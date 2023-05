Chris Hedges: The Enemy From Within – scheerpost.com By Chris Hedges / Original to ScheerPost America is a stratocracy, a form of government dominated by the military. It is axiomatic among the two ruling parties that there must be a constant preparation for war. The war machine’s massive budgets are sacrosanct. Its billions of dollars in waste and fraud are ignored.



Du bist, was sie essen – von Mr. Fish

Die Kriegsindustrie, ein Staat im Staat, weidet die Nation aus, stolpert von einem militärischen Fiasko zum nächsten, nimmt uns die bürgerlichen Freiheiten und treibt uns in selbstmörderische Kriege mit Russland und China.

Der Feind von innen

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

30. April 2023

Amerika ist eine Stratokratie, eine Regierungsform, die vom Militär dominiert wird. Für die beiden herrschenden Parteien ist es selbstverständlich, dass es eine ständige Vorbereitung auf den Krieg geben muss. Die massiven Budgets der Kriegsmaschinerie sind sakrosankt. Die Milliarden von Dollar an Verschwendung und Betrug werden ignoriert. Die militärischen Fiaskos in Südostasien, Zentralasien und im Nahen Osten sind in der großen Höhle der historischen Amnesie verschwunden. Diese Amnesie, die bedeutet, dass es nie eine Rechenschaftspflicht gibt, erlaubt es der Kriegsmaschinerie, das Land wirtschaftlich auszuweiden und das Empire in einen selbstzerstörerischen Konflikt nach dem anderen zu treiben. Die Militaristen gewinnen jede Wahl. Sie können nicht verlieren. Es ist unmöglich, gegen sie zu stimmen. Der Kriegsstaat ist eine Götterdämmerung, wie Dwight Macdonald schreibt, “ohne die Götter”.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Bundesregierung mehr als die Hälfte ihrer Steuergelder für vergangene, gegenwärtige und zukünftige militärische Operationen ausgegeben. Es ist die größte Einzelaktivität der Regierung. Militärische Systeme werden verkauft, bevor sie produziert werden, mit der Garantie, dass enorme Kostenüberschreitungen gedeckt werden. Die Auslandshilfe ist vom Kauf amerikanischer Waffen abhängig. Ägypten, das rund 1,3 Milliarden Dollar an ausländischen Militärgeldern erhält, muss diese für den Kauf und die Wartung von US-Waffensystemen aufwenden. Israel hat seit 1949 bilaterale Hilfe in Höhe von 158 Milliarden Dollar von den USA erhalten, fast alles davon seit 1971 in Form von Militärhilfe, wobei der größte Teil davon für Waffenkäufe bei US-Waffenherstellern verwendet wurde. Die amerikanische Öffentlichkeit finanziert die Forschung, Entwicklung und den Bau von Waffensystemen und kauft dann dieselben Waffensysteme im Namen ausländischer Regierungen. Es handelt sich um ein zirkuläres System der Unternehmensförderung.

Zwischen Oktober 2021 und September 2022 werden die USA 877 Milliarden Dollar für das Militär ausgeben, das ist mehr als die nächsten 10 Länder, darunter China, Russland, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich zusammen. Diese enormen Militärausgaben haben zusammen mit den steigenden Kosten für ein gewinnorientiertes Gesundheitssystem die Staatsverschuldung der USA auf über 31 Billionen Dollar ansteigen lassen, das sind fast 5 Billionen Dollar mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Vereinigten Staaten. Dieses Ungleichgewicht ist nicht tragbar, insbesondere wenn der Dollar nicht mehr die Weltreservewährung ist. Im Januar 2023 gaben die USA einen Rekordbetrag von 213 Milliarden Dollar für die Bedienung der Zinsen auf ihre Staatsschulden aus.

Die Öffentlichkeit, die mit Kriegspropaganda bombardiert wird, bejubelt ihre Selbstverbrennung. Sie schwelgt in der verachtenswerten Schönheit unseres militärischen Könnens. Sie spricht in den gedankenlosen Klischees, die von der Massenkultur und den Massenmedien ausgespuckt werden. Sie gibt sich der Illusion von Allmacht hin und schwelgt in Selbstbeweihräucherung.

Der Rausch des Krieges ist eine Plage. Er verschafft einen emotionalen Rausch, der für Logik, Vernunft oder Fakten unempfänglich ist. Keine Nation ist dagegen immun. Der größte Irrtum, den die europäischen Sozialisten am Vorabend des Ersten Weltkriegs begingen, war der Glaube, dass die Arbeiterklassen Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Österreich-Ungarns, Russlands und Großbritanniens aufgrund von Streitigkeiten zwischen imperialistischen Regierungen nicht in antagonistische Stämme gespalten werden würden. Sie würden, so versicherten die Sozialisten, nicht für das selbstmörderische Abschlachten von Millionen von Arbeitern in den Schützengräben unterschreiben. Stattdessen rückten fast alle sozialistischen Führer von ihrer Antikriegsplattform ab und unterstützten den Kriegseintritt ihres Landes. Die wenigen, die das nicht taten, wie Rosa Luxemburg, wurden ins Gefängnis gesteckt.

Eine Gesellschaft, die von Militaristen beherrscht wird, verzerrt ihre sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Institutionen, um den Interessen der Kriegsindustrie zu dienen. Das Wesen des Militärs wird durch Ausflüchte verschleiert – durch den Einsatz des Militärs zur Durchführung humanitärer Hilfsmissionen, zur Evakuierung gefährdeter Zivilisten, wie wir es im Sudan sehen, durch die Definition militärischer Aggression als “humanitäre Intervention” oder als Mittel zum Schutz von Demokratie und Freiheit, oder durch die Anpreisung des Militärs als Träger einer lebenswichtigen zivilen Funktion, indem jungen Rekruten Führung, Verantwortung, Ethik und Fähigkeiten beigebracht werden. Das wahre Gesicht des Militärs – das industrielle Abschlachten – wird verborgen.

Das Mantra des militarisierten Staates ist die nationale Sicherheit. Wenn jede Diskussion mit der Frage nach der nationalen Sicherheit beginnt, beinhaltet jede Antwort Gewalt oder die Androhung von Gewalt. Die Beschäftigung mit inneren und äußeren Bedrohungen teilt die Welt in Freund und Feind, in Gut und Böse ein. Militarisierte Gesellschaften sind ein fruchtbarer Boden für Demagogen. Militaristen wie Demagogen sehen andere Nationen und Kulturen nach ihrem eigenen Bild – bedrohlich und aggressiv. Sie streben nur nach Vorherrschaft.

Es lag nicht in unserem nationalen Interesse, zwei Jahrzehnte lang Krieg im Nahen Osten zu führen. Es liegt nicht in unserem nationalen Interesse, mit Russland oder China in den Krieg zu ziehen. Aber Militaristen brauchen den Krieg, wie ein Vampir das Blut braucht.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzten sich Michail Gorbatschow und später Wladimir Putin dafür ein, in westliche Wirtschafts- und Militärbündnisse integriert zu werden. Ein Bündnis, das Russland einschließt, hätte die Forderungen nach einer Erweiterung der NATO zunichte gemacht – was die USA versprochen hatten, nicht über die Grenzen des vereinten Deutschlands hinaus zu tun – und es unmöglich gemacht, Länder in Ost- und Mitteleuropa davon zu überzeugen, Milliarden für US-Militärgüter auszugeben. Moskaus Bitten wurden abgewiesen. Russland wurde zum Feind gemacht, ob es das nun wollte oder nicht. Nichts von alledem hat uns mehr Sicherheit gebracht. Washingtons Entscheidung, sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einzumischen, indem es 2014 einen Putsch unterstützte, löste einen Bürgerkrieg und die anschließende Invasion Russlands aus.

Aber für diejenigen, die vom Krieg profitieren, ist die Feindschaft mit Russland ebenso wie die Feindschaft mit China ein gutes Geschäftsmodell. Die Aktienkurse von Northrop Grumman und Lockheed Martin stiegen infolge des Ukraine-Konflikts um 40 Prozent bzw. 37 Prozent.

Ein Krieg mit dem Industrieriesen China würde die globale Lieferkette unterbrechen, was verheerende Auswirkungen auf die USA und die Weltwirtschaft hätte. Apple stellt 90 Prozent seiner Produkte in China her. Der Handel der USA mit China belief sich im vergangenen Jahr auf 690,6 Milliarden Dollar. Im Jahr 2004 war die Produktionsleistung der USA mehr als doppelt so hoch wie die Chinas. Heute ist Chinas Produktion fast doppelt so hoch wie die der Vereinigten Staaten. China produziert die meisten Schiffe, Stahl und Smartphones der Welt. Es dominiert die globale Produktion von Chemikalien, Metallen, schweren Industrieanlagen und Elektronik. Das Land ist der weltweit größte Exporteur von Seltenen Erden, verfügt über die größten Reserven und ist für 80 % der weltweiten Raffination verantwortlich. Seltene Erden sind für die Herstellung von Computerchips, Smartphones, Fernsehbildschirmen, medizinischen Geräten, Leuchtstoffröhren, Autos, Windturbinen, intelligenten Bomben, Kampfjets und Satellitenkommunikation unerlässlich.

Ein Krieg mit China würde zu massiven Engpässen bei einer Vielzahl von Gütern und Ressourcen führen, von denen einige für die Kriegsindustrie lebenswichtig sind, und die US-Wirtschaft lahmlegen. Inflation und Arbeitslosigkeit würden in die Höhe schießen. Es würde zu Rationierungen kommen. Die Weltbörsen würden, zumindest kurzfristig, geschlossen. Dies würde eine weltweite Depression auslösen. Wenn die US-Marine in der Lage wäre, die Öllieferungen nach China zu blockieren und die Seewege zu unterbrechen, könnte der Konflikt möglicherweise nuklear werden.

In “NATO 2030: Unified for a New Era” sieht das Militärbündnis die Zukunft in einem Kampf um die Vorherrschaft mit rivalisierenden Staaten, insbesondere China. Darin wird zur Vorbereitung auf einen länger andauernden globalen Konflikt aufgerufen. Im Oktober 2022 präsentierte Air Force General Mike Minihan, Chef des Air Mobility Command, sein “Mobility Manifesto” vor einer vollbesetzten Militärkonferenz. Während dieser verstörenden Hetzrede argumentierte Minihan, dass Amerikas Kinder sich “einer auf Regeln basierenden Ordnung unterordnen werden, die nur einem Land [China] zugute kommt, wenn die USA ihre Vorbereitungen für einen Krieg mit China nicht drastisch verschärfen.”

Der New York Times zufolge trainiert das Marine Corps Einheiten für Strandangriffe, wo nach Ansicht des Pentagons die ersten Schlachten mit China stattfinden könnten, und zwar über “die erste Inselkette”, die “Okinawa und Taiwan bis hinunter nach Malaysia sowie das Südchinesische Meer und die umstrittenen Inseln in den Spratlys und den Paracelsen” umfasst.

Die Militaristen ziehen Mittel aus Sozial- und Infrastrukturprogrammen ab. Sie stecken Geld in die Forschung und Entwicklung von Waffensystemen und vernachlässigen Technologien für erneuerbare Energien. Brücken, Straßen, Stromnetze und Dämme brechen zusammen. Schulen verfallen. Die heimische Produktion geht zurück. Die Bevölkerung ist verarmt. Die harten Formen der Kontrolle, die die Militaristen im Ausland erproben und perfektionieren, wandern zurück ins Inland. Militarisierte Polizei. Militarisierte Drohnen. Überwachung. Riesige Gefängniskomplexe. Aussetzung grundlegender bürgerlicher Freiheiten. Zensur.

Diejenigen, die wie Julian Assange die Stratokratie herausfordern, die ihre Verbrechen und selbstmörderischen Torheiten aufdecken, werden rücksichtslos verfolgt. Aber der Kriegsstaat birgt in sich die Saat seiner eigenen Zerstörung. Er wird die Nation ausschlachten, bis sie zusammenbricht. Bis dahin wird er wie ein verblendeter Zyklop um sich schlagen und versuchen, seine schwindende Macht durch wahllose Gewalt wiederherzustellen. Die Tragödie ist nicht, dass sich der US-Kriegsstaat selbst zerstören wird. Die Tragödie ist, dass wir so viele Unschuldige mit uns in den Tod reißen werden.

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Büros für den Nahen Osten und des Balkan-Büros der Zeitung arbeitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report. Übersetzt mit Deepl.com

