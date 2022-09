The Historic Collapse of Journalism Accuracy no longer matters. Witnessing no longer matters. Conformity matters, writes Patrick Lawrence. By Patrick Lawrence ScheerPost I have never gotten over a story The New York Times ran in its Sunday magazine back in May 2016. Maybe you will remember the occasion. It was a lengthy profi

Die Genauigkeit spielt keine Rolle mehr. Zeugnis ablegen ist nicht mehr wichtig. Konformität zählt, schreibt Patrick Lawrence.

Der historische Zusammenbruch des Journalismus



Von Patrick Lawrence /ScheerPost



6. September 2022

Ich bin nie über eine Geschichte hinweggekommen, die die New York Times in ihrem Sonntagsmagazin im Mai 2016 veröffentlichte. Vielleicht erinnern Sie sich an den Anlass. Es handelte sich um ein ausführliches Profil von Ben Rhodes, dem Chefberater der Obama-Regierung für “strategische Kommunikation”. Geschrieben wurde es von einem Reporter namens David Samuels.

Die beiden waren ein auffälliges Paar – passend, würde ich sagen. Rhodes war ein aufstrebender Romanautor, der in Brooklyn lebte, als er durch die unwahrscheinlichste aller Wendungen seinen Weg in den inneren Kreis des Weißen Hauses von Obama fand. Samuels, ein Freiberufler, der normalerweise über Prominente aus der Populärkultur berichtete, war schon lange zuvor dem unglücklich-schlauen Stil verfallen, der für diejenigen typisch ist, die über Rockstars und andere mehr oder minder frivole Persönlichkeiten schreiben.

Rhodes’ Aufgabe war es, “eine größere Umstrukturierung der amerikanischen Erzählung” vorzunehmen, wie Samuels es ausdrückte. “Rhodes ist ein Geschichtenerzähler, der das Handwerkszeug eines Schriftstellers benutzt, um eine Agenda voranzutreiben, die als Politik verpackt ist. Ein professioneller Pressesprecher im Stile von Edward Bernays, im Klartext. Ein Märchenerzähler, der mit manipulierbaren Fakten und Happy Ends handelt. “Als Politik verpackt”: eine nette Anspielung auf die Kommerzialisierung unseres öffentlichen Diskurses.

Rhodes und Ned Price, sein Stellvertreter, waren Social-Media-Akrobaten. Price, ein ehemaliger CIA-Analyst und jetziger Sprecher des Außenministeriums, erzählte ohne Hemmungen, wie sie Korrespondenten, Kolumnisten und andere Personen, die in der Lage sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, wie ein Gänseleberpastete-Züchter seine Gänse füttert.

Hier spricht Price über den Alltag der Übung:

“Es gibt eine Art von Kraftmultiplikatoren. Wir haben unsere Compadres. Ich wende mich an ein paar Leute, die ich nicht namentlich nennen möchte…. Und ich gebe ihnen etwas Farbe, und als Nächstes weiß ich, dass viele dieser Leute in der Dot-Com-Publishing-Branche tätig sind und eine riesige Anhängerschaft haben, und sie werden diese Botschaft selbst verbreiten.”

Rhodes gab Samuels eine strukturiertere Analyse dieses Arrangements:

“Alle Zeitungen hatten früher Auslandsbüros. Jetzt haben sie keine mehr. Sie rufen uns an, um uns zu erklären, was in Moskau oder Kairo passiert. Die meisten Zeitungen berichten von Washington aus über das Weltgeschehen. Der durchschnittliche Reporter, mit dem wir sprechen, ist 27 Jahre alt, und seine einzige Erfahrung in der Berichterstattung besteht darin, politische Kampagnen zu begleiten. Das ist eine große Veränderung. Sie wissen buchstäblich nichts.”

Ich habe in Salon, wo ich damals Kolumnist für Außenpolitik war, ausführlich über den Artikel in der Times geschrieben. Es gab in Samuels’ Bericht so viel auszupacken, dass ich kaum wusste, wo ich anfangen sollte. Bei Price hatten wir es mit einem völligen Versagen zu tun, die Rolle von gut funktionierenden Medien und die Natur des öffentlichen Raums überhaupt zu verstehen.

Price beim Live-Blogging im Weißen Haus, Aug. 2014. (Kori Schulman/Obama Archives)

Rhodes beschrieb ein Pressekorps im Weißen Haus, das aus post-adoleszenten Personen bestand, die völlig von der Gänsefütterung abhängig waren, insbesondere wenn sie über Fragen der nationalen Sicherheit berichteten: “Sie wissen buchstäblich nichts.”

Rhodes und Price beschrieben eine qualitative Wende in den Beziehungen der Medien zur Macht. Ich will nicht behaupten, dass diese Beziehungen jemals sehr gut waren, aber an einem bestimmten Punkt gab es eine Ohnmacht, ein Nachgeben von schlecht zu schlechter. “Wenn Sie routinemäßige Presseberichte in der Times oder einer der anderen großen Tageszeitungen lesen”, schrieb ich über das Rhodes-Profil, “dann sehen Sie das, was die Schreiberlinge, die wir immer noch Reporter nennen, an den schwarzen Brettern der Regierung aushängen, die wir immer noch Zeitungen nennen.”

Wann ist es dazu gekommen? Warum war es so weit gekommen? Sollte es noch schlimmer kommen? Wie sind wir hierher gekommen, mit anderen Worten, und wohin gehen wir? Das waren meine Fragen. Es sind immer noch meine Fragen. Die Berichterstattung der in der Ukraine tätigen Mainstream-Korrespondenten veranlasst mich, sie erneut zu stellen. Unter den vielen Dingen, die wir vielleicht nennen wollen, sind sie Gänse.

Der New Yorker Es war einmal eine Zeit

Meine erste Ahnung, dass sich in der Art und Weise, wie die amerikanische Presse auf die Welt blickte und über das berichtete, was ihre Korrespondenten sahen, etwas änderte, war ganz in der Nähe, ein Fall mit kleinem Kaliber – kleinem Kaliber, etwas Großes, über das man nachdenken muss, wenn man es erzählt. Ich lebte zu dieser Zeit in Japan, von Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre. Neben meiner Arbeit für die International Herald Tribune schrieb ich “Letter from Tokyo” für The New Yorker.

Damals gab es eine lange und ehrwürdige Tradition von “Briefen aus”: Janet Flanner aus Paris, Jane Kramer aus ganz Europa, Mollie Panter-Downes aus London. Bob Shaplen, der seine Karriere Asien widmete, war lange Zeit der “Fernost-Korrespondent” des New Yorker und schrieb Briefe aus mehr oder weniger jeder asiatischen Hauptstadt. Es war Shaplen, der am Ende seiner Karriere und seines Lebens an mich übergab.

Das Besondere an der Auslandsberichterstattung des New Yorker, einschließlich aller Letters from, war die Art, wie sie produziert wurde. Diejenigen, die sie schrieben, waren nicht nur dort: Sie waren in der Regel schon lange dort und kannten die verschiedenen Länder gründlich, ja sogar sehr gut. Sie schrieben nicht von außen nach innen, mit der Nase am Glas, sondern aus dem Inneren der Orte und der Menschen, über die sie berichteten. Wenn man ihre Artikel las, bekam man, wie sie zu sagen pflegten, einen Einblick in die Dinge – das Geflüster im Palast, das Gerede auf der Straße. Das ging viel tiefer als alles, was man in den Tageszeitungen lesen konnte.

Mein New Yorker war der New Yorker von Bob Gottlieb, der den berühmten William Shawn auf dem Herausgeberstuhl abgelöst hatte. Bob wollte dem Magazin ein Update verpassen und gleichzeitig seinen besonderen Charakter bewahren. Dann wurde Bob zugunsten von Tina Brown verdrängt, die besessen war von Flash-and-Dash und “Buzz”. Alles musste “Buzz” haben. David Samuels hätte ein Profil von Tina erstellen können: Sie war diese Art. Sie hat die Zeitschrift ruiniert. Jetzt ist sie schon lange weg, aber The New Yorker hat sich nie von Tina erholt.

Tinas Redakteure akzeptierten die Briefe aus Tokio, die ich nach ihrer Übernahme einreichte, aber keiner wurde je veröffentlicht. In meiner nächsten und letzten Zusammenarbeit mit The New Yorker, einige Jahre später, schlug ich ein Profil von Shintaro Ishihara vor, dem Gouverneur der Präfektur Tokio, einem versierten Seemann und feuerspeienden Nationalisten voller antiamerikanischer Galle. Ich mochte Ishihara gerade wegen seiner Galle, obwohl er, wenn Sie ihn interviewten, nur knapp davor zurückschreckte, Sie mit der Pistole zu schlagen.

Tina Brown, April 2012. (Financial Times/Wikimedia Commons)

Der New Yorker zeigte kein Interesse an dem vorgeschlagenen Artikel. Einige Monate später erschien ein Porträt über keinen Geringeren als Shintaro Ishihara, geschrieben von einem aus New York entsandten Reporter, der, wie aus seinem Bericht hervorging, nur oberflächliche Kenntnisse über sein Thema oder irgendetwas anderes, was mit Japan zu tun hatte, besaß.

Meine Erfahrung zeigte sich bald in der gesamten Auslandsberichterstattung von The New Yorker. Man setzte nicht mehr auf Korrespondenten, die schon lange und gut in Übersee eingearbeitet waren, sondern auf Leute, die für eine Story losgeschickt und dann zurückgebracht wurden. Ich beschreibe eine subtile Wendung, aber sie hatte tiefgreifende Auswirkungen. Ein Magazin, das für seine Berichterstattung über fremde Orte “von innen nach außen” bekannt war – so meine Formulierung -, beschloss, dass es Reportagen wollte, die die amerikanische Sensibilität in den Vordergrund stellten. Der Blick von außen nach innen würde mehr als genügen. Ich lese das jetzt als ein frühes Anzeichen für einen Wandel in der Art und Weise, wie Amerika andere sieht – oder auch nicht.

Aus der Sicht von Washington

1995, als meine letzten Unterlagen für den New Yorker noch nicht veröffentlicht waren, übernahm Tom Friedman “Foreign Affairs”, eine Kolumne mit einer langen, ich will nicht sagen heiligen Geschichte bei der New York Times. Friedmans Ankunft mit seinem Getöse, seiner bierbäuchigen Prosa und seinem liberalen Hurrapatriotismus war ein weiteres Zeichen der Zeit. Dass Big Tom zweimal wöchentlich an dieser Stelle schrieb, machte deutlich, dass sich die Gewohnheiten von Korrespondenten und Kommentatoren änderten – was, wie ich heute erkennen kann, damals noch nicht der Fall war, einen Wandel im amerikanischen Bewusstsein markierte.

Ich habe die Kolumne Foreign Affairs nie besonders gemocht. Ihr Verhältnis zur Macht erschien mir immer ethisch fragwürdig. Sie begann in den späten 1930er Jahren als “In Europe” und gehörte fortan zu den heikelsten Aufträgen der Zeitung. C.L. Sulzberger, Spross der Eigentümer und Mitarbeiter der CIA während des Kalten Krieges, verkörperte diese patrizische Sicherheit, die die USA in den ersten Nachkriegsjahrzehnten besaßen.

Als sie die Kolumne in den 1980er Jahren übernahm, beschrieb Flora Lewis einen Kontinent, der innerhalb der Grenzen der NATO und der amerikanischen Umarmung unruhig war. Hier und da findet man in den Archiven Kolumnen, die die Grenzen des Freibriefs ausloten. Aber Sie werden nie eine finden, in der die Grenzen sichtbar gemacht werden.

Wenn ich solche Menschen lese, fallen mir dennoch einige Dinge auf. Sie hatten einen Sinn für Komplexität und Vielfalt – nicht nur draußen in der wilden Dunkelheit jenseits der westlichen Allianz, sondern auch innerhalb der Allianz. Wie schlecht die Arbeit auch sein mochte – und Cy Sulzbergers Kolumnen sammelten Klischees wie Seepocken am Bug eines Segelschiffs -, sie stammte aus einem langjährigen Leben und Arbeiten im Ausland. Sie zeugen von der Zuversicht, die die Amerikaner inmitten des amerikanischen Jahrhunderts empfanden. Aber selten, wenn überhaupt, waren sie triumphierend oder selbstgerecht. Sie hatten nichts zu beweisen.

Thomas Friedman im Jahr 2005. (Charles Haynes/Wikimedia Commons)

Als Friedman den Platz auf der Meinungsseite von Foreign Affairs übernahm, verlegte er als Erstes die Kolumne nach Washington – er lebte nicht mehr unter anderen. Das Zweite, was er tat, war, abgesehen von ein paar Freunden und Bekannten, nicht mehr auf andere zu hören. In The Lexus and the Olive Tree, seiner abscheulichen Hymne auf die neoliberale Globalisierung unter Führung der USA, bezeichnete er sich selbst als “Tourist mit Haltung”. Tom hatte sie in einem. Wie er in diesem Buch von 1999 erklärte, waren seine bevorzugten Quellen Anleihehändler und Hedgefondsmanager.

“Im globalen Dorf von heute wissen die Menschen, dass es eine andere Art zu leben gibt, sie kennen den amerikanischen Lebensstil, und viele von ihnen wollen ein so großes Stück davon, wie sie es bekommen können – mit allem Drum und Dran. Manche fahren dafür nach Disney World, andere gehen zu Kentucky Fried in Nordmalaysia.” Das war Big Tom auf dem Stuhl für auswärtige Angelegenheiten. Das ist die Degeneration der amerikanischen Kommentare über die Welt jenseits unserer Küsten – in “Echtzeit”, sagen wir mal.

Die Kolumne über auswärtige Angelegenheiten gibt es jetzt nicht mehr, sollte ich hinzufügen. Die Times hat sie schon vor Jahren abgeschafft. Warum sollte jemand eine Kolumne mit einem solchen Namen lesen wollen?

Wenn mein Thema eine allmähliche Vernachlässigung der Berufspraxis amerikanischer Journalisten ist, eine allmähliche Gleichgültigkeit gegenüber dem “Dabeisein”, dann können wir darüber nicht allein nachdenken. Ihre Verfehlungen sind als Symptome einer größeren Gleichgültigkeit gegenüber der Welt zu verstehen, die uns erfasst hat, seit die Deutschen die Berliner Mauer abgebaut haben und die USA in ihre denkwürdigen, schrecklichen Jahrzehnte des Triumphalismus eingetreten sind. Seitdem ist es immer unwichtiger geworden, was andere Menschen denken oder tun oder welche Ziele sie verfolgen. Die einzige Möglichkeit, die Dinge zu sehen, ist die amerikanische Sichtweise.

Die von mir beschriebenen Fälle sind frühe Anzeichen für diese Wende zum Schlechteren. Aber wenn sie Symptome sind, so sind sie auch Ursachen. Es ist schließlich möglich, beides zu sein. Das ist die Macht der Medien, wenn sie für perverse Zwecke eingesetzt werden. Viele von uns sind seit den 1990er Jahren zunehmend gleichgültig gegenüber anderen geworden, und das liegt zum großen Teil daran, dass unsere Print- und Rundfunkmedien uns gezeigt haben, wie es geht.

9/11’s Angriff auf den Journalismus

Die Ereignisse des 11. September 2001 haben die Dinge erneut verändert – in den Praktiken unserer Medien, im Zeitgeist insgesamt. Fünfzehn Jahre nach diesen Tragödien haben Ben Rhodes und Ned Price ihre Gänse gefüttert. Sechs Jahre danach erhalten wir von den Korrespondenten in der Ukraine die schlechteste Berichterstattung über Ereignisse in Übersee, an die ich mich erinnern kann.

Wenige Tage nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 arrangierte der Pressesekretär von George W. Bush eine Telefonkonferenz mit den führenden amerikanischen Redakteuren in Washington. Ari Fleischer wollte sich die Mitarbeit von Zeitungen und Rundfunkanstalten sichern, wenn die Regierung ihren neuen “Krieg gegen den Terror” definierte und verfolgte. Er forderte die Teilnehmer auf, Berichte zu schwärzen, die enthüllten, wie Amerika diesen Krieg führen würde. Fleischer war besonders darauf bedacht, die Operationen der CIA und des übrigen nationalen Sicherheitsapparats vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Alle an diesem Tag Anwesenden waren bereit, der Bush-Regierung in diesen Fragen zu folgen.

Einige Jahre später gab Jill Abramson, die Leiterin des Washingtoner Büros der New York Times zum Zeitpunkt des Anrufs von Fleischer, den wohl einzigen erhaltenen Bericht über diesen Austausch. “Der Zweck des Anrufs bestand darin, eine Vereinbarung mit der Presse zu treffen – das war nur wenige Tage nach dem 11. September -, dass wir keine Geschichten veröffentlichen, die Details über die Quellen und Methoden unserer Geheimdienstprogramme enthielten”, erklärte Abramson 2014 in einem langen Vortrag an der Chautauqua Institution, einer Versammlung von wohlmeinenden Selbstverbesserern im westlichen New York. “Es war nicht kompliziert, solche Informationen zurückzuhalten. Und einige Jahre lang, wirklich einige Jahre lang, glaube ich nicht, dass die Presse im Allgemeinen irgendwelche Geschichten veröffentlichte, die das Weiße Haus von Bush verärgerten oder gegen diese Vereinbarung zu verstoßen schienen.”

Ich staune, wenn ich bedenke, was wir heute über “solche Informationen” wissen. Dazu gehörten Entführungen durch die CIA, die die Regierung später als “außerordentliche Überstellungen” bezeichnete, um die Wahrheit darüber zu verschleiern, was sie tat, sowie der Einsatz von “Black Sites”, in denen nicht angeklagte Häftlinge Waterboarding und anderen Formen sadistischer Folter ausgesetzt wurden. “Solche Informationen”, so stellte sich später heraus, umfassten auch die wahllose Überwachung von Amerikanern und beliebigen Nicht-Amerikanern durch die National Security Agency.

Ich wundere mich, denn wenn die einflussreichsten Redakteure der Presse entschlossen gewesen wären, Ari Fleischer zu sagen, wo es lang geht, so wie sie es hätten tun sollen, und zwar mit genau diesen Worten, wären diese Dinge vielleicht nicht passiert, und die amerikanische Regierung und die amerikanischen Medien hätten aus den Ereignissen des 11. Septembers vielleicht als ehrenhaftere Institutionen hervorgehen können.

Wenn ein Pressesekretär des Weißen Hauses es für angemessen hält, eine solche Versammlung einzuberufen und die Anwesenden aufzufordern, sich an der Zensur ihrer eigenen Veröffentlichungen zu beteiligen, dann ist klar, dass das Verhältnis der Medien zur Macht – in diesem Fall zur politischen und administrativen Macht – bereits beeinträchtigt war. Die Redakteure, an die sich Fleischer bald darauf wandte, akzeptierten den Begriff “Krieg gegen den Terror” ohne erkennbares Zögern oder Einwände. Dies war ein weiterer Verstoß gegen die Berufsethik mit weitreichenden Folgen, da ein Kriegszustand unweigerlich die Beziehungen der Medien zur Macht verändert.

Ich betrachte diese unisono erfolgten Reaktionen als einen entscheidenden Moment für den Niedergang der amerikanischen Medien und ihrer Berichterstattung über auswärtige Angelegenheiten in den Jahren nach 2001. Um dies zu verstehen, muss man sich kurz vor Augen führen, was an jenem Spätsommermorgen in Lower Manhattan und in Washington mit Amerika und den Amerikanern insgesamt geschah.

Der 11. September markierte das unheimlich abrupte Ende des “amerikanischen Jahrhunderts” und – nicht zu übersehen – das Bewusstsein, das es bei den Amerikanern hervorrief. Ich habe an dieser Stelle und bei anderen Gelegenheiten bereits auf diesen Punkt hingewiesen. Kurzum, es gab einen psychologischen Zusammenbruch, der weitaus folgenschwerer war als der Einsturz der Türme, so traurig die 3.000 Todesopfer auch waren.

Die politischen Eliten Amerikas gingen an diesem Tag in die Defensive. Sie wandten sich gleichzeitig von der Welt ab und gegen sie. Die Bush-Regierung war offen fremdenfeindlich und sprach von “Islamofaschismus” und anderen lächerlichen Begriffen. Die meisten Amerikaner wandten sich in die gleiche Richtung. Als Jacques Chirac sich weigerte, Frankreich in Bushs “Koalition der Willigen” gegen den Irak einzubeziehen, wurden die Franzosen zu “käsefressenden Kapitulationsaffen”, ein Ausdruck, den ich immer für seinen hartnäckigen amerikanischen Hurrapatriotismus gemocht habe. Erinnern Sie sich an “Freedom Fries”?

George W. Bush spricht mit Ari Fleischer, links, und Karl Rove an Bord der Air Force One am Dienstag, den 11. September 2001, während des Flugs von der Offutt Air Force Base in Nebraska zur Andrews Air Force Base. (Eric Draper, mit freundlicher Genehmigung der George W. Bush Presidential Library)

Von der Welt zur Gegenwelt

Diese Feindseligkeit gegenüber anderen lauert seit dem 17. Jahrhundert im amerikanischen Bewusstsein und bricht nur allzu oft an die Oberfläche. Im 19. Jahrhundert galten die Iren als ignorant, die Italiener als schmierig und die Chinesen als gelb und gefährlich. Der 11. September stürzte Amerika wieder einmal in diese Kanalisation. Eine Zeit lang war es völlig in Ordnung, Muslime als “Lumpensammler” zu bezeichnen.

Diese Verschiebung, weg von der Welt und gegen sie, ist bedauerlich genug, was die nationale Haltung betrifft. Aber sie war besonders verhängnisvoll, weil sie die Berichterstattung über Ereignisse in Übersee in unseren großen Tageszeitungen und Rundfunkanstalten in den Abgrund geführt hat. Ich habe die Auslandsberichterstattung der amerikanischen Medien bei zahlreichen Gelegenheiten in der Vergangenheit als die schlechteste in meinem Leben bezeichnet, nur um festzustellen, dass sie sich unaufhaltsam und manchmal von Tag zu Tag weiter verschlechtert.

Warum ist das so? Warum habe ich mich für den 11. September 2001 als Ausgangspunkt entschieden?

Jill Abramson war anschließend Chefredakteurin der Times. Obwohl diese Zeit mit ihrer Entlassung nach zweieinhalb Jahren endete, war sie eine Journalistin von hohem Format, wenn auch nicht von hohem Kaliber. Hier ist, was sie sagte, als sie ihrem Chautauqua-Publikum die Gründe erläuterte, warum sich die amerikanische Presse so feige den verwerflichen Forderungen von Ari Fleischer beugte. “Journalisten sind auch Amerikaner. Ich betrachte mich, wie sicher viele von Ihnen, als Patriotin.”

Diese beiden Sätze verblüffen mich jedes Mal, wenn ich an sie denke. Zum einen sind sie eine fast wörtliche Wiederholung dessen, was zahlreiche Verleger, Redakteure, Kolumnisten, Korrespondenten und Reporter sagten, nachdem Carl Bernstein in der Ausgabe des Rolling Stone vom 20. Oktober 1977 mehr als 400 von ihnen als CIA-Mitarbeiter entlarvt hatte. Joe Alsop, Kolumnist bei der New York Herald Tribune und später bei der Washington Post und ein Kalter Krieger par excellence: “Ich habe Dinge für sie getan, wenn ich sie für richtig hielt. Ich nenne das, meine Pflicht als Bürger zu tun.”

Ändert sich denn nie etwas? Lernen Leute wie Abramson jemals etwas?

Zum anderen scheint es diesen Leuten nicht in den Sinn zu kommen, dass ein Redakteur oder Reporter nur dann ein guter Amerikaner sein kann, wenn er oder sie ein guter Redakteur oder Reporter ist – von Alsops Zeit bis zu Abramsons und unserer. Stattdessen argumentieren sie, dass es in Krisenzeiten irgendwie notwendig ist, dass die Medien ihre Grundprinzipien verraten – als ob diese im Grunde entbehrlich wären.

“Was passiert ist, spielt keine Rolle mehr. Ausgewogene Quellenangaben spielten keine Rolle mehr. Genauigkeit spielte keine Rolle mehr. Die Arbeit der Zeugenschaft zählte nicht mehr. Konformität zählte.”

Letzter Punkt hier: Der schwerwiegendste Fehler der amerikanischen Medien während des Kalten Krieges, der Vorläufer aller anderen, war ihre bereitwillige Einbindung in die Sache des neuen nationalen Sicherheitsstaates. Das ist es, wovon Alsop sprach. Ich würde sagen, dass dies spätestens 1948 oder 1949 der Fall war: Mit anderen Worten, die Presse und die Rundfunkanstalten stiegen mehr oder weniger sofort auf den neu ausgerufenen Kreuzzug der Truman-Administration auf.

Und das ist es auch, worüber Jill Abramson 65 Jahre später in der Wildnis von Chautauqua gesprochen hat. Und genau das haben die amerikanischen Medien unmittelbar nach dem 11. September getan: Sie haben sich wieder einmal für die neue Sache des nationalen Sicherheitsstaates eingesetzt.

Zu Abramsons Zeiten hatte Amerika ein globales Imperium konsolidiert, das erst im Entstehen begriffen war, als Joe Alsop und sein Bruder Stewart noch schrieben. Die Unterscheidung ist wichtig. Lange vor dieser Zeit veröffentlichte Rudolf Rocker, einer der echten Anarchisten, die das späte 19. Dieses Buch – heute schwer zu finden und teuer, wenn man es findet – erinnert uns daran: Wenn ein Imperium seine Macht ausbaut und bewahrt, müssen alle kulturellen Institutionen auf die eine oder andere Weise ihm dienen. Keine, die das nicht tut, kann überleben. Rocker hat den Begriff “Kultur” sehr weit gefasst. In seinem Sinne sind die Medien einer Nation kulturelle Institutionen, und die bittere Wahrheit, die er formulierte, gilt.

Nach dem 11. September beharrte eine Regierung nach der anderen darauf, dass es nur eine Art und Weise gibt, die Welt zu verstehen – die amerikanische Art und Weise – und dass es nicht nötig ist, die andere zu verstehen oder zu befragen. Ich bin versucht, die Leser aufzufordern, diesen Absatz zu Ende zu lesen, aber das erscheint mir unhöflich. Also: Diese Art zu denken, oder sich zu weigern, weiter zu denken, ist im Wesentlichen defensiv, die Zuflucht der Ängstlichen und Unsicheren. Und wenn sie nicht die Abwärtsspirale in der Qualität der Auslandsberichterstattung der Mainstream-Medien nach 2001 bestimmt hat, dann ist das schon sehr nahe dran.

John Pilger auf CN Live! Dezember 2021

John Pilger, der australisch-britische Korrespondent und Filmemacher, bemerkte nach dem von den USA kultivierten Putsch in Kiew 2014: “Die Unterdrückung der Wahrheit über die Ukraine ist eine der vollständigsten Nachrichtensperren, an die ich mich erinnern kann.” Hört, hört, obwohl ich mir vorstellen kann, dass John jetzt, acht Jahre später, an noch mehr “vollständige” Verdunkelungen denken kann.

Diejenigen Leser und Zuschauer, die ihre Informationsquellen auf den Mainstream beschränkten, bekamen eine unmögliche Version der Ereignisse in der Ukraine nach dem Putsch im Februar 2104 – der kein Putsch, sondern eine “demokratische Revolution” war. Das war genau das, was die politischen Cliquen in Washington wollten.

Die Rolle der USA bei dem Putsch, die Anwesenheit von Neonazis unter den Putschisten, der antidemokratische Charakter des Sturzes eines ordnungsgemäß gewählten Präsidenten, die anschließende Bombardierung der Zivilbevölkerung in den östlichen Provinzen durch das neue Regime – eine achtjährige Kampagne -, die massive Diskriminierung russischsprachiger Menschen und kritischer Medien, die Ermordung von Oppositionspolitikern, Washingtons Nutzung der Ukraine in seinem langjährigen Bestreben, Russland zu unterwandern – all das wurde ausgelassen.

Als die Krise in der Ukraine ausbrach, war der Krieg in Syrien bereits seit mehr als zwei Jahren im Gange. Ich nenne das keinen Bürgerkrieg, weil es keiner war. Was Ende 2011 als legitime Demonstrationen gegen die Regierung in Damaskus begann, wurde spätestens Anfang 2012 von den USA in einen bewaffneten Konflikt verwandelt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt gab Jake Sullivan, Hillary Clintons damaliger Berater, der Außenministerin ein Memo mit auf den Weg: Gute Nachrichten, wir haben Al-Qaida in Syrien auf unserer Seite.

Stell dir vor, du bist dort

Von der kaum verdeckten Putschoperation, von der Bewaffnung dschihadistischer Fanatiker gegen die säkulare Assad-Regierung, von den grausamen Morden, Entführungen und Folterungen, die die C.I.A. effektiv finanziert hat: Nein, über die wahre Natur dieses Krieges lesen wir nichts, es sei denn, wir greifen auf die wenigen unabhängigen Journalisten zurück, die prinzipienfest genug sind, um von syrischem Boden zu berichten. Stellen Sie sich das vor: Dort zu sein.

Die Art und Weise, wie die westlichen Printmedien und Netzwerke über die syrische Krise berichtet haben, gehört für mich – ich sage es immer wieder – zu den schlimmsten Fällen von Versagen in meinem Leben. Die westlichen Korrespondenten blieben in Beirut oder Istanbul und erhielten ihre Informationen von Quellen vor Ort in Syrien per Telefon, Skype oder über soziale Medien.

Und wer waren diese Quellen? Oppositionelle oder die syrischen Mitarbeiter westlicher Nichtregierungsorganisationen, im Großen und Ganzen Anti-Assad-Quellen. Aber das spielt keine Rolle: Dieses Material ging als objektiv in die Berichterstattung ein. Der bewundernswerte Patrick Cockburn hat das alles schon vor Jahren in einem sehr guten Artikel in der London Review of Books dargelegt, damals, als die LRB solche Dinge noch veröffentlichte.

Und wohin wandten sich diese Korrespondenten, wenn sie ein prägnantes analytisches Zitat benötigten? An amerikanische Gelehrte, Think-Tank-Bewohner und Regierungsbeamte in Washington. Ich sollte hinzufügen, dass diese Praxis keineswegs auf die Syrien-Berichterstattung beschränkt ist. Wenn es um Beirut oder Peking geht, schrecken die amerikanischen Korrespondenten nicht davor zurück, Amerikaner zu zitieren und ihnen dann vorzulesen, was die Amerikaner über diese oder jene außenpolitische Frage denken.

Diese unentschuldbaren Praktiken waren in Syrien allgegenwärtig. Ich werde zwei Namen nennen, weil ich denke, dass es wichtig ist, in solchen Fällen Namen zu nennen. Ben Hubbard und Ann Barnard, beide von der New York Times, gehörten zu den schlimmsten Übeltätern. Sie führten die Meute an, als sie unablässig mörderische Dschihadisten als “gemäßigte Rebellen” bezeichneten, diese inzwischen berühmt-berüchtigte Phrase. Dass Hubbard, Barnard und Co. nur selten einen Fuß in das Land setzten, um über den Krieg zu berichten, über den sie angeblich berichteten, lag zum großen Teil daran, dass diese gemäßigten Rebellen sie enthaupten würden, wenn sie aus Syrien berichten würden.

Zu diesem Zeitpunkt war klar: Was mit der Telefonkonferenz von Ari Flesicher begann, war nun ein konsolidierter Prozess. Kein Auslandskorrespondent, dessen Schilderung der Ereignisse nicht genau mit der Washingtoner Orthodoxie übereinstimmte, konnte für die Mainstream-Medien berichten. Was geschah, spielte keine Rolle mehr. Ausgewogene Quellenangaben spielten keine Rolle mehr. Genauigkeit spielte keine Rolle mehr. Die Arbeit der Zeugenschaft zählte nicht mehr. Konformität zählte. Diejenigen, die in der unabhängigen Presse prinzipientreue Arbeit leisten, die Arbeit des Zeugnisgebens, werden heute wie damals routinemäßig verunglimpft.

Nebenbei bemerkt, habe ich wieder einmal die Bedeutung unabhängiger Medien in unserer Zeit betont. Man kann dies nicht oft genug betonen. Ich glaube, dass die amerikanischen Medien eine glänzende Zukunft haben, so miserabel ihre gegenwärtigen Aussichten auch erscheinen mögen. Sie wird nicht leicht oder schnell zu gewinnen sein, aber diese Zukunft liegt bei unabhängigen Publikationen wie dieser.

Wie weit war es von den Büros in Beirut zu Ben Rhodes’ Büro im Weißen Haus von Obama? Ein Katzensprung, würde ich sagen. Mit Rhodes als Obamas “Kommunikationsstratege” und Ned Price als seinem stellvertretenden Chefspinner hätten die Korrespondenten, die über Syrien berichteten, genau denselben Job machen können, wenn sie zu den “Compadres” gehörten, von denen Price 2016 sprach – Journalisten aus Washington, die über ausländische Ereignisse berichteten, nachdem er sie wie Gänse gefüttert hatte. Das Gleiche gilt für die Korrespondenten, die jetzt über die Ukraine-Krise berichten.

Mit einem Unterschied: Es bleibt nur, den Anschein zu wahren, dass man als Auslandskorrespondent arbeitet – die heroische Pose. Die Nachahmung scheint jetzt das Ziel zu sein. Ansonsten sind sie bis auf wenige Ausnahmen alle nach Hause gekommen – unschlüssig, lethargisch nach Hause, man hat den Eindruck, weder inspiriert noch mutig, resigniert von der neuen Routine.

Hören Sie, wie Chris Hedges und Patrick Lawrence über diesen Artikel diskutieren:

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site.

