus (d. h. Staatssozialismus in einer gemischten Wirtschaft mit öffentlicher Regulierung im Interesse der Arbeitnehmer) erscheinen.

Aber dieser Gegensatz zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist bei näherer Betrachtung nicht hilfreich. Das Problem liegt darin, was das Wort „Kapitalismus“ in der heutigen Welt bedeutet. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert ging man davon aus, dass sich der industrielle Kapitalismus in Richtung Sozialismus entwickeln würde. Die USA und andere Industrieländer begrüßten es und drängten sogar darauf, dass ihre Regierungen ein immer breiteres Spektrum grundlegender Dienstleistungen auf öffentliche Kosten subventionierten, anstatt die Arbeitgeber zu verpflichten, die Kosten für die Einstellung von Arbeitskräften zu tragen, die für Grundbedürfnisse wie Gesundheitsversorgung und Bildung aufkommen mussten. Monopolpreise wurden vermieden, indem natürliche Monopole wie Eisenbahnen und andere Transportmittel, Telefonsysteme und andere Kommunikationsmittel, Parks und andere Dienstleistungen als öffentliche Versorgungseinrichtungen beibehalten wurden. Die Tatsache, dass der Staat und nicht die Unternehmen und ihre Beschäftigten für diese Dienstleistungen aufkommen, erhöhte die globale Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Industrie in den daraus resultierenden gemischten Volkswirtschaften.

China hat diesen grundlegenden Ansatz des industriellen Kapitalismus verfolgt, mit einer sozialistischen Politik, um seine Arbeitskräfte zu fördern, und nicht nur den Reichtum der industriellen Kapitalisten – ganz zu schweigen von Bankern und abwesenden Grundbesitzern und Monopolisten. Vor allem aber hat sie das Bankwesen industrialisiert, indem sie Kredite zur Finanzierung konkreter Investitionen in Produktionsmittel geschaffen hat und nicht die Art von räuberischen und unproduktiven Krediten, die für den heutigen Finanzkapitalismus charakteristisch sind.

Die gemischtwirtschaftliche Politik des Industriekapitalismus entspricht jedoch nicht der Art und Weise, wie sich der Kapitalismus im Westen seit dem Ersten Weltkrieg entwickelt hat. In Ablehnung der klassischen politischen Ökonomie und ihres Bestrebens, die Märkte von den aus dem Feudalismus stammenden Klassen zu befreien, die die Renten an sich reißen – eine Klasse von Erbpächtern, eine Finanzbankenklasse und Monopolisten – hat sich der Rentiersektor gewehrt, um seine Privatisierung von Bodenrenten, Zinsen und Monopolgewinnen wieder durchzusetzen. Er versuchte, die progressive Besteuerung rückgängig zu machen und sogar Finanzvermögen, Grundbesitzer und Monopolisten steuerlich zu begünstigen. Der Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor (FIRE) ist im heutigen Finanzkapitalismus zum dominierenden Interessenvertreter und Wirtschaftsplaner geworden. Aus diesem Grund werden Volkswirtschaften oft als neofeudal (oder euphemistisch als neoliberal) bezeichnet.

Im Laufe der Geschichte hat die Dynamik der Finanzialisierung zu einer Polarisierung von Reichtum und Einkommen zwischen Gläubigern und Schuldnern und damit zu Oligarchien geführt. Da die zinstragenden Schulden exponentiell wachsen, muss immer mehr Einkommen von Arbeit und Wirtschaft für den Schuldendienst aufgewendet werden. Diese Finanzdynamik lässt den Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen schrumpfen, und die Wirtschaft leidet unter der sich verschärfenden Austerität.

Das Ergebnis ist eine De-Industrialisierung, da sich die Volkswirtschaften zwischen Gläubigern und Schuldnern polarisieren. Am bekanntesten ist dies in Großbritannien im Gefolge von Margaret Thatcher und der neuen [Anti-]Labour-Partei von Tony Blair und Gordon Brown, die mit ihrem „sanften“ Deregulierungsansatz gegen Finanzmanipulationen und offenen Betrug vorgingen.

In den Vereinigten Staaten kam es im Gefolge von Ronald Reagans Steuersenkungen für die Wohlhabenden, der regierungsfeindlichen Deregulierung und Bill Clintons Übernahme der Wall Street durch den „Dritten Weg“ zu einer ebenso verheerenden Verlagerung von Vermögen und Einkommen in den Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor (FIRE). Der „Dritte Weg“ war weder Industriekapitalismus noch Sozialismus, sondern ein Finanzkapitalismus, der seine Gewinne durch die Ausbeutung und Verschuldung von Industrie und Arbeit erzielte. Die neue Ideologie der Demokratischen Partei, das Finanzwesen zu deregulieren, fand ihren Höhepunkt im massiven Zusammenbruch der Banken im Jahr 2008 und in Barack Obamas Schutz für die Kreditgeber von Ramschhypotheken und der Zwangsvollstreckung ihrer finanziellen Opfer im großen Stil. Die Wirtschaftsplanung und -politik wurde von den Regierungen auf die Wall Street und andere Finanzzentren verlagert, die die Kontrolle über die Regierung, die Zentralbank und die Aufsichtsbehörden übernommen hatten.

US-amerikanische und britische Diplomaten versuchen, diese räuberische, finanz- und industriefeindliche Wirtschaftsphilosophie dem Rest der Welt nahezubringen. Diese ideologische Verkündigung wird jedoch durch den offensichtlichen Kontrast zwischen den gescheiterten und deindustrialisierten Volkswirtschaften der USA und Großbritanniens im Vergleich zu Chinas bemerkenswertem Wirtschaftswachstum im Industriesozialismus gefährdet.

Dieser Kontrast zwischen Chinas wirtschaftlichem Erfolg und dem „Garten“ des NATO-Westens, der von Schulden und Austerität geprägt ist, ist der Kern der heutigen Kampagne des Westens gegen die „Dschungel“-Länder, die nach politischer Unabhängigkeit von der US-Diplomatie streben, um ihren Lebensstandard zu verbessern. Dieser ideologische und inhärent politische globale Krieg ist das heutige Gegenstück zu den Religionskriegen, die die europäischen Länder viele Jahrhunderte lang zerrissen haben.

Wir sind Zeugen eines scheinbar unaufhaltsamen Niedergangs des Westens. Den US-Diplomaten ist es gelungen, ihre wirtschaftliche, politische und militärische Kontrollherrschaft über ihre europäischen NATO-Verbündeten zu festigen. Ihr müheloser Erfolg bei diesem Ziel hat sie zu der Vorstellung verleitet, dass sie irgendwie den Rest der Welt erobern können, obwohl sie ihre Volkswirtschaften de-industrialisiert und so hoch verschuldet haben, dass es keine vorhersehbare Möglichkeit gibt, wie sie ihre offiziellen Schulden gegenüber dem Ausland begleichen können oder überhaupt viel zu bieten haben.

Der traditionelle Imperialismus der militärischen Eroberung und der finanziellen Eroberung ist beendet

Es gibt eine Reihe von Taktiken, mit denen eine Führungsnation ein Imperium errichten kann. Der älteste Weg ist die militärische Eroberung. Aber man kann ein Land nicht ohne eine Armee besetzen und übernehmen, und die USA haben keine Armee, die groß genug ist. Mit dem Vietnamkrieg wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Also müssen sie sich auf ausländische Armeen wie Al-Qaida, ISIS und in jüngster Zeit die Ukraine und Polen verlassen, genauso wie sie sich auf ausländische Industrieprodukte verlassen. Ihre Waffen sind erschöpft und sie können keine einheimische Armee mobilisieren, um irgendein Land zu besetzen. Die USA haben nur eine Waffe: Raketen und Bomben können zerstören, aber sie können ein Land nicht besetzen und übernehmen.

Der zweite Weg zur Schaffung imperialer Macht war die wirtschaftliche Macht, um andere Länder von den US-Exporten abhängig zu machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Rest der Welt am Boden zerstört und wurde gezwungen, die diplomatischen Manöver der USA zu akzeptieren, um ihrer Wirtschaft ein Monopol auf die Grundversorgung zu verschaffen. Die Landwirtschaft wurde zu einer wichtigen Waffe, um Abhängigkeit vom Ausland zu schaffen. Die Weltbank unterstützte keine Länder, die ihre eigenen Nahrungsmittel anbauten, sondern drängte auf den Anbau von Exportpflanzen auf Plantagen und bekämpfte die Landreform. Und was den Öl- und Energiehandel betrifft, so kontrollierten US-Unternehmen und ihre NATO-Verbündeten in Großbritannien und Holland (British Petroleum und Shell) den weltweiten Ölhandel. Die Kontrolle des weltweiten Ölhandels war ein zentrales Ziel der US-Handelsdiplomatie.

Diese Strategie hat dazu beigetragen, dass die USA die Kontrolle über Deutschland und andere NATO-Länder erlangt haben, indem sie die Nord-Stream-Pipeline gesprengt und Westeuropa vom Zugang zu russischem Gas, Öl, Dünger und auch Getreide abgeschnitten haben. Europa ist nun in eine industrielle Depression und wirtschaftliche Austerität eingetreten, da seine Stahlindustrie und andere führende Sektoren aufgefordert werden, zusammen mit europäischen Fachkräften in die Vereinigten Staaten auszuwandern.

Heute sind die elektronische Technologie und die Computerchips ein Schwerpunkt bei der Schaffung einer weltweiten wirtschaftlichen Abhängigkeit von der US-Technologie. Die Vereinigten Staaten streben danach, das „geistige Eigentum“ zu monopolisieren und durch die Erhebung hoher Preise für hochtechnologische Computerchips, Kommunikation und Waffenproduktion wirtschaftliche Gewinne zu erzielen.

Aber die Vereinigten Staaten haben sich deindustrialisiert und sich mit ihren Produkten von asiatischen und anderen Ländern abhängig gemacht, anstatt sie von den USA abhängig zu machen. Diese Handelsabhängigkeit ist es, die die US-Diplomaten „unsicher“ fühlen lässt, weil sie befürchten, dass andere Länder versuchen könnten, dieselbe Zwangsdiplomatie im Bereich Handel und Finanzen anzuwenden, die die Vereinigten Staaten seit 1944/45 ausüben.

Den Vereinigten Staaten bleibt nur noch eine einzige Taktik, um andere Länder zu kontrollieren: Handelssanktionen, die von ihnen und ihren NATO-Satelliten verhängt werden, um Volkswirtschaften zu stören, die die unipolare wirtschaftliche, politische und militärische Vorherrschaft der USA nicht akzeptieren. Die USA haben die Niederlande überredet, hochentwickelte Chipherstellungsmaschinen für China zu blockieren, und andere Länder, alles zu blockieren, was zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas beitragen könnte. Ein neuer amerikanischer Industrieprotektionismus wird mit Gründen der nationalen Sicherheit begründet.

Wenn Chinas Handelspolitik die der US-Diplomatie widerspiegeln würde, würde es die Belieferung der NATO-Länder mit Mineralien und Metallen einstellen, die für die Herstellung von Computerchips und verbündeten Vorprodukten benötigt werden, die Amerikas Wirtschaft zur Ausübung seiner globalen Diplomatie benötigt.

Die USA sind so hoch verschuldet, ihre Immobilienpreise sind so hoch und ihre medizinische Versorgung ist so extrem hoch (18 % des BIP), dass sie nicht wettbewerbsfähig sind. Eine Reindustrialisierung ist nicht möglich, ohne radikale Schritte zum Schuldenabbau, zur Entprivatisierung des Gesundheits- und Bildungswesens, zur Auflösung von Monopolen und zur Wiederherstellung einer progressiven Besteuerung zu unternehmen. Die Interessen der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche (FIRE-Sektor) sind zu mächtig, um diese Reformen zuzulassen.

Das macht die US-Wirtschaft zu einer gescheiterten Wirtschaft und Amerika zu einem gescheiterten Staat.

Nach dem Zweiten Weltkrieg häuften die Vereinigten Staaten bis 1950 75 % des weltweiten Währungsgoldes an. Dies ermöglichte es ihnen, der Welt die Dollarisierung aufzuzwingen. Doch heute weiß niemand, ob das US-Finanzministerium und die New Yorker Federal Reserve überhaupt noch Gold besitzen, das nicht an private Käufer und Spekulanten verpfändet wurde. Die Sorge ist, dass sie die Goldreserven der europäischen Zentralbanken verkauft hat. Deutschland hat darum gebeten, dass seine Goldreserven aus New York zurückgeflogen werden, aber die Vereinigten Staaten sagten, dass es nicht verfügbar sei, und Deutschland war zu schüchtern, seine Sorgen und Beschwerden öffentlich zu machen.

Amerikas finanzielle Zwickmühle wird noch schlimmer, wenn man sich vorstellt, wie es seine Auslandsschulden gegenüber Ländern, die ihre Dollars abziehen wollen, jemals begleichen kann. Die Vereinigten Staaten können nur ihre eigene Währung drucken. Sie sind nicht bereit, ihre inländischen Vermögenswerte zu veräußern, wie sie es von anderen Schuldnerländern verlangen?

Was können andere Länder anstelle von Gold akzeptieren? Eine Form von Vermögenswerten, die als Sicherheiten genommen werden können, sind US-Investitionen in Europa und anderen Ländern. Doch wenn ausländische Regierungen dies versuchen, könnten die US-Behörden zurückschlagen und ihre Investitionen in den Vereinigten Staaten beschlagnahmen. Es käme zu einer gegenseitigen Beschlagnahmung.

Die Vereinigten Staaten versuchen, die elektronische Technologie zu monopolisieren. Das Problem ist, dass dafür Rohstoffe benötigt werden, deren Produktion derzeit von China dominiert wird, vor allem Seltene Erden (die im Überfluss vorhanden sind, deren Raffinierung aber umweltschädlich ist), Gallium, Nickel (China dominiert die Raffinierung) und russisches Helium und andere Gase, die für die Gravur von Computerchips verwendet werden. China hat kürzlich angekündigt, dass es am 1. August damit beginnen wird, diese wichtigen Exporte zu beschränken. China ist in der Tat in der Lage, die Versorgung des Westens mit lebenswichtigen Materialien und Technologien zu unterbrechen, um sich vor den Sanktionen des Westens gegen China aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ zu schützen. Das ist die selbsterfüllende Prophezeiung, die die Warnungen der USA vor einem Handelsstreit hervorgerufen haben.

Wenn die US-Diplomatie ihre NATO-Verbündeten unter Druck setzt, Chinas Huawei-Technologie zu boykottieren, wird Europa mit einer weniger effizienten, teureren Alternative dastehen – deren Folgen dazu beitragen, es von China, den BRICS und dem, was zur weltweiten Mehrheit geworden ist, zu trennen, und zwar in einem viel breiteren Rahmen, als er 1954 von Sukarno geschaffen wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Hudson, geboren 1939, lehrt Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri in Kansas City; daneben ist er Finanzanalyst und Berater an der Wall Street. Er gehört zu den Finanz- und Ökonomieexperten der Occupy-Bewegung und arbeitet eng mit David Graeber zusammen

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …