https://consortiumnews.com/2023/05/08/ukraines-big-mistake/?eType=EmailBlastContent&eId=86f3dbef-4fbc-4b22-9375-4d39b37c4815

Chreschtschatyk-Straße im Winter, Kiew, 2009. (Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Von der Kriminalität während der Perestroika über Privatisierungen bis hin zum Problem der Bezeichnung Russlands als “imperialistischer Krieg”: Natylie Baldwin diskutiert mit dem Autor des Buches “Die Katastrophe des ukrainischen Kapitalismus” ein breites Spektrum an Themen.

Der große Fehler der Ukraine

Von Natylie Baldwin

Covert Action

8. Mai 2023

Renfrey Clarke ist ein australischer Journalist. In den 1990er Jahren berichtete er aus Moskau für Green Left Weekly aus Sydney. Er ist der Autor des Buches The Catastrophe of Ukrainian Capitalism: How Privatisation Dispossessed & Impoverished the Ukrainian People, das 2022 bei Resistance Books erschien. Hier ist mein Interview mit ihm, das ich Anfang des Monats geführt habe.

Natylie Baldwin: Sie weisen zu Beginn Ihres Buches darauf hin, dass die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2018 deutlich schlechter dasteht als am Ende der Sowjetära im Jahr 1990. Können Sie erklären, wie die Aussichten der Ukraine im Jahr 1990 aussahen? Und wie sahen sie kurz vor dem Einmarsch Russlands aus?

Renfrey Clarke: Bei meinen Recherchen zu diesem Buch bin ich auf eine Studie der Deutschen Bank aus dem Jahr 1992 gestoßen, die besagt, dass von allen Ländern, in die die UdSSR gerade aufgeteilt worden war, die Ukraine die besten Erfolgsaussichten hatte. Für die meisten westlichen Beobachter schien dies damals unbestreitbar zu sein.

Die Ukraine war einer der industriell am weitesten entwickelten Teile der Sowjetunion gewesen. Sie war eines der wichtigsten Zentren der sowjetischen Metallurgie, der Raumfahrtindustrie und der Flugzeugproduktion. Sie verfügte über einige der reichsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt und ihre Bevölkerung war selbst nach westeuropäischen Maßstäben gut ausgebildet.

Mit der Einführung von Privatisierung und freiem Markt, so die Annahme, würde die Ukraine innerhalb weniger Jahre zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum werden, in dem die Bevölkerung Wohlstand auf dem Niveau der ersten Welt genießen würde.

Im Jahr 2021, dem letzten Jahr vor der “militärischen Sonderoperation” Russlands, sah die Lage in der Ukraine jedoch ganz anders aus. Das Land hatte sich drastisch zurückentwickelt, und große, fortschrittliche Industrien (Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Schiffbau) waren im Wesentlichen stillgelegt.

Aus den Zahlen der Weltbank geht hervor, dass das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine 2021 in konstanten Dollars um 38 % unter dem Niveau von 1990 lag. Legt man das wohltätige Maß zugrunde, das Pro-Kopf-BIP bei Kaufkraftparität, so betrug der Rückgang immer noch 21 %. Diese letzte Zahl steht einem entsprechenden Anstieg von 75 % für die Welt insgesamt gegenüber.

Um einige konkrete internationale Vergleiche anzustellen: Im Jahr 2021 entsprach das Pro-Kopf-BIP der Ukraine in etwa den Zahlen für Paraguay, Guatemala und Indonesien.

Was ist schief gelaufen? Westliche Analysten konzentrieren sich in der Regel auf die Auswirkungen der Überbleibsel aus der Sowjetära und in jüngerer Zeit auf die Auswirkungen der russischen Politik und Maßnahmen. In meinem Buch werden diese Faktoren aufgegriffen, aber mir ist klar, dass es um viel tiefere Fragen geht.

Meiner Ansicht nach liegen die Gründe für die Katastrophe der Ukraine letztlich im kapitalistischen System selbst und insbesondere in den wirtschaftlichen Rollen und Funktionen, die das “Zentrum” der entwickelten kapitalistischen Welt der weniger entwickelten Peripherie des Systems auferlegt.

Für die Ukraine war es ganz einfach die falsche Entscheidung, den “kapitalistischen Weg” einzuschlagen.

Baldwin: Es scheint, als hätte die Ukraine einen ähnlichen Prozess durchlaufen wie Russland in den 1990er Jahren, als eine Gruppe von Oligarchen einen Großteil des Reichtums und der Vermögenswerte des Landes kontrollierte. Können Sie beschreiben, wie dieser Prozess ablief?

Clarke: Als soziale Schicht hat die Oligarchie sowohl in der Ukraine als auch in Russland ihren Ursprung in der sowjetischen Gesellschaft der späteren Perestroika-Periode, etwa ab 1988. Meiner Ansicht nach ist die Oligarchie aus der Fusion dreier mehr oder weniger ausgeprägter Strömungen entstanden, die es in den letzten Jahren der Perestroika alle geschafft hatten, bedeutende private Kapitalbestände anzuhäufen. Bei diesen Strömungen handelte es sich um leitende Angestellte großer staatlicher Unternehmen, um gut platzierte staatliche Persönlichkeiten, darunter Politiker, Bürokraten, Richter und Staatsanwälte, und schließlich um die kriminelle Unterwelt, die Mafia.

Ein Gesetz von 1988 über Genossenschaften erlaubte es Einzelpersonen, kleine Privatunternehmen zu gründen und zu leiten. Viele dieser Strukturen, die nur dem Namen nach Genossenschaften waren, wurden umgehend von Spitzenmanagern großer staatlicher Unternehmen gegründet, die sie nutzten, um Gelder zu verstecken, die illegal aus den Unternehmensfinanzen abgezweigt worden waren. Als die Ukraine 1991 unabhängig wurde, waren viele leitende Angestellte staatlicher Unternehmen auch bedeutende Privatkapitalisten.

Die neuen Kapitaleigner brauchten Politiker, die Gesetze zu ihren Gunsten machten, und Bürokraten, die Verwaltungsentscheidungen zu ihren Gunsten trafen. Die Kapitalisten brauchten auch Richter, die bei Streitigkeiten zu ihren Gunsten entschieden, und Staatsanwälte, die ein Auge zudrückten, wenn die Unternehmer, wie es regelmäßig geschah, außerhalb des Gesetzes agierten. Für all diese Leistungen verlangten die Politiker und Beamten Schmiergelder, die es ihnen ermöglichten, ihr eigenes Kapital anzuhäufen und in vielen Fällen ihre eigenen Unternehmen zu gründen.

Schließlich gab es noch die kriminellen Netze, die schon immer in der sowjetischen Gesellschaft tätig gewesen waren, nun aber ihre Möglichkeiten vervielfacht hatten. In den letzten Jahren der UdSSR war die Rechtsstaatlichkeit nur noch schwach oder gar nicht mehr vorhanden. Dies schuf nicht nur enorme Möglichkeiten für Diebstahl und Betrug, sondern auch für kriminelle Hintermänner. Wenn man als Unternehmer einen Vertrag durchsetzen musste, konnte man dies tun, indem man eine Gruppe “junger Männer mit dicken Hälsen” anheuerte.

Um im Geschäft zu bleiben, brauchten Privatunternehmen ihr “Dach”, die Schutzgelderpresser, die sie gegen rivalisierende Abzocker verteidigten – für einen übergroßen Anteil am Unternehmensgewinn. Manchmal wurde das “Dach” von der Polizei selbst bereitgestellt, gegen eine angemessene Bezahlung.

Diese kriminellen Aktivitäten brachten nichts ein und hemmten produktive Investitionen. Aber es war enorm lukrativ und gab den Startschuss für mehr als ein paar postsowjetische Geschäftsimperien. Der Stahlmagnat Rinat Achmetow, viele Jahre lang der reichste Oligarch der Ukraine, war ein Bergarbeitersohn, der seine Karriere als Leutnant eines Donezker Verbrecherbosses begann.

“Diese kriminellen Aktivitäten brachten nichts ein und erstickten produktive Investitionen. Aber sie … gab den Startschuss für mehr als nur ein paar postsowjetische Geschäftsimperien.”

Innerhalb weniger Jahre ab Ende der 1980er Jahre begannen die verschiedenen Ströme korrupter und krimineller Aktivitäten zu oligarchischen Clans zu verschmelzen, die sich auf bestimmte Städte und Wirtschaftszweige konzentrierten. Als in den 1990er Jahren die Privatisierung staatlicher Unternehmen begann, waren es in der Regel diese Clans, die die Vermögenswerte erhielten.

Ich sollte etwas über die Geschäftskultur sagen, die in den letzten Sowjetjahren entstanden ist und die sich in der Ukraine auch heute noch deutlich von der im Westen unterscheidet.

Unterzeichnung des Abkommens zur Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten am 8. Dezember 1991. Der ukrainische Präsident Leonid Krawtschuk sitzt, zweiter von links. (RIA Novosti Archiv, U. Ivanov, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Nur wenige der neuen Wirtschaftsbosse wussten, wie der Kapitalismus funktionieren sollte, und die Lektionen in den Lehrbüchern der Wirtschaftsschulen waren ohnehin meist nutzlos. Reich wurde man, indem man Bestechungsgelder zahlte, um an staatliche Einnahmen zu gelangen, oder indem man Werte, die in der sowjetischen Vergangenheit geschaffen worden waren, in die Enge trieb und liquidierte. Der Besitz von Vermögenswerten war äußerst unsicher – man wusste nie, wann man in sein Büro kam und es voller bewaffneter Sicherheitsleute eines Konkurrenten vorfand, der einen Richter bestochen hatte, um eine Übernahme zu ermöglichen. Unter diesen Umständen waren produktive Investitionen ein irrationales Verhalten.

Baldwin: Ich habe gehört, dass eine Quelle des Widerstands gegen die politische Dezentralisierung – die eine mögliche Lösung für die Spaltung der Ukraine vor dem Krieg gewesen zu sein scheint – darin besteht, dass die Zentralisierung die Oligarchen begünstigt. Glauben Sie, dass das stimmt?

Clarke: Darauf gibt es keine einfache Antwort. Politisch und verwaltungstechnisch ist die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit ein relativ zentralisierter Staat. Die Gouverneure der Provinzen werden nicht gewählt, sondern von Kiew aus ernannt. Das hat in Kiew zu Befürchtungen geführt, dass in den Regionen separatistische Tendenzen entstehen könnten. Hier ist natürlich an den Donbass zu denken.

