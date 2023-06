FSB spooked the CIA on Prigozhin coup – Indian Punchline The CNN, followed by the New York Times, broke the story on Sunday that the US and western intelligence were indeed aware of the failed coup attempt on Friday night by Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner Group of Russian military contractors, “for quite some time and making preparations for such a move, including by …



Der FSB hat die CIA über den Prigoschin-Putsch aufgeschreckt

von M. K. BHADRAKUMAR

26. Juni 2023

CNN und die New York Times berichteten am Sonntag, dass die US-amerikanischen und westlichen Geheimdienste in der Tat seit geraumer Zeit über den gescheiterten Putschversuch von Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Wagner-Gruppe russischer Militärunternehmer, am Freitagabend Bescheid wussten und Vorbereitungen für einen solchen Schritt trafen, unter anderem durch das Anhäufen von Waffen und Munition”.

Was wir nicht wissen, ist, wann der russische Geheimdienst davon Wind bekommen hat. Der Kreml handelte energisch, entschlossen und vorausschauend in Echtzeit, um den Putschversuch innerhalb weniger Stunden zu vereiteln. Am Samstagabend gab der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergej Narischkin, bekannt, dass der Putschversuch gescheitert sei. Die russischen Behörden warteten darauf, dass Prigoschin seinen Zug machen würde.

Es ist nur natürlich, dass der russische Geheimdienst die ganze Zeit über eine starke Präsenz im Wagner-Zelt hatte. Verdammt, es ist ein Kriegsgebiet, in dem das Schicksal Russlands auf dem Spiel steht. Der Text des berühmten Sting-Songs kommt mir in den Sinn: Jeder Atemzug, den du nimmst / Und jede Bewegung, die du machst / Jedes Band, das du brichst / Jeder Schritt, den du machst / Ich werde dich beobachten…’

Und der Chor singt daraufhin: “Oh, can’t you see / You belong to me? / Wie mein armes Herz schmerzt / Bei jedem Schritt, den du tust…’

Genau wie die CIA oder die meisten Geheimdienste analysiert auch der FSB die Äußerungen seiner Zielpersonen auf ihre tiefere Bedeutung hin. Sie machen das routinemäßig und haben ausgebildete Analysten, die nur das tun.

Russischen Geheimdienstanalysten dürfte nicht entgangen sein, dass Prigozhins Tiraden aus Donezk im letzten Herbst und Winter ursprünglich von den operativen Aspekten der Bakhmut-Kriegsfront in der Oblast Donezk handelten, dann aber nach und nach politische Obertöne annahmen und schließlich in seiner unglaublichen Aussage gipfelten, dass die Existenzberechtigung der speziellen Militäroperation in der Ukraine seit Februar 2022 reiner Unsinn sei.

Noch merkwürdiger ist, dass dieser Mann, der die Schlacht von Bakhmut selbst miterlebt hat, zu der bizarren Schlussfolgerung kam, dass Kiew oder die Nato keine bösen Absichten gegenüber dem Donbass oder Russland hegten.

Das “Bekannte” hier ist also, dass der russische Geheimdienst die Anweisung hatte, im “Abhörmodus” zu sein und den Wirbeln in der Schlacht von Bakhmut freien Lauf zu lassen, bei der Wagner am Steuer saß. (Interessanterweise begann Moskau jedoch irgendwann, sehr zum Ärger von Prigoschin, neben den Wagner-Kämpfern auch reguläre Truppen an der Bakhmut-Front zu stationieren. )

Am Samstag traten hochrangige US-Geheimdienstler in Aktion und informierten die Medien, als sich herausstellte, dass die russischen Behörden buchstäblich mit einem Fahrplan darauf warteten, Prigoschins Putschversuch zu vereiteln. Sogar die tschetschenische Miliz wurde in Bereitschaft versetzt.

Das entscheidende Element der mit Prigoschin getroffenen Vereinbarung war, dass er nicht strafrechtlich verfolgt wird, sondern einfach verschwinden muss. Und wo auf dem Planeten Erde ließe sich sein Exil besser organisieren als in Belarus unter den wohlwollenden Augen von Präsident Alexander Lukaschenko?

