‚The Escape Artist‘: A gripping tale that avoids the difficult questions Auschwitz escapee Walter Rosenberg denounced Zionist leaders for betraying Jews to the Nazis. Sadly, author Jonathan Freedland’s own Zionism sees him unwilling to explore this

Der Auschwitz-Flüchtling Walter Rosenberg prangerte zionistische Führer an, weil sie Juden an die Nazis verrieten. Leider ist der Autor Jonathan Freedland aufgrund seines eigenen Zionismus nicht gewillt, dies zu untersuchen

Ein Stacheldrahtzaun und ein Wachturm im Konzentrationslager Auschwitz, 12. Januar 2005 (AFP)

Der Entfesselungskünstler“: Eine fesselnde Geschichte, die den schwierigen Fragen ausweicht

Von Richard Sanders

18. Juli 2023

Jonathan Freedlands The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World ist die erstaunliche Geschichte eines erstaunlichen Mannes.

Walter Rosenberg war gerade 14 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, und wurde am 29. Juni 1942 als einer von 60 000 slowakischen Juden, die zwischen März und Oktober desselben Jahres in die Todeslager in Südpolen deportiert wurden, nach Auschwitz gebracht. Er gehörte zu den wenigen Hundert, die überleben sollten.

Rosenberg hatte bereits zwei gescheiterte Versuche unternommen, den Nazis zu entkommen, einen davon über Ungarn. Dass er in Auschwitz überlebte, verdankte er seiner Jugend und Stärke, einem angeborenen Überlebensinstinkt und einer großen Portion Glück.

Entscheidend war auch, dass er von dem unterirdischen Widerstandsnetz adoptiert wurde, das in den oberen Schichten der Häftlinge des Lagers operierte. Nachdem er ein Talent entdeckt hatte, nachdem er eine grausame Schlägerei überstanden hatte, ohne einen Mithäftling zu verraten, wurde Rosenberg versteckt, während er an Typhus litt – normalerweise ein Todesurteil in Auschwitz – und mit Nahrung und Medikamenten versorgt.

Danach wurden ihm vergleichsweise bequeme Arbeiten zugeteilt. Zwischen August 1942 und Juni 1943 arbeitete er auf der Judenrampe, dem Bahnsteig, auf dem Juden aus ganz Europa ankamen.

Seine Aufgabe war es, Gepäck und die Leichen der Toten und Sterbenden aus den Viehwaggons zu holen, während die Neuankömmlinge für die Selektion anstanden, bei der der Daumen eines SS-Arztes die überwiegende Mehrheit sofort den Gaskammern zuwies.

Oft trafen an einem einzigen Tag fünf Transporte ein – jeder mit Tausenden von Juden – und jedes Mal musste die Rampe vollständig von den Spuren der vorherigen Ankünfte gesäubert werden, bevor der nächste Zug einfahren konnte.

Diese Arbeit verschaffte Rosenberg einen einzigartigen Blick auf die Todesmaschinerie der Nazis und verschaffte ihm eine wichtige Erkenntnis.

Auf der Jagd nach Rehen, nicht nach Lämmern

Während seiner 10-monatigen Tätigkeit an der Rampe begegnete er keinem einzigen Neuankömmling, der sich über das Schicksal, das ihn erwartete, im Klaren war.

„Die ganze Erfahrung von Auschwitz hat uns gelehrt, dass das Schlachthaus auf der Grundlage der Unwissenheit der Opfer funktioniert“, sagte Rosenberg später dem französischen Filmemacher Claude Lanzmann, dem Regisseur von Shoah, dem klassischen neunstündigen Dokumentarfilm über den Holocaust. „Diese Unwissenheit zu brechen, bedeutete, die Maschinerie des Schlachthofs zu unterbrechen“.

Buchumschlag Freedland

Er entwickelte eine brennende Überzeugung: Wenn er nur fliehen und der Welt erzählen könnte, was er gesehen hatte, dann würden die Juden Europas nicht so bereitwillig in die Ghettos gehen, sie würden nicht so bereitwillig in die Züge steigen.

Für die große Mehrheit wäre der Widerstand hoffnungslos. Aber einige könnten wenigstens entkommen und überleben. Entscheidend ist, dass das reibungslose Funktionieren der Maschinerie gestört und das Fließband des Todes verlangsamt wird.