Trotz seiner Zentralisierung ist der ukrainische Staatsapparat recht schwach. Die eigentliche Macht liegt bei den regional verankerten Oligarchenclans. Anders als in Russland und Weißrussland ist es keiner einzelnen Person oder oligarchischen Gruppierung gelungen, eine unangefochtene Vormachtstellung zu erlangen und die Macht der sich chronisch bekriegenden Wirtschaftsmagnaten zu beschneiden. Die Ukraine hatte nie ihren [russischen Präsidenten Wladimir] Putin oder [den weißrussischen Präsidenten Alexander] Lukaschenko.

Wladimir Putin, links, und Alexander Lukaschenko, während eines freundschaftlichen Eishockeyspiels, 7. Februar 2020. (Präsident von Russland)

Das System in der Ukraine kann somit als ein äußerst fluider oligarchischer Pluralismus beschrieben werden, bei dem die Kontrolle über die Regierung in Kiew regelmäßig zwischen instabilen Gruppierungen von Einzelpersonen und Clans wechselt. Im Großen und Ganzen scheinen die Oligarchen im Laufe der Jahrzehnte damit zufrieden gewesen zu sein, da dies die Entstehung einer zentralen Autorität verhindert hat, die in der Lage wäre, sie zu disziplinieren und ihre Vorrechte zu beschneiden.

Baldwin: Sie sprechen darüber, wie sich die erzwungene wirtschaftliche Trennung zwischen der Ukraine und Russland nachteilig auf die ukrainische Wirtschaft ausgewirkt hat. Können Sie erklären, warum?

Clarke: Unter der sowjetischen Zentralplanung bildeten Russland und die Ukraine ein einziges Wirtschaftsgebiet, und die Unternehmen waren oft eng mit Kunden und Lieferanten in der anderen Republik verflochten. In der Tat sah die sowjetische Planung oft nur einen einzigen Lieferanten für ein bestimmtes Gut in einem ganzen Gebiet der UdSSR vor, was bedeutete, dass der grenzüberschreitende Handel unerlässlich war, wenn ganze Produktionsketten nicht zusammenbrechen sollten.

Es ist verständlich, dass Russland in den ersten Jahrzehnten der ukrainischen Unabhängigkeit der bei weitem wichtigste Handelspartner der Ukraine blieb. Trotz Problemen wie den schwankenden Wechselkursen hatte dieser Handel zwingende Vorteile. Es gab keine Zollschranken, und die von der UdSSR übernommenen technischen Normen waren weitgehend identisch. Die Geschäftsgepflogenheiten waren vertraut, und Verhandlungen konnten bequem auf Russisch geführt werden.

Am wichtigsten war vielleicht ein anderer Faktor: Die beiden Länder befanden sich auf einem ähnlichen technologischen Entwicklungsstand. Ihre Arbeitsproduktivität unterschied sich nicht wesentlich. Keine der beiden Seiten lief Gefahr, dass ganze Industriezweige durch die fortschrittlicheren Konkurrenten aus dem anderen Land ausgelöscht wurden.

Dennoch gehörte es zu den Binsenweisheiten des liberalen Diskurses, sowohl in der Ukraine als auch in westlichen Kommentaren, dass die enge wirtschaftliche Verflechtung mit Russland die Ukraine zurückhält. Es wurde gesagt, die Ukraine müsse Russland, das mit der sowjetischen Vergangenheit identifiziert wurde, dringend den Rücken kehren und sich dem Westen öffnen. Der Handel der Ukraine mit Russland müsse in diesem Szenario durch einen “tiefgreifenden und umfassenden Freihandel” mit der Europäischen Union ersetzt werden.

“Eine der Binsenweisheiten des liberalen Diskurses, sowohl in der Ukraine als auch in westlichen Kommentaren, lautete, dass die engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland die Ukraine zurückhalten würden.

Diese Kontroverse hatte weitreichende ideologische, politische und sogar militärische Auswirkungen. Aber um es kurz zu machen: 2014 war die Opposition innerhalb der Ukraine überwunden und ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet worden. Bis 2016 war der Handel zwischen der Ukraine und Russland dramatisch geschrumpft, und zwar so weit, dass er weit unter dem Handel mit der EU lag.

Der Übergang zur Integration in den Westen brachte der Ukraine jedoch nicht den versprochenen wirtschaftlichen Aufschwung. Nach einem schweren Einbruch nach den Maidan-Ereignissen von 2014 erholte sich das ukrainische BIP zwischen 2016 und 2021 nur schwach. Gleichzeitig blieb die Handelsbilanz des Landes mit der EU stark negativ. Die Integration in den Westen hat dem Westen weit mehr gebracht als der Ukraine.

Pro-EU-Demonstranten in Kiew, Dezember 2013. (Ilya, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Baldwin: Sie haben eine interessante Bemerkung über die pro-westlichen Liberalen in Russland und der Ukraine (einschließlich der Maidan-Demonstranten/-Unterstützer) gemacht: Wie ihre Kollegen in Russland neigen die Mitglieder dieser “verwestlichenden” Mittelschichten dazu, naiv zu sein, was die Realitäten der westlichen Gesellschaft angeht und was die Eingliederung in die Wirtschaftsstrukturen der entwickelten Welt in der Praxis für Länder bedeutet, deren Volkswirtschaften viel ärmer und primitiver sind.” (p. 9). Können Sie die tatsächlichen Auswirkungen der Politik beschreiben, die aus dem Maidan und der Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens resultiert? Es klingt wie ein Fall von “sei vorsichtig, was du dir wünschst”.

Clarke: Wenn Sie der liberalen Intelligenz der Ukraine das Herz brechen wollen, erinnern Sie sie daran, dass das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union stagniert und die europäischen Gesellschaften in der Krise stecken.

Die Ukraine hat jetzt ein Abkommen zur wirtschaftlichen Integration mit der EU geschlossen, das einen weitreichenden Freihandel ermöglicht. Aber die Ukraine wird nicht in den europäischen Kapitalismus als Teil des hochproduktiven, hochbezahlten “Kerns” des Systems integriert. Denn warum sollten sich die EU-Länder einen zusätzlichen Konkurrenten zulegen wollen?

Präsentation des Fragebogens zur EU-Mitgliedschaft am 8. April 2022 durch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (President.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Stattdessen wurde der Ukraine die Rolle eines Marktes für fortschrittliche westliche Produkte zugewiesen und die Rolle eines Lieferanten für die EU von relativ einfachen technischen Gütern wie Stahlknüppeln und Grundchemikalien. Es handelt sich dabei um Waren mit geringem Gewinn, aus denen sich westliche Hersteller ohnehin zurückziehen, zumal die betreffenden Industrien die Umwelt stark verschmutzen können.

Wie ich bereits erläutert habe, war die Ukraine zu Sowjetzeiten ein Zentrum der hochentwickelten, zuweilen erstklassigen Produktion. Doch im Chaos der Privatisierung brach das Investitionsniveau ein, die Innovation kam praktisch zum Erliegen, und die Produkte wurden auf den Märkten der entwickelten Welt nicht mehr wettbewerbsfähig. In den Träumen der liberalen Theoretiker kamen ausländische Kapitalisten über die Grenze, kauften ruinierte Industriebetriebe auf, rüsteten sie neu aus und erzielten auf der Grundlage niedriger Löhne attraktive Gewinne aus dem Export in den Westen. Aber die Ukraine hatte eine kriminalisierte Wirtschaft, die von Oligarchen geführt wurde. Anstatt mit Haien zu schwimmen, entschieden sich potenzielle ausländische Investoren mehrheitlich dafür, das Land zu meiden.

Die Senkung der EU-Einfuhrzölle sollte diese Situation umkehren, indem sie die Attraktivität von Investitionen in der Ukraine für westliches Kapital unwiderstehlich machte. In der Zwischenzeit sollten die ausländischen Investoren den Oligarchen den Rang ablaufen und dem korrupten, unternehmensfeindlichen Staatsapparat Reformen aufzwingen.

Doch nichts von alledem ist wirklich geschehen. Die ausländischen Investitionen sind winzig geblieben. Gleichzeitig hat der Freihandel mit der EU dazu geführt, dass westliche Hersteller mit höherer Produktivität und einer attraktiveren Angebotspalette große Teile des ukrainischen Inlandsmarktes übernehmen und die lokalen Produzenten aus dem Geschäft drängen konnten.

Als Beispiel könnte ich die ukrainische Autoindustrie anführen. Im Jahr 2008 produzierte das Land mehr als 400.000 Kraftfahrzeuge. Das letzte wichtige Produktionsjahr war 2014. Im Jahr 2018 führte dann eine Senkung der Zölle zu einem enormen Anstieg der Einfuhren von Gebrauchtwagen aus der EU, und die Produktion von Personenkraftwagen in der Ukraine wurde praktisch eingestellt.

Ein ukrainischer Bogdan-Stadtbus in Lviv, Ukraine, 2010. (Anatoliy-024, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Baldwin: In diesem Zusammenhang kann ich nicht umhin festzustellen, dass die Ukraine offenbar Opfer einer neoliberalen korporatistischen Politik geworden ist, die mächtigeren ausländischen Mächten zugute kommt – die Art von Politik, die von der Antiglobalisierungsbewegung der 90er Jahre kritisiert und bekämpft wurde. Früher hat die Linke diese Wirtschaftspolitik, wenn sie schwächeren Ländern aufgezwungen wurde, als eine Form des Neokolonialismus bezeichnet. Heute scheint die Linke – zumindest in den USA – auf ein verängstigtes Weichei reduziert worden zu sein, das von einer karikierten Form der Identitätspolitik besessen ist und die neueste Kriegspropaganda wiederkäut. Was ist Ihrer Meinung nach aus der Linken geworden?

Clarke: Meiner Meinung nach haben die meisten Teile der westlichen Linken es versäumt, eine angemessene Antwort auf den Krieg in der Ukraine zu finden. Grundsätzlich sehe ich die Wurzeln des Problems in der Anpassung an liberale Haltungen und Denkgewohnheiten und in dem Versäumnis, eine ganze Generation von Aktivisten in den unverwechselbaren Traditionen, einschließlich der intellektuellen Traditionen, der Klassenkampfbewegung zu schulen.

Stand With Ukraine, Protest in London, 26. Februar. (Katholische Kirche England und Wales, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Vielen Mitgliedern der Linken fehlt heute einfach das methodische Rüstzeug, um die Ukraine-Frage zu verstehen – die, um ehrlich zu sein, teuflisch komplex ist. Hier möchte ich zwei Punkte ansprechen. Erstens ist es für die Linke von entscheidender Bedeutung, eine klare Vorstellung davon zu bekommen, ob das heutige Russland eine imperialistische Macht ist oder nicht. Zweitens sollte sich die Linke bei der Beantwortung dieser Frage auf keinen Fall auf die Denkweise von The Guardian und The Washington Post verlassen. Unsere Methodik muss aus der Tradition linker Denker wie [Rosa] Luxemburg, [Wladimir] Lenin, [Nikolai] Bucharin und [György] Lukács kommen.

Der liberale Empirismus von The Guardian wird Ihnen sagen, dass Russland eine imperialistische Macht ist, was durch die Tatsache “bewiesen” ist, dass Russland in das Gebiet eines anderen Landes eingedrungen ist und es besetzt hat. Aber selbst in den letzten Jahrzehnten haben verschiedene Länder, die offenkundig arm und rückständig sind, genau dies getan. Heißt das, dass wir von “marokkanischem Imperialismus” oder “irakischem Imperialismus” sprechen sollten? Das ist absurd.

In der klassischen linken Analyse ist der moderne Imperialismus eine Eigenschaft des am weitesten entwickelten und reichsten Kapitalismus. Imperialistische Länder exportieren massenhaft Kapital und entziehen der sich entwickelnden Welt durch den Mechanismus des ungleichen Austauschs den Wert. Hier passt Russland einfach nicht ins Bild. Mit seiner relativ rückständigen Wirtschaft, die auf dem Export von Rohstoffen basiert, ist Russland ein großes Opfer des ungleichen Austauschs.

“Imperialistische Länder exportieren in großem Umfang Kapital und entziehen den Entwicklungsländern durch den Mechanismus des ungleichen Austauschs Wert. Hier passt Russland einfach nicht ins Bild.”

Für die Linke sollte es undenkbar sein, sich mit dem Imperialismus zu verbünden und ein Opfer des Imperialismus anzugreifen. Aber genau das tun viele Linke jetzt.

Seit den frühen 1990er Jahren hat sich die NATO von Mitteldeutschland bis an die Grenzen Russlands ausgedehnt. Die Ukraine wurde de facto als Mitglied des westlichen Lagers rekrutiert und mit einer großen, gut bewaffneten und von der NATO ausgebildeten Armee ausgestattet. Die imperialistischen Drohungen und der Druck auf Russland haben sich vervielfacht.

Dem Imperialismus muss widerstanden werden. Aber heißt das, dass die Linke Putins Vorgehen in der Ukraine unterstützen sollte? Hier sollten wir bedenken, dass eine Arbeiterregierung in Russland dem Imperialismus in erster Linie mit einer ganz anderen Strategie begegnet wäre, in deren Mittelpunkt die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und die revolutionäre Antikriegsagitation stehen.

Offensichtlich ist das ein Kurs, den Putin niemals einschlagen wird. Aber bedeutet die Entscheidung Russlands, dem Imperialismus mit Methoden zu widerstehen, die nicht die unseren sind, dass wir die Tatsache des russischen Widerstands anprangern sollten?

Nochmals, das ist undenkbar. Wir müssen mit Russland gegen die Angriffe des Imperialismus und der ukrainischen herrschenden Klasse auf das Land stehen. Natürlich ist Putins Politik nicht die unsere, also muss unsere Unterstützung für die russische Sache kritisch und nuanciert sein. Wir sind nicht verpflichtet, bestimmte Politiken und Aktionen der kapitalistischen Elite Russlands zu unterstützen.

Dennoch ist die linksliberale Position, die einen Sieg des Imperialismus und seiner Verbündeten in der Ukraine anstrebt, zutiefst reaktionär. Letztlich kann sie das Leid nur vervielfachen, indem sie die USA und die NATO ermutigt, Angriffe in anderen Teilen der Welt zu starten.

“Unsere Unterstützung für die russische Sache muss kritisch und nuanciert sein. Wir sind nicht verpflichtet, bestimmte Politiken und Aktionen der kapitalistischen Elite Russlands zu unterstützen.

Baldwin: Der Krieg war auch wirtschaftlich eine Katastrophe für die Ukraine. Im Oktober letzten Jahres schrieb Andrea Peters einen ausführlichen Artikel darüber, wie die Armut in dem Land seit der Invasion in die Höhe geschnellt ist. Sie nannte unter anderem folgende Zahlen:

*10-facher Anstieg der Armut

*35 Prozent Arbeitslosenquote

*50-prozentige Kürzung der Gehälter

*Staatsverschuldung von 85 Prozent des BIP

Ich bin sicher, dass es jetzt noch schlimmer ist. Es scheint, dass die USA/Europa die ukrainische Regierung derzeit fast vollständig subventionieren. Können Sie etwas zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen in der Ukraine sagen?

Clarke: Die ukrainische Wirtschaft ist durch den Krieg zerrüttet worden. Nach Regierungsangaben ist das BIP im letzten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent gesunken, und die Industrieproduktion ist im September um einen ähnlichen Betrag zurückgegangen. Im März dieses Jahres wurden die Kosten für die direkten Schäden an Gebäuden und Infrastruktur auf 135 Milliarden Dollar geschätzt, und mehr als 7 % der Wohnungen wurden Berichten zufolge beschädigt oder zerstört. Riesige Anbauflächen konnten nicht besät werden, weil die Felder oft vermint waren.

Serhiy Marchenko, Finanzminister der Ukraine. (CC0, Wikimedia Commons)

Durch die Einberufung zum Militär wurden zahlreiche Fachkräfte aus dem Erwerbsleben gerissen. Unter den mindestens 5,5 Millionen Ukrainern, die das Land verlassen haben, befinden sich auch andere hochqualifizierte Menschen. Innerhalb der Ukraine wurden schätzungsweise 6,9 Millionen Menschen vertrieben, was sich auch auf die Produktion ausgewirkt hat.

Laut Finanzminister Serhii Marchenko stammt nur noch ein Drittel der Haushaltseinnahmen der Ukraine aus inländischen Quellen. Die Differenz muss durch ausländische Darlehen und Zuschüsse ausgeglichen werden. Diese Hilfe hat ausgereicht, um die jährliche Inflation auf einem relativ überschaubaren Niveau von etwa 25 Prozent zu halten, aber die Arbeitnehmer erhalten nur selten einen Ausgleich für die Preissteigerungen, und ihr Lebensstandard ist zusammengebrochen.

In vielen Fällen erfolgt die westliche Hilfe nicht in Form von Zuschüssen, sondern in Form von Darlehen. Nach meinen Berechnungen betrug die Auslandsverschuldung der Ukraine im Januar etwa 95 Prozent des jährlichen BIP. Wenn der Frieden zurückkehrt, wird die Ukraine jahrzehntelang ihre Deviseneinnahmen opfern müssen, um diese Kredite zurückzuzahlen.

Baldwin: Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal hat erklärt, dass die Ukraine allein im Jahr 2023 38 Milliarden Dollar zur Deckung des Haushaltsdefizits und weitere 17 Milliarden Dollar für “schnelle Wiederaufbauprojekte” benötigt. Es hat den Anschein, dass es für den Westen (politisch oder wirtschaftlich) nicht tragbar ist, diese Art von Geld für längere Zeit bereitzustellen. Was meinen Sie dazu?

Clarke: Die Zahl, die mir für die geplanten US-Militärausgaben im Jahr 2023 vorliegt, beläuft sich auf 886 Milliarden Dollar, so dass die NATO-Länder es sich leisten können, die Ukraine zu erhalten und wiederaufzubauen, wenn sie wollen. Die Tatsache, dass sie die ukrainische Wirtschaft relativ am Tropf hängen lassen – und schlimmer noch, dass sie verlangen, dass viele der Ausgaben zurückgezahlt werden – ist eine bewusste Entscheidung, die sie getroffen haben.

Dies ist eine Lehre für die Eliten der Entwicklungsländer, die versucht sind, als Stellvertreter für den Imperialismus zu agieren, wie es die ukrainische Führung nach 2014 absichtlich getan hat. Wenn Sie die Konsequenzen zu spüren bekommen, sollten Sie nicht erwarten, dass die Imperialisten die Rechnung übernehmen. Letztlich sind sie nicht auf eurer Seite.

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus im April 2022. (Weißes Haus/Public Domain, Wikimedia Commons)

Baldwin: Das Oakland Institute hat im Februar dieses Jahres einen Bericht über einen bestimmten Aspekt der westlich geprägten neoliberalen Politik in der Ukraine veröffentlicht – landwirtschaftliche Flächen. Eines der ersten Dinge, die [der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seinem Amtsantritt 2019 tat, war, ein unpopuläres Landreformgesetz durchzusetzen. Können Sie erklären, worum es bei diesem Gesetz ging und warum es so unpopulär war?

Clarke: Bis 2014 waren die landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine fast vollständig privatisiert und unter Millionen ehemaliger Kolchosearbeiter verteilt worden. Bis 2021 galt ein Moratorium für den Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen. Dieses Moratorium war bei der Landbevölkerung sehr beliebt, die der Landbürokratie misstraute und befürchtete, um ihren Besitz betrogen zu werden. Da sie nur über kleine Flächen verfügten und ihnen das Kapital für den Ausbau ihrer Betriebe fehlte, entschieden sich die meisten Landbesitzer für die Verpachtung ihrer Betriebe und die Beschäftigung in kommerziellen Landwirtschaftsbetrieben.

Das Ergebnis wurde als “Re-Feudalisierung der ukrainischen Landwirtschaft” bezeichnet. Unternehmer mit Zugang zu Kapital – häufig etablierte Oligarchen, aber auch US-amerikanische und saudische Unternehmensinteressen – erlangten die Kontrolle über riesige Pachtbetriebe. Da die Landpachten billig und die Löhne minimal waren, hatten die neuen Landbarone wenig Grund, in die Steigerung der Produktivität zu investieren, die trotz des reichen Bodens niedrig blieb.

In diese ohnehin schon sehr rückschrittliche Situation brachten der Internationale Währungsfonds und andere institutionelle Kreditgeber die Weisheit des neoliberalen Dogmas ein. Viele Jahre lang hatten die Strukturanpassungsprogramme, die mit den IWF-Krediten verbunden waren, auf der Schaffung eines freien Marktes für landwirtschaftliche Flächen bestanden. Die ukrainischen Regierungen, die sich der massiven Ablehnung dieses Vorhabens bewusst waren, hatten sich zurückgehalten. Es war Zelensky, dessen Widerstand schließlich brach. Seit Mitte 2021 können ukrainische Bürger bis zu 100 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche erwerben, ab Januar 2024 sollen es 10.000 Hektar sein.

Theoretisch werden nun viele kleine Landbesitzer ihr Land verkaufen, in die Städte ziehen und ein Leben als städtische Arbeiter aufnehmen, während die steigenden Bodenwerte die gewerblichen Landwirte zwingen werden, in die Steigerung ihrer Produktivität zu investieren. Aber diese Berechnungen sind mit Sicherheit utopisch. Die Arbeitslosigkeit in den Städten ist bereits hoch, und Wohnraum ist knapp. Kleinbauern werden es kaum riskieren, ihr Land mit einer Hypothek zu belasten, um ihren Betrieb zu verbessern, solange die Gewinne gering, die Zinssätze hoch, die Banken räuberisch und die Beamten auf allen Ebenen korrupt bleiben.

Die wahre Logik dieser “Reform” besteht darin, den Einfluss der Oligarchen und des internationalen Agrobusiness auf die Landwirtschaft zu stärken.

Baldwin: Die Weltbank hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass der Wiederaufbau nach Beendigung des Krieges mindestens 411 Milliarden Dollar kosten wird. Wenn die Kämpfe beendet sind, welche Art von Politik würde der Ukraine Ihrer Meinung nach die besten Chancen bieten, langfristig eine stabilere und gerechtere Wirtschaft aufzubauen?

Clarke: Wie sollen die Kämpfe enden? Gegenwärtig scheint es unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte besiegt werden, zumindest von den Ukrainern. Je näher ein russischer Sieg rückt, desto größer ist die Aussicht auf eine umfassende imperialistische Militärintervention.

Nehmen wir jedoch an, Selenskyj würde sich mit russischen Unterhändlern zusammensetzen und ein Friedensabkommen aushandeln. Realistischerweise würde dies voraussetzen, dass die Ukraine anerkennt, dass der Donbass und die Krim sowie die Provinzen Saporischschja und Cherson verloren sind. Neofaschisten müssten aus dem Staatsapparat entfernt und ihre Organisationen geächtet werden. Die Ukraine müsste ihre Beziehungen zur NATO abbrechen, und ihre Streitkräfte müssten auf ein Niveau reduziert werden, das sich das Land leisten kann.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, mit dem Rücken zur Kamera, bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski im September 2021. (NATO)

Wenn ein solches Abkommen zustande käme, würden die ukrainischen Ultranationalisten natürlich Schlange stehen, um Selenskyj zu ermorden. Das heißt, wenn die CIA ihn nicht vorher erwischt.

Angenommen, es gäbe ein “nach dem Krieg”, wie könnte es aussehen? Wir müssen bedenken, dass die Ukraine heute zu den ärmeren Teilen der kapitalistischen Entwicklungsländer gehört. Für Länder in dieser allgemeinen Situation kann es keine wirklich “stabile und gerechte” wirtschaftliche Zukunft geben. Eine solche Zukunft ist nur außerhalb des Kapitalismus, seiner Krisen und seines internationalen Ausbeutungssystems denkbar.

Aber nehmen wir einmal an, es gäbe eine unabhängige Ukraine, die in Frieden leben und einen vernünftigen wirtschaftlichen Kurs verfolgen könnte. In erster Linie würde dieser Kurs eine sorgfältige Abgrenzung der Wirtschaft gegenüber dem fortgeschrittenen Westen beinhalten. Im Idealfall würde die Ukraine weiterhin einen umfangreichen Handel mit der EU betreiben. Dies könnte jedoch nicht um den Preis geschehen, dass durch unbeschränkte Einfuhren Industrien und Sektoren unterdrückt werden, die das Potenzial hätten, ein modernes Niveau an Raffinesse und Produktivität zu erreichen.

Die Handelsbeziehungen der Ukraine müssen in erster Linie auf dem Austausch mit Staaten beruhen, die den gleichen technologischen Entwicklungsstand wie die Ukraine aufweisen, so dass der kommerzielle Wettbewerb Anreize und nicht deren Vernichtung verspricht. Diese Verlagerung würde die Wiederherstellung eines dichten Netzes von Wirtschaftsbeziehungen mit Russland bedeuten. Sie würde auch eine Ausweitung des bereits umfangreichen Handels (im Jahr 2021) mit Staaten wie der Türkei, Ägypten, Indien und China beinhalten.

“Die Handelsbeziehungen der Ukraine müssen in erster Linie auf dem Austausch mit Staaten beruhen, die den allgemeinen technologischen Entwicklungsstand des Landes teilen, damit der kommerzielle Wettbewerb Anreize und nicht Vernichtung verspricht.”

In politisch-ökonomischer Hinsicht liegt die Zukunft der Ukraine nicht in der “Integration in den Westen” – ein zerstörerisches Hirngespinst -, sondern darin, …. ihren Platz unter den Mitgliedsstaaten von Organisationen wie BRICS, der Belt and Road-Initiative und der Shanghai Cooperation Organisation einzunehmen. Für ihren Finanzierungsbedarf muss die Ukraine dem IWF eine Absage erteilen und sich an Einrichtungen wie die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank wenden.

Dies sind notwendige Änderungen, die die Aussichten der Ukraine erheblich verbessern würden. Letztendlich erfordert eine “stabile und gerechte” Zukunft jedoch viel tiefgreifendere Veränderungen. Dazu müssen die kriminellen Oligarchen des Landes von der Kontrolle über die Wirtschaft verdrängt werden.

In rund 30 Jahren und trotz westlicher Hilfe haben die liberalen Reformer der Ukraine an dieser Front kaum Fortschritte gemacht. Die “mittleren Schichten” der Gesellschaft des Landes sind einfach nicht in der Lage oder geneigt, einen solchen Umsturz durchzuführen. Sie haben wenig soziales Gewicht und sind keine unabhängige Kraft. Diejenigen von ihnen, die nicht direkt für die Oligarchen arbeiten, sind in vielen Fällen in den korrupten Staatsapparat verstrickt, den die Oligarchen kontrollieren.

Die einzige gesellschaftliche Kraft in der Ukraine, die über die nötige Zahl verfügt, um die Macht der Oligarchen zu beenden, ist das organisierte Proletariat. Im Gegensatz zu den “Mittelschichten” haben die Arbeiter des Landes kein Interesse am Erhalt des Oligarchismus und verfügen über das Potenzial, unabhängig von ihm zu handeln.

Baldwin: Sie haben in den 1990er Jahren für die Zeitung Green Left aus Moskau berichtet. Wie kam es dazu, und was ist Ihnen von Ihrer Zeit in Russland besonders in Erinnerung geblieben?

Das Oberhaus des Obersten Sowjets in seiner letzten Sitzung, in der die UdSSR für nicht mehr existent erklärt wird, 24. Dezember 1991. (RIA Novosti Archiv/Alexander Makarov / CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Clarke: Da ich Russisch spreche, wurde ich 1990 von der Zeitung nach Moskau – damals die Hauptstadt der UdSSR – geschickt, um über die Fortschritte der Perestroika zu berichten. Ich rechnete mit einem Aufenthalt von etwa zwei Jahren, fand aber eine russische Familie und blieb neun Jahre lang.

Ich hatte nur ein kleines Einkommen von der Zeitung. Meine Frau und ich lebten besser als die Nachbarn, aber nicht viel. Ich beobachtete und berichtete, wie hoch qualifizierte Arbeiter ins Elend gestürzt wurden. Ihre Löhne wurden nicht ausgezahlt, ihre jahrzehntelangen Ersparnisse durch die Inflation vernichtet, sie verkauften ihr Hab und Gut außerhalb der U-Bahn-Stationen und lebten von Kartoffeln, die sie in ihren Gärten ausgruben.

Am unheimlichsten war es, die Menschen dabei zu beobachten, wie sie versuchten, mit einer drastischen Umkehrung ihrer Überzeugungen und Werte fertig zu werden. Wo die sowjetische Gesellschaft ein Minus gesetzt hatte, wurde den Russen plötzlich befohlen, ein Plus zu setzen. Verhaltensweisen, die früher als verachtenswert gegolten hatten – Drängeleien, Spekulationen – wurden nun in den Medien gelobt.

Von den Menschen, die ich kannte, waren vermutlich die westlich orientierten Intellektuellen am stärksten traumatisiert, die jahrelang den Untergang der Sowjetunion und den Kapitalismus an ihrer Stelle herbeigesehnt hatten. Nun war der Kapitalismus da – und es war ein Albtraum.

Unter diesen Umständen verloren nicht wenige Russen völlig ihre moralische Orientierung. Alles schien erlaubt zu sein. Ich erinnere mich, wie ich mich eines Morgens auf den Weg machte, um meinen kleinen Sohn in die Kindertagesstätte zu bringen. Auf dem Bürgersteig, nicht weit von unserem Haus entfernt, fanden wir eine frisch ermordete Leiche.

Währenddessen wirbelte ein Tornado der Geschichte um uns herum. Als Journalist war ich während der Putsche von 1991 und 1993 im “Weißen Haus Russlands”, dem Parlamentsgebäude am Moskauer Ufer des Kremls. 1998 berichtete ich darüber, wie die Regierung sich selbst für bankrott erklärte und ihre Schulden nicht mehr bedienen konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 40 Prozent der Wirtschaft verschwunden.

Ich erinnere mich jedoch an diese Jahre, die in mancher Hinsicht die schönsten und lohnendsten meines Lebens waren. Übersetzt mit Deepl.com

Natylie Baldwin ist die Autorin von The View from Moscow: Understanding Russia and U.S.-Russia Relations. Ihre Artikel sind in verschiedenen Publikationen erschienen, darunter The Grayzone, Consortium News, RT, OpEd News, The Globe Post, Antiwar.com, The New York Journal of Books und Dissident Voice.

Dieser Artikel ist aus dem Covert Action Magazine.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …