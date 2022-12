Der Herbst der Oligarchen in der Ukraine Von Patrick Lawrence

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratuliert Soldaten zum Tag der Verteidiger im Oktober in der Nähe des Mariinsky-Palastes in Kiew. (Präsident der Ukraine, Public domain)

Und hier ist das Problem: In der Ukraine gibt es Oligarchen, und die Nachkriegs-Ukraine, die diesen Leuten vorschwebt, kann keine Oligarchen haben. Äußerst erfolgreiche Geschäftsleute und Unternehmer mit riesigen Besitztümern, die gleichen Besitztümer, von denen sie jetzt profitieren, sind in Ordnung, aber sie müssen Geschäftsleute und Unternehmer sein, keine Oligarchen.

Die neue Mode unter Regierungsbeamten, Wirtschaftswissenschaftlern, Think-Tank-Bewohnern, Bankern, Investoren, multilateralen Bürokraten und den Journalisten, die getreu abschreiben, was sie sagen, besteht darin, zu prognostizieren, was für ein Ort die Ukraine sein wird, wenn der Krieg vorbei ist.

Kutschmas Präsidentschaft, die von 1994 bis 2005 dauerte, war ein heilloses Durcheinander aus Betrug, Korruption und Medienzensur. Neben vielem anderen hat er dieselbe Art von räuberischen Privatisierungsplänen, die Jelzin in Russland auf den Weg gebracht hat, in Gang gesetzt und beaufsichtigt. Ein typischer ukrainischer Oligarch, der in den Kutschma-Jahren aktiv war, hat für staatseigene und -betriebene Vermögenswerte im Wert von Milliardenbeträgen Taxifahrten bezahlt.

In 4.200 Wörtern will uns Bezos’ Zeitung erzählen, dass in der Nachkriegsukraine alles gut sein wird, wo es keine Oligarchen mehr geben wird und die Geschäftsleute, zu denen sie geworden sind, die Ukraine demokratisch, modern und – hier ein neoliberales Codewort – effizient machen werden.

Diese Sätze finden sich alle in einem langen Artikel, den die Washington Post am 8. Dezember unter der Überschrift “Der Krieg hat die Oligarchen in der Ukraine gezähmt und Raum für einen demokratischen Wandel geschaffen” veröffentlichte. Dies ist der Beitrag der Post zu der Diskussion darüber, wie die Ukraine aussehen und wie ihre Wirtschaft funktionieren wird, nachdem die russischen Streitkräfte über die Ostgrenze der Ukraine zurückgeschlagen wurden.

Nachdem Viktor Juschtschenko 2005 Kutschma als Präsident abgelöst hatte, wurde das Geschäft annulliert. Die Regierung verkaufte daraufhin Kryvorizhstal für 4,8 Milliarden Dollar an Mittal Steel, ein indisches Unternehmen, das heute zum niederländischen Konzern ArcelorMittal gehört. “Die Transaktion war eindeutig korrupt”, zitiert The Post Juschtschenko, vermutlich in einem kürzlich geführten rückblickenden Interview.

Das Interessanteste an dem Gesetz zur Entoligarchisierung ist nicht seine Unwirksamkeit, sondern seine Definition eines Oligarchen. Hier beginnen wir, uns der wahren Pointe des Post-Artikels über diese Leute zu nähern. In den Worten der Post:

Und dann etwas Interessantes. Zelensky brachte in der Rada, der ukrainischen Legislative, ein Gesetz ein, das er “Entoligarchisierung” nannte. Vor einem Jahr, im letzten Monat, wurde es problemlos in Kraft gesetzt. Sie haben nicht viel über dieses Gesetz gelesen – wenn Sie überhaupt etwas davon gelesen haben -, denn es scheint nichts bewirkt zu haben.

Kolomoisky ist einer der reichsten Oligarchen der Ukraine und offenbar auch einer der korruptesten. Letztes Jahr untersagte ihm das Justizministerium die Einreise in die USA, und als offensichtliche Reaktion darauf begann Zelensky, sich von seinem ehemaligen (wir nehmen an, ehemaligen) Gönner zu distanzieren. Zunächst entzog er Kolomoisky, der in Israel wohnt, die ukrainische Staatsbürgerschaft.

Warum sind diese Kriterien jetzt, nach 31 Jahren als unabhängige Nation und fast ebenso vielen Jahren mit der am stärksten von Oligarchen beherrschten Wirtschaft in Europa, von Bedeutung? Die Antwort auf diese Frage fällt mir nicht schwer.

Denn die Ukraine, die in die Reihen der Europäischen Union und der NATO aufgenommen werden soll, muss gut aussehen. Und sie wird nicht gut aussehen, solange die Oligarchen mit ihren plumpen Eingriffen in die nationale Politik, ihrer Gleichgültigkeit gegenüber gesetzlichen Bestimmungen und ihrer unaufhörlichen Bestechung, Bestechlichkeit und anderen Arten von Korruption weitermachen.

Kurzum, es ist an der Zeit, dass die Ukraine mit sich selbst ins Reine kommt. Das kann in der Tat ein Akt sein, aber die Oligarchen müssen zurück in die Schminke und dann in die Garderobe geschickt werden und insgesamt zu modernen Geschäftsführern umgestaltet werden. Sie müssen es wert sein, in Forbes oder BusinessWeek mit geradem Gesicht vorgestellt zu werden, um es anders auszudrücken. Sie müssen mehr wie Bezos aussehen als die schamlosen Gauner und Gierhälse, die sie tatsächlich sind.

Ihor Kolomoyskyi im Jahr 2013. (CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

Der Krieg, das Entoligarchisierungsgesetz und die Unzufriedenheit der Öffentlichkeit haben die Oligarchen auf die Flucht getrieben, berichtet die Post, aber ich konnte in dieser Geschichte keinen einzigen Oligarchen auf der Flucht finden.

Ihor Kolomoisky lebt nicht mehr in der Ukraine und wirkt in den Berichten, die ich gelesen habe, gleichgültig gegenüber den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Von den anderen erwähnten Oligarchen ist Serhiy Taruta Mitbegründer und Leiter eines Metallindustriekonzerns, der auf privatisierten staatlichen Vermögenswerten basiert, mehrere politische Ämter bekleidet hat, seit 2014 einen Sitz in der Rada hat und offenbar Ambitionen auf das Präsidentenamt hegt.

Nicht gerade ein Mann auf der Flucht.

Taruta ist gut befreundet mit dem bereits erwähnten Rinat Achmetow, der für den vereitelten Betrug an der Stahlfirma verantwortlich ist, und spricht sehr gut über ihn. “Er war kein Mitglied einer kriminellen Gruppe, aber er kannte und war mit Leuten befreundet, die es waren”, so Taruta gegenüber der Post. So etwas zählt in der oligarchischen Ukraine.

Achmetow ist der Sohn eines Bergarbeiters, gründete kurz nach der Unabhängigkeit der Ukraine eine Koksfabrik und kam in den Kutschma-Jahren trotz der Pleite von Kryvorizhstal im Metallgeschäft groß raus. Auf dem Höhepunkt vor dem aktuellen Krieg war sein Vermögen 7,6 Milliarden Dollar wert; seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten hat er einen Rückschlag erlitten: Er ist jetzt nur noch 4,3 Milliarden Dollar wert, armer Kerl.

Achmetow wird in der Post in ihrem Bericht über den Zustand der ukrainischen Oligarchie über Gebühr gewürdigt. Der Artikel liest sich teilweise tatsächlich wie ein persönliches Profil. Warum ist das so?

Achmetow ist meiner Meinung nach genau die Art von Oligarch, die uns die Post zeigen will. Dominant im Metallsektor, politisch mächtig, 2006 in die Rada gewählt, Freunde unter den Verbrecherbossen – er repräsentiert alles, was an den Oligarchen falsch war. Und jetzt hat er das Licht gesehen.

Er hat sich aus der Politik zurückgezogen, zumindest direkt. Er hat die Zukunft der ukrainischen Wirtschaft gesehen, und die scheint mit niemand anderem als höchst erfolgreichen Geschäftsleuten und Unternehmern zu glänzen.

“Ich bin kein Oligarch”, sagt er der Post. “Ich bin der größte private Investor, Arbeitgeber und Steuerzahler in der Ukraine.” Und weiter: “Wettbewerb in der Wirtschaft bedeutet Marktwirtschaft. Wettbewerb in der Politik bedeutet Demokratie.”

Es folgt ein Satz von Rostyslav Shurma, einem von Zelenskys Top-Beratern und – und das gefällt mir besonders – einem früheren leitenden Angestellten von Metinvest, einem Stahlproduzenten, der Achmetow gehört: “Es ist absolut notwendig, dass wir starke Geschäftsleute haben, wir haben nationale Champions, globale Champions. Aber sie sollten sich nicht in die Politik einmischen.”

Ja! Der Bericht der Post drängt uns zu der Schlussfolgerung.