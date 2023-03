The Fall of Bakhmut, A Prelude to the Fall of Ukraine? – A Son of the New American Revolution by Larry Johnson That promise lasted one month. Limited shelf life. Russia’s long grind to take the strategically vital city of Bakhmut is nearing it ends, with the clean up and capture of abandoned Ukrainian units still inside the city as the priority tasks for the Russian military.

Der Fall von Bachmut, ein Vorspiel zum Fall der Ukraine?

Von Larry Johnson

3. März 2023



Dieses Versprechen hielt einen Monat lang. Begrenzte Haltbarkeitsdauer. Russlands langwieriger Kampf um die strategisch wichtige Stadt Bachmut nähert sich seinem Ende, wobei die Säuberung und Einnahme der verlassenen ukrainischen Einheiten, die sich noch in der Stadt befinden, die vorrangigen Aufgaben des russischen Militärs sind. Bakhmut ist wirtschaftlich nicht so wichtig wie Mariupol, das im Mai letzten Jahres an die Russen fiel, aber geografisch bedeutend. Deshalb hat die Ukraine so verzweifelt darum gekämpft, die Stadt zu halten, und dabei vergeblich das Leben Zehntausender ihrer Soldaten riskiert.

Wagners Führer Prighozhin gab heute bekannt, dass sich die ukrainischen Truppen:

Nachdem sich die ukrainischen Truppen vollständig vom Ostufer des Bakhmut zurückgezogen haben, begannen die Kämpfer der PMC Wagner mit der Räumung des Gebiets von den dort verbliebenen Soldaten, die sich wahrscheinlich nicht mehr zurückziehen können.

Darüber hinaus begannen die Wuschniki, sich aus dem Rest der Stadt über Nebenstraßen zurückzuziehen, nachdem die “Musiker” die Hauptversorgungswege unter Feuer genommen hatten.



Hier ist ein Videotagebuch der letzten zwei Monate, das Selenskyjs wechselnde Botschaft über die Bedeutung von Bachmut dokumentiert.

Achten Sie genau auf die 52-Sekunden-Marke in dem Video. Selenskyj lässt die Soldaten eine ukrainische Flagge signieren, die er anschließend Nancy Pelosi am Ende seiner Rede vor dem US-Kongress im Januar überreichen wird.

Matt Van Dyke, ein amerikanischer Söldner, der die Ukraine unterstützt, verdient Anerkennung für seine ehrliche Einschätzung. Er glaubt zwar immer noch, dass die Ukraine ein Wunder vollbringen und die Russen schließlich aus der Ukraine vertreiben kann, räumt aber ein, dass den Verteidigern von Bakhmut die Zeit davonläuft.

Bachmut ist das zweite Mal seit Beginn der militärischen Sonderoperation, dass die Ukraine nicht in der Lage war, einen umfassenden russischen Angriff zu stoppen und eine Gegenoffensive zur Rettung eingeschlossener Kräfte zu starten. Das erste Mal war Mariupol. Dieser Angriff wurde von den tschetschenischen Einheiten der russischen Armee geführt. Nachdem Mariupol gesichert und die ukrainischen Truppen zusammengetrieben worden waren, wurden die Tschetschenen nach hinten verlegt, um sich auszuruhen und wieder aufzurüsten.

Genau wie die Tschetschenen in Mariupol war die Gruppe Wagner die Speerspitze des russischen Angriffs in Bachmut. Ich bin nicht in die Pläne des russischen Generalstabs eingeweiht, aber wenn die Vergangenheit ein Prolog ist, erwarte ich, dass die Wagner-Gruppe, wie bei den Tschetschenen, von der Front abgezogen und in ein sicheres Gebiet im hinteren Teil des Landes verlegt wird, um sich auszuruhen und zu erholen.

Der Schaden, der dem ukrainischen Militär zugefügt wurde, ist verblüffend. Jeffrey Sachs hat heute Folgendes getwittert:

Wenn diese Zahlen stimmen, beläuft sich die Zahl der ukrainischen Opfer, einschließlich der Vermissten und Gefangenen, auf über 600.000. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass sich die Zahlen halbieren, ist das Ausmaß der Verluste erschütternd. Vor einem Jahr berichtete Yahoo News:

Die Ukraine verfügt über 250.000 aktive Soldaten, weitere 290.000 Reservisten und 50.000 paramilitärische Einheiten, die in einem Konflikt mit Russland aktiviert werden könnten.https://news.yahoo.com/better-trained-better-equipped-know-193749574.html

Im letzten Jahr hat die Ukraine Hunderttausende von neuen Rekruten angeworben, aber diese neuen Soldaten werden mit nur minimaler Ausbildung an die Front geschickt. Die Ukraine verfügt nicht über die Anzahl ausgebildeter, erfahrener Soldaten, die für eine massive Gegenoffensive erforderlich sind. Der Personalmangel wird noch dadurch verstärkt, dass der Westen nicht in der Lage ist, Munition und Fahrzeuge in ausreichender Zahl zu liefern, um intensive Operationen durchzuführen.

Nach Angaben von Andrej Martjanow, der über gute Quellen in Russland verfügt, sind die 300.000 Reservisten, die im vergangenen August einberufen wurden, noch nicht an der Front eingesetzt worden. Die Bedeutung ist einfach: Russland hat einen massiven Vorteil in Bezug auf Arbeitskräfte, Panzer, Artillerie, Munition, Raketen und Kampfluft.

Der Fall von Bachmut ist ein schwerer Schlag, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Vereinigten Staaten und die NATO. Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Westen etwas Verzweifeltes unternimmt, während Russland sich damit begnügt, das, was vom ukrainischen Militär übrig ist, weiter zu pulverisieren. Übersetzt mit Deepl.com

Über Larry C. Johnson

Ich bin ein gutgläubiger Sohn amerikanischer Revolutionäre. Mindestens 24 meiner Vorfahren, Männer und Frauen, haben dafür gekämpft, die amerikanischen Kolonien von der britischen Herrschaft zu befreien. Einige starben für die Sache der Freiheit. Obwohl zweieinhalb Jahrhunderte vergangen sind, seit meine Urgroßväter und Großmütter zu den Waffen griffen, sind die Grundsätze, für die sie kämpften, auch im 21. Dieser Blog ist der Suche nach der Wahrheit gewidmet, ohne Rücksicht auf parteipolitische Vorteile. Ich heiße gleichgesinnte Patrioten willkommen.

