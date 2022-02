Was für Aussichten

Bild: B-29 Superfortress strategic bombers on the Boeing assembly line in Wichita, Kansas, 1944. Photograph Source: United States Army Air Forces – Public Domain

“Amerikas wahre Gegner sind seine europäischen und anderen Verbündeten: Das Ziel der USA ist es, sie vom Handel mit China und Russland abzuhalten”. …

…Wenn Europa in einen Krieg Russlands gegen die EU-Mächte verwickelt wird und die USA mit Material und Waffen “von hinten” führen, wer wird davon profitieren? …

… Die Völker Ost- und Westeurasiens sind diejenigen, die in diesem Szenario am meisten leiden werden. Und sie sind diejenigen, die dem Wahnsinn Einhalt gebieten können, indem sie friedlich mit Russland und China zusammenleben, anstatt als Kanonenfutter für die USA zu dienen. …

WWII Redux: Der Endpunkt der US-Politik, von der Ukraine bis Taiwan

von John V. Walsh

23. Februar 2022

Die bedrohten Völker Ostasiens und Europas können die Bestrebungen der USA zur Wiederherstellung ihrer globalen Vorherrschaft stoppen.

“Dies wird kein Krieg zwischen der Ukraine und Russland sein. Dies wird ein europäischer Krieg sein, ein vollwertiger Krieg.” So äußerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky nur wenige Tage, nachdem er den USA vorgeworfen hatte, die Kriegstrommeln zu schlagen.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie Zelenskys Worte bei den aufmerksamen Europäern angekommen sein müssen. Seine Warnung beschwor sicherlich Bilder des Zweiten Weltkriegs herauf, in dem Millionen von Europäern und Russen ums Leben kamen.

Zelenskys Worte erinnerten an die Worte des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte am anderen Ende der Welt, am östlichen Rand der großen eurasischen Landmasse: “Wenn Elefanten kämpfen, wird das Gras platt getrampelt”. Wir können sicher sein, dass Duterte wie Zelensky den Zweiten Weltkrieg im Sinn hatte, der auch in Ostasien zig Millionen Menschenleben gefordert hat.

Die Vereinigten Staaten schüren die Spannungen sowohl in Europa als auch in Ostasien, wobei die Ukraine und Taiwan die aktuellen Brennpunkte vor den Toren Russlands und Chinas sind, die die Zielländer sind. Lassen Sie uns das gleich zu Beginn klarstellen. Wie wir sehen werden, besteht der Endpunkt dieses Prozesses nicht darin, dass die USA eine Schlacht gegen Russland oder China führen, sondern dass sie zusehen, wie China und Russland sich mit ihren Nachbarn streiten – zum Ruin beider Seiten. Die USA sollen “von hinten führen” – und zwar so sicher und ferngesteuert, wie dies möglich ist.

Weder Russland noch China haben die USA angegriffen oder auch nur bedroht, und sie sind auch nicht in der Lage, dies zu tun – es sei denn, man glaubt, dass einer von beiden bereit ist, einen selbstmörderischen Atomkrieg zu beginnen.

Warum sollten die US-Elite und ihre Medien einen ständigen Strom von antichinesischen und antirussischen Beschimpfungen ausstoßen? Warum der ständige Vormarsch der NATO nach Osten seit dem Ende des ersten Kalten Krieges? Das Ziel der USA ist kristallklar – sie betrachten sich selbst als die außergewöhnliche Nation und haben den Anspruch, die Nummer eins auf dem Planeten zu sein und alle anderen in den Schatten zu stellen.

Am deutlichsten kommt dieses Ziel in der bekannten Wolfowitz-Doktrin zum Ausdruck, die kurz nach dem Ende des ersten Kalten Krieges im Jahr 1992 aufgestellt wurde. Darin wurde verkündet, dass das “erste Ziel der USA darin besteht, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern, entweder auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo….”. Es wurde erklärt, dass es keiner regionalen Macht erlaubt werden darf, mit der Macht und den Ressourcen aufzutauchen, “die ausreichen, um eine globale Macht zu schaffen.” Er erklärte freimütig: “Wir müssen den Mechanismus beibehalten, der potenzielle Konkurrenten davon abhält, selbst nach einer größeren regionalen oder globalen Macht zu streben.” (Hervorhebung, jw)

Die Wolfowitz-Doktrin ist nur die jüngste in einer Reihe solcher Proklamationen, die seit 1941, dem Jahr vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, die globale Vorherrschaft als Ziel der US-Außenpolitik verkündet haben. Diese Entwicklung wird in dem Buch von Stephen Wertheim vom Quicny Institute “Tomorrow, The World: The Birth of US Global Supremacy” klar dokumentiert.

Betrachten wir zunächst China und dann Russland, das Hauptziel der USA, als erstes. Chinas Wirtschaft ist laut IWF die Nummer eins in Bezug auf das KKP-BIP und das schon seit November 2014. Sie wächst schneller als die US-Wirtschaft und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung. In gewissem Sinne hat China nach diesem Maßstab bereits gewonnen, denn wirtschaftliche Macht ist die ultimative Grundlage aller Macht.

Aber was ist mit einer militärischen Niederlage Chinas? Können die USA mit ihren derzeit weit überlegenen Streitkräften dies bewerkstelligen? Der Historiker Alfred McCoy beantwortet diese Frage so, wie es die meisten heutzutage tun, mit einem klaren “Nein”:

“Der brisanteste Brennpunkt in Pekings großer Strategie, um Washingtons geopolitischen Griff über Eurasien zu brechen, liegt in den umstrittenen Gewässern zwischen Chinas Küste und dem pazifischen Küstenstreifen, den die Chinesen “die erste Inselkette” nennen.

“Aber Chinas klarer Vorteil in einem Kampf um diese erste pazifische Inselkette ist einfach die Entfernung. … Die Tyrannei der Entfernung bedeutet mit anderen Worten, dass der Verlust dieser ersten Inselkette durch die USA, zusammen mit ihrer axialen Verankerung an der eurasischen Pazifikküste, nur eine Frage der Zeit sein dürfte.”

Die US-Elite ist si

ch dieses Problems gewiss bewusst. Aber haben sie auch eine Lösung?

Außerdem ist das “Problem” für die USA damit noch nicht gelöst. Es gibt andere mächtige Länder wie Japan oder schnell aufstrebende Volkswirtschaften in Ostasien, der mit Abstand dynamischsten Wirtschaftsregion der Welt. Auch sie werden zu gleichwertigen Konkurrenten werden, und im Falle Japans war es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg und in den 1980er Jahren ein Konkurrent.

Wenn wir zum westlichen Rand Eurasiens hinübergehen, sehen wir, dass die USA ein ähnliches “Problem” haben, wenn es um Russland geht. Auch hier sind die USA nicht in der Lage, Russland in einem konventionellen Konflikt zu besiegen, und auch die US-Sanktionen haben es nicht zu Fall bringen können. Wie können die Vereinigten Staaten dieses Hindernis überwinden? Und wie im Falle Ostasiens stehen die USA einem weiteren wirtschaftlichen Konkurrenten gegenüber, nämlich Deutschland, genauer gesagt, der EU, in deren Zentrum Deutschland steht. Wie sollen die USA mit dieser doppelten Bedrohung umgehen?

Ein Anhaltspunkt ist die Reaktion von Joe Biden sowohl auf die Spannungen in Taiwan als auch in der Ukraine. Biden hat wiederholt gesagt, dass er keine US-Kampftruppen in den Kampf gegen Russland wegen der Ukraine oder gegen China wegen Taiwan schicken wird. Aber er wird Material und Waffen und auch “Berater” schicken. Und auch hier haben die USA andere gleichrangige Konkurrenten, insbesondere Deutschland, das Ziel von US-Zöllen geworden ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson bringt es in einem eindringlichen Essay auf den Punkt: “Amerikas wahre Gegner sind seine europäischen und anderen Verbündeten: Das Ziel der USA ist es, sie vom Handel mit China und Russland abzuhalten”.

Solche “Schwierigkeiten für die USA wurden schon einmal gelöst – im Zweiten Weltkrieg. Eine Möglichkeit, den Zweiten Weltkrieg zu betrachten, ist, dass er eine Kombination aus zwei großen regionalen Kriegen war, einem in Ostasien und einem in Europa. In Europa waren die USA nur minimal involviert, da Russland, der Kern der UdSSR, gegen Deutschland kämpfte und dabei große Schäden an Leben und Wirtschaft erlitt. Sowohl Deutschland als auch Russland waren am Ende des Krieges wirtschaftlich am Ende, zwei Länder lagen in Trümmern.

Die USA lieferten Waffen und Material an Russland, waren aber militärisch kaum beteiligt und kamen erst spät ins Spiel. Dasselbe geschah in Ostasien mit Japan in der Rolle Deutschlands und China in der Rolle Russlands. Sowohl Japan als auch China wurden auf die gleiche Weise vernichtet wie Russland und Europa. Dies war keine unbewusste Strategie der Vereinigten Staaten. So erklärte Harry Truman, damals noch Senator, 1941 “Wenn wir sehen, dass Deutschland den Krieg gewinnt, sollten wir Russland helfen; und wenn Russland gewinnt, sollten wir Deutschland helfen und sie auf diese Weise so viele wie möglich töten lassen… “

Am Ende waren die USA die mächtigste Wirtschafts- und Militärmacht der Welt. McCoy buchstabiert es aus:

“Wie alle imperialen Hegemone der Vergangenheit beruhte auch die globale Macht der USA auf der geopolitischen Dominanz über Eurasien, wo heute 70 % der Weltbevölkerung und der Produktivität leben. Nachdem es dem Achsenbündnis aus Deutschland, Italien und Japan nicht gelungen war, diese riesige Landmasse zu erobern, ermöglichte es der Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg Washington, wie es der Historiker John Darwin formulierte, sein “kolossales Imperium … in einem noch nie dagewesenen Ausmaß” aufzubauen und als erste Macht in der Geschichte die strategischen Achsenpunkte “an beiden Enden Eurasiens” zu kontrollieren.

“Als entscheidenden ersten Schritt gründeten die USA 1949 das NATO-Bündnis und errichteten große Militäreinrichtungen in Deutschland und Marinestützpunkte in Italien, um die Kontrolle über die westliche Seite Eurasiens sicherzustellen. Nach der Niederlage Japans diktierte Washington als neuer Herr über den größten Ozean der Welt, den Pazifik, die Bedingungen von vier wichtigen gegenseitigen Verteidigungspakten in der Region mit Japan, Südkorea, den Philippinen und Australien und erwarb so eine große Anzahl von Militärstützpunkten entlang der Pazifikküste, die das östliche Ende Eurasiens sichern sollten. Um die beiden axialen Enden dieser riesigen Landmasse zu einem strategischen Perimeter zu verbinden, umgab Washington den südlichen Rand des Kontinents mit aufeinander folgenden Stahlketten, darunter drei Marineflotten, Hunderte von Kampfflugzeugen und zuletzt eine Reihe von 60 Drohnenbasen, die sich von Sizilien bis zur Pazifikinsel Guam erstrecken.”

Die USA konnten zur dominierenden Macht auf dem Planeten werden, weil alle gleichrangigen Konkurrenten durch die beiden großen regionalen Kriege in Europa und Ostasien, die unter dem Begriff Zweiter Weltkrieg zusammengefasst werden, in Trümmer gelegt wurden.