Vielleicht erfahren wir irgendwann von Lukaschenko, dem es schwer fällt, Geheimnisse lange für sich zu behalten, wann genau Putin ihn auf einer “Need-to-know-Basis” ins Vertrauen gezogen hat. Es ist schwer vorstellbar, dass ein derart komplexes Abkommen innerhalb weniger Stunden durch langwierige Verhandlungen zwischen Moskau, Minsk und Rostow am Don zustande gekommen sein soll, während sich die abtrünnige Wagner-Kolonne Moskau näherte.

Eine interessante Nebenhandlung ist, dass Lukaschenko inmitten dieses regen Verkehrs auch mit Nurusultan Nasarbajew verhandelte, dem ehemaligen kasachischen Diktator, der in Astana ein prowestliches Regime führte und nach fast drei Jahrzehnten an der Macht gestürzt wurde, nachdem ein ähnlicher, von den USA unterstützter Putschversuch wie der von Prigozhin im Winter 2021-2022 gescheitert war, der ebenfalls mit Hilfe der OVKS-Truppen (russische Truppen) unter Führung eines russischen Generals niedergeschlagen wurde.

Am Vortag hatte Putin mit zwei zentralasiatischen Staatsoberhäuptern gesprochen – dem kasachischen Präsidenten Jomart Tokajew und dem usbekischen Präsidenten Schawkat Miromonowitsch Mirzijojew. Hat er dabei wichtige Informationen ausgetauscht? In der Tat sind diese beiden Länder in letzter Zeit mit westlichen Plänen für einen Regimewechsel konfrontiert. Übrigens hat der chinesische Präsident Xi Jinping angesichts der Sorgen Moskaus in der Ukraine eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der Stabilität und Sicherheit in der zentralasiatischen Region übernommen. (Siehe meine jüngsten Artikel – China übernimmt Führungsrolle in Zentralasien; Eine “Achse der Sieben” als Ergänzung zur SCO; und Russland und China betrachten den Pamir und den Hindukusch ganzheitlich.

Es ist klar, dass in Kasachstan, das zwischen Russland und China liegt und das geopolitisch wichtigste Grundstück in Zentralasien ist, etwas im Gange ist.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war es das, worauf US-Außenminister Antony Blinken anspielte, als er am Sonntag gegenüber ABC erklärte, dass sich die Situation im Zusammenhang mit dem versuchten Staatsstreich in Russland “noch entwickelt… Ich möchte nicht spekulieren, und ich glaube nicht, dass wir die letzte Episode gesehen haben”. Davon abgesehen hat Blinken jedoch immer wieder bewiesen, dass er mit seinen Einschätzungen zu Russland furchtbar daneben liegt – angefangen bei dem tödlichen Schlag, den die “Sanktionen aus der Hölle” der russischen Wirtschaft versetzen sollten; Putins Machterhalt; Russlands katastrophale Niederlage in der Ukraine; die Unzulänglichkeiten des russischen Militärs; der unaufhaltsame militärische Sieg Kiews und so weiter.

In diesem Fall hat er Grund, sich verbittert zu fühlen, vor allem wegen der spektakulären Einigkeit des russischen Staates, der politischen Elite, der Medien, der regionalen und föderalen Bürokratie sowie des militärischen und sicherheitspolitischen Establishments, die sich hinter Putin versammelt haben. Putins politisches Ansehen ist in Russland nun wohl unanfechtbar und unangreifbar, und die Amerikaner müssen mit dieser Realität noch lange nach dem Abgang von Joe Biden leben.

Die Zukunft

Der Kreml hat sich eine sehr durchdachte Strategie zurechtgelegt. Aus den bisher vorliegenden Informationen geht hervor, dass sie die folgenden fünf Schlüsselelemente umfasst:

In erster Linie geht es darum, Blutvergießen zu vermeiden, damit das Leben weitergeht und die Konzentration auf den Krieg in der Ukraine, der auf der Kippe steht, nicht leidet;

Unmittelbar die wenigen abtrünnigen Wagner-Kämpfer und Prigoschin dazu bringen, Rostow am Don zu verlassen und in ihre Lager in Lugansk zurückzukehren;

Klinische Trennung Prigoschins vom Rest der Wagner-Gruppe (tatsächlich hat sich kein einziger Wagner-Kommandeur oder -Offizier seiner Revolte angeschlossen);

Immunität für den Großteil der Wagner-Gruppe – natürlich mit Ausnahme der Teilnehmer am Staatsstreich – und Erleichterung ihrer formellen Integration in das Verteidigungsministerium. Das heißt, die Logik, die hinter der Gründung der Wagner-Gruppe durch das Verteidigungsministerium (und eine ungenannte, streng geheime Agentur für innere Sicherheit) steht, gilt nach wie vor, aber sie wird nicht länger eine quasi-staatliche Kraft sein, sondern einen Wohnsitz und einen Namen haben und von ausgewiesenen professionellen Militärkommandeuren anstelle von freilaufenden Glücksjägern wie Prigoschin geführt werden).

Prigoschin zur Ausreise nach Weißrussland zu bewegen, was nicht schwer war, als ihm klar wurde, dass er von keinem Geringeren als Putin um Gnade bitten sollte (der der sicheren Ausreise des Oligarchen nach Weißrussland zustimmte).

Das letzte Element ist äußerst faszinierend. Der Kreml ist über Prigoschin wegen seines aufrührerischen Verhaltens äußerst verärgert, weiß aber auch – vermutlich aufgrund nachrichtendienstlicher Informationen – dass er von westlichen Mächten manipuliert wurde. Natürlich wird es einen Preis geben, den man zahlen muss. Prigoschin wird nie wieder seine überragende Stellung als Oligarch mit einem persönlichen Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar oder den märchenhaften Lebensstil, den er führte, zurückerlangen.

Aber zumindest bleibt dem 62-jährigen Oligarchen eine mögliche zwanzigjährige Haftstrafe erspart. Dies steht im Einklang mit Putins Umgang mit Oligarchen im Allgemeinen. (Lesen Sie dazu meinen Artikel Der Aufstieg und Fall eines russischen Oligarchen).

Machen Sie keinen Fehler, Lukaschenko wird Prigoschin schließlich zum Singen bringen – eher früher als später – und das Lied wird live in den Kreml übertragen werden. Und das erklärt die große Nervosität in Washington, das das Schreckgespenst eines Atomkriegs usw. heraufbeschworen hat, um die Aufmerksamkeit von dem Komplott der CIA zur Destabilisierung Russlands abzulenken. Der unbezähmbare russische Außenminister Sergej Lawrow nennt es einen “turbulenten Bewusstseinsstrom”.

Sicher ist, dass jetzt, da das CIA-MI6-Prigozhin-Komplott gescheitert ist, aus den Trümmern neue westliche Narrative entstehen werden wie Phoenix aus der Asche. Und die schlafenden Zellen der USA im Ausland, auch in den indischen Medien, werden dieses Narrativ nachplappern.

Aber nicht für lange. Denn was vor uns liegt, ist die Manifestation der stählernen Entschlossenheit des Kremls – und Putins selbst -, eine umfassende militärische Lösung der Ukraine-Krise anzustreben. Putin erklärte letzte Woche – wahrscheinlich in Erwartung des Sturms, der sich am Horizont zusammenbraut -, dass der Krieg zu Ende sein wird, wenn keine ukrainische Armee mehr auf dem Schlachtfeld steht und keine NATO-Waffen mehr vorhanden sind.

Lesen Sie das offizielle Protokoll einer Videokonferenz, die Putin am vergangenen Donnerstag unmittelbar vor Prigoschins Putschversuch mit dem gesamten Quorum des Sicherheitsrates (dem postsowjetischen “Politbüro” Russlands) abhielt, das einen Eindruck von der Stimmung im Kreml vermittelt und Aufschluss darüber gibt, was auf den Schlachtfeldern der Ukraine in Zukunft zu erwarten ist. Es ist ein großes Signal an den “kollektiven Westen”, dass nichts vergessen wird. Übersetzt mit Deepl.com

