Der Fall Nemi-El-Hassan: WDR kündigt Zusammenarbeit mit kritischer Journalistin auf Von Sybille Fuchs

Der Fall Nemi El-Hassan zeigt exemplarisch, wie sich die herrschenden Kreise der extremen Rechten bedienen, um linke Stimmen mundtot zu machen und jede Kritik an ihrer Politik zu unterdrücken.

Als bekannt wurde, dass Nemi El-Hassan eine Anstellung beim WDR erhalten sollte, beschuldigten sie ausgerechnet rechtsextreme Blogger des „Antisemitismus“. Der Vorwurf stützt sich auf ein sieben Jahre altes Video aus der Zeit von Israels Gaza-Krieg, dem damals über 1000 Palästinenser zum Opfer fielen. Auf dem Video ist zu sehen, wie El-Hassan als junge Frau am Al-Kuds-Marsch 2014 in Berlin teilnimmt Der Al-Kuds-Tag, der „internationale Jerusalemtag“, richtete sich in diesem Jahr gegen den Angriff auf die Palästinenser im Gaza. Auf der Demonstration wurden auch anti-israelische Parolen gerufen und Symbole der pro-iranischen Hisbollah-Bewegung gezeigt.