Um es mit Rosenbergs Worten zu sagen: Die Nazis würden Rehe jagen, keine Lämmer.

Rosenberg nutzte sein hervorragendes Gedächtnis, um die Details der Transporte im Kopf zu speichern. Jahrzehnte später entdeckte er die verräterische Nummer eines Auschwitz-Überlebenden, die auf den Arm eines Kellners in New York tätowiert war, und verblüffte ihn, indem er ihm genau sagte, wann er angekommen sein musste und woher er gekommen war.

Am 7. April 1944 gelang es ihm und einem anderen jungen slowakischen Juden namens Alfred Wetzler, sich in den Außenbezirken des Lagers zu verstecken. Drei Tage später entkamen sie und wanderten 50 Meilen in die Slowakei, die zwar von einer faschistischen Marionettenregierung regiert wurde, aber nominell noch unabhängig von Deutschland war.

Am 25. April berichteten sie slowakischen jüdischen Führern, die schnell einen detaillierten Bericht verfassten, in Wort und Bild über die Funktionsweise des Vernichtungslagers.

Kahle Fakten

Es ist eine fesselnde Geschichte. Freedland, ein bekannter Kolumnist der britischen Zeitung Guardian, ist ein versierter Autor, der weiß, wie man eine Geschichte erzählt.

Aber dieses Buch weist einige Merkwürdigkeiten auf.

Erstens: Rosenberg hatte bereits vor 60 Jahren zusammen mit dem Journalisten Alan Bestic seine Autobiografie I Escaped from Auschwitz geschrieben. Freedland ist in der Lage, zusätzliche Details zu liefern. Er hat mit beiden Ehefrauen Rosenbergs gesprochen (der geschädigte und traumatisierte Rosenberg war, vielleicht nicht überraschend, ein schlechter Ehemann – zumindest in seiner ersten Ehe).

Er ist auch ein Holocaust-Forscher und kann den Zusammenhang herstellen. Aber über weite Strecken überträgt Freedland einfach Rosenbergs eigenen Bericht in die dritte Person.

Dadurch geht zwangsläufig etwas von der Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit verloren. Und die unverblümte Kraft des Rosenberg/Bestic-Buches wird durch die Übertragung in Freedlands ausgefeiltere Prosa nicht immer verbessert.

Noch wichtiger ist, dass Freedland mit Aspekten von Rosenbergs Geschichte nach seiner Flucht hadert.

Die nackten Tatsachen sind die folgenden.

Rosenberg und Wetzler ging es vor allem darum, das Abschlachten der 825.000 ungarischen Juden zu verhindern, von deren Transport nach Auschwitz sie zum Zeitpunkt ihrer Flucht im April 1944 wussten, dass er bald beginnen würde.

Ende desselben Monats lag eine Kopie ihres Berichts in den Händen von Rezso Kasztner, den Freedland als den „faktischen Führer des ungarischen Judentums“ bezeichnet. Doch Kasztner unternahm nichts.

Stattdessen handelte er einen Pakt mit Adolf Eichmann aus, dem Nazi, der die Deportation der ungarischen Juden beaufsichtigte. Eichmann erlaubte Kasztner, einen Zug mit 1.700 Juden in die Schweiz zu schicken, die Kasztner selbst ausgewählt hatte. Im Gegenzug erhielten die Nazis fast 1,7 Millionen Dollar – und Kasztners Schweigen.

Kasztner sorgte sogar für die Verteilung von Postkarten, die die Neuankömmlinge in Auschwitz wenige Stunden vor ihrer Ermordung unter Zwang geschrieben hatten und auf denen stand, dass sie in neue Häuser „umgesiedelt“ worden waren.

Von Wut zerfressen

Getäuscht und in Unkenntnis des Rosenberg-Wetzler-Berichts wurden 437 402 ungarische Juden innerhalb von 56 Tagen nach Auschwitz deportiert, von denen die große Mehrheit in den Gaskammern umkam. Erst als der Bericht Anfang Juni 1944 durch andere Quellen bekannt wurde, wurde internationaler Druck auf die ungarische Regierung ausgeübt, und die verbliebenen ungarischen Juden erhielten eine vorübergehende Gnadenfrist.

Nach dem Krieg lieferte Kasztner in Nürnberg Leumundszeugnisse für eine Reihe von führenden Nazis.

Freedland schiebt Vrba beiseite, stellt sich vor ihn und informiert den Leser, dass Vrba sich irrt und Kasztners Zionismus ein Zufall war

Es überrascht nicht, dass Rosenberg, der nach 1944 den Namen Rudolf Vrba annahm, den er erhielt, als er verdeckt in der Slowakei lebte, den Rest seines Lebens mit Wut über das Verhalten von Kasztner und anderen ungarischen Judenführern verbrachte.

Freedland unternimmt keinen Versuch, Kasztner zu verteidigen. Das Problem, das er hat, ist, dass Vrba, so wie er jetzt war, Kasztners Verhalten auf die Tatsache zurückführte, dass er ein Zionist war, der – nach Vrbas Ansicht – bereit war, die vielen zu opfern, um eine kleine Gruppe von engagierten Möchtegern-Emigranten nach Palästina zu erhalten.

In seinem eigenen Buch zitiert Vrba eine Rede von Chaim Weizmann, dem Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation, aus dem Jahr 1937. „Die Alten werden vergehen … Sie sind Staub, wirtschaftlicher und moralischer Staub in einer grausamen Welt … Nur ein Zweig wird überleben“, sagte er.

Kasztner, so spekulierte Vrba, glaubte an eine „jüdische Nation, die von Spitzenleuten für Spitzenleute von Spitzenleuten geschaffen wird“, in der Juden wie er selbst entbehrlich seien.

An dieser Stelle stößt Freedland, der selbst Zionist ist, Vrba plötzlich mit dem Ellbogen zur Seite, stellt sich vor ihn und teilt dem Leser mit, dass Vrba sich irrt und Kasztners Zionismus ein Zufall war.

„Die zionistische Bewegung hat, wie jede andere auch, unter dem Nazistiefel sowohl Heilige als auch Sünder hervorgebracht. Die menschlichen Reaktionen auf den Schrecken des Dritten Reiches waren vielfältig und verliefen selten entlang ideologischer Linien“, schreibt er.

Kollaboration

Adolf Eichmann war da anderer Meinung. „Es gab eine große Ähnlichkeit zwischen den Einstellungen in der SS und den Ansichten dieser immens idealistischen zionistischen Führer“, sagte er in den 1950er Jahren, vor seiner Verhaftung, in einem Interview.

„Ich glaube, dass Kasztner tausend oder hunderttausend Menschen geopfert hätte…, um sein Ziel zu erreichen“, fuhr er fort. Eichmann war der Meinung, dass Kasztner „selbst einen idealen Gestapo-Offizier abgegeben hätte“ – Bemerkungen, die in Freedlands Buch nicht vorkommen.

Eine Frau platziert Fotos ihrer Verwandten im Holocaust-Gedenkzentrum in Budapest, wo die Namen der ungarischen Opfer der Nazi-Todeslager ausgestellt sind, 16. April 2012 (AFP)

Offensichtlich ist Eichmann ein unzuverlässiger Zeuge.

Aber Kasztner – der zu einem führenden Regierungsbeamten in Israel aufstieg – stand in den 1950er Jahren im Mittelpunkt von zwei langwierigen Prozessen, die Israel in Stücke rissen.

Das zionistische Establishment selbst wurde für sein Verhalten während des Krieges auf die Anklagebank gesetzt.

Wenn man Kasztners eigene Aussage liest, versteht man, warum Vrba zu diesen Schlussfolgerungen gekommen ist. „Der ungarische Jude war ein Zweig, der vor langer Zeit am Baum vertrocknet ist“, sagte Kasztner. Den ungarischen Juden „fehlte jegliches ideologisches jüdisches Rückgrat“, sagte einer seiner Helfer.

Im ersten Prozess befand der Richter, Kasztner habe sich der „Kollaboration im wahrsten Sinne des Wortes“ schuldig gemacht und „seine Seele an den Teufel verkauft“.

Die israelische Regierung legte gegen das Urteil Berufung ein, in dem verzweifelten Bestreben, die tiefen Gräben, die der Prozess aufgerissen hatte, „zuzuschütten“, wie Freedland es ausdrückte. Kasztner wurde in einem Mehrheitsurteil des Obersten Gerichtshofs freigesprochen – der Richter wies darauf hin, dass, wenn Kasztner schuldig sei, dies sicherlich auch für viele andere zionistische „Führer und Halbführer gelte, die sich in einer Stunde der Krise selbst mundtot gemacht hätten“.

Kasztner selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits tot – ermordet von drei jungen Rechten, die über seine Kriegshandlungen wütend waren.

Gefährliches Terrain

Dies ist ein äußerst heikles Terrain, und natürlich geht es um äußerst komplexe Fragen. Freedland hat ein Recht auf seine Meinung, die von vielen Gelehrten geteilt wird. Aber das gilt auch für Vrba. Immerhin hat er die Gluthitze dieses Augenblicks miterlebt und ist aus dem Bauch der Bestie herausgekommen.

Unangenehm ist, dass Freedland, der sich seine Geschichte zu eigen gemacht hat, den älteren Vrba fast als obsessiv, verbittert und wahnhaft abtut – ein Bärendienst für diesen überaus intelligenten, äußerst rationalen Mann.

Unangenehm ist, dass Freedland, nachdem er sich seine Geschichte angeeignet hat, kurz davor steht, den älteren Vrba als zwanghaft, verbittert und wahnhaft abzutun

Es gibt hier Anklänge an Vrbas außergewöhnliches Interview mit Claude Lanzmann für Shoah, das in voller Länge auf YouTube verfügbar ist. Das fast vierstündige Interview ist eine merkwürdige, gereizte Begegnung.

Shoah gilt zu Recht als ein Meisterwerk und als die endgültige Darstellung des Holocausts. Aber wie Freedland war auch Lanzmann Zionist und fühlte sich offensichtlich unwohl mit Vrabas Feindseligkeit gegenüber der zionistischen Führung der Kriegszeit.

Er fordert ihn wiederholt heraus. Aber Vrba bleibt standhaft. Höflich, aber bestimmt, besteht er darauf, dass Kasztner und andere zionistische Führer „Besen waren, mit denen die Nazis die Juden in die Öfen fegten“. Das Zitat wurde im Film nicht verwendet.

Vrba zog kurz nach Kasztners Ermordung nach Israel, blieb dort aber nur 18 Monate, weil er sich in einem Land unwohl fühlte, in dem diejenigen, die seiner Meinung nach das jüdische Volk verraten hatten, nun die Macht hatten.

Ergreifendes Bild

Als das historische Interesse am Holocaust zunahm, geriet Vrba ins Abseits. Man konnte ihm nicht mehr zutrauen, vor Publikum zu sprechen, „ohne das bekannte Gebräu aus ‚Anschuldigungen und Wut‘ zu servieren“, schreibt Freedland. Seine Version der Ereignisse wollte niemand hören.

Nach dem, was er durchgemacht hatte, ist seine Wut verständlich.

In Vancouver, wo Vrba gegen Ende seines Lebens lebte, veranstaltete die jüdische Gemeinde jedes Jahr ein Symposium über den Holocaust für Schüler der High School. Vrba war nicht eingeladen, nahm aber trotzdem teil. Freedland zeichnet ein fast unerträglich ergreifendes Bild von ihm, wie er draußen steht und „das Geschehen aus der Ferne beobachtet“.

Freedland verliert nie die Empathie für sein Thema – aber es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass er tatsächlich auf der Seite derer steht, die Vrba die Tür vor der Nase zuschlagen.

Der Entfesselungskünstler: Der Mann, der aus Auschwitz ausbrach, um die Welt zu warnen ist sehr lesenswert und Freedlands Wunsch, Vrba aus der Vergessenheit zu holen, ist lobenswert. Aber ein anderer Autor hätte vielleicht ein ganz anderes, unbequemeres und vielleicht aufschlussreicheres Buch geschrieben. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Sanders ist ein preisgekrönter Fernsehproduzent, der sich auf Geschichte, Nachrichten und aktuelle Themen spezialisiert hat. Er hat mehr als 50 Filme gedreht, hauptsächlich für Channel 4. Er hat für eine Reihe von Publikationen geschrieben, unter anderem für den Daily Telegraph und den Boston Globe, und ist außerdem Autor von zwei Geschichtsbüchern.